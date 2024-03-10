1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка с гидом по центру Подольска
Открыть неожиданные страницы городской истории с момента основания и до сегодняшнего времени
Начало: Возле музея «Подолье»
4 сен в 09:00
11 сен в 09:00
5 334₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старинное село Подол и его богатейшая история
Начало: Подольск, проспект Ленина, д. 55
Расписание: Плавающий график, с 08:00 до 16:00.
5 дек в 11:00
6 250₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с Подольском и окрестностями
Начало: Улица Мостотреста, 14, Щербинка
Расписание: По выходным в 8:00, 9:00 или в 10:00
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
6 250₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Подольску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей10 марта 2024пиши ченть такое Если хотите экскурсию не от "гида" с выученными наизусть занудными текстами, а от человека, которому очень нравятся и сами места, о которых он рассказывает, и дело, которым он занимается - обращайтесь к Алекснадру. Замечательный и внимательный экскурсовод.
- ТТатьяна6 ноября 2023Замечательная экскурсия, интересная подача материала, окунулись в историю города, узнали много нового о нем. Организатор знает и любит свое дело.
- ВВиктория7 ноября 2022Какая же чудесная экскурсия получилась у нас с Александром. Он просто кладезь познаний о Подольске и окрестностях. И при этом даётся такой
Ответы на вопросы от путешественников по Подольску в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Подольску в июне 2024
Сейчас в Подольске в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 4 500 до 6 250. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Изучение достопримечательностей города Подольска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Подольске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024