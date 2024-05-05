Здесь горные вершины разделяются глубокими ущельями, многочисленными озерами, разнообразными болотами и бурными реками с шумными порогами и водопадами.
Склоны гор и
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство. Национальный парк «Паанаярви»
Встречаемся на ж/д станции п. Лоухи (рекомендуем поезд №16А), знакомимся с инструкторами — вы легко их найдете, они будут в фирменных синих футболках.
После краткого знакомства рассаживаемся по автобусам и отправляемся к месту старта наших приключений — посёлок Пяозерский (109 км).
Дорога займет 2-2,5 часа.
Перед тем, как ступить на территорию национального парка «Паанаярви» мы заезжаем в визит-центр, чтобы зарегистрироваться.
Здесь же — в визит-центре — расположился и музей, в который мы обязательно заглянем.
В национальном парке «Паанаярви» дикая природа представлена во всей своей красе: высокие горы, чистые реки и глубокие озёра, а также редкие виды животных и растений, занесенные в Красную книгу.
Именно по этим причинам сам парк разделён на несколько зон: в две из них доступа нет, а вот третья – рекреационная – организована для туристов.
В этой зоне действуют строгие правила, которые необходимо соблюдать.
Это делается с целью защиты и сохранения природных ландшафтов и краснокнижных растений и животных.
Продолжаем наше путешествие, отправляемся к берегу озера Паанаярви на территории самого национального парка.
Именно в честь этого озера был назван весь национальный парк.
Размещаемся в палаточном лагере на специально оборудованной стоянке.
После обеда отправляемся на пешеходную прогулку.
Вечером помогаем инструкторам готовить ужин и проводим время за разговорами у костра.
Пешеходный маршрут «Астерваярвская природная тропа»
Завтракаем и отправляемся по пешеходному маршруту “Астерваярвская природная тропа” (17 км туда-обратно).
Маршрут дает хорошую возможность познакомиться с разными типами ландшафтов, лесами, малыми озерами и реками, болотами и лугами.
На самом маршруте очень много болот и сырых участков, не везде настил в идеальном состоянии, поэтому подумайте об удобной обуви для сегодняшнего путешествия.
На пути нам встретится и озеро Астерваярви, в честь которого назван маршрут.
В 100 м от северо-западной оконечности озера Астерваярви тропа пересекает широкую просеку.
По ней в 1920-40 гг. проходила государственная граница с Финляндией.
Астерваярви — типичное малое лесное озеро.
Река Муткайоки является самым крупным его притоком.
Спустившись к реке можно увидеть жернова старой водяной мельницы.
Тропа выходит у устья реки Муткайоки на озеро Паанаярви.
Здесь стоит лодка и веревочная конструкция — можно отклониться от маршрута и прогуляться по заброшенному финскому хутору Арола, чем мы с вами и займёмся.
До 1944 года в Паанаярви жили люди, и хутор Арола был частью этого оживленного поселения.
В начале 20 века в хуторе жили около 450 человек.
Среди всех близлежащих деревень Арола считалась самой зажиточной.
Здесь развивалось сельское хозяйство, луговое хозяйство, лесозаготовки и лесопереработка.
Развитие туризма в 30-х годах привело в эти края множество писателей и художников воспевать водопады и живописные места.
После подписанного в 1944 году Мирного договора между Финляндией и СССР, все постройки были сожжены за одну ночь.
На хуторе уже восстановлены дровяник, сауна, амбар, восстанавливается большой жилой дом.
По установленным здесь информационным табличкам мы узнаем о жизни финского хутора больше.
Где-то в середине маршрута останавливаемся на перекус, потому что полноценный прием пищи будет только вечером в лагере.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Водная прогулка по озеру Паанаярви. Водопад Мянтюкоски
Просыпаемся под звуки дикой природы, завтракаем и готовим перекус: завариваем чай в термосах и делаем бутерброды.
Сегодня мы посмотрим на национальный парк «Паанаярви» с воды во время водной прогулки по озеру Паанаярви.
Озеро Паанаярви тектонического происхождения, оно является самым глубоким среди озёр России, Финляндии и Швеции.
