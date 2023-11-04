Прогулка с гидом по центру Подольска

Открыть неожиданные страницы городской истории с момента основания и до сегодняшнего времени

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Ответы на вопросы
Что можно посмотреть в Подольске? Приготовьтесь удивляться и восхищаться: я раскрою для вас богатство истории этого старинного города! Вместе мы пройдём по его старинным улицам, заглядывая в потайные уголки.

Вы окунётесь в дореволюционное прошлое и услышите рассказы о знаменитых гостях города и переломных моментах его истории.
Прогулка с гидом по центру Подольска
Прогулка с гидом по центру Подольска
Прогулка с гидом по центру Подольска
Прогулка с гидом по центру Подольска
Прогулка с гидом по центру Подольска
Прогулка с гидом по центру Подольска
Прогулка с гидом по центру Подольска
Прогулка с гидом по центру Подольска
Прогулка с гидом по центру Подольска
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Описание

Что вас ожидает

Историческая застройка

Начнём с истоков города. Благодаря созданию музея-заповедника «Подолье» в городе сохранилась историческая застройка с планировкой 18-19 веков (историческое ядро сохранилось таким, каким его создавала Екатерина Великая). Мы увидим сохранившиеся дома, принадлежавшие семьям купцов, оказавших значительный вклад в развитие Подольска.

Городской парк 1860 года

Вполне современный Городской парк культуры и отдыха им. В. Талалихина, оказывается, был заложен ещё до революции. Я расскажу, по чьему указанию здесь, около Воскресной церкви, в лесу, в 1860 году были разбиты первые парковые аллеи, а это, поверьте, весьма значимая персона в истории страны. А также поговорим про М. Ю. Лермонтова, памятник которому неслучайно был здесь установлен.

Старинный погост и Церковь Воскресения Словущего

Церковь известна с XVI века, когда село Подол на реке Пахре принадлежало московскому Свято-Данилову монастырю. В начале 1730‑х годов на её месте возвели каменный храм. Это одно из самых старых сохранившихся сооружений города.

Ансамбль бывших присутственных мест

Единственное, что сохранилось в Подольске от эпохи императора Николая I. Мы увидим здание, которое на плане города за 1849 год обозначено как «тюремный замок».

Троицкий собор и Отечественная война 1812 года

В начале сентября 1812 года французы зашли в Подольск, но город стал и рубежом, с которого позднее, по сути, начался разгром французской армии. В 1819–1832 годы в честь победы русского оружия здесь был сооружён главный храм Подольска — собор Святой Живоначальной Троицы. Поговорим рядом с ним об Отечественной войне 1812 года и о хранящейся святыне, спасшей жителей в 1866 году.

Завершение экскурсии на Стрелке

До революции здесь находилась администрация для регистрации движения и сбора дорожных налогов. Место до сих пор остаётся ключевым на планах маршрутов автобусов. Отсюда можно отправиться как к любой следующей достопримечательности земли подольской, так и прямым рейсом в Москву или на железнодорожную станцию.

Организационные детали

  • Музеи гости посещают по своему желанию до или после экскурсии.
  • Часть пути по городу мы проделаем на рейсовых автобусах: каждый участник оплачивает свои поездки самостоятельно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле музея «Подолье»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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