Осенний тур в Карелию: Рускеала, Кивач, Петрозаводск на 3 дня из Петрозаводска
Осень — золотая пора и отличное время для отдыха в Карелии! Приглашаем в небольшой трехдневный тур, наполненный осенними красками, невероятными ароматами природы и увлекательной экскурсионной программой.
Неповторимая красота Севера никого не оставит равнодушным — Мраморный каньон Рускеала, бурный и шумный в это время года водопад Кивач, тишина и спокойствие первого российского курорта Марциальные воды и прогулки по атмосферному Петрозаводску.
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даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску. Этнопарк: хаски и олени
Мы будем встречать Вас на ж/д вокзале, начиная с 07:30 с большой красной табличкой.
Чемоданы можно отдать нашему менеджеру, оставив с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день — вещи менеджер отвезет в гостиницу и они будут ждать Вас в камере хранения, до момента заселения.
08:05–08:30 Завтрак (комплексный).
08:30 Отправляемся на пешеходную экскурсию по Петрозаводску.
«Путешествие через века» — это программа знакомства с Петрозаводском, раскрывающая путь города и его предприятий, начиная с Петровского завода, основанного Петром Первым.
Мы пройдем через несколько эпох: «Край разбуженный Петром», «Эпоха Екатерины Великой» и прикоснемся к православному Петрозаводску.
После этого мы пройдемся по набережной города — визитной карточке Петрозаводска.
11:00 Отправляемся в гости к Талвиукко и его верным друзьям: хаскам и северным оленям!
Наша программа включает в себя 2 экскурсии к настоящим северным оленям и в питомник ездовых собак, а также чаепитие с карельской выпечкой и чаем на местных травах.
После 2 экскурсий у Вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатиться с ездовыми собаками небольшой круг по красивому лесу (500 метров) — за дополнительную плату (приобретается по факту на вотчине).
По возвращению — заселение в гостиницу.
Мраморный каньон Рускеала
08:00 Завтрак в ресторанах гостиниц.
09:00 Отправление к мраморному каньону Рускеала.
Расстояние от Петрозаводска до Рускеала — 260 км, время в пути 3,5–4 часа.
В дороге гид-экскурсовод расскажет об истории нашей республики, Вы будете проезжать мимо старинных карельских деревень и огромного количества красивых озер.
Перед горным парком Рускеала мы сделаем остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…».
По желанию, за дополнительную плату, можно посетить «экотропу»: пройтись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами и почувствовать всю силу и красоту этого места.
Примерно в 14:00 мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1 час).
Экотропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.
Кроме того, Вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни) и увидеть геологию каньона.
Также рядом с основным каньоном есть залежи Итальянского мрамора, которые можно посетить в самостоятельном порядке.
После обзорной экскурсии вокруг каньона, мы предоставляем свободное время.
Вы можете за дополнительную плату покататься на лодочках (доступно с 15 мая по 15 октября), перелететь через каньон канатной дороге, а также прыгнуть с «тарзанки» (доступна в летний период).
В 2018 году на территории каньона запущен «Подземный маршрут».
Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест.
Кроме того, на территории рускеальского парка есть возможность питания в кафе и покупки сувениров в магазинчиках.
Прибытие в Петрозаводск к 21:00.
Гости отправляются на прогулку по городу — есть время купить сувениры или посидеть в ресторане карельской национальной кухни, либо отдохнуть в номерах отелей.
Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Древний вулкан Гирвас. Водопад Кивач
Завтрак в гостинице.
09:00 Отправление на экскурсию.
Мы посетим четыре крупнейших достопримечательности вблизи Петрозаводска: живописную гору Сампо; первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I; древний вулкан Гирвас; и знаменитый водопад Кивач.
Гора Сампо представляет собой скалистую возвышенность, высотой около 40 метров.
На её склонах проложены пешеходные тропы и установлены лестницы с перилами. Таким образом, подъем на вершину вполне комфортен.
