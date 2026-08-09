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Обзорная пешеходная экскурсия по Подольску

Познакомьтесь с историей Подольска, его уникальными памятниками и колоритным укладом жизни. Узнайте, что скрывает этот провинциальный город
Экскурсия по Подольску предлагает погружение в историю города. Узнайте, почему на гербе города изображены кирки, и что скрывает парк ИМ.В. Талалихина.

Посетите Соборную площадь с величественным Троцким собором, а также взгляните на городские часы «Биг-Бен». Не упустите возможность увидеть памятники Екатерине Великой и Подольским курсантам. Это уникальная возможность для всех, кто хочет глубже понять культурное наследие Подольска

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторические факты
  • 🕰️ Уникальные памятники
  • 🌟 Погружение в культуру
  • 🚶‍♂️ Увлекательные прогулки
  • 📸 Отличные фото-возможности

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться теплыми днями и зелеными парками. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой и ранней весной прогулки могут быть менее комфортными из-за холода, но архитектура города все равно впечатляет.
Сейчас август — это идеальное время.
Обзорная пешеходная экскурсия по Подольску

Что можно увидеть

  • Троцкий собор
  • Городские часы «Биг-Бен»
  • Памятник Екатерине Великой
  • Памятник Подольским курсантам

Описание экскурсии

Прогулка по историческим местам Подольска

Приглашаем вас в увлекательное путешествие от Советской площади к Красным торговым рядам. На протяжении этой прогулки вы сможете насладиться архитектурным наследием и историческими памятниками нашего города.

Соборная площадь и Троицкий собор

Первой остановкой станет Соборная площадь, на которой расположен великолепный Троицкий собор. Этот храм был возведён в 1832 году в честь победы российских воинов в Отечественной войне 1812 года. Его величие и красота непременно впечатлят всех посетителей.

Городские часы «Биг-Бен»

Следующим пунктом нашей экскурсии будет сквер Поколений, где вы сможете увидеть уникальные городские часы «Биг-Бен». Эти часы, полностью изготовленные из алюминия, имеют огромный циферблат диаметром 1,85 метра, что делает их одной из самых узнаваемых достопримечательностей Подольска.

Памятники Подольска

Во время прогулки вам также будет представлен ряд памятников, рассказывающих о богатой истории города:

  • Швейная машинка
  • Гренадеры Милорадовича
  • Екатерина Великая
  • Подольские курсанты

Важная информация

Для того чтобы забронировать экскурсию в праздничные дни, мы просим внести предоплату в размере 20% на нашем сайте Спутник-8. Приходите, исследуйте и наслаждайтесь историей Подольска вместе с нами!

Ежедневно, в любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Советская площадь
  • Красные торговые ряды
  • Здание присутственных мест
  • Соборная площадь
  • Троцкий собор
  • Сквер Поколений
  • Часы «Биг-Бен»
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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6500 ₽ за экскурсию