Открыть неожиданные страницы городской истории с момента основания и до сегодняшнего времени
Вы окунётесь в дореволюционное прошлое и услышите рассказы о знаменитых гостях города и переломных моментах его истории.
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Что вас ожидает
Историческая застройка
Начнём с истоков города. Благодаря созданию музея-заповедника «Подолье» в городе сохранилась историческая застройка с планировкой 18-19 веков (историческое ядро сохранилось таким, каким его создавала Екатерина Великая). Мы увидим сохранившиеся дома, принадлежавшие семьям купцов, оказавших значительный вклад в развитие Подольска.
Городской парк 1860 года
Вполне современный Городской парк культуры и отдыха им. В. Талалихина, оказывается, был заложен ещё до революции. Я расскажу, по чьему указанию здесь, около Воскресной церкви, в лесу, в 1860 году были разбиты первые парковые аллеи, а это, поверьте, весьма значимая персона в истории страны. А также поговорим про М. Ю. Лермонтова, памятник которому неслучайно был здесь установлен.
Старинный погост и Церковь Воскресения Словущего
Церковь известна с XVI века, когда село Подол на реке Пахре принадлежало московскому Свято-Данилову монастырю. В начале 1730‑х годов на её месте возвели каменный храм. Это одно из самых старых сохранившихся сооружений города.
Ансамбль бывших присутственных мест
Единственное, что сохранилось в Подольске от эпохи императора Николая I. Мы увидим здание, которое на плане города за 1849 год обозначено как «тюремный замок».
Троицкий собор и Отечественная война 1812 года
В начале сентября 1812 года французы зашли в Подольск, но город стал и рубежом, с которого позднее, по сути, начался разгром французской армии. В 1819–1832 годы в честь победы русского оружия здесь был сооружён главный храм Подольска — собор Святой Живоначальной Троицы. Поговорим рядом с ним об Отечественной войне 1812 года и о хранящейся святыне, спасшей жителей в 1866 году.
Завершение экскурсии на Стрелке
До революции здесь находилась администрация для регистрации движения и сбора дорожных налогов. Место до сих пор остаётся ключевым на планах маршрутов автобусов. Отсюда можно отправиться как к любой следующей достопримечательности земли подольской, так и прямым рейсом в Москву или на железнодорожную станцию.
Организационные детали
- Музеи гости посещают по своему желанию до или после экскурсии.
- Часть пути по городу мы проделаем на рейсовых автобусах: каждый участник оплачивает свои поездки самостоятельно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле музея «Подолье»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.