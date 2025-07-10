Программа тура по дням
Отправление поезда из Москвы
Самостоятельная посадка в туристический поезд № 928 (номера поезда, вагона, места указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
21:05 – отправление туристического поезда № 928 с Ленинградского вокзала г. Москвы.
Петрозаводск. Двор Халла. Гора Сампо. Курорт "Марциальные Воды". Вулкан Гирвас. Заповедник "Кивач"
Завтрак в поезде.
07:50 – прибытие туристического поезда № 928 в г. Петрозаводск.
08:30 – встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Автобусная обзорная экскурсия по г. Петрозаводску, в котором северная суровость идеально сочетается со спокойной, скандинавской, взвешенной харизмой.
Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города.
Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры.
Выезд за город, экскурсия «Карелия: путешествие во времени» с посещением двора Халла. Приглашаем погрузиться в культуру и природу Карелии.
В программе:
- прогулка по сосновому бору вдоль самого прозрачного озера Карелии — Урозера;
- чаепитие с карельскими песнями и танцами в дизайнерском интерьере современного барнхауса;
- мастер-класс по изготовлению оберега времени в традиционной избе Уникальные сувениры и открытки себе «в будущее».
Почему стоит посетить двор Халла?
- Единственное место в Карелии, где прошлое и будущее встречаются вместе.
- Прогулка в живописном уголке северной природы.
- Интерактивный формат экскурсии подарит незабываемые эмоции. Это место, где время замедляется!
Выезд на загородную природную экскурсию «Гора Сампо – Марциальные Воды – Вулкан Гирвас – Водопад Кивач».
Первый объект для посещения – гора Сампо («мельница»).
Именно здесь снимали легендарный советский фильм-сказку «Сампо», созданный по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».
Карельские скалы уникальны, они удивительно гармоничны и красивы, и именно с горы Сампо открывается прекрасный панорамный вид на окрестности.
Обед в кафе в пути.
Далее следуем на первый российский курорт «Марциальные Воды».
Нас ждет экскурсия и дегустация целебной воды из трех источников первого российского курорта.
Также увидим Церковь Апостола Петра в поселке Марциальные воды, которая является уникальным памятником эпохи Петра I, и после Кончезерского завода она занимает второе место среди сохранившихся памятников той поры.
Отсчет истории этого православного храма ведется с 1721 года, а проект церкви, согласно преданию, был подготовлен самим государем.
Экскурсия в заповедник «Кивач» – государственный природный заповедник, который можно назвать одним из старейших природных памятников, расположенных на территории страны.
Этот объект стал первым заповедником государственного масштаба в Карелии.
Главной его достопримечательностью стал красивейший водопад Кивач, давший название уникальному природному объекту.
Сурова, но величественна и прекрасна природа Карелии, края лесов, озёр и гранитных скал.
Нигде в мире гигантские ледники не оставили после себя такого живописного ландшафта. Но есть в этом краю, чарующем путешественника то суровыми, то лирическими, то жизнерадостными пейзажами, особенно поэтичные места.
И самое, может быть, впечатляющее из них – это второй по величине равнинный водопад Европы (после Рейнского) – водопад Кивач.
Водопад невероятно красив и величественен.
Сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны с восьмиметровой высоты тяжелым литым потоком обрушиваются вниз, образуя мощный, в клочьях пены, водоворот и создавая впечатляющий шум.
Водопадом Кивач восторгался еще первый губернатор Олонецкого края (так раньше называлась Карелия), великий русский поэт Гаврила Державин. «Алмазна сыплется гора…» – писал он.
Действительно, падающая вода, ее мощь завораживают.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал.
22:20 – отправление туристического поезда № 928 в г. Сортавала.
Ночь в поезде.
Сортавала. Горный парк Рускеала. Выборг
Завтрак в поезде.
07:30 Прибытие туристического поезда №928 в г. Сортавала на ст. Карельская.
07:35 Встреча с гидом на перроне.
Пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города.
Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.
Возвращение с гидом на ж/д ст. Сортавала Центр.
