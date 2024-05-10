Е Екатерина Гранд-тур по Карелии и Соловкам Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.

П Павел Велотур в Паанаярви читать дальше поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку! Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,

Т Тимур Велотур в Паанаярви Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.

О Олеся Выходные в Карелии и Петербурге Организация на высоте- всё чётко и вовремя.

С Сергей Выходные в Карелии и Петербурге Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.

З Закурдаева Выходные в Карелии и Петербурге По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.

В Виктория Велотур в Паанаярви Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.

А Андрей Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.

Ю Юлия Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!