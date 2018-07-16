Заповедная Карелия. Комбинированный тур

Север Карелии - это удивительная природа, огромные просторы, где нет ни души. Приглашаем погрузиться

5
3 отзыва
Север Карелии – это удивительная природа, огромные просторы, где нет ни души. Приглашаем погрузиться в Карелию, которая запомнится надолго.

В одном туре мы объединяем 3-дневный экспресс-сплав по реке Кереть, а также треккинг в национальном парке «Паанаярви».
Заповедная Карелия. Комбинированный тур
Заповедная Карелия. Комбинированный тур
Заповедная Карелия. Комбинированный тур
Заповедная Карелия. Комбинированный тур
Заповедная Карелия. Комбинированный тур
Заповедная Карелия. Комбинированный тур
Заповедная Карелия. Комбинированный тур
Заповедная Карелия. Комбинированный тур
Заповедная Карелия. Комбинированный тур
Заповедная Карелия. Комбинированный тур
Заповедная Карелия. Комбинированный тур
Заповедная Карелия. Комбинированный тур
Заповедная Карелия. Комбинированный тур
Ближайшие даты:
17
июл
07
авг

Описание

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.

Программа тура по дням

1 день
Начало сплава по реке Кереть: оз. Варацкое – пор. Масляный

Встреча на ж/д станции в п. Лоухи.

Рекомендуем поезд №16А.

Трансфер до начала сплава оз. Варацкое, 59 км.

Завтрак.

Знакомство, инструктаж, тренировочное занятие на воде.

Сплав на катамаранах по реке Кереть: оз. Варацкое – пор. Карешка – пор. Краснобыстрый – пор. Масляный, 15 км.

Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

Название Кереть происходит от саамского слова "гиера", что означает «вершина горы».

Кереть относится к рекам горно-таежного типа, она относительно многоводна и широка.

Река представляет собой цепь озер, соединенных между собой порожистыми участками.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

2 день
Продолжение сплава: пор. Павловский – пор. Морской – о. Олений

Завтрак.

Сплав на катамаранах по маршруту: пор. Павловский – пор. Колупаевский – пор. Кривой-3 – пор. Морской – о. Олений, 29 км.

Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

Выход в Белое море. 

Северная природа очаровывает приливами и отливами, морским запахом, прибоем, ветрами и штилем, островами, каменными лбами, соленой водой.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

3 день
Переход по Белому морю до д. Ниж. Пулонга. Озеро Паанаярви

Завтрак.

Свободное время.

Обед.

Переход по Белому морю до д. Ниж.Пулонга, 8 км.

Трансфер д. Нижняя Пулонга – пос. Пяозерский, 160 км (в пути ~ 3 часа).

Посещение музея национального парка и регистрация в визит-центре.

Трансфер на берег озера Паанаярви, размещение в палаточном лагере.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

4 день
Водная прогулка по озеру Паанаярви

Завтрак в полевых условиях.

Отправляемся на водную прогулку по озеру Паанаярви.

Озеро Паанаярви тектонического происхождения и относится к самым глубоким озёрам Фенноскандии.

Его протяжённость более 20 км, а ширина чуть меньше 1,5 км.

Наибольшая глубина – 128 метров.

В ходе прогулки мы увидим места бывших финских поселений, а также насладимся необычной красотой этого места.

Самое впечатляющее на маршруте – это отвесная 60-ти метровая скала Рускеакаллио («Коричневая скала»).

В завершении прогулки мы посетим водопад Мянтюкоски.

Высота этого красавца – 5 метров, вода падает пятью ступенями и очень впечатляет.

В пути обед-перекус с чаем из термосов и бутербродами.

Возвращаемся к месту стоянки.

Переезд на стоянку в урочище Вартиолампи.

Установка полевого лагеря.

Ужин в полевых условиях.

5 день
Прогулка до водопада Киваккакоски

Завтрак в полевых условиях.

Пешая прогулка налегке до водопада Киваккакоски по подготовленной тропе. 

Три рукава реки Оланга соединяются перед водопадом, и огромная масса воды, зажатая берегами, рушится вниз с 12-ти метров.

