Осень в Карелии
Групповой тур в Петрозаводске

Осенний тур в Карелию: Рускеала, Кивач, Петрозаводск на 3 дня из Петрозаводска

5
3 отзыва
Скидка при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — 10%, от 3 до 6 месяцев — 5%, цена указана без скидки.

Осень — золотая пора и отличное время для отдыха в Карелии! Приглашаем в небольшой трехдневный тур, наполненный осенними красками, невероятными ароматами природы и увлекательной экскурсионной программой.

Неповторимая красота Севера никого не оставит равнодушным — Мраморный каньон Рускеала, бурный и шумный в это время года водопад Кивач, тишина и спокойствие первого российского курорта Марциальные воды и прогулки по атмосферному Петрозаводску.
Осень в Карелии
Осень в Карелии
Осень в Карелии
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

Дружелюбные хаски
Дружелюбные хаски
Посетим питомник ездовых собак и при желании сможем прокатиться на собачьей упряжке
Знакомство с Петрозаводском
Знакомство с Петрозаводском
Отправимся в «Путешествие через века», узнаем историю города и увидим его знаковые места
Мраморный каньон Рускеала
Мраморный каньон Рускеала
Нас ждет пешеходная экскурсия по каньону и свободное время в горном парке

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петрозаводску. Этнопарк: хаски и олени

Мы будем встречать Вас на ж/д вокзале, начиная с 07:30 с большой красной табличкой.

Чемоданы можно отдать нашему менеджеру, оставив с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день — вещи менеджер отвезет в гостиницу и они будут ждать Вас в камере хранения, до момента заселения.

08:05–08:30 Завтрак (комплексный).

08:30 Отправляемся на пешеходную экскурсию по Петрозаводску.

«Путешествие через века» — это программа знакомства с Петрозаводском, раскрывающая путь города и его предприятий, начиная с Петровского завода, основанного Петром Первым.

Мы пройдем через несколько эпох: «Край разбуженный Петром», «Эпоха Екатерины Великой» и прикоснемся к православному Петрозаводску.

После этого мы пройдемся по набережной города визитной карточке Петрозаводска.

11:00 Отправляемся в гости к Талвиукко и его верным друзьям: хаскам и северным оленям!

Наша программа включает в себя 2 экскурсии к настоящим северным оленям и в питомник ездовых собак, а также чаепитие с карельской выпечкой и чаем на местных травах.

После 2 экскурсий у Вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатиться с ездовыми собаками небольшой круг по красивому лесу (500 метров) — за дополнительную плату (приобретается по факту на вотчине).

По возвращению — заселение в гостиницу.

Экскурсия по Петрозаводску. Этнопарк: хаски и олениЭкскурсия по Петрозаводску. Этнопарк: хаски и олениЭкскурсия по Петрозаводску. Этнопарк: хаски и олениЭкскурсия по Петрозаводску. Этнопарк: хаски и олениЭкскурсия по Петрозаводску. Этнопарк: хаски и олени
2 день

Мраморный каньон Рускеала

08:00 Завтрак в ресторанах гостиниц.

09:00 Отправление к мраморному каньону Рускеала.

Расстояние от Петрозаводска до Рускеала — 260 км, время в пути 3,5–4 часа.

В дороге гид-экскурсовод расскажет об истории нашей республики, Вы будете проезжать мимо старинных карельских деревень и огромного количества красивых озер.

Перед горным парком Рускеала мы сделаем остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…».

По желанию, за дополнительную плату, можно посетить «экотропу»: пройтись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами и почувствовать всю силу и красоту этого места.

Примерно в 14:00 мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1 час).

Экотропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.

Кроме того, Вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни) и увидеть геологию каньона.

Также рядом с основным каньоном есть залежи Итальянского мрамора, которые можно посетить в самостоятельном порядке.

После обзорной экскурсии вокруг каньона, мы предоставляем свободное время.

Вы можете за дополнительную плату покататься на лодочках (доступно с 15 мая по 15 октября), перелететь через каньон канатной дороге, а также прыгнуть с «тарзанки» (доступна в летний период).

В 2018 году на территории каньона запущен «Подземный маршрут».

Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест.

Кроме того, на территории рускеальского парка есть возможность питания в кафе и покупки сувениров в магазинчиках.

Прибытие в Петрозаводск к 21:00.

Гости отправляются на прогулку по городу — есть время купить сувениры или посидеть в ресторане карельской национальной кухни, либо отдохнуть в номерах отелей.

Мраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон Рускеала
3 день

Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Древний вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Завтрак в гостинице.

09:00 Отправление на экскурсию.

Мы посетим четыре крупнейших достопримечательности вблизи Петрозаводска: живописную гору Сампо; первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I; древний вулкан Гирвас; и знаменитый водопад Кивач.

Гора Сампо представляет собой скалистую возвышенность, высотой около 40 метров.

На её склонах проложены пешеходные тропы и установлены лестницы с перилами. Таким образом, подъем на вершину вполне комфортен.

На высоте открываются великолепные пейзажи.

Далее нас ждет первый российский курорт, названный Марциальные воды.

Дегустацию марциальной воды мы обязательно совместим с осмотром местных достопримечательностей — мы увидим с Вами Дом смотрителя, церковь апостола Петра и павильоны над бывшим источником лечебной воды.

Наш путь лежит к остаткам древнего вулкана, а точнее к местечку Гирвас.

Места вокруг Гирваса очень живописны: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, небольшие водопадики, заброшенные лотки для сплава леса.

Кивач — обязательное для посещения место для всех туристов, приезжающих в Карелию.

