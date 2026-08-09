Обзорная пешеходная экскурсия по Подольску

Посетите Соборную площадь с величественным Троцким собором, а также взгляните на городские часы «Биг-Бен». Не упустите возможность увидеть памятники Екатерине Великой и Подольским курсантам. Это уникальная возможность для всех, кто хочет глубже понять культурное наследие Подольска
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторические факты
- 🕰️ Уникальные памятники
- 🌟 Погружение в культуру
- 🚶♂️ Увлекательные прогулки
- 📸 Отличные фото-возможности
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Троцкий собор
- Городские часы «Биг-Бен»
- Памятник Екатерине Великой
- Памятник Подольским курсантам
Описание экскурсии
Прогулка по историческим местам Подольска
Приглашаем вас в увлекательное путешествие от Советской площади к Красным торговым рядам. На протяжении этой прогулки вы сможете насладиться архитектурным наследием и историческими памятниками нашего города.
Соборная площадь и Троицкий собор
Первой остановкой станет Соборная площадь, на которой расположен великолепный Троицкий собор. Этот храм был возведён в 1832 году в честь победы российских воинов в Отечественной войне 1812 года. Его величие и красота непременно впечатлят всех посетителей.
Городские часы «Биг-Бен»
Следующим пунктом нашей экскурсии будет сквер Поколений, где вы сможете увидеть уникальные городские часы «Биг-Бен». Эти часы, полностью изготовленные из алюминия, имеют огромный циферблат диаметром 1,85 метра, что делает их одной из самых узнаваемых достопримечательностей Подольска.
Памятники Подольска
Во время прогулки вам также будет представлен ряд памятников, рассказывающих о богатой истории города:
- Швейная машинка
- Гренадеры Милорадовича
- Екатерина Великая
- Подольские курсанты
Важная информация
Для того чтобы забронировать экскурсию в праздничные дни, мы просим внести предоплату в размере 20% на нашем сайте Спутник-8. Приходите, исследуйте и наслаждайтесь историей Подольска вместе с нами!
Ежедневно, в любое время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Советская площадь
- Красные торговые ряды
- Здание присутственных мест
- Соборная площадь
- Троцкий собор
- Сквер Поколений
- Часы «Биг-Бен»
Что включено
- Экскурсионное обслуживание