Обзорная пешеходная экскурсия по Подольску

Экскурсия по Подольску познакомит вас с историей этого провинциального города

Экскурсия по Подольску познакомит вас с историей этого провинциального города и расскажет немало интересного о его колоритном укладе жизни. Вы узнаете, почему на подольском гербе находятся две перекрещенные кирки, по какой причине в городе установлен памятник «Первый бал Наташи Ростовой», что размещалось под парком им. В. Талалихина и многое другое.
Обзорная пешеходная экскурсия по Подольску
Обзорная пешеходная экскурсия по Подольску
Обзорная пешеходная экскурсия по Подольску
Обзорная пешеходная экскурсия по Подольску
Обзорная пешеходная экскурсия по Подольску
Обзорная пешеходная экскурсия по Подольску

Что вас ожидает 🤩

  • Советская площадь
  • Красные торговые ряды
  • Здание присутственных мест
  • Соборная площадь
  • Троцкий собор
  • Сквер Поколений
  • Часы"Биг-Бен"

Вдоль Красных торговых рядов

Мы отправимся в путь от Советской площади, прогуляемся вдоль Красных торговых рядов и посмотрим на здание присутственных мест. Во время прогулки вас ждет посещение Соборной площади, где возвышается величественный Троцкий собор. Храм был построен в 1832 году в честь победы русских воинов в Отечественной войне 1812 года.

«Биг-Бен» и другие достопримечательности

От собора мы пройдемся к скверу Поколений и посмотрим на городские часы «Биг-Бен». Они полностью сделаны из алюминия и имеют большой циферблат, диаметр которого составляет 1,85 м. В рамках экскурсии можно увидеть множество памятников Подольска — Швейной машинке, гренадерам Милорадовича, Екатерине Великой, Подольским курсантам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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