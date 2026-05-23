Открыть неожиданные страницы городской истории с момента основания и до сегодняшнего времени
Что можно посмотреть в Подольске? Приготовьтесь удивляться и восхищаться: я раскрою для вас богатство истории этого старинного города! Вместе мы пройдём по его старинным улицам, заглядывая в потайные уголки.
Вы окунётесь в дореволюционное прошлое и услышите рассказы о знаменитых гостях города и переломных моментах его истории.
Начнём с истоков города. Благодаря созданию музея-заповедника «Подолье» в городе сохранилась историческая застройка с планировкой 18-19 веков (историческое ядро сохранилось таким, каким его создавала Екатерина Великая). Мы увидим сохранившиеся дома, принадлежавшие семьям купцов, оказавших значительный вклад в развитие Подольска.
Городской парк 1860 года
Вполне современный Городской парк культуры и отдыха им. В. Талалихина, оказывается, был заложен ещё до революции. Я расскажу, по чьему указанию здесь, около Воскресной церкви, в лесу, в 1860 году были разбиты первые парковые аллеи, а это, поверьте, весьма значимая персона в истории страны. А также поговорим про М. Ю. Лермонтова, памятник которому неслучайно был здесь установлен.
Старинный погост и Церковь Воскресения Словущего
Церковь известна с XVI века, когда село Подол на реке Пахре принадлежало московскому Свято-Данилову монастырю. В начале 1730‑х годов на её месте возвели каменный храм. Это одно из самых старых сохранившихся сооружений города.
Ансамбль бывших присутственных мест
Единственное, что сохранилось в Подольске от эпохи императора Николая I. Мы увидим здание, которое на плане города за 1849 год обозначено как «тюремный замок».
Троицкий собор и Отечественная война 1812 года
В начале сентября 1812 года французы зашли в Подольск, но город стал и рубежом, с которого позднее, по сути, начался разгром французской армии. В 1819–1832 годы в честь победы русского оружия здесь был сооружён главный храм Подольска — собор Святой Живоначальной Троицы. Поговорим рядом с ним об Отечественной войне 1812 года и о хранящейся святыне, спасшей жителей в 1866 году.
Завершение экскурсии на Стрелке
До революции здесь находилась администрация для регистрации движения и сбора дорожных налогов. Место до сих пор остаётся ключевым на планах маршрутов автобусов. Отсюда можно отправиться как к любой следующей достопримечательности земли подольской, так и прямым рейсом в Москву или на железнодорожную станцию.
Организационные детали
Музеи гости посещают по своему желанию до или после экскурсии
Часть пути по городу мы проделаем на рейсовых автобусах: каждый участник оплачивает свои поездки самостоятельно
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле музея «Подолье»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Подольске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 492 туристов
Любой выходной день — перспектива временно отвлечься от рутинных забот, возможность быстро сменить обстановку. Приятное общение, новые впечатления, укрепление здоровья.
Прогулки я любил с детства, усидеть во дворе никогда не мог. читать дальшеуменьшить
Незаметно во мне рос интерес к изучению истории родного края. И вот уже много лет я собираю информацию о различных достопримечательностях, выезжаю, фотографирую! За годы собралось более 200 маршрутов.
Цель проведения экскурсий — это попытка обратить внимание на то, что находится вокруг нас, заинтересовать и побудить всех к дальнейшему участию в поездках, сохранении исторических материалов и воспоминаний. Даже в самом современном городе можно услышать немало интересных историй и увидеть массу достопримечательностей. Многое я и другие гиды нашей команды сможем вам рассказать и продемонстрировать за время нашей прогулки!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Алена
Невероятно, но Подольск оказался интересным городом) Перед экскурсией с Александром мы побывали в краеведческом музее на экскурсии, поэтому имели представление о городе и его достопримечательностях, но Александр показал все немного с читать дальшеуменьшить
другой стороны и это было здорово! Прошли по городу большой круг, зашли и в Троицкий собор, и в Воскресенский, и парк им Талалихина. Экскурсия была в спокойном темпе, что нам очень подошло, тк мы шли и обсуждали события связанные с городом. Александр очень очень интересный рассказчик! Чувствуется, что он прекрасно владеет материалом. Показывал некоторые материалы заранее подготовленные в папке. Даже дети усвоили какую-то информацию) Благодарим Александра за экскурсию и рекомендуем его как гида)
Вам был полезен этот отзыв?
И
Инна
Дата посещения: 3 авг 2025
Александр, спасибо за увлекательную экскурсию! В жаркий, августовский день мы совершили пешую прогулку по местам, которые связаны с историей нашего города. Экскурсия называется "Прогулка с гидом по центру Подольска". Много читать дальшеуменьшить
нового и интересного мы узнали о своем городе. Александр прекрасный экскурсовод, способный донести информацию и заинтересовать каждого участника группы. Начитанный и эрудированный человек, который великолепно преподносит историю города через призму жизни его обитателей. Надеемся, что это не последняя наша встреча. Всем рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Владимир
Первое, что хотелось бы сделать это поблагодарить компанию tripster за оперативное решение вопроса по гиду. 18 ноября в 20. 30. мы сделали заявку на экскурсию в Подольск на 19 ноября читать дальшеуменьшить
в 14.00. и в 21.30. Вопрос уже был решен!!! Экскурсия очень понравилась нам с супругой и нашим внукам. Большое спасибо нашему гиду Александру за пунктуальность, отзывчивость, профессионализм. Экскурсия получилась очень интересная как для нас так и для наших внуков. Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Владислав
Очень интересная, насыщенная экскурсия. Александр - замечательный рассказчик, владеющий огромными массивами информации по истории, архитектуре, слушать очень интересно. В конце экскурсии Александр предложил дополнительно посетить усадьбу Остафьево, хотя сейчас она расположена уже не на территории Подольского района, а в Новой Москве. Усадьба очень красивая, и снова рассказ о её истории, и знаменитых людях, бывавших в усадьбе. Экскурсию - рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
Замечательная экскурсия, интересная подача материала, окунулись в историю города, узнали много нового о нем. Организатор знает и любит свое дело.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Подольска
У нас ещё много экскурсий в Подольске. Перейдите в каталог и выберите подходящую