Эта великая мощь воды долго не отпускает!

Название водопада переводится с финского как «порог каменной бабы».

Общая продолжительность прогулки около 3 часов.

Возвращаемся в лагерь к обеду.

Ужин в полевых условиях.

6 день
Восхождение на гору Киваккатунтури

Завтрак в полевых условиях.

Восхождение на гору Киваккатунтури (высота 499 м.).

Под горой костер и обед на оборудованной лесной  стоянке.

Трансфер в пос. Пяозерский.

Свободное время для покупки продуктов в дорогу и сувениров.

23:30 Трансфер в пос. Лоухи, 110 км (в пути ~ 2,5 – 3 часа).

Отправление ночными поездами.

Рекомендуем поезд №15А.

Проживание

На протяжении всего тура ночевки в 4-х местных туристических палатках. Заселение в палатки – по 3 человека, каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.

О необходимости 2-х местной палатки сообщайте при оформлении тура.

Сплав на 6-ти местном и/или 2-ух местном катамаране.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание, указанное в программе
  • Работа инструкторов
  • Прокат снаряжения для сплава: катамаранов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, мотора и ГСМ
  • Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
  • Экскурсионное обслуживание в национальном парке «Паанаярви»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до ст. Лоухи и обратно
  • Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 500 руб. /тур, оплачивается при бронировании тура
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов – от 100 руб. /чел. /сутки
Место начала и завершения?
г. Лоухи
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.

2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путевки).

3. Комплект одежды для переодевания после сплава:

  • комплект сухой удобной верхней одежды;
  • сухая удобная обувь и носки;
  • шапочка/бандана/баф;
  • комплект запасного нижнего белья.

4. Одежда для ночлега в палатке:

  • теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
  • теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
  • на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.

5. Для похода в туристскую баню:

  • индивидуальное полотенце;
  • купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8-10 человек);
  • сланцы/сандали спортивные.

6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:

  • одна для сплава по реке;
  • вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
  • третья –"городская".

7. Личные вещи:

  • репелленты (комары, мошка);
  • фонарик с комплектом запасных батареек;
  • солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
  • средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
  • индивидуальная аптечка;
  • небольшой полиуретановый коврик для сидения;
  • портативное зарядное устройство;
  • личная посуда (кружку, глубокую миску, ложку).

8. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.

9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.

10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.

Будет ли мобильная связь на маршруте?

Мобильная связь есть на протяжении всего маршрута, но местами может ненадолго пропадать.

Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС». Просьба предупредить родных.

Как обеспечивается безопасность на маршруте?

В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.

На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.

Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.

При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.

Каковы требования к физической подготовке участников тура?

Тур рассчитан на обычных городских людей, готовых к походным условиям.

Навык плавания не обязателен для участников водных походов, но желателен. На каждом участнике будет надет спасательный жилет, инструктор подробно расскажет перед выходом на маршрут, как вести себя при попадании в воду. Если Вы не умеете плавать, но отправиться в водный поход очень хочется, рекомендуем выбирать сплав на рафтах по реке Шуя, т. к. это один из самых спокойных маршрутов, идеально подходящий для новичков.

Как организовано питание на маршруте?

Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.

Если вы вегетарианец, просим при бронировании указать это в заявке. При приготовлении пищи на маршруте инструктор сначала будет давать пищу Вам, а затем добавлять в нее тушенку и готовить для всех остальных членов группы.

Если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, также просим проинформировать нас заранее. Если мы не сможем предложить аналоги, то, возможно, какие-то специфичные продукты питания мы попросим Вас привезти самостоятельно.

Какое предоставляется снаряжение для сплава?

Катамараны – специальные, беспалубные надувные суда для сплава по бурной воде. Посадка коленная.

Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.

Какое предоставляется снаряжение для лагеря?

Палатки – четырехместные. Заселение в палатки – по 3 человека. Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.

Посуда – личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.

Можно ли где-то подзарядить телефон на протяжении тура?

На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство. Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.

