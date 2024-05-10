Экскурсионные туры на неделю в Петрозаводск

Найдено 14 туров в категории «7-дневные туры» в Петрозаводске, цены от 20 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Начало: г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
29 июля в 10:00
от 60 600 за человека
Большой рыбный тур. Джип-сафари
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Начало: г. Петрозаводск
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 73 750 за человека
Заповедная Карелия. Комбинированный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Заповедная Карелия. Комбинированный тур
Начало: г. Лоухи
21 июля в 10:00
11 авг в 10:00
45 000 за человека
Северная красавица - река Пистайоки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Северная красавица - река Пистайоки
Начало: п. Лоухи
21 июля в 10:00
28 июля в 10:00
от 23 700 за человека
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
22 500 за человека
Велотур в Паанаярви
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Велотур в Паанаярви
Начало: Россия, Республика Карелия, посёлок городского тип...
14 авг в 10:00
40 700 за человека
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Начало: п. Лоухи
30 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 23 900 за человека
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 65 600 за человека
Классический Петербург и вся Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Классический Петербург и вся Карелия
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 40 550 за человека
Святой треугольник: Кижи, Валаам и Соловки, 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Святой треугольник: Кижи, Валаам и Соловки, 7 дней
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 64 200 за человека
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Начало: Г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 20 000 за человека
Выходные в Карелии и Петербурге
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Выходные в Карелии и Петербурге
Начало: Республика Карелия, Сортавала
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 34 050 за человека
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
Начало: Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
29 июня в 10:00
13 июля в 10:00
31 000 за человека
Тайны Соловецких островов: святые места и царство теней
Авторский тур
7 дней
Тайны Соловецких островов: святые места и царство теней
Узнать о событиях прошлого, увидеть загадочные каменные лабиринты и полюбоваться озёрами и тундрой
Начало: Кемь, 11:00, у центрального входа на железнодорожн...
1 сен в 08:00
82 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Гранд-тур по Карелии и Соловкам
    Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
  • П
    Павел
    5 мая 2024
    Велотур в Паанаярви
    Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
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    поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку!

    Отдых очень понравился. Было пару недочетов:Отдых очень понравился. Было пару недочетов:
  • Т
    Тимур
    3 мая 2024
    Велотур в Паанаярви
    Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Выходные в Карелии и Петербурге
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Выходные в Карелии и Петербурге
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    Выходные в Карелии и Петербурге
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
  • В
    Виктория
    13 марта 2024
    Велотур в Паанаярви
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • А
    Анастасия
    14 сентября 2023
    Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
    Большое спасибо за прекрасное время, проведенное в Карелии и на Соловецких островах!!!!!! Отдельное спасибо нашему гиду Анне, без неё было
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    бы трудно узнать хотя бы часть того, что теперь мне известно!!! В пути было очень комфортно и интересно, несмотря на большие расстояния, которые мы преодолевали. Во всех гостиницах было достаточно уютно, чтобы отдохнуть и идти дальше!!! Есть желание вернуться еще ни один раз!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «7-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 14
  1. Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
  2. Большой рыбный тур. Джип-сафари
  3. Заповедная Карелия. Комбинированный тур
  4. Северная красавица - река Пистайоки
  5. Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
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