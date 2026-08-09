Обзорная пешеходная экскурсия по Подольску

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться теплыми днями и зелеными парками. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой и ранней весной прогулки могут быть менее комфортными из-за холода, но архитектура города все равно впечатляет.

Экскурсия по Подольску предлагает погружение в историю города. Узнайте, почему на гербе города изображены кирки, и что скрывает парк ИМ.В. Талалихина. Посетите Соборную площадь с величественным Троцким собором, а также взгляните на городские часы «Биг-Бен». Не упустите возможность увидеть памятники Екатерине Великой и Подольским курсантам. Это уникальная возможность для всех, кто хочет глубже понять культурное наследие Подольска

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по историческим местам Подольска

Приглашаем вас в увлекательное путешествие от Советской площади к Красным торговым рядам. На протяжении этой прогулки вы сможете насладиться архитектурным наследием и историческими памятниками нашего города.

Соборная площадь и Троицкий собор

Первой остановкой станет Соборная площадь, на которой расположен великолепный Троицкий собор. Этот храм был возведён в 1832 году в честь победы российских воинов в Отечественной войне 1812 года. Его величие и красота непременно впечатлят всех посетителей.

Городские часы «Биг-Бен»

Следующим пунктом нашей экскурсии будет сквер Поколений, где вы сможете увидеть уникальные городские часы «Биг-Бен». Эти часы, полностью изготовленные из алюминия, имеют огромный циферблат диаметром 1,85 метра, что делает их одной из самых узнаваемых достопримечательностей Подольска.

Памятники Подольска

Во время прогулки вам также будет представлен ряд памятников, рассказывающих о богатой истории города:

Швейная машинка

Гренадеры Милорадовича

Екатерина Великая

Подольские курсанты

Важная информация

Для того чтобы забронировать экскурсию в праздничные дни, мы просим внести предоплату в размере 20% на нашем сайте Спутник-8. Приходите, исследуйте и наслаждайтесь историей Подольска вместе с нами!