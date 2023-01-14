Ласточкой в Псков на выходные

В этом туре вас ждет поездка в Псков

5
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
В этом туре вас ждет поездка в Псков. Вы посетите обзорную экскурсию по городу, съездите в усадьбу Михайловское, которая расскажет о жизни А. С. Пушкина. А еще вы побываете в музее-заповеднике Изборск и в Свято-Успенском мужском монастыре. Тур разработан с учетом прибытия из Санкт-Петербург на Ласточке.
Ласточкой в Псков на выходные
Ласточкой в Псков на выходные
Ласточкой в Псков на выходные
Ласточкой в Псков на выходные
Ласточкой в Псков на выходные
Ласточкой в Псков на выходные
Ласточкой в Псков на выходные
Ласточкой в Псков на выходные
Ласточкой в Псков на выходные
Ласточкой в Псков на выходные
Ласточкой в Псков на выходные
Ласточкой в Псков на выходные
Ласточкой в Псков на выходные
Ласточкой в Псков на выходные
Ласточкой в Псков на выходные
Ласточкой в Псков на выходные
Ласточкой в Псков на выходные
Ласточкой в Псков на выходные
Ласточкой в Псков на выходные
Ласточкой в Псков на выходные
Ласточкой в Псков на выходные
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Активные выходные
Активные выходные
Узнаете много интересного о Пскове во время тура выходного дня
Музей-заповедник А. С. Пушкина
Музей-заповедник А. С. Пушкина
Съездите в усадьбу Михайловское и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт
Очарование провинциального городка
Очарование провинциального городка
Прогуляетесь по Пскову и увидите Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Псков

23:50 Прибытие в г. Псков поездом №811 Санкт-Петербург – Псков «Ласточка».

Встреча с гидом у локомотива в голове состава, табличка «Ласточкой в Псков».

Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

Прибытие в ПсковПрибытие в ПсковПрибытие в ПсковПрибытие в ПсковПрибытие в Псков
2 день

Пушкинские горы

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято — Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Пушкинские горыПушкинские горыПушкинские горыПушкинские горы
3 день

Музей-заповедник «Изборск»

Завтрак.

Освобождение номеров.

09.00 «Очарование провинциального городка».

Экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятник равноапостольной княгине Ольге.

Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»:история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

18:15 Возвращение в г. Псков.

Трансфер на вокзал к поезду №812 Псков – Санкт-Петербург «Ласточка», отправлением в 19.32

Музей-заповедник «Изборск»Музей-заповедник «Изборск»Музей-заповедник «Изборск»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове – 2 ночи.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения в обычные заезды, руб:

Период действия цены

с 27.01 по 10.02.2023; с 03.03 по 31.03.2023: с 12.05 по 02.06.2023; с 16.06. по 27.10.2023; 10.11.2023

Гостиницы

2-х мест. номер

1-но мест. номер

Доп. место для взрослого

Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место

Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2**

9 000

11 830

7 800

8 800

7 600

Арль

9 420

12 370

8 920

9 220

8 720

Old City

9 240

11 130

8 240

9 040

8 040

Чемодан 3**

10 300

14 420

8 800

10 100

8 600

Каркушин Дом 3**

11 120

15 830

9 120

10 920

8 920

Октябрьская 3**

11 240

11 720

8 740

11 040

8 540

Рижская 3**

11 240

11 720

10 740

11 040

10 540

Фаворит 3**

11 710

15 830

9 610

11 510

9 410

Золотая набережная 3**

11 240

14 420

8 740

11 040

8 540

Двор Подзноева 3**

13 890

19 720

10 740

13 690

10 540

Двор Подзноева 3+ **

14 180

20 770

10 780

13 980

10 580

Двор Подзноева 4**

15 360

22 420

10 960

15 160

10 760

Покровский 4**

15 000

21 480

10 500

14 800

10 300

OLD ESTATE 4**

15 950

23 600

11 650

15 750

11 450

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения в праздничные заезды, руб:

Период действия цены24.02.2023; 10.06.2023; 04.11.2023

Гостиницы

2-х мест. номер

1-но мест. номер

Доп. место для взрослого

Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место

Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2**

9 000

11 830

7 800

8 800

7 600

Арль

10 300

14 420

9 000

10 100

8 800

Old City

10 300

13 010

9 400

10 100

9 200

Чемодан 3**

10 890

15 600

8 890

10 690

8 690

Каркушин Дом 3**

11 120

15 830

9 120

10 920

8 920

Октябрьская 3**

11 240

11 720

8 740

11 040

8 540

Рижская 3**

11 240

11 720

10 740

11 040

10 540

Фаворит 3**

11 710

15 830

9 610

11 510

9 410

Золотая набережная 3**

11 240

14 420

8 740

11 040

8 540

Двор Подзноева 3**

14 950

21 840

10 900

14 750

10 700

Двор Подзноева 3+ **

15 360

23 130

10 960

15 160

10 760

Двор Подзноева 4**

16 530

24 770

11 130

16 330

10 930

Покровский 4**

15 590

22 650

10 590

15 390

10 390

OLD ESTATE 4**

15 950

23 600

11 650

15 750

11 450

Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.

Скидка на детей до 14 лет – 400 руб./чел.

Варианты проживания

Гостиница «Оазис»

2 ночи

Расположение: Гостиница расположена на окраине города в тихом спокойном месте в 20 минутах езды от исторического центра.

При отеле: кафе для завтраков, сауна, охраняемая парковка.

Номера:

Одноместный – однокомнатный номер с одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, TV.

Двухместный (Бронируются в составе сборных туров) – однокомнатный и двухкомнатный номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, TV.

Семейный – трехкомнатный номер с четырьмя полуторными кроватями. В номере: WC, душ, TV, телефон, холодильник, кондиционер.

Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»

Отель «Арль»

2 ночи

Отель «Арль» расположен на 4-м этаже в здании торгового комплекса в центре Пскова, в 10 - 12 минутах ходьбы от Псковского Кремля и Троицкого собора.

При отеле: ресторан "Le Terrasse". Рядом с отелем, в здании торгового центра, находится развлекательный комплекс «Лидер», где 25 караоке-залов, 20 дорожек боулинга, залы для проведения банкетов, корпоративов и конференций со всем необходимым оборудованием, ночной клуб.

Номера:

Эконом – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)

Стандарт (Бронируются в составе сборных туров) – двухместные номера с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)

Улучшенный – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля)

Семейный – двухместные номера с одной двуспальной кроватью и одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля).

Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»

Отель «Покровский» 4

2 ночи

Отель "Покровский" 4* расположен в центре города в непосредственной близости от знаменитых архитектурных и главных исторических памятников и музеев. Из ряда номеров открывается вид на реку и город.

При отеле: ресторан русской и европейской кухни, лобби - бар, конференц-зал на 80 персон с необходимым оборудованием, переговорная комната на 10 - 20 персон, детская игровая комната, детская уличная площадка и специальное детское меню в ресторане отеля. Бесплатная парковка. Беспланый Wi-Fi. Spa-центр (бассейн, финская сауна и турецкая парная) и тренажерный зал.

Номера:

STANDART (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

COMFORT — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

SUPERIOR — двухместные номера площадью 18 — 20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

FAMILY — номера для комфортного размещения 4 человек площадью 32 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

ЛЮКС — двухкомнатные номера площадью 36 км. м. включает в себя просторную спальню и гостиную, соединенные между собой внутренней дверью, две ванные комнаты (душ, туалет, фен, телевизор). В номере: WC, душ,фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

СЮИТ — двухкомнатные апартаменты для комфортного размещения до 4 — 6 человек, площадью 90 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями, кухни и гостиной. Натуральный паркет. В номере: WC, биде, ванна, душевая кабина, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, smart TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

По желанию гостей в любой номер может быть предоставлено дополнительное спальное место или детская кроватка.

Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4

Отель «Old Estate Hotel» 4

2 ночи

Отель "Old Estate Hotel & SPA" 4* расположен в центре города на берегу реки Псковы, в 5-7 минутах ходьбы от Псковского Кремля.

При отеле: ресторан "Аристократ", бар "Рублев", зал "Терраса", винный погреб, кондитерская, лобби-бар, Конференц-центр: переговорный зал на 100 персон, банкетный зал на 60 персон (банкет/фуршет), бизнес-центр, переговорная комната на 10 человек Spa-центр (более 250 видов Spa-процедур, в том числе оздоровительные, индийские, полинезийский, медовый, шоколадный, русский золотой и стоун-массажи. Сеансы гидро- и талассотерапии, душ Шарко, кабинет косметологии, кабинеты маникюра и педикюра, парикмахерский салон), Аква-центр (бассейн, джакузи с гидромассажем, финская сауна и турецкая парная).

