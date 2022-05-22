Об экскурсии

Это экскурсия словно в Европу. Сначала мы осмотрим один из самых красивых православных храмов России — барочную Знаменскую церковь, увитую каменными узорами и скульптурами, сохранившуюся при этом подлинной и внутри, и снаружи с Петровских времён. Здесь может показаться, что мы в Италии, ведь именно эта страна — колыбель мирового барокко.

Далее мы отправимся на козью ферму (от Дубровиц 7 минут на такси или личном авто), где нас лично встретит хозяин фермы и расскажет об искусстве приготовления премиального козьего сыра. Мы погладим нубийских коз, полюбуемся природой и продегустируем лучшие сыры, йогурты и другие молочные продукты, которые тут производят. Мягкие, полутвердые, с различными видами благородной плесени и специями — мы перепробуем все крафтовые сыры, которые сегодня производит эта камерная ферма. Так что вторая часть экскурсии — как во Франции побывать!

Программа

10:00 Сбор группы у ворот усадьбы Дубровицы в Подольске. Экскурсия, посещение действующего усадебного храма, осмотр барочных интерьеров Петровских времен. Прогулка по усадебному парку.

11:00 Посещение козьей фермы в д. Булатово. Знакомство с нубийскими козами, кроликами, цесарками и другими обитателями фермы. Экскурсия по ферме от ее владельца. Дегустация фермерских сыров (Камамбер, Качотта, Валансе, Шевр, Кротен), дегустация сала свиней породы мангалица.

13:00 Завершение экскурсионной программы. По завершении экскурсии рекомендуем посетить конфетный магазин Подольской конфетной фабрики по адресу ул. Кирова 50А (особенно хороши легендарные и свежие конфеты «Подольчанка»).