Наибольшая глубина — 128 метров.
А его протяжённость составляет около 25 км, а ширина чуть меньше 1,5 км.
Вода в нём кристально чистая.
Кстати, здесь можно и порыбачить (в специально отведенных местах)!
Для этого надо только получить разрешение, и у вас есть шанс выловить хариуса, щуку, окуня и прочих подводных обитателей.
Во время прогулки мы увидим места бывших финских поселений, а также насладимся необыкновенной красотой этого места.
Самое впечатляющее на маршруте — это отвесная 60-ти метровая скала Рускеакаллио («Коричневая скала»).
Обязательно остановимся посмотреть.
В конце этого маршрута мы причаливаем к берегу около устья реки Мянтюйоки.
Здесь находится еще одна оборудованная стоянка, где можно передохнуть и перекусить.
После небольшой паузы по живописной тропинке поднимаемся к водопаду Мянтюкоски.
Высота этого красавца достигает почти 9 метров, вода падает пятью ступенями, — это очень впечатляет.
Теперь становится понятно, почему водопад всегда привлекал внимание фотографов и художников.
И привлекает по сей день.
Возвращаемся к месту нашей стоянки и готовим ужин.
Для желающих вечером банные процедуры.
Восхождение на гору Киваккатунтури
Завтракаем в лагере.
Сегодня нас ждёт восхождение на гору Киваккатунтури (высота 499 м), или Кивакка.
«Кивакка» в переводе с саамского означает «каменная хранительница».
На велосипедах выезжаем к началу пешего маршрута (15 км).
Путь до вершины горы — это 5 км по красивой тропе.
Через 200 метров маршрут пересекает речку Палойоки, которая вытекает из озера Киваккалампи, огибает скальный массив Кивакка с юга и впадает в озеро Пяозеро.
Во время подъёма прослеживается смена растительности от тайги к берёзовому криволесью и горной тундре на вершине горы.
Примерное время подъема — 2 часа.
На вершине перед нами предстает пейзаж, от которого перехватывает дыхание.
И гул, слышите?
Может показаться, что это шумит лес, но на самом верху никаких деревьев — это водопад Каваккакоски.
Завтра обязательно наведаемся к нему в гости, а пока посмотрим на его величие с высоты.
Щуримся от северного солнца, вдыхая чистейший воздух, пропитанный северными мхами, любуемся красотой природы и отпускаем свои переживания.
Возвращаемся к оборудованной лесной стоянке, обедаем, на велосипедах возвращаемся в лагерь (15 км) и готовим ужин.
Веломаршрут до водопада Киваккакоски
Завтракаем.
На велосипедах едем до Урочище Вартиолампи (15 км) — бывшая деревня с одноименным названием, которую основали старообрядцы в 18-19 вв.
В период Второй мировой войны деревня была сожжена.
От деревни осталось лишь открытое пространство и разного вида луговые травы, которые занесли сюда земледельцы.
Новую жизнь это место обрело с созданием национального парка Паанаярви.
В середине урочища Вартиолампи, восстановлен старый карельский дом — в нём открыли экспозицию карельского быта прошлого века.
Доезжаем до начала тропы на водопад Киваккакоски.
Помните, вчера уже восхищались его красотой и громкостью?!
Отправляемся налегке в пешую прогулку по подготовленной тропе.
С финского, кстати, Киваккакоски переводится как «порог каменной бабы».
Маршрут простой, не требующих специальной физической активности.
Весь маршрут займёт у нас 3 часа (общий километраж 9 км).
Маршрут до водопада Киваккакоски проходит вдоль реки Оланга.
С этого берега гора Кивакка смотрится особенно эффектно.
Во время движения можно сходить с подготовленной тропы на древние скалы, чтоб полюбоваться живописными видами и сделать потрясающие фотографии.
Три рукава реки Оланга соединяются перед водопадом, и огромная масса воды, зажатая берегами, рушится вниз с 12-ти метров.
Голос водопада Киваккакоски мы услышим задолго до того, как увидим его воочию.
Эта великая мощь воды долго не отпускает!
