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Авторский тур
7 дней
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Начало: г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
29 июля в 10:00
от 60 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Начало: г. Петрозаводск
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 73 750₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Заповедная Карелия. Комбинированный тур
Начало: г. Лоухи
21 июля в 10:00
11 авг в 10:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Северная красавица - река Пистайоки
Начало: п. Лоухи
21 июля в 10:00
28 июля в 10:00
от 23 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
22 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Велотур в Паанаярви
Начало: Россия, Республика Карелия, посёлок городского тип...
14 авг в 10:00
40 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Начало: п. Лоухи
30 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 23 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 65 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Классический Петербург и вся Карелия
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 40 550₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам и Соловки, 7 дней
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 64 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Начало: Г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 20 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Выходные в Карелии и Петербурге
Начало: Республика Карелия, Сортавала
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 34 050₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
Начало: Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
29 июня в 10:00
13 июля в 10:00
31 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Тайны Соловецких островов: святые места и царство теней
Узнать о событиях прошлого, увидеть загадочные каменные лабиринты и полюбоваться озёрами и тундрой
Начало: Кемь, 11:00, у центрального входа на железнодорожн...
1 сен в 08:00
82 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина10 мая 2024Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
- ППавел5 мая 2024Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
- ТТимур3 мая 2024Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
- ВВиктория13 марта 2024Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ААнастасия14 сентября 2023Большое спасибо за прекрасное время, проведенное в Карелии и на Соловецких островах!!!!!! Отдельное спасибо нашему гиду Анне, без неё было
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «7-дневные туры»
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