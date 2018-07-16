Начало сплава по реке Кереть: оз. Варацкое – пор. Масляный

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Река представляет собой цепь озер, соединенных между собой порожистыми участками.

Кереть относится к рекам горно-таежного типа, она относительно многоводна и широка.

Название Кереть происходит от саамского слова "гиера", что означает «вершина горы».

Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

Сплав на катамаранах по реке Кереть: оз. Варацкое – пор. Карешка – пор. Краснобыстрый – пор. Масляный, 15 км.

Трансфер до начала сплава оз. Варацкое , 59 км.

Встреча на ж/д станции в п. Лоухи .

Продолжение сплава: пор. Павловский – пор. Морской – о. Олений

Завтрак.

Сплав на катамаранах по маршруту: пор. Павловский – пор. Колупаевский – пор. Кривой-3 – пор. Морской – о. Олений, 29 км.

Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

Выход в Белое море.

Северная природа очаровывает приливами и отливами, морским запахом, прибоем, ветрами и штилем, островами, каменными лбами, соленой водой.

Ужин и ночлег в полевых условиях.