3 дня
Ласточкой в Псков
Начало: Россия, Псков
16 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 14 130₽ за человека
3 дня
Ласточкой в Псков на выходные. Зима-весна
Начало: Г. Псков
21 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 13 470₽ за человека
3 дня
Майские праздники в Пскове и Великом Новгороде
Начало: Россия, Псков
8 мая в 10:00
от 21 650₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталия16 января 2025Внимательная, доброжелательная.
- ЛЛеонид13 января 2025Вот уже в пятый раз путешествуем с "Большой страной" в разных направлениях — Карелия, Адыгея, старинные города России. Удивляет и
- ППавел16 мая 2024Все очень понравилось, но были накладки с номером в отеле. Но менеджер все быстро решил. Спасибо за хороший и очень познавательный тур.
- ООльга7 ноября 2023Прекрасный экскурсовод, прекрасный город. Очень интересные рассказы и даже не смотря на дождливую погоду, Псков, Изборск, Печеры и Пушкинские горки покорили меня и оставили неизгладимые впечатления. Обязательно приеду еще в чудесный город Псков.
- ССветлана11 августа 2023Разместились в замечательном отеле "Двор Подзноева" - великолепные интерьеры 15 века в трапезных, с большой любовью воссоздана историческая атмосфера, отличная
- ИИрина27 июня 2023В июне побывали на Псковской земле. Путешествовали с «Большой Страной». Организаторы молодцы! Вели переписку, помогали оформить документы, не забывали предупредить о начале поездки и небольших изменениях. Все по-честному, все понравилось. Рекомендую путешествовать с «Большой Страной»!
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Музей-заповедник «Изборск»»
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