Номера:

СТАНДАРТНЫЙ — двухместные номера площадью 19 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Расположены на I этаже гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

УЛУЧШЕННЫЙ (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 21-24 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. расположены на II и III этажах гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ПОЛУЛЮКС — двухместные номера площадью 25-28 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Дополнительное место: диван-кровать или кресло-кровать. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

СТУДИЯ — двухместные номера площадью 26-36 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватям, с мягкими креслами (или диваном). В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ЛЮКС («ПРЕЗИДЕНТ», «СЛАВИЯ», «КАЗАНОВА» — двухместные двухкомнатные номера площадью 52 -60 кв. м. Спальня: с одной большой двуспальной кроватью. Гостиная: круглый стол на 5-8 персон, журнальный столик, мягкие кресла, диван-кровать. В номере: WC, биде, душевая кабина, ванна или ванна-джакузи, сауна (в номерах «ПРЕЗИДЕНТ» и «СЛАВИЯ»), фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

Отель «Old Estate Hotel» 4Отель «Old Estate Hotel» 4Отель «Old Estate Hotel» 4Отель «Old Estate Hotel» 4Отель «Old Estate Hotel» 4Отель «Old Estate Hotel» 4

Отель «Old City»

2 ночи

Отель «Старый город» расположен в Пскове, в 1,3 км от аэропорта Псков и в 1,2 км от поселка Луковка. К услугам гостей общий лаундж, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. До центра Пскова — 3,2 км, до микрорайона Кресты и станции Берёзки — 3,4 км. В гостинице можно забронировать семейные номера.

Во всех номерах обустроена собственная ванная комната, укомплектованная бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.

Ежедневно в отеле сервируют завтрак «шведский стол».

Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»

Мини-отель «Чемодан»

2 ночи

Мини-отель «Чемодан» с бесплатным Wi-Fi, бесплатной парковкой и трансфером от/до аэропорта находится в городе Псков менее чем в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала «Псков-Пассажирский».

В распоряжении гостей номера с телевизором, полотенцами, постельным бельем и вентилятором.

Гости могут воспользоваться услугами прачечной и гладильными услугами, а также посетить кафе, расположенное в здании мини-отеля.

Мини-отель «Чемодан»Мини-отель «Чемодан»Мини-отель «Чемодан»Мини-отель «Чемодан»

Отель «Каркушин дом»

2 ночи

Этот отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.

В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.

Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»

Гостиница «Октябрьская»

2 ночи

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.

Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.

Завтрак сервируется в кафе гостиницы.

Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»

Гостиница «Рижская»

2 ночи

Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».

Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»

Отель «Фаворит»

2 ночи

Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.

В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»

Отель «Золотая набережная»

2 ночи

Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.

Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.

Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.

Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»

Отель «Двор Подзноева»

2 ночи

Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.

В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.

По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.

Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.

Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • 2-х разовое питание (2 завтрака, 2 обеда)
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменить количество дней в программе?

Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Скидка на детей до 14 лет – 400 руб. /чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
K
14 янв 2023
все хорошо! спасибо!
О
9 янв 2023
Никаких проблем по организационной части не было. Ничего плохого об организаторах сказать не могу. Все четко и гладко, нервничать по каким либо поводам не пришлось.
Е
9 янв 2023
Отлично! Были соблюдены все тайминги, программа соответствовала описанию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры

Похожие туры из Пскова

Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
1 день
🚗 На машине
Авторский тур
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
25 мар
8 апр
15 апр
22 апр
109009 810 за человека
Великий Новгород и Псков: от зарождения Руси до наших дней
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Великий Новгород и Псков: от зарождения Руси до наших дней
Познакомиться с историей городов, попробовать целебную воду и узнать, как жили русские деревни
Великий Новгород, на вокзале у центрального входа ...
17 мар
24 мар
31 мар
7 апр
20 130 за человека
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
1 день
🚌 На автобусе
Авторский тур
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
Нет отзывов
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
Познакомиться с главными достопримечательностями псковской земли и пройтись нетрадиционным маршрутом
Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
22 апр
29 апр
7 мая
13 мая
9 900 за человека
У нас ещё много экскурсий в Пскове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Пскове
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