Что можно посмотреть в Подольске? Приготовьтесь удивляться и восхищаться: я раскрою для вас богатство истории этого старинного города! Вместе мы пройдём по его старинным улицам, заглядывая в потайные уголки. Вы окунётесь в дореволюционное прошлое и услышите рассказы о знаменитых гостях города и переломных моментах его истории.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Историческая застройка

Начнём с истоков города. Благодаря созданию музея-заповедника «Подолье» в городе сохранилась историческая застройка с планировкой 18-19 веков (историческое ядро сохранилось таким, каким его создавала Екатерина Великая). Мы увидим сохранившиеся дома, принадлежавшие семьям купцов, оказавших значительный вклад в развитие Подольска.

Городской парк 1860 года

Вполне современный Городской парк культуры и отдыха им. В. Талалихина, оказывается, был заложен ещё до революции. Я расскажу, по чьему указанию здесь, около Воскресной церкви, в лесу, в 1860 году были разбиты первые парковые аллеи, а это, поверьте, весьма значимая персона в истории страны. А также поговорим про М. Ю. Лермонтова, памятник которому неслучайно был здесь установлен.

Старинный погост и Церковь Воскресения Словущего

Церковь известна с XVI века, когда село Подол на реке Пахре принадлежало московскому Свято-Данилову монастырю. В начале 1730‑х годов на её месте возвели каменный храм. Это одно из самых старых сохранившихся сооружений города.

Ансамбль бывших присутственных мест

Единственное, что сохранилось в Подольске от эпохи императора Николая I. Мы увидим здание, которое на плане города за 1849 год обозначено как «тюремный замок».

Троицкий собор и Отечественная война 1812 года

В начале сентября 1812 года французы зашли в Подольск, но город стал и рубежом, с которого позднее, по сути, начался разгром французской армии. В 1819–1832 годы в честь победы русского оружия здесь был сооружён главный храм Подольска — собор Святой Живоначальной Троицы. Поговорим рядом с ним об Отечественной войне 1812 года и о хранящейся святыне, спасшей жителей в 1866 году.

Завершение экскурсии на Стрелке

До революции здесь находилась администрация для регистрации движения и сбора дорожных налогов. Место до сих пор остаётся ключевым на планах маршрутов автобусов. Отсюда можно отправиться как к любой следующей достопримечательности земли подольской, так и прямым рейсом в Москву или на железнодорожную станцию.

Организационные детали