Мы посетим с Вами сам водопад, пройдемся по пешеходным тропам с тенистыми беседками, для всех желающих сувенирные лавки, а также дендрарий с рощей карельской березы и музей Природы.

Во время экскурсии мы остановимся в кафе, где можно будет покушать и набраться сил.

Прибытие в Петрозаводск к 17:00.

Далее вы отправитесь на поезд или на прогулку по городу есть время купить сувениры или покушать в ресторане карельской национальной кухни.

Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Древний вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Древний вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Древний вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Древний вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Скидка при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — 10%, от 3 до 6 месяцев — 5%, цены ниже указаны без скидки.

Стоимость тура на 1 человека:

  • взрослый — 21 400 руб.;
  • ребенок 4–14 лет — 20 400 руб.;
  • льготник — 20 900 руб.

Доплата за одноместное размещение — 5 000 руб.

Скидка за размещение на доп. месте — 1 600 руб.

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежский, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, Бутик-отель 13 стульев, Питер ИНН. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура.

Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.

Варианты проживания

Северная

2 ночи

Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом — бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.

В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно — эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.

Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.

Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.

СевернаяСевернаяСевернаяСеверная

Прионежский

2 ночи

Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.

Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты

Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.

Конференц-зал вмещает 45 персон и обладает необходимым оборудованием и эргономичной мебелью. По запросу персонал разработает меню кофе-брейка.

Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.

ПрионежскийПрионежскийПрионежскийПрионежский

Онежский замок

2 ночи

В центре Петрозаводска расположен отель Онежский Замок. С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.

Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.

Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.

Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.

Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.

Онежский замокОнежский замокОнежский замокОнежский замок

Саквояж

2 ночи

Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.

В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.

Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.

СаквояжСаквояжСаквояжСаквояж

Cosmos

2 ночи

Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.

Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.

На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.

Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.

До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.

CosmosCosmosCosmosCosmos

Бутик-отель 13 стульев

2 ночи

Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен. Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак. За посещение бассейна с сауной и гидромассажной ванной взимается дополнительная плата.

Для самых маленьких гостей обустроена детская игровая площадка. Прогулка до Онежского озера занимает 5 минут, а расстояние до оживленного проспекта Ленина составляет 900 м.

Бутик-отель 13 стульевБутик-отель 13 стульевБутик-отель 13 стульевБутик-отель 13 стульев

Питер ИНН

2 ночи

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.

Питер ИННПитер ИННПитер ИННПитер ИНН

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака)
  • Проживание в гостинице
  • Работа экскурсовода
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли заранее забронировать услуги в горном парке Рускеала?

К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание — все в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка Рускеала.

Официальное сообщение горного парка: «По объективным причинам существенно вырос спрос на услуги внутреннего туризма. Отрадно, что многие жители нашей необъятной страны этим летом выбирают для путешествий Карелию! Объекты туристического показа Республики, в том числе и Горный парк, работают на пределе возможностей. Забота о технике безопасности определяет различную пропускную способность наших маршрутов. Предоставить некоторые услуги всем гостям парка в моменты пиковой нагрузки невозможно. При этом, мы не ограничиваем количество входных билетов и рады всем! К сожалению, количество билетов на подземную экскурсию и водные прогулки ограничено. Просим Вас учитывать это, планируя Ваш визит.».

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть особенности тура?

Из-за особенностей логистики в такой большой по площади республике, как Карелия, в разные дни экскурсий с группой могут работать разные гиды. Состав группы также может изменяться из-за объединения туристических групп, путешествующих по разным маршрутам.

Некоторые туристы могут иметь дополнительные услуги, включенные в стоимость, например, питание. Если в вашем туре какие-то услуги не включены, их заказ и оплата происходят на месте. Например, групповые обеды по комплексному меню необходимо заказывать задолго до заезда, и, если у вас не включено питание, вы можете заказать и оплатить его только по факту, в кафе, где предполагается обед.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
21 дек 2023
Были в октябре, всё очень понравилось не смотря на то, что погода немного подвела. Красивые и живописные места.
Были в октябре, всё очень понравилось не смотря на то, что погода немного подвела. Красивые и живописные места.Были в октябре, всё очень понравилось не смотря на то, что погода немного подвела. Красивые и живописные места.Были в октябре, всё очень понравилось не смотря на то, что погода немного подвела. Красивые и живописные места.Были в октябре, всё очень понравилось не смотря на то, что погода немного подвела. Красивые и живописные места.Были в октябре, всё очень понравилось не смотря на то, что погода немного подвела. Красивые и живописные места.Были в октябре, всё очень понравилось не смотря на то, что погода немного подвела. Красивые и живописные места.Были в октябре, всё очень понравилось не смотря на то, что погода немного подвела. Красивые и живописные места.Были в октябре, всё очень понравилось не смотря на то, что погода немного подвела. Красивые и живописные места.Были в октябре, всё очень понравилось не смотря на то, что погода немного подвела. Красивые и живописные места.Были в октябре, всё очень понравилось не смотря на то, что погода немного подвела. Красивые и живописные места.
И
27 ноя 2023
Отличный тур ❤️
Отличный тур ❤️Отличный тур ❤️Отличный тур ❤️Отличный тур ❤️Отличный тур ❤️Отличный тур ❤️
К
16 ноя 2023
В Карелии были первый раз. Раньше посещали Кижи, поэтому выбрали 3-х дневный тур. Впечатления только положительные! Каждый день очень интересные экскурсии. Гиды - профессионалы, любящие свой край! (Наталья на " обзорной" и Лада в последний день - выше всяческих похвал!). Узнали много новой информации и увидели красоты природы Карелии. Ноябрьская погода не помешала. С удовольствием вернёмся к Вам ещё!
Спасибо!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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