Если у меня есть своя палатка и спальник, полагается ли мне скидка?

Нет, так как в случае необходимости мы всегда готовы предоставить Вам данное снаряжение. Однако просим Вас сообщить о наличии личного спальника/коврика/палатки при бронировании путевки, чтобы на Вашем туре не оказалось лишнего ненужного снаряжения.

Будет ли предоставлена мне скидка, если я приеду со своим катамараном?

При участии в водном туре со своим снаряжением (катамараном) Вам будет предоставлена скидка 20%.

Каковы правила поведения на воде?

Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.

Перед выходом на воду:

  • прослушайте инструктаж по технике безопасности от инструктора, распишитесь в его получении;
  • подберите по размеру спасательный жилет и каску, подгоните все застежки;
  • займите место в судне так, чтобы это было удобно и безопасно.

Общие правила на воде:

  • не курите в судне;
  • не распивайте спиртные напитки на воде;
  • всегда собирайте свободные веревки;
  • следите за герметичностью упаковки вещей, и их надежном закреплении на судне;
  • тщательно упаковывайте колюще-режущие предметы;
  • не перемещайтесь по судну без предупреждения инструктора;
  • всегда зачаливайте (привязывайте) судно при выходе на берег;
  • закрепляйте весла, каски, спасжилеты при выходе на берег;
  • на берег сходите осторожно, избегая падения в воду, а также на берегу на мокрых камнях, при необходимости просите о помощи инструктора или других участников группы;
  • запрещается купаться и нырять с судна;
  • соблюдайте интервал и очередность движения судов, установленные инструктором;
  • можно расстегивать и снимать спасжилет и каску только с разрешения инструктора;
  • выполняйте команды и распоряжения инструктора;
  • не превышать нормативное количество человек в судне;
  • при нахождении на воде в солнечную погоду используйте солнцезащитные очки, крем от загара и прикрывайте открытые участки тела и голову;
  • не находитесь на воде во время грозы.

При прохождении порогов:

  • каждый может отказаться от прохождения порога;
  • перед порогом проверьте надежность закрепления вещей, собранность веревок, степень накачки судна, если что-то не так сообщите инструктору;
  • обязательно застегните спасжилет и каску;
  • проверьте соответствие своей одежды рекомендациям (неопрен, закрытые локти и колени, обувь, закрепленная на ноге);
  • закрепите ноги так, чтобы Вы надежно держались, но могли легко освободиться при перевороте судна;
  • не привязывайте себя к судну, не привязывайте к себе весло и т. п.;
  • выполняйте команды инструктора, при этом не совершая самовольных действий;
  • не перемещайтесь по судну;
  • не отталкивайтесь веслом от камней без команды инструктора;
  • не выскакивайте на камни, и в воду без команды инструктора.

При попадании в воду:
Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.

  • оцените обстановку, не поддавайтесь панике (помните, что Вы находитесь в спасательном жилете);
  • если Ваше или страховочное судно рядом – подплывите к нему так, чтобы Вы оказались выше по течению, возьмитесь за обвязку (леер);
  • если судно далеко, но Вам метнули спасконец – возьмите спасконец и крепко удерживайте, не закрепляя его на себе и не наматывая на руку;
  • если Вы плывете по струе, и порог не заканчивается – развернитесь на спину, ногами вниз по течению, немного согнув их в коленях, и плывите, управляя веслом;
  • если Вас не отпускает «бочка» – задержите дыхание и пытайтесь поднырнуть вниз, где есть струя;
  • не отпускайте весло, оно пригодится для управления на струе, для выхода на берег;
  • не пытайтесь вставать на дно на сильной струе, избегайте заклинивания ног в камнях;
  • если Вы ловите спасконец, избегайте его наматывания вокруг Вашего тела, шеи и т. п.
Как я могу подготовиться к туру?

Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:

  • оценить свои физические возможности при выборе тура;
  • пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
  • взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
  • взять с собой личную аптечку;
  • пройти профилактику клещевого энцефалита.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки на тур?

