Ласточкой в Псков

Псков считают одним их лучших городов для неспешных путешествий.

Здесь интересно прогуляться вдоль каменной крепости — самой крупной в Европе или полюбоваться множеством храмов, построенных 200 и даже 900 лет назад.

Приглашаем вас окунуться в сказочную атмосферу древнерусского города и подарить себе незабываемые выходные!
4.67
3 отзыва
Ласточкой в Псков
Ласточкой в Псков
Ласточкой в Псков
Ближайшие даты:
16
мая23
мая30
мая6
июн13
июн20
июн27
июн
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Псков

23:47 Прибытие в г. Псков поездом №811 Санкт-Петербург - Псков "Ласточка".

Встреча с гидом у локомотива в голове состава.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

Прибытие в ПсковПрибытие в ПсковПрибытие в ПсковПрибытие в Псков
2 день

Памятные Пушкинские места

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские Горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Памятные Пушкинские местаПамятные Пушкинские местаПамятные Пушкинские местаПамятные Пушкинские места
3 день

Псков. Изборск, Печоры. Окончание тура

Завтрак.

Освобождение номеров.

09:00 "Очарование провинциального городка" – экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятник равноапостольной княгине Ольге.

Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

18:15 Возвращение в г. Псков. Трансфер на вокзал к поезду №812 Псков - Санкт-Петербург "Ласточка", отправлением в 19:34.

Псков. Изборск, Печоры. Окончание тураПсков. Изборск, Печоры. Окончание тураПсков. Изборск, Печоры. Окончание тураПсков. Изборск, Печоры. Окончание тураПсков. Изборск, Печоры. Окончание тураПсков. Изборск, Печоры. Окончание тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Пскове – 2 ночи.

Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от размещения, руб:

Стандартный тариф.

Период действия цены: с 16.05 по 06.06.2025; с 20.06 по 24.10.2025; 07.11.2025; 05.12.2025:

Гостиницы2-мест. номер1-мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (с 14 до 17 лет) на основное местоРебенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2**14 13018 13012 93013 93012 730
Арль 14 63019 38013 83014 43013 630
Old City15 25018 88012 95015 05012 750
Каркушин Дом 3** 15 88022 76012 38015 68012 180
Октябрьская 3**15 75016 63013 05015 55012 850
Рижская 3**15 88016 88014 68015 68014 480
Барселона 3**18 38023 57014 25018 18014 050
Золотая набережная 3** 17 25023 38013 75017 05013 550
Покровский 4**20 88028 13015 08020 68014 880
OLD ESTATE 4**25 00037 38017 10024 80016 900

Праздничный тариф.

На даты заездов: 13.06.2025; 02.11.2025

Гостиницы2-мест. номер1-мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (с 14 до 17 лет) на основное местоРебенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2**14 13018 13012 93013 93012 730
Арль 15 50021 13014 00015 30013 800
Old City15 50018 88013 20015 30013 000
Каркушин Дом 3** 15 88022 76012 38015 68012 180
Октябрьская 3**15 75016 63013 05015 55012 850
Рижская 3**15 88016 88014 68015 68014 480
Барселона 3**18 38023 57014 25018 18014 050
Золотая набережная 3** 17 25023 38013 75017 05013 550
Покровский 4**21 50029 38015 20021 30015 000
OLD ESTATE 4**25 00037 38017 10024 80016 900

Скидка для детей до 14 лет — 500 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Оазис»

2 ночи

Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.

Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.

В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.

Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»

Отель «Old City»

2 ночи

В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно, гости могут отдохнуть в общем лаундже.

В номерах обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»

Отель «Арль»

2 ночи

К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, все номера оснащены холодильником.

В отеле «Арль» каждое утро сервируется континентальный завтрак.

Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»

Гостиница «Октябрьская»

2 ночи

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.

Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.

Завтрак сервируется в кафе гостиницы.

Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»

Гостиница «Рижская»

2 ночи

Традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».

Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»

Отель «Фаворит»

2 ночи

Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.

В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»

Отель «Каркушин Дом»

2 ночи

Отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.

В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.

Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»

Отель «Золотая набережная»

2 ночи

Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.

Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.

Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.

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Отель «Двор Подзноева»

2 ночи

Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Кремля. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.

В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.

По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.

Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.

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Отель «Покровский»

2 ночи

Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.

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Отель «OLD ESTATE»

2 ночи

Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля. В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.

В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».

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Гостиница Barcelona

2 ночи

В нескольких минутах езды от центра города расположилась современная гостиница под названием «Barcelona». Заселение возможно в любое время поскольку администратор работает 24 часа без перерыва.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Люкс». Номерной фонд оборудован двуспальными или односпальными кроватями. Интерьер номеров выполнен в классических светлых тонах. В собственных ванных комнатах имеется душ, туалет и раковина.

По утрам сервируются вкусные и сытные завтраки. На обед и ужин можно заказать любые блюда по меню. Имеется бар с хорошим выбором разнообразных напитков. Для маленьких посетителей отеля предоставляется детское меню.

В пешей доступности находится Дендропарк и Псковский музей-заповедник. Расстояние до железнодорожного вокзала — 3 км, до аэропорта — 4,8 км.

