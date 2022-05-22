Барокко, сыр и Пётр I

Это экскурсия словно в Европу

Это экскурсия словно в Европу.

Сначала мы осмотрим один из самых красивых православных храмов России — барочную Знаменскую церковь, увитую каменными узорами и скульптурами, сохранившуюся при этом подлинной и внутри, и снаружи с Петровских времён.

Здесь может показаться, что мы в Италии, ведь именно эта страна — колыбель мирового барокко.

Далее мы отправимся на козью ферму (от Дубровиц 7 минут на такси или личном авто), где нас лично встретит хозяин фермы и расскажет об искусстве приготовления премиального козьего сыра.
Барокко, сыр и Пётр I
Барокко, сыр и Пётр I
Барокко, сыр и Пётр I
Барокко, сыр и Пётр I
Барокко, сыр и Пётр I
Барокко, сыр и Пётр I
Барокко, сыр и Пётр I

Что вас ожидает 🤩

  • Усадьба Дубровицы
  • Действующий Знаменский храм (XVII век)
  • Ферма с нубийскими козами

Об экскурсии

Это экскурсия словно в Европу. Сначала мы осмотрим один из самых красивых православных храмов России — барочную Знаменскую церковь, увитую каменными узорами и скульптурами, сохранившуюся при этом подлинной и внутри, и снаружи с Петровских времён. Здесь может показаться, что мы в Италии, ведь именно эта страна — колыбель мирового барокко.
Далее мы отправимся на козью ферму (от Дубровиц 7 минут на такси или личном авто), где нас лично встретит хозяин фермы и расскажет об искусстве приготовления премиального козьего сыра. Мы погладим нубийских коз, полюбуемся природой и продегустируем лучшие сыры, йогурты и другие молочные продукты, которые тут производят. Мягкие, полутвердые, с различными видами благородной плесени и специями — мы перепробуем все крафтовые сыры, которые сегодня производит эта камерная ферма. Так что вторая часть экскурсии — как во Франции побывать!

Программа

10:00 Сбор группы у ворот усадьбы Дубровицы в Подольске. Экскурсия, посещение действующего усадебного храма, осмотр барочных интерьеров Петровских времен. Прогулка по усадебному парку.
11:00 Посещение козьей фермы в д. Булатово. Знакомство с нубийскими козами, кроликами, цесарками и другими обитателями фермы. Экскурсия по ферме от ее владельца. Дегустация фермерских сыров (Камамбер, Качотта, Валансе, Шевр, Кротен), дегустация сала свиней породы мангалица.
13:00 Завершение экскурсионной программы. По завершении экскурсии рекомендуем посетить конфетный магазин Подольской конфетной фабрики по адресу ул. Кирова 50А (особенно хороши легендарные и свежие конфеты «Подольчанка»).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по Дубровицам и козьей ферме
  • Дегустация сыра
  • Возможность сфотографироваться с козами
Что не входит
  • Трансферы до Дубровиц и до козьей фермы
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Подольск, усадьба Дубровицы
Завершение: Подольский ГО, д. Булатово
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и субботам в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • После бронирования экскурсии обязательно свяжитесь с автором по телефону для подтверждения поездки.
  • Как добраться до Подольска из Москвы:
  • 1) На личном автомобиле или на такси. Пункт назначения: Подольск, усадьба Дубровицы.
  • 2) На электричке (рекомендуемый электропоезд отправляется от Курского вокзала в 08.41, прибывает в Подольск в 09.41, стоимость 130 рублей), далее – на такси до усадьбы Дубровицы (ориентировочная стоимость 200 рублей).
  • 3) На автобусе: от м. Бульвар Дмитрия Донского: автобусы №516к, №1246к, № 520, №1004, маршрутка 1245к (интервал 15-30 минут), от м. Лесопарковая: автобусы №407, №410, №435, от м. Аннино: автобус №864. До станции Подольск. Далее на такси до усадьбы Дубровицы (ориентировочная стоимость 200 рублей).
  • 4) На МЦД до ст. Подольск, далее – на такси до усадьбы Дубровицы (ориентировочная стоимость 200 рублей)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Подольска

👥Групповые⚙️Необычные🏡Выездные🍤Гастрономические

Еще несколько похожих предложений в Подольске

От училища до гения: обзорная экскурсия по Подольску
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Мишенина
4
1 отзыв
От училища до гения: обзорная экскурсия по Подольску
В рамках нашей с вами экскурсии вы увидите много удивительных мест Подольска и узнаете немало занимательных фактов
3 500 за 1-5 чел.
По Дубровицам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиллон
5
1 отзыв
По Дубровицам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
Исследовать живописный уголок Подмосковья и открыть его легенды на душевной прогулке
22 мая
29 мая
5 июня
от 5 200 за 1-4 чел.
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Алина
Нет отзывов
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
Открыть секреты усадьбы Дубровицы и проехать по самому живописному городу Подмосковья
Завтра
20 мая
23 мая
4 480 за 1-3 чел.
Четыре усадьбы и знаменитые гости: В.Д. Поленов, А.П. Чехов, Л.Н. Толстой
7 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Александр
Нет отзывов
Четыре усадьбы и знаменитые гости: В.Д. Поленов, А.П. Чехов, Л.Н. Толстой
Друзья, рад предложить экскурсию туда, где никогда ещё не появлялись автобусы с туристами
5 625 за 1-20 чел.
Открыть достояние Подольска
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр
5
4 отзыва
Открыть достояние Подольска
Познакомиться с ценными памятниками старины на экскурсии по усадьбам, музеям и храмам города
22 мая
23 мая
5 июня
6 494 за 1-15 чел.
Знакомство с Подольском и окрестностями
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр
Нет отзывов
Знакомство с Подольском и окрестностями
Непосредственное соседство с Москвой, бурное строительство новых многоэтажных микрорайонов, промышленность как основа
6 250 за 1-20 чел.
Старинное село Подол и его богатейшая история
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр
Нет отзывов
Старинное село Подол и его богатейшая история
Непосредственное соседство с Москвой, бурное строительство новых многоэтажных микрорайонов, промышленность как основа
3 125 за 1-15 чел.
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Светлана
4.6
22 отзыва
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Открыть историю хозяев поместья, узнать об архитектуре барочного храма и полюбоваться его убранством
23 мая
24 мая
29 мая
500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Подольске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Подольске
ХОРОШО
🧭
ТАМ