Это завораживает!
На велосипедах возвращаемся в лагерь (15 км).
До ужина у нас свободное время.
Для желающих вечером банные процедуры.
Веломаршрут до озера Ципринга
Сегодня нас ждет велопутешествие за пределы парка.
Готовим завтрак и перекус в дорогу.
День будет насыщенный.
Выезжаем из лагеря и двигаемся вдоль реки Оланга.
Едем до озера Ципринга примерно 20 км.
На одном из берегов стоит смотровая площадка с беседкой, откуда открывается живописный вид на гору Пяйнур.
Эту вершину называют самой острой в Карелии, причем на ней почти нет растительности.
Потрясает воображение вид на Пяйнур.
Каменный гребень будто поднимается из воды, потому что гора располагается на полуострове между озером Ципринга и Пяозером.
Наслаждаемся видом, перекусом, который взяли с собой, и обязательно делаем фотографии.
Выезжаем в сторону нашего лагеря.
Всего за сегодняшний день мы проехали около 55 км.
Вернувшись в лагерь, готовим ужин, обсуждаем прошедший день, расслабляемся.
Инструктор знает, как снять напряжение с мышц после долгой велосипедной прогулки.
Постепенно расходимся по палаткам до завтрашнего дня.
Заключительное утро в национальном парке Паанаярви
Неспешно просыпаемся.
Сегодня наше заключительное утро в национальном парке Паанаярви.
Проведем его размеренно, никуда не спеша.
После позднего завтрака собираем лагерь и личные вещи.
Давайте сделаем общую фотографию!
Окинем взглядом место, которое приютило нас на неделю, и отчалим по направлению к дому.
На автобусе доезжаем до пос. Пяозерский.
У нас есть время закупиться продуктами на обратную дорогу и сувенирами.
В 23:30 выезжаем по направлению к поселку Лоухи (110 км, в пути 2,5-3 часа), чтобы оттуда разъехаться по домам.
По дороге вспоминаем, как прошло наше путешествие, сетуем на то, как быстро пролетело время и берем друг с друга слово, что в следующем году поедем все вместе покорять другие маршруты.
Отправление ночными поездами.
Рекомендуем поезд №15А.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Варианты проживания
Палатка
Размещение в четырехместных палатках по 3 человека. Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание по программе
- Работа инструктора
- Прокат снаряжения для велопохода: велосипеда, шлема, яркой жилетки
- Экскурсионное обслуживание в национальном парке «Паанаярви»
Что не входит в цену
- Железнодорожные билеты до и от ст. Лоухи
- Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) - 500руб. /тур. Оплачивается при бронировании тура
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 р. /чел. /сутки)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак или дорожная сумка.
2. Одежда:
- плотные штаны – 2 пары (не джинсы);
- тонкая флисовая кофта или футболка (в зависимости от прогноза погоды);
- легкая ветровка (одежда должна "дышать");
- велосипедные перчатки (рекомендуем, но не обязательно);
- велошорты (рекомендуем, но не обязательно);
- дождевик или мембранная куртка (на случай непогоды);
- 2 – 3 пары обычных носков;
- головной убор (кепка или бандана). Помните, что во время ходового дня у вас на голове ещё будет каска.
3. Удобная обувь БЕЗ каблуков, 3 пары:
- одна для активного дня на велосипедах (обувь должна полностью закрывать ступню, сандалии – запрещены),;
- вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
- третья –"городская".
4. Личные вещи:
- репелленты (комары, мошка);
- велосипедные очки (не обязательно, но это хорошая защита от ветра и насекомых);
- налобный фонарик с комплектом запасных батареек;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
- средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу) и индивидуальную аптечку;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- портативное зарядное устройство;
- личную посуду (кружку, глубокую миску, ложку).
5. Документы: паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию).
6. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
7. Можно взять фотоаппарат.
Помните, что у вас всегда должен оставаться 1 комплект сухой одежды. Обязательно посмотрите прогноз погоды перед поездкой. Более практична синтетическая, быстросохнущая одежда. Дождевик должен быть плотным и надежным.
