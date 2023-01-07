Встречаемся на ж/д станции п. Лоухи (рекомендуем поезд №16А), знакомимся с инструкторами.
После краткого знакомства рассаживаемся по автобусам и отправляемся к месту старта наших приключений – посёлок Пяозерский (109 км). Дорога займет два – два с половиной часа.
Перед тем, как ступить на территорию национального парка «Паанаярви» мы зайдём в визит-центр, чтобы зарегистрироваться. Здесь же – в визит-центре – расположился и музей, в который мы обязательно заглянем.
В национальном парке «Паанаярви» дикая природа представлена во всей своей красе: высокие горы, чистые реки и глубокие озёра, а также редкие виды животных и растений, занесенные в Красную книгу.
Именно по этим причинам сам парк разделён на несколько зон: в две из них доступа нет, а вот третья – рекреационная – организована для туристов.
Однако здесь тоже существуют строгие правила, связанные с бытом, которые необходимо соблюдать.
Всё это делается с целью защиты и сохранения краснокнижных растений и животных и природных ландшафтов.
Продолжаем наше путешествие, отправляемся к берегу озера Паанаярви на территории самого национального парка.
Именно в честь этого озера был назван весь национальный парк.
Размещаемся в палаточном лагере на специально оборудованной стоянке.
На сегодня хватит перемещений, обустраиваемся, готовим ужин и отдыхаем после насыщенного переездами дня.
Просыпаемся под звуки дикой природы, завтракаем и готовим перекус: завариваем чай в термосах и делаем бутерброды.
Сегодня мы посмотрим на национальный парк «Паанаярви» с воды во время водной прогулки по озеру Паанаярви.
Озеро Паанаярви тектонического происхождения, оно является самым глубоким среди озёр России, Финляндии и Швеции. Наибольшая глубина – 128 метров. А его протяжённость составляет около 25 км, а ширина чуть меньше 1,5 км. Вода в нём кристально чистая.
Кстати, здесь можно и рыбачить (в специально отведенных местах). Для этого надо только получить разрешение, и у вас есть шанс выловить хариуса, щуку, окуня и прочих подводных обитателей.
Во время прогулки мы увидим места бывших финских поселений, а также насладимся необыкновенной красотой этого места.
Самое впечатляющее на маршруте – это отвесная 60-ти метровая скала Рускеакаллио («Коричневая скала»). Обязательно остановимся посмотреть.
В конце этого маршрута мы причаливаем к берегу около устья реки Мянтюйоки.
Здесь находится еще одна оборудованная стоянка, где можно передохнуть и перекусить.
После небольшой паузы по живописной тропинке поднимаемся вверх по течению к водопаду Мянтюкоски.
Высота этого красавца достигает почти 9 метров, вода падает пятью ступенями, – это очень впечатляет.
Теперь становится понятно, почему водопад всегда привлекал внимание фотографов и художников. И привлекает по сей день.
Фотографируемся, заряжаемся энергией.
Возвращаемся к месту нашей стоянки.
Собираем вещи, убираем за собой мусор, если есть такая необходимость, и переезжаем на стоянку в урочище Вартиолампи.
Ставим лагерь, готовим ужин.
Завтракаем и отправляемся налегке в пешую прогулку до водопада Киваккакоски (с финского «порог каменной бабы») по подготовленной тропе.
Маршрут простой, не требующих специальной физической активности. Весь маршрут займёт у нас 3 часа (общий километраж 9 км).
Стартуем в местечке, где раньше была деревня Вартиолампи. От деревни осталось лишь открытое пространство пространство и разного вида луговые травы, которые занесли сюда земледельцы.
В середине урочища Вартиолампи, где мы вчера остановились, восстановили старый карельский дом – в нём открыли экспозицию карельского быта прошлого века.
Маршрут до Киваккакоски проходит вдоль реки Оланга.
Пока идём можно временами выходить на красивые древние скалы, чтобы полюбоваться живописными пейзажами. Особенно красиво с этого берега в смотрится гора Кивакка.
Три рукава реки Оланга соединяются перед водопадом, и огромная масса воды, зажатая берегами, рушится вниз с 12-ти метров.
Голос водопада Киваккакоски мы услышим задолго до того, как увидим его воочию. Эта великая мощь воды долго не отпускает! Можно вечно наблюдать за перепадами воды и слушать песни воды.
К обеду возвращаемся в лагерь.
До ужина у нас свободное время.
Завтракаем в лагере.
Сегодня нас ждёт восхождение на гору Киваккатунтури, или Кивакка. «Кивакка» в переводе с саамского означает «каменная хранительница».
Путь до горы – это 5 км по красивой тропе.
Через 200 метров маршрут пересекает речку Палойоки, которая вытекает из озера Киваккалампи, огибает скальный массив Кивакка с юга и впадает в озеро Пяозеро.
Во время подъёма прослеживается смена растительности от тайги к берёзовому криволесью и горной тундре на вершине горы. Примерное время подъема – 2 часа.
На вершине перед нами предстает пейзаж, от которого перехватывает дыхание. И знакомый гул, слышите? Может показаться, что это шумит лес, но на самом верху нет никакого леса. Это наш знакомый – водопад Киваккакоски. Отсюда его тоже видно!
Щуримся от северного солнца, вдыхаем чистейший воздух, пропитанный северными мхами, любуемся красотой природы и отпускаем свои переживания.
Возвращаемся к оборудованной лесной стоянке, обедаем и отправляемся в пос. Пяозерский. У нас есть время закупиться продуктами на обратную дорогу и сувенирами.
В 23:30 выезжаем по направлению к поселку Лоухи (110 км, в пути 2,5-3 часа), чтобы оттуда разъехаться по домам.
По дороге вспоминаем, как прошло наше путешествие, сетуем на то, как быстро пролетело время и берем друг с друга слово, что в следующем году поедем все вместе покорять другие маршруты.
Отправление ночными поездами. Рекомендуем поезд №15А.
Тур предполагает 2-х или 3-х местное размещение в 4-х местных палатках. Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Палатки – трехместные. Заселение в палатки – по 3 человека. Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Посуда – личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-ух местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.
Мобильная связь есть на протяжении всего маршрута, но местами может ненадолго пропадать. Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС». Просьба предупредить родных.