Тропами Паанаярви

Национальный парк Паанаярви - одно из самых труднодоступных мест на Северо-Западе

5
3 отзыва
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Национальный парк Паанаярви – одно из самых труднодоступных мест на Северо-Западе.

Здесь горные вершины разделяются глубокими ущельями, многочисленными озерами, разнообразными болотами и бурными реками с шумными порогами и водопадами.

Склоны гор и долины рек покрыты девственными, почти не нарушенными, лесами, среди которых резко преобладают ельники. Ландшафты завораживающие – убедитесь в этом сами в 4х-дневном пешем туре по парку.
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Тропами Паанаярви
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Водная прогулка по озеру Паанаярви
Водная прогулка по озеру Паанаярви
Увидите озеро тектонического происхождения с кристально чистой водой
Национальный парк Паанаярви
Национальный парк Паанаярви
Попутешествуете по национальному парку Паанаярви пешком
Водопад Мянтюкоски
Водопад Мянтюкоски
Восхититесь высотой этого красавца, которая достигает почти 9 метров
Водопад Киваккакоски
Водопад Киваккакоски
Услышите голос водопада Киваккакоски и посмотреть на его мощь
Восхождение на гору Киваккатунтури
Восхождение на гору Киваккатунтури
Впечатлитесь пейзажем с вершины горы
Старый карельский дом
Старый карельский дом
Посетите место, в котором открыли экспозицию карельского быта прошлого века

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Национальный парк «Паанаярви»

Встречаемся на ж/д станции п. Лоухи (рекомендуем поезд №16А), знакомимся с инструкторами.

После краткого знакомства рассаживаемся по автобусам и отправляемся к месту старта наших приключений – посёлок Пяозерский (109 км). Дорога займет два – два с половиной часа.

Перед тем, как ступить на территорию национального парка «Паанаярви» мы зайдём в визит-центр, чтобы зарегистрироваться. Здесь же – в визит-центре – расположился и музей, в который мы обязательно заглянем.

В национальном парке «Паанаярви» дикая природа представлена во всей своей красе: высокие горы, чистые реки и глубокие озёра, а также редкие виды животных и растений, занесенные в Красную книгу.

Именно по этим причинам сам парк разделён на несколько зон: в две из них доступа нет, а вот третья – рекреационная – организована для туристов.

Однако здесь тоже существуют строгие правила, связанные с бытом, которые необходимо соблюдать.

Всё это делается с целью защиты и сохранения краснокнижных растений и животных и природных ландшафтов.

Продолжаем наше путешествие, отправляемся к берегу озера Паанаярви на территории самого национального парка.

Именно в честь этого озера был назван весь национальный парк.

Размещаемся в палаточном лагере на специально оборудованной стоянке.

На сегодня хватит перемещений, обустраиваемся, готовим ужин и отдыхаем после насыщенного переездами дня.

Встреча группы. Национальный парк «Паанаярви»Встреча группы. Национальный парк «Паанаярви»Встреча группы. Национальный парк «Паанаярви»Встреча группы. Национальный парк «Паанаярви»
2 день

Водная прогулка по озеру Паанаярви. Скала Рускеакаллио. Водопад Мянтюкоски

Просыпаемся под звуки дикой природы, завтракаем и готовим перекус: завариваем чай в термосах и делаем бутерброды.

Сегодня мы посмотрим на национальный парк «Паанаярви» с воды во время водной прогулки по озеру Паанаярви.

Озеро Паанаярви тектонического происхождения, оно является самым глубоким среди озёр России, Финляндии и Швеции. Наибольшая глубина – 128 метров. А его протяжённость составляет около 25 км, а ширина чуть меньше 1,5 км. Вода в нём кристально чистая.

Кстати, здесь можно и рыбачить (в специально отведенных местах). Для этого надо только получить разрешение, и у вас есть шанс выловить хариуса, щуку, окуня и прочих подводных обитателей.

Во время прогулки мы увидим места бывших финских поселений, а также насладимся необыкновенной красотой этого места.

Самое впечатляющее на маршруте – это отвесная 60-ти метровая скала Рускеакаллио («Коричневая скала»). Обязательно остановимся посмотреть.

В конце этого маршрута мы причаливаем к берегу около устья реки Мянтюйоки.

Здесь находится еще одна оборудованная стоянка, где можно передохнуть и перекусить.

После небольшой паузы по живописной тропинке поднимаемся вверх по течению к водопаду Мянтюкоски.

Высота этого красавца достигает почти 9 метров, вода падает пятью ступенями, – это очень впечатляет.

Теперь становится понятно, почему водопад всегда привлекал внимание фотографов и художников. И привлекает по сей день.

Фотографируемся, заряжаемся энергией.

Возвращаемся к месту нашей стоянки.

Собираем вещи, убираем за собой мусор, если есть такая необходимость, и переезжаем на стоянку в урочище Вартиолампи.

Ставим лагерь, готовим ужин.

