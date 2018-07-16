При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
Встреча на ж/д станции в п. Лоухи.
Рекомендуем поезд №16А.
Трансфер до начала сплава оз. Варацкое, 59 км.
Завтрак.
Знакомство, инструктаж, тренировочное занятие на воде.
Сплав на катамаранах по реке Кереть: оз. Варацкое – пор. Карешка – пор. Краснобыстрый – пор. Масляный, 15 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Название Кереть происходит от саамского слова "гиера", что означает «вершина горы».
Кереть относится к рекам горно-таежного типа, она относительно многоводна и широка.
Река представляет собой цепь озер, соединенных между собой порожистыми участками.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на катамаранах по маршруту: пор. Павловский – пор. Колупаевский – пор. Кривой-3 – пор. Морской – о. Олений, 29 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Выход в Белое море.
Северная природа очаровывает приливами и отливами, морским запахом, прибоем, ветрами и штилем, островами, каменными лбами, соленой водой.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Свободное время.
Обед.
Переход по Белому морю до д. Ниж.Пулонга, 8 км.
Трансфер д. Нижняя Пулонга – пос. Пяозерский, 160 км (в пути ~ 3 часа).
Посещение музея национального парка и регистрация в визит-центре.
Трансфер на берег озера Паанаярви, размещение в палаточном лагере.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак в полевых условиях.
Отправляемся на водную прогулку по озеру Паанаярви.
Озеро Паанаярви тектонического происхождения и относится к самым глубоким озёрам Фенноскандии.
Его протяжённость более 20 км, а ширина чуть меньше 1,5 км.
Наибольшая глубина – 128 метров.
В ходе прогулки мы увидим места бывших финских поселений, а также насладимся необычной красотой этого места.
Самое впечатляющее на маршруте – это отвесная 60-ти метровая скала Рускеакаллио («Коричневая скала»).
В завершении прогулки мы посетим водопад Мянтюкоски.
Высота этого красавца – 5 метров, вода падает пятью ступенями и очень впечатляет.
В пути обед-перекус с чаем из термосов и бутербродами.
Возвращаемся к месту стоянки.
Переезд на стоянку в урочище Вартиолампи.
Установка полевого лагеря.
Ужин в полевых условиях.
Завтрак в полевых условиях.
Пешая прогулка налегке до водопада Киваккакоски по подготовленной тропе.
Три рукава реки Оланга соединяются перед водопадом, и огромная масса воды, зажатая берегами, рушится вниз с 12-ти метров.
Эта великая мощь воды долго не отпускает!
Название водопада переводится с финского как «порог каменной бабы».
Общая продолжительность прогулки около 3 часов.
Возвращаемся в лагерь к обеду.
Ужин в полевых условиях.
Завтрак в полевых условиях.
Восхождение на гору Киваккатунтури (высота 499 м.).
Под горой костер и обед на оборудованной лесной стоянке.
Трансфер в пос. Пяозерский.
Свободное время для покупки продуктов в дорогу и сувениров.
23:30 Трансфер в пос. Лоухи, 110 км (в пути ~ 2,5 – 3 часа).
Отправление ночными поездами.
Рекомендуем поезд №15А.
На протяжении всего тура ночевки в 4-х местных туристических палатках. Заселение в палатки – по 3 человека, каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.
О необходимости 2-х местной палатки сообщайте при оформлении тура.
Сплав на 6-ти местном и/или 2-ух местном катамаране.
1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.
2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путевки).
3. Комплект одежды для переодевания после сплава:
4. Одежда для ночлега в палатке:
5. Для похода в туристскую баню:
6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:
7. Личные вещи:
8. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.
9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.
Мобильная связь есть на протяжении всего маршрута, но местами может ненадолго пропадать.
Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС». Просьба предупредить родных.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
Тур рассчитан на обычных городских людей, готовых к походным условиям.
Навык плавания не обязателен для участников водных походов, но желателен. На каждом участнике будет надет спасательный жилет, инструктор подробно расскажет перед выходом на маршрут, как вести себя при попадании в воду. Если Вы не умеете плавать, но отправиться в водный поход очень хочется, рекомендуем выбирать сплав на рафтах по реке Шуя, т. к. это один из самых спокойных маршрутов, идеально подходящий для новичков.
Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.
Если вы вегетарианец, просим при бронировании указать это в заявке. При приготовлении пищи на маршруте инструктор сначала будет давать пищу Вам, а затем добавлять в нее тушенку и готовить для всех остальных членов группы.
Если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, также просим проинформировать нас заранее. Если мы не сможем предложить аналоги, то, возможно, какие-то специфичные продукты питания мы попросим Вас привезти самостоятельно.
Катамараны – специальные, беспалубные надувные суда для сплава по бурной воде. Посадка коленная.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Палатки – четырехместные. Заселение в палатки – по 3 человека. Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Посуда – личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство. Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.
Нет, так как в случае необходимости мы всегда готовы предоставить Вам данное снаряжение. Однако просим Вас сообщить о наличии личного спальника/коврика/палатки при бронировании путевки, чтобы на Вашем туре не оказалось лишнего ненужного снаряжения.
При участии в водном туре со своим снаряжением (катамараном) Вам будет предоставлена скидка 20%.
Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.
Перед выходом на воду:
Общие правила на воде:
При прохождении порогов:
При попадании в воду:
Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
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