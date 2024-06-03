читать дальше объём информации очень легко, непринуждённо, увлекательно, попутно рассказывая не только об истории края, но и о людях, его населявших, знаменитых и не очень. Особая благодарность Александру, что смог перестроить программу экскурсии под наши желания. Ну и таким приятным очень бонусом оказались фотографии, которые мы получили после поездки.

Какая же чудесная экскурсия получилась у нас с Александром. Он просто кладезь познаний о Подольске и окрестностях. И при этом даётся такой