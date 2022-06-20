Обзорная пешеходная экскурсия по Подольску

Вдоль Красных торговых рядов

Мы отправимся в путь от Советской площади, прогуляемся вдоль Красных торговых рядов и посмотрим на здание присутственных мест. Во время прогулки вас ждет посещение Соборной площади, где возвышается величественный Троцкий собор. Храм был построен в 1832 году в честь победы русских воинов в Отечественной войне 1812 года.

«Биг-Бен» и другие достопримечательности

От собора мы пройдемся к скверу Поколений и посмотрим на городские часы «Биг-Бен». Они полностью сделаны из алюминия и имеют большой циферблат, диаметр которого составляет 1,85 м. В рамках экскурсии можно увидеть множество памятников Подольска — Швейной машинке, гренадерам Милорадовича, Екатерине Великой, Подольским курсантам.