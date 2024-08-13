Здесь интересно прогуляться вдоль каменной крепости — самой крупной в Европе или полюбоваться множеством храмов, построенных 200 и даже 900 лет назад.
Приглашаем вас окунуться в сказочную атмосферу древнерусского города и подарить себе незабываемые выходные!
Программа тура по дням
Прибытие в Псков
23:47 Прибытие в г. Псков поездом №811 Санкт-Петербург - Псков "Ласточка".
Встреча с гидом у локомотива в голове состава.
Трансфер в гостиницу.
Размещение в номерах.
Памятные Пушкинские места
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские Горы.
Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Псков. Изборск, Печоры. Окончание тура
Завтрак.
Освобождение номеров.
09:00 "Очарование провинциального городка" – экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятник равноапостольной княгине Ольге.
Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
18:15 Возвращение в г. Псков. Трансфер на вокзал к поезду №812 Псков - Санкт-Петербург "Ласточка", отправлением в 19:34.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Пскове – 2 ночи.
Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от размещения, руб:
Стандартный тариф.
Период действия цены: с 16.05 по 06.06.2025; с 20.06 по 24.10.2025; 07.11.2025; 05.12.2025:
|Гостиницы
|2-мест. номер
|1-мест. номер
|Доп. место для взрослого
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
|Оазис 2**
|14 130
|18 130
|12 930
|13 930
|12 730
|Арль
|14 630
|19 380
|13 830
|14 430
|13 630
|Old City
|15 250
|18 880
|12 950
|15 050
|12 750
|Каркушин Дом 3**
|15 880
|22 760
|12 380
|15 680
|12 180
|Октябрьская 3**
|15 750
|16 630
|13 050
|15 550
|12 850
|Рижская 3**
|15 880
|16 880
|14 680
|15 680
|14 480
|Барселона 3**
|18 380
|23 570
|14 250
|18 180
|14 050
|Золотая набережная 3**
|17 250
|23 380
|13 750
|17 050
|13 550
|Покровский 4**
|20 880
|28 130
|15 080
|20 680
|14 880
|OLD ESTATE 4**
|25 000
|37 380
|17 100
|24 800
|16 900
Праздничный тариф.
На даты заездов: 13.06.2025; 02.11.2025
|Гостиницы
|2-мест. номер
|1-мест. номер
|Доп. место для взрослого
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
|Оазис 2**
|14 130
|18 130
|12 930
|13 930
|12 730
|Арль
|15 500
|21 130
|14 000
|15 300
|13 800
|Old City
|15 500
|18 880
|13 200
|15 300
|13 000
|Каркушин Дом 3**
|15 880
|22 760
|12 380
|15 680
|12 180
|Октябрьская 3**
|15 750
|16 630
|13 050
|15 550
|12 850
|Рижская 3**
|15 880
|16 880
|14 680
|15 680
|14 480
|Барселона 3**
|18 380
|23 570
|14 250
|18 180
|14 050
|Золотая набережная 3**
|17 250
|23 380
|13 750
|17 050
|13 550
|Покровский 4**
|21 500
|29 380
|15 200
|21 300
|15 000
|OLD ESTATE 4**
|25 000
|37 380
|17 100
|24 800
|16 900
Скидка для детей до 14 лет — 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Оазис»
Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.
Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.
В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.
Отель «Old City»
В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно, гости могут отдохнуть в общем лаундже.
В номерах обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Отель «Арль»
К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, все номера оснащены холодильником.
В отеле «Арль» каждое утро сервируется континентальный завтрак.
Гостиница «Октябрьская»
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.
Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.
Завтрак сервируется в кафе гостиницы.
Гостиница «Рижская»
Традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.
Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».
Отель «Фаворит»
Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.
В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Отель «Каркушин Дом»
Отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.
В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.
Отель «Золотая набережная»
Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.
Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.
Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.
Отель «Двор Подзноева»
Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Кремля. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.
В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.
По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.
Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.
Отель «Покровский»
Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.
Отель «OLD ESTATE»
Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля. В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.
В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».
Гостиница Barcelona
В нескольких минутах езды от центра города расположилась современная гостиница под названием «Barcelona». Заселение возможно в любое время поскольку администратор работает 24 часа без перерыва.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Люкс». Номерной фонд оборудован двуспальными или односпальными кроватями. Интерьер номеров выполнен в классических светлых тонах. В собственных ванных комнатах имеется душ, туалет и раковина.
По утрам сервируются вкусные и сытные завтраки. На обед и ужин можно заказать любые блюда по меню. Имеется бар с хорошим выбором разнообразных напитков. Для маленьких посетителей отеля предоставляется детское меню.
В пешей доступности находится Дендропарк и Псковский музей-заповедник. Расстояние до железнодорожного вокзала — 3 км, до аэропорта — 4,8 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание: 2 завтрака, 2 обеда
- Экскурсии по программе, услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Пскова и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер в/из гостиницы и на экскурсии?
Забираем туристов от всех отелей (указанных в туре), кроме гостиницы «Фаворит».
При заселении туристов с вещами стараемся подвозить максимально близко к отелю.
На экскурсии и в день выезда, отъезд туристов, проживающих в гостинице «Фаворит» осуществляется от гостиницы «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, д. 1) — 5 мин. ходьбы.
Обращаем также внимание, что парковка отеля «Золотая набережная» находится в 70 метрах от отеля. К входу в отель автобусу, к сожалению, не подъехать.
В гостинице «Рижская» место посадки иногда меняется, забираем прямо от входа в отель или на парковочной площадке у отельного сквера, 2–3 мин. ходьбы. В день заселения к «Рижской» подвозим всегда.
Гостиница "Октябрьская" - Встреча с гидом в холле гостиницы "Октябрьская" (гид встречает туристов и сопровождает до автобуса). Автобус паркуется за кинотеатром "Победа" (пешком от места парковки автобуса до гостиницы "Октябрьская" примерно 3-4 минуты).
Гостиница "Арль" - Встреча с гидом по воскресеньям в сквере гостиницы "Рижская" около памятника княгине Ольге (пешком примерно 3-4 минуты).
Место встречи туристов из гостиницы "Арль" в остальные дни тура встреча туристов около здания "Газпром" (Рижский пр-т, 20), пешком примерно 1-2 минуты).
В отеле “Покровский” гарантированное размещение в гостинице с 15:00.
В гостиницах:"Оазис","Арль","Old City","Каркушин Дом","Октябрьская","Рижская","Золотая Набережная","Барселона","Old Estate" - расчетный час: заезд с 14:00, выезд до 12:00.
В гостиницах:"Двор Подзноева","Покровский" - расчетный час: заезд с 15:00, выезд до 12:00.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Все четко, пунктуально.
Автобус комфортный, современный
Отель, нами выбранный
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По Пскову