На высоте открываются великолепные пейзажи.
Далее нас ждет первый российский курорт, названный Марциальные воды.
Дегустацию марциальной воды мы обязательно совместим с осмотром местных достопримечательностей — мы увидим с Вами Дом смотрителя, церковь апостола Петра и павильоны над бывшим источником лечебной воды.
Наш путь лежит к остаткам древнего вулкана, а точнее к местечку Гирвас.
Места вокруг Гирваса очень живописны: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, небольшие водопадики, заброшенные лотки для сплава леса.
Кивач — обязательное для посещения место для всех туристов, приезжающих в Карелию.
Мы посетим с Вами сам водопад, пройдемся по пешеходным тропам с тенистыми беседками, для всех желающих — сувенирные лавки, а также дендрарий с рощей карельской березы и музей Природы.
Во время экскурсии мы остановимся в кафе, где можно будет покушать и набраться сил.
Прибытие в Петрозаводск к 17:00.
Далее вы отправитесь на поезд или на прогулку по городу — есть время купить сувениры или покушать в ресторане карельской национальной кухни.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Скидка при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — 10%, от 3 до 6 месяцев — 5%, цены ниже указаны без скидки.
Стоимость тура на 1 человека:
- взрослый — 21 400 руб.;
- ребенок 4–14 лет — 20 400 руб.;
- льготник — 20 900 руб.
Доплата за одноместное размещение — 5 000 руб.
Скидка за размещение на доп. месте — 1 600 руб.
Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.
Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежский, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, Бутик-отель 13 стульев, Питер ИНН. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.
Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура.
Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).
Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.
Варианты проживания
Северная
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом — бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно — эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.
Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.
Прионежский
Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.
Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты
Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.
Конференц-зал вмещает 45 персон и обладает необходимым оборудованием и эргономичной мебелью. По запросу персонал разработает меню кофе-брейка.
Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.
Онежский замок
В центре Петрозаводска расположен отель Онежский Замок. С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.
Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.
Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.
Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.
Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.
Саквояж
Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.
В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.
Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.
Cosmos
Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.
Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.
На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.
Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.
До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.
Бутик-отель 13 стульев
Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен. Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак. За посещение бассейна с сауной и гидромассажной ванной взимается дополнительная плата.
Для самых маленьких гостей обустроена детская игровая площадка. Прогулка до Онежского озера занимает 5 минут, а расстояние до оживленного проспекта Ленина составляет 900 м.
Питер ИНН
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе (3 завтрака)
- Проживание в гостинице
- Работа экскурсовода
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли заранее забронировать услуги в горном парке Рускеала?
К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание — все в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка Рускеала.
Официальное сообщение горного парка: «По объективным причинам существенно вырос спрос на услуги внутреннего туризма. Отрадно, что многие жители нашей необъятной страны этим летом выбирают для путешествий Карелию! Объекты туристического показа Республики, в том числе и Горный парк, работают на пределе возможностей. Забота о технике безопасности определяет различную пропускную способность наших маршрутов. Предоставить некоторые услуги всем гостям парка в моменты пиковой нагрузки невозможно. При этом, мы не ограничиваем количество входных билетов и рады всем! К сожалению, количество билетов на подземную экскурсию и водные прогулки ограничено. Просим Вас учитывать это, планируя Ваш визит.».
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности тура?
Из-за особенностей логистики в такой большой по площади республике, как Карелия, в разные дни экскурсий с группой могут работать разные гиды. Состав группы также может изменяться из-за объединения туристических групп, путешествующих по разным маршрутам.
Некоторые туристы могут иметь дополнительные услуги, включенные в стоимость, например, питание. Если в вашем туре какие-то услуги не включены, их заказ и оплата происходят на месте. Например, групповые обеды по комплексному меню необходимо заказывать задолго до заезда, и, если у вас не включено питание, вы можете заказать и оплатить его только по факту, в кафе, где предполагается обед.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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