Для детей до 12 лет скидка 15%

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
16 июля 2018
Был на туре Дорога к Ладоге, с 6-12 июля остался очень доволен, масса положительных имоций и тёплая атмосфера в группе а также отличная работа инструкторов.
Н
22 июня 2022
Организация была на высшем уровне. Снаряжение современное, в хорошем состоянии. Кормили вообще как в ресторане - лохикейто, форель на бревнах, настоящий плов в казане, множество закусок, десерты. Все четко, вовремя, транспорт хороший. Приятно удивлена такому сервису, спасибо!
А
2 июня 2022
Всё супер

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

🚶ПешеходныеСплавы и рафтингВодные развлечения🧳Экскурсионные туры6-дневные туры🍀Природа и пейзажи🏞Карелия🏡Выездные

Похожие туры в Петрозаводске

ТОП-10 Карелии в пятидневном туре
5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
ТОП-10 Карелии в пятидневном туре
СМАРТ Тур это пять дней свободы, приключений и ярких эмоций. За 5 дней вы увидите, какая разнообразная, удивительная
29 июня
6 июля
13 июля
20 июля
от 18 950 за 1 человека
Водопады и вулканы Карелии: Гирвас - Кивач - Поор-порог
7 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
7 отзывов
Водопады и вулканы Карелии: Гирвас - Кивач - Поор-порог
Карелия - это сказочный мир. Иногда хочется сказать «такого не может быть!». Но нет, это реальность. И эту реальность я
27 июня
28 июня
29 июня
20 000 за всё до 6 чел.
5 чудес Карелии в трехдневном туре
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
5 чудес Карелии в трехдневном туре
Каждое воскресенье мы думаем о том, что еще денечек выходных был бы очень кстати. Трехдневный тур включающий пять
Завтра
29 июня
2 июля
6 июля
от 20 900 за 1 человека
Карелия заповедная: прогулка по экотропе
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
4.8
9 отзывов
Карелия заповедная: прогулка по экотропе
Влюбиться к магическую красоту карельской природы и открыть живописные уголки в центре Петрозаводска
1 авг
2 авг
3 авг
4 авг
1 200 за всё до 4 чел.
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
Посмотреть все топовые места Карелии и насладиться красотой Севера
28 июня
1 июля
8 июля
12 июля
24 805 за 1 человека
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наташа
Наташа
Нет отзывов
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
Побывать в гостях у коренных карелов и познакомиться с памятниками деревянного зодчества
14 июля
16 июля
18 июля
19 июля
от 5 850 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску на автобусе
2.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Сааристо
Сааристо
4.7
7 отзывов
Обзорная экскурсия по Петрозаводску на автобусе
Карелия - особое место на Русском Севере это край, который полон неразгаданных тайн
26 июня
29 июня
3 июля
6 июля
1 000 за 1 человека
Главное в Карелии за 3 дня: от водопада Кивач до Валаама
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Главное в Карелии за 3 дня: от водопада Кивач до Валаама
Тур для тех кто хочет, чтобы выходные были так же плотно насыщенны впечатлениями как будни делами
1 июля
5 июля
8 июля
12 июля
от 20 900 за 1 человека
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Приглашаем в сказочное путешествие на 3 дня! Вы посетите самые живописные места Карелии: от водопада Кивач до горного
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
от 11 450 за 1 человека
Карельские покатушки на снегоходах
2 часа
❄️ На снегоходах
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Karelovm
Karelovm
5
1 отзыв
Карельские покатушки на снегоходах
Многие приезжают в Карелию летом, чтобы насладиться красотой северной природы. Но карельская природа красива
от 4 200 за 1 человека
Петрозаводск - сердце Карелии
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
4.9
9 отзывов
Петрозаводск - сердце Карелии
Столица Карелии, «город на Онего», град Петра - всё это о Петрозаводске! На обзорной автомобильной прогулке я познакомлю
9 000 за всё до 6 чел.
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Для тех кто хочет посвятить себя важнейшей достопримечательности Карелии - природе
27 июня
1 июля
4 июля
8 июля
от 13 250 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Петрозаводске
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