Одежда, в которой вы будете передвигаться в течение дня, должна закрывать локти и колени, а также быть достаточно плотной, чтобы ее не могли прокусить комары/мошки.
Какое предоставляется снаряжение для велопохода?
Велосипед «FELT Q 250», «Alpinebike», «SLY» – горный велосипед, технические характеристики которого делают возможным использование в условиях пересеченной местности. Тормоза V-brake дисковые механические. Велорюкзак, яркий жилет, шлем – проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
Неустойчивый сигнал на протяжении маршрута. Просьба предупредить родных. Лучше «ловят» операторы «Мегафон» и «МТС».
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
При движении группы по маршруту каждый участник одет в яркую веложилетку и велошлем.
Необходимо соблюдать ПДД и следовать инструкции по ТБ.
Инструктор имеет право корректировать маршрут движения в зависимости от физической подготовки группы и погодных условий.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
Каковы требования к физической подготовке участников?
На данном веломаршруте необходима физическая подготовка, так как велопробеги довольно большие (до 40 км в день). Данное предложение не рекомендовано для людей с хроническими заболеваниями/травмами колен, суставов и т. п.
Как я могу подготовиться к туру?
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов.
Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
- оценить свои физические возможности при выборе тура;
- пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
- взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
- взять с собой личную аптечку;
- пройти профилактику клещевого энцефалита.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Каковы правила поведения на веломаршруте?
Велотуристу часто приходится ездить по дорогам, в том числе и с интенсивным движением. Поэтому, необходимо знать и уметь применять на практике Правила дорожного движения (ПДД).
Общие правила:
- при движении на велосипеде турист должен находиться в ярком жилете и шлеме;
- велосипеды должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд как возможно правее. Допускается движение по обочинам, если это не создает помех пешеходам;
- иногда, в случае поломки или травмы, приходится идти по дорогам с велосипедом пешком. Лица, ведущие велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств;
- колонны велосипедистов, при движении по проезжей части, должны быть разделены на группы по 10 велосипедистов;
- для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80 – 100 метров;
- темп и порядок движения определяет инструктор;
- всегда соблюдайте необходимую для остановки дистанцию до подвижного или неподвижного объекта;
- соотносите необходимый тормозной путь и усилия торможения с состоянием дороги.
Езда в дождливую (влажную) погоду:
- в дождливую (влажную) погоду тормоза работают с меньшей эффективностью, чем в сухую, поэтому нужно принять во внимание увеличение тормозного пути;
- в условиях мокрой погоды снижается видимость и сцепление с дорогой;
- при поворотах на скользких поверхностях нужно снижать скорость;
- берегите подшипники от попадания в них влаги.
Специальные знаки при движении на велосипеде:
- поворот или перестроение направо: вытянутая правая рука либо вытянутая и согнутая в локте левая;
- поворот или перестроение налево: вытянутая левая рука либо вытянутая и согнутая в локте правая;
- остановка: поднятая вверх рука (любая);
- ямы справа: опущенная вниз правая рука;
- ямы слева: опущенная вниз левая рука;
- знаки первым подает ведущий, члены группы их немедленно повторяют.
Не стоит дожидаться, пока вы проедете или увидите яму, надо подавать знак немедленно за следующим перед вами велотуристом. Ведущий (или одиночный велосипедист) должен подавать знаки заблаговременно.
Запрещается:
- обгонять инструктора (исключение, если инструктор определил Вас ведущим колонну);
- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
- буксировка велосипедов;
- движение по встречной полосе;
- управление велосипедом в состоянии алкогольного опьянения, а также под воздействием наркотических и психотропных веществ;
- пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без рук.
С какого возраста дети могут участвовать в велотуре?
Самая маленькая рама велосипеда, которая у нас есть – это рама 15, что соответствует росту примерно 160 см.
Если рост Вашего ребенка менее 155 см, он не сможет принять участие в туре на нашем велосипеде.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой, поэтому все было нормально)
А так все было очень круто:
Еда очень вкусная и разнообразная
Инструкторы опытные и интересные люди
С погодой повезло
В общем спасибо за поездку!