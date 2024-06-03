Пешие экскурсии-прогулки в Подольске с экскурсоводом

Найдено 5 экскурсий в категории «Пешеходные» в Подольске, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
59 отзывов
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Открыть историю хозяев поместья, узнать об архитектуре барочного храма и полюбоваться его убранством
Начало: В усадьбе Дубровицы, г. Подольск
14 июня в 17:00
15 июня в 09:00
600 за человека
Прогулка с гидом по центру Подольска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Прогулка с гидом по центру Подольска
Открыть неожиданные страницы городской истории с момента основания и до сегодняшнего времени
Начало: Возле музея «Подолье»
4 сен в 09:00
11 сен в 09:00
5 334 за всё до 10 чел.
Старинное село Подол и его богатейшая история
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Старинное село Подол и его богатейшая история
Начало: Подольск, проспект Ленина, д. 55
Расписание: Плавающий график, с 08:00 до 16:00.
5 дек в 11:00
6 250 за всё до 15 чел.
Знакомство с Подольском и окрестностями
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с Подольском и окрестностями
Начало: Улица Мостотреста, 14, Щербинка
Расписание: По выходным в 8:00, 9:00 или в 10:00
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
6 250 за всё до 20 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Подольску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Подольску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
    Большое спасибо гиду Елене за интересный и содержательный рассказ, а также за неравнодушие и вовлеченность в историю! Совсем другими глазами
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    посмотрели на это прекрасное место и необыкновенную церковь. Узнали очень много интересных фактов и получили большое удовольствие от прогулки и общения с гидом. Интеллигентый, знающий свое дело и неравнодушный к судьбе исторического наследия человек. Однозначно, рекомендуем! Елена, большое спасибо! 🙂

    Большое спасибо гиду Елене за интересный и содержательный рассказ, а также за неравнодушие и вовлеченность в
  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
    Спасибо за чудесный день, замечательную экскурсию и море впечатлений.
  • А
    Анна
    15 апреля 2024
    Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
    Прекрасная экскурсия. Интересно. Очень красиво. Просто здорово погулять. Спасибо. Анна.
  • А
    Андрей
    10 марта 2024
    Старинное село Подол и его богатейшая история
    пиши ченть такое Если хотите экскурсию не от "гида" с выученными наизусть занудными текстами, а от человека, которому очень нравятся и сами места, о которых он рассказывает, и дело, которым он занимается - обращайтесь к Алекснадру. Замечательный и внимательный экскурсовод.
  • Т
    Татьяна
    6 ноября 2023
    Прогулка с гидом по центру Подольска
    Замечательная экскурсия, интересная подача материала, окунулись в историю города, узнали много нового о нем. Организатор знает и любит свое дело.
  • В
    Виктория
    7 ноября 2022
    Старинное село Подол и его богатейшая история
    Какая же чудесная экскурсия получилась у нас с Александром. Он просто кладезь познаний о Подольске и окрестностях. И при этом даётся такой
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    объём информации очень легко, непринуждённо, увлекательно, попутно рассказывая не только об истории края, но и о людях, его населявших, знаменитых и не очень. Особая благодарность Александру, что смог перестроить программу экскурсии под наши желания. Ну и таким приятным очень бонусом оказались фотографии, которые мы получили после поездки.

Ответы на вопросы от путешественников по Подольску в категории «Пешеходные»

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  1. Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
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  3. Старинное село Подол и его богатейшая история
  4. Знакомство с Подольском и окрестностями
  5. Обзорная пешеходная экскурсия по Подольску
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Сколько стоит экскурсия по Подольску в июне 2024
Сейчас в Подольске в категории "Пешеходные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 600 до 6 250. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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