Выходные с комфортом: Псков, Изборск и Печоры только для вашей компании

Посетить древние крепости, отведать пива на пивоварне и прогуляться по городам
Уникальные памятники архитектуры, чарующие пейзажи долин и рек, а также погружение в прошлое Древней Руси — всё это и не только ждёт вас! Вы прогуляетесь по самым интересным местам Пскова, отведаете 8 сортов хмельного напитка на крафтовой пивоварне и побываете в крепости Изборска. Тур проводится только для вашей компании на комфортабельном внедорожнике.
5
1 отзыв
Выходные с комфортом: Псков, Изборск и Печоры только для вашей компании
Выходные с комфортом: Псков, Изборск и