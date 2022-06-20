Обзорная пешеходная экскурсия по Подольску

Экскурсия по Подольску познакомит вас с историей этого провинциального города
Экскурсия по Подольску познакомит вас с историей этого провинциального города и расскажет немало интересного о его колоритном укладе жизни. Вы узнаете, почему на подольском гербе находятся две перекрещенные кирки, по какой причине в городе установлен памятник «Первый бал Наташи Ростовой», что размещалось под парком им. В. Талалихина и многое другое.
Что вас ожидает 🤩
- Советская площадь
- Красные торговые ряды
- Здание присутственных мест
- Соборная площадь
- Троцкий собор
- Сквер Поколений
- Часы"Биг-Бен"
Вдоль Красных торговых рядов
Мы отправимся в путь от Советской площади, прогуляемся вдоль Красных торговых рядов и посмотрим на здание присутственных мест. Во время прогулки вас ждет посещение Соборной площади, где возвышается величественный Троцкий собор. Храм был построен в 1832 году в честь победы русских воинов в Отечественной войне 1812 года.
«Биг-Бен» и другие достопримечательности
От собора мы пройдемся к скверу Поколений и посмотрим на городские часы «Биг-Бен». Они полностью сделаны из алюминия и имеют большой циферблат, диаметр которого составляет 1,85 м. В рамках экскурсии можно увидеть множество памятников Подольска — Швейной машинке, гренадерам Милорадовича, Екатерине Великой, Подольским курсантам.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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