Гостиница BarcelonaГостиница BarcelonaГостиница BarcelonaГостиница Barcelona

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание: 2 завтрака, 2 обеда
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован трансфер в/из гостиницы и на экскурсии?

Забираем туристов от всех отелей (указанных в туре), кроме гостиницы «Фаворит».
При заселении туристов с вещами стараемся подвозить максимально близко к отелю.
На экскурсии и в день выезда, отъезд туристов, проживающих в гостинице «Фаворит» осуществляется от гостиницы «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, д. 1) — 5 мин. ходьбы.

Обращаем также внимание, что парковка отеля «Золотая набережная» находится в 70 метрах от отеля. К входу в отель автобусу, к сожалению, не подъехать.

В гостинице «Рижская» место посадки иногда меняется, забираем прямо от входа в отель или на парковочной площадке у отельного сквера, 2–3 мин. ходьбы. В день заселения к «Рижской» подвозим всегда.

Гостиница "Октябрьская" - Встреча с гидом в холле гостиницы "Октябрьская" (гид встречает туристов и сопровождает до автобуса). Автобус паркуется за кинотеатром "Победа" (пешком от места парковки автобуса до гостиницы "Октябрьская" примерно 3-4 минуты).

Гостиница "Арль" - Встреча с гидом по воскресеньям в сквере гостиницы "Рижская" около памятника княгине Ольге (пешком примерно 3-4 минуты).

Место встречи туристов из гостиницы "Арль" в остальные дни тура встреча туристов около здания "Газпром" (Рижский пр-т, 20), пешком примерно 1-2 минуты).

В отеле “Покровский” гарантированное размещение в гостинице с 15:00.

В гостиницах:"Оазис","Арль","Old City","Каркушин Дом","Октябрьская","Рижская","Золотая Набережная","Барселона","Old Estate" - расчетный час: заезд с 14:00, выезд до 12:00.

В гостиницах:"Двор Подзноева","Покровский" - расчетный час: заезд с 15:00, выезд до 12:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
13 авг 2024
Тур интересный; очень насыщенный. Экскурсовод Светлана Анатольевна крайне увлеченный, знающий и любящий свой край и историю человек! Невероятно приятно и интересно было её слушать!
Все четко, пунктуально.
Автобус комфортный, современный
Отель, нами выбранный
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(Подзноев двор), более, чем хороший! Завтраки сытные, богатые и вкусные! Спа выше всех похвал; есть свои фишки, которые не встречались в других спа и отелях. Рестораны(палаты) при отеле аутентичны, приятны! Еда вкусная. Счет удобоваримый. Кстати, у них очень высокий рейтинг среди ресторанов Пскова.
Если честно только не совсем понравились обеды в течение экскурсионной программы - и организацией, и меню, и туалетами 🙃.
Разом привозят несколько немаленьких групп; поэтому приходилось ждать пищу и с трудом попадать в туалет.
Если бы снова ехали - выбрали бы тур на большее количество дней; чтоб ближе и больше познакомится с Псковом! и иметь немного больше свободного времени! Да и во всех точках путешествия и экскурсий можно было бы провести больше времени!
Благодарим за интересный отдых!

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Екатерина!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты
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в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации обедов и тайминга экскурсий в туре. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

Н
16 янв 2025
Внимательная, доброжелательная.
Л
13 янв 2025
Вот уже в пятый раз путешествуем с "Большой страной" в разных направлениях — Карелия, Адыгея, старинные города России. Удивляет и радует отличная организация туров. Экскурсии замечательные, экскурсоводы чудесные.
По Пскову
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и области на этот раз путешествовали с чудесным гидом Стерлядкиной Светланой Анатольевной. Прекрасный специалист с огромным багажом знаний. Очень интересны ее рассказы по истории края, и главное — они хорошо запоминаются. Спасибо ей огромное!
Леонид, Наталия.

Вот уже в пятый раз путешествуем с &quot;Большой страной&quot; в разных направлениях — Карелия, Адыгея, старинныеВот уже в пятый раз путешествуем с &quot;Большой страной&quot; в разных направлениях — Карелия, Адыгея, старинныеВот уже в пятый раз путешествуем с &quot;Большой страной&quot; в разных направлениях — Карелия, Адыгея, старинныеВот уже в пятый раз путешествуем с &quot;Большой страной&quot; в разных направлениях — Карелия, Адыгея, старинныеВот уже в пятый раз путешествуем с &quot;Большой страной&quot; в разных направлениях — Карелия, Адыгея, старинныеВот уже в пятый раз путешествуем с &quot;Большой страной&quot; в разных направлениях — Карелия, Адыгея, старинныеВот уже в пятый раз путешествуем с &quot;Большой страной&quot; в разных направлениях — Карелия, Адыгея, старинныеВот уже в пятый раз путешествуем с &quot;Большой страной&quot; в разных направлениях — Карелия, Адыгея, старинныеВот уже в пятый раз путешествуем с &quot;Большой страной&quot; в разных направлениях — Карелия, Адыгея, старинныеВот уже в пятый раз путешествуем с &quot;Большой страной&quot; в разных направлениях — Карелия, Адыгея, старинные

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