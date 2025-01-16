Музей-заповедник «Изборск» – туры в Пскове

Найдено 3 тура в категории «Музей-заповедник «Изборск»» в Пскове, цены от 13 470 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Ласточкой в Псков
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Ласточкой в Псков
Начало: Россия, Псков
16 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 14 130 за человека
Ласточкой в Псков на выходные. Зима-весна
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Ласточкой в Псков на выходные. Зима-весна
Начало: Г. Псков
21 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 13 470 за человека
Майские праздники в Пскове и Великом Новгороде
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Майские праздники в Пскове и Великом Новгороде
Начало: Россия, Псков
8 мая в 10:00
от 21 650 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталия
    16 января 2025
    Майские праздники в Пскове и Великом Новгороде
    Внимательная, доброжелательная.
  • Л
    Леонид
    13 января 2025
    Майские праздники в Пскове и Великом Новгороде
    Вот уже в пятый раз путешествуем с "Большой страной" в разных направлениях — Карелия, Адыгея, старинные города России. Удивляет и
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    радует отличная организация туров. Экскурсии замечательные, экскурсоводы чудесные. По Пскову и области на этот раз путешествовали с чудесным гидом Стерлядкиной Светланой Анатольевной. Прекрасный специалист с огромным багажом знаний. Очень интересны ее рассказы по истории края, и главное — они хорошо запоминаются. Спасибо ей огромное! Леонид, Наталия.

    Вот уже в пятый раз путешествуем с &quot;Большой страной&quot; в разных направлениях — Карелия, Адыгея, старинныеВот уже в пятый раз путешествуем с &quot;Большой страной&quot; в разных направлениях — Карелия, Адыгея, старинныеВот уже в пятый раз путешествуем с &quot;Большой страной&quot; в разных направлениях — Карелия, Адыгея, старинныеВот уже в пятый раз путешествуем с &quot;Большой страной&quot; в разных направлениях — Карелия, Адыгея, старинныеВот уже в пятый раз путешествуем с &quot;Большой страной&quot; в разных направлениях — Карелия, Адыгея, старинныеВот уже в пятый раз путешествуем с &quot;Большой страной&quot; в разных направлениях — Карелия, Адыгея, старинныеВот уже в пятый раз путешествуем с &quot;Большой страной&quot; в разных направлениях — Карелия, Адыгея, старинныеВот уже в пятый раз путешествуем с &quot;Большой страной&quot; в разных направлениях — Карелия, Адыгея, старинныеВот уже в пятый раз путешествуем с &quot;Большой страной&quot; в разных направлениях — Карелия, Адыгея, старинныеВот уже в пятый раз путешествуем с &quot;Большой страной&quot; в разных направлениях — Карелия, Адыгея, старинные
  • П
    Павел
    16 мая 2024
    Майские праздники в Пскове и Великом Новгороде
    Все очень понравилось, но были накладки с номером в отеле. Но менеджер все быстро решил. Спасибо за хороший и очень познавательный тур.
  • О
    Ольга
    7 ноября 2023
    Ласточкой в Псков на выходные. Зима-весна
    Прекрасный экскурсовод, прекрасный город. Очень интересные рассказы и даже не смотря на дождливую погоду, Псков, Изборск, Печеры и Пушкинские горки покорили меня и оставили неизгладимые впечатления. Обязательно приеду еще в чудесный город Псков.
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  • С
    Светлана
    11 августа 2023
    Ласточкой в Псков на выходные. Зима-весна
    Разместились в замечательном отеле "Двор Подзноева" - великолепные интерьеры 15 века в трапезных, с большой любовью воссоздана историческая атмосфера, отличная
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    кухня - отдельное спасибо шеф-повару и всему коллективу! Очень органично соединены история и современность! Прекрасная аква-зона, очень комфортная, расслабляющая атмосфера! Для себя решили при следующем посещении Пскова останавливаться только в этом отеле. Псков очень красивый город с богатой историей и множеством памятников архитектуры, много церквей, храмов! С большим удовольствием посещали все места, входящие в программу тура! Посетили Михайловское горы и семейную усыпальницу семьи Ганнибалов-Пушкиных в Святогорском монастыре. Очень красивые памятные места! Экскурсовод - мастер своего дела, информация подавалась интересная, узнали много мало известных фактов биографии поэта.

  • И
    Ирина
    27 июня 2023
    Ласточкой в Псков на выходные. Зима-весна
    В июне побывали на Псковской земле. Путешествовали с «Большой Страной». Организаторы молодцы! Вели переписку, помогали оформить документы, не забывали предупредить о начале поездки и небольших изменениях. Все по-честному, все понравилось. Рекомендую путешествовать с «Большой Страной»!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Музей-заповедник «Изборск»»

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  2. Музей Пушкина
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  4. Псково-Печерский монастырь
  5. Музей-заповедник «Изборск»
  6. Михайловское
  7. Псковское озеро
  8. Новгородский кремль
Сколько стоит тур в Пскове в феврале 2025
Сейчас в Пскове в категории "Музей-заповедник «Изборск»" можно забронировать 3 тура от 13 470 до 21 650. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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