Водная прогулка по озеру Паанаярви. Скала Рускеакаллио. Водопад МянтюкоскиВодная прогулка по озеру Паанаярви. Скала Рускеакаллио. Водопад МянтюкоскиВодная прогулка по озеру Паанаярви. Скала Рускеакаллио. Водопад МянтюкоскиВодная прогулка по озеру Паанаярви. Скала Рускеакаллио. Водопад Мянтюкоски
3 день

Урочище Вартиолампи. Водопад Киваккакоски

Завтракаем и отправляемся налегке в пешую прогулку до водопада Киваккакоски (с финского «порог каменной бабы») по подготовленной тропе.

Маршрут простой, не требующих специальной физической активности. Весь маршрут займёт у нас 3 часа (общий километраж 9 км).

Стартуем в местечке, где раньше была деревня Вартиолампи. От деревни осталось лишь открытое пространство пространство и разного вида луговые травы, которые занесли сюда земледельцы.

В середине урочища Вартиолампи, где мы вчера остановились, восстановили старый карельский дом – в нём открыли экспозицию карельского быта прошлого века.

Маршрут до Киваккакоски проходит вдоль реки Оланга.

Пока идём можно временами выходить на красивые древние скалы, чтобы полюбоваться живописными пейзажами. Особенно красиво с этого берега в смотрится гора Кивакка.

Три рукава реки Оланга соединяются перед водопадом, и огромная масса воды, зажатая берегами, рушится вниз с 12-ти метров.

Голос водопада Киваккакоски мы услышим задолго до того, как увидим его воочию. Эта великая мощь воды долго не отпускает! Можно вечно наблюдать за перепадами воды и слушать песни воды.

К обеду возвращаемся в лагерь.

До ужина у нас свободное время.

Урочище Вартиолампи. Водопад КиваккакоскиУрочище Вартиолампи. Водопад КиваккакоскиУрочище Вартиолампи. Водопад КиваккакоскиУрочище Вартиолампи. Водопад КиваккакоскиУрочище Вартиолампи. Водопад Киваккакоски
4 день

Восхождение на гору Киваккатунтури. Отъезд

Завтракаем в лагере.

Сегодня нас ждёт восхождение на гору Киваккатунтури, или Кивакка. «Кивакка» в переводе с саамского означает «каменная хранительница».

Путь до горы – это 5 км по красивой тропе.

Через 200 метров маршрут пересекает речку Палойоки, которая вытекает из озера Киваккалампи, огибает скальный массив Кивакка с юга и впадает в озеро Пяозеро.

Во время подъёма прослеживается смена растительности от тайги к берёзовому криволесью и горной тундре на вершине горы. Примерное время подъема – 2 часа.

На вершине перед нами предстает пейзаж, от которого перехватывает дыхание. И знакомый гул, слышите? Может показаться, что это шумит лес, но на самом верху нет никакого леса. Это наш знакомый – водопад Киваккакоски. Отсюда его тоже видно!

Щуримся от северного солнца, вдыхаем чистейший воздух, пропитанный северными мхами, любуемся красотой природы и отпускаем свои переживания.

Возвращаемся к оборудованной лесной стоянке, обедаем и отправляемся в пос. Пяозерский. У нас есть время закупиться продуктами на обратную дорогу и сувенирами.

В 23:30 выезжаем по направлению к поселку Лоухи (110 км, в пути 2,5-3 часа), чтобы оттуда разъехаться по домам.

По дороге вспоминаем, как прошло наше путешествие, сетуем на то, как быстро пролетело время и берем друг с друга слово, что в следующем году поедем все вместе покорять другие маршруты.

Отправление ночными поездами. Рекомендуем поезд №15А.

Восхождение на гору Киваккатунтури. ОтъездВосхождение на гору Киваккатунтури. ОтъездВосхождение на гору Киваккатунтури. ОтъездВосхождение на гору Киваккатунтури. Отъезд

Проживание

Тур предполагает 2-х или 3-х местное размещение в 4-х местных палатках. Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

3 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание по программе
  • Работа инструкторов
  • Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
  • Экскурсионное обслуживание в национальном парке «Паанаярви»
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до ст. Лоухи и обратно
  • Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 700 руб. /тур. Оплачивается при бронировании тура
  • Размещение в двухместной палатке – 1 500 руб. /тур
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб. /чел. /сутки)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, посёлок городского типа Лоухи
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какое будет снаряжение для лагеря?

Палатки – трехместные. Заселение в палатки – по 3 человека. Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.

Посуда – личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.

О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-ух местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.

Какое питание будет на маршруте?

Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.

Какая связь на маршруте?

Мобильная связь есть на протяжении всего маршрута, но местами может ненадолго пропадать. Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС». Просьба предупредить родных.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
7 янв 2023
Здравствуйте, с радостью побывали в этом волшебном путешествии. Гиды Анна и Серафима просто чудо, прекрасные профессионалы, Вика замечательный массовик затейник, Марина шеф повар сказочно готовила вместе со своей командой. Ребята весь персонал во главе с Любой, вежливые, добрые, отзывчивые, 🥰 помогают в любой ситуации. Конечно мы очень расстроились что ситуация с водителем не позволила нам покататься на хаски. И впервые за 3 года сломался поезд из за чего мы не побывали в парке Рускеала, но это только добавляет калорита приключениям.
И
10 дек 2022
Компания Большая страна надёжный партнёр при выборе места отдыха!!!
И
21 сен 2022
Отличная забота, о клиентах

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