10:05 Отправление на ретропоезде в Горный парк Рускеала.
Встреча с гидом на перроне ж/д ст. Горный парк Рускеала и организованный проход в парк.
Горный парк Рускеала – самая известная достопримечательность Карелии. Здесь начали выламывать волшебный мрамор «цвета белых ночей» еще в 1769 году по указу Екатерины II. Использовали его для украшения величественных храмов и дворцов Санкт-Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца.
Сегодня Рускеальский парк и его ландшафт — поражающие своей красотой рукотворные каньоны и хрустальные озера, лабиринты подземных штолен и живописные отвесные мраморные скалы.
Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трех веков.
Великие труды поколений горных мастеров дали этому месту особую ауру.
Экскурсия по программе «Мраморный Каньон» – вы узнаете, как добывали мрамор в этих магических местах, и познакомитесь с историей добычи и обработки северного камня.
14:10 Трансфер на «рельсовом автобусе» из Горного парка Рускеала до ст. Сортавала (альтернатива – трансфер на автобусе).
14:50 Прибытие на ж/д ст. Карельская г. Сортавала.
15:09 Отправление туристического поезда №928 со ст. Сортавала в г. Выборг.
17:45 Прибытие туристического поезда №928 в г. Выборг. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).
Вас ждет увлекательная автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Выборгу – единственному городу в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы и оценить ожерельную нить площадей – Рыночная, Соборная, Петровская, и конечно Торгильская, где стоит памятник основателю города Торгильсу Кнутссону. Вы увидите Ратушную площадь, Дом купеческой гильдии Святого Духа, Дом горожанина, Часовую башню, Усадьбу бюргера и Дом на скале. И обязательно вам представится возможность для внешнего осмотра Выборгского замка на Замковом острове.
Ужин в кафе города.
Трансфер на ж/д вокзал.
23:43 Отправление туристического поезда №928 в г. Москву.
Прибытие поезда в Москву
Завтрак в поезде.
10:16 Прибытие туристического поезда № 928 на Ленинградский вокзал г. Москвы.
Время в программе указано ориентировочно.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту. Размещение происходит только в смешанные купе, нет разделения на мужские и женские.
Стоимость тура на 1 человека для заездов 06.06.2025, 12.06.025, 20.06.2025, 27.06.2025, 04.07.2025, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|Для взрослых
|47 100
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|46 600
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
|27 100
Стоимость тура на 1 человека для заездов 11.07.2025, 18.07.2025, 25.07.2025, 01.08.2025, 08.08.2025, 15.08.2025, 22.08.2025, 29.08.2025, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|Двухместное купе
|Одноместное размещение в двухместном купе
|Для взрослых
|47 100
|59 800
|89 800
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|46 600
|59 300
|—
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
|27 100
|27 100
|—
Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе —14 900 руб.
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные купейные вагоны.
|Двухместное купе
2 нижние + 2 верхние полки есть, но откинуты (в связи с чем это не СВ, а 2-хместное купе), 2 сейфа, возможно выставить температуру в самом купе, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка каждый день.
При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек.
Сервис в вагоне – чай/кофе с кофемашины в неограниченном количестве, бойлер с питьевой водой. Вечером проводниками подается фужер белого/ красного вина на выбор для каждого взрослого туриста.
В составе поезда есть вагон-бистро.
|Четырёхместное купе
2 нижние + 2 верхние полки, 2 сейфа, возможно выставить температуру в самом купе, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка купе – каждый день, набор путешественника (тапочки, щетка+ зубная паста, мыло).
Сервис в вагоне – чай/кофе с кофемашины в неограниченном количестве, бойлер с питьевой водой.
При полной загрузке в вагоне порядка 54 человек.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва - Петрозаводск - Сортавала - Горный парк Рускеала - Выборг - Москва
- Питание, указанное в программе
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Личные расходы
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 14 900 руб
- Водная прогулка «Ладожские шхеры» - 4 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Какая важная информация есть в туре?
- Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
- Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
- В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
- Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
- В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
- Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
- Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.