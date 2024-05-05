1 день

Знакомство. Национальный парк «Паанаярви»

Встречаемся на ж/д станции п. Лоухи (рекомендуем поезд №16А), знакомимся с инструкторами — вы легко их найдете, они будут в фирменных синих футболках.

После краткого знакомства рассаживаемся по автобусам и отправляемся к месту старта наших приключений — посёлок Пяозерский (109 км).

Дорога займет 2-2,5 часа.

Перед тем, как ступить на территорию национального парка «Паанаярви» мы заезжаем в визит-центр, чтобы зарегистрироваться.

Здесь же — в визит-центре — расположился и музей, в который мы обязательно заглянем.

В национальном парке «Паанаярви» дикая природа представлена во всей своей красе: высокие горы, чистые реки и глубокие озёра, а также редкие виды животных и растений, занесенные в Красную книгу.

Именно по этим причинам сам парк разделён на несколько зон: в две из них доступа нет, а вот третья – рекреационная – организована для туристов.

В этой зоне действуют строгие правила, которые необходимо соблюдать.

Это делается с целью защиты и сохранения природных ландшафтов и краснокнижных растений и животных.

Продолжаем наше путешествие, отправляемся к берегу озера Паанаярви на территории самого национального парка.

Именно в честь этого озера был назван весь национальный парк.

Размещаемся в палаточном лагере на специально оборудованной стоянке.

После обеда отправляемся на пешеходную прогулку.

Вечером помогаем инструкторам готовить ужин и проводим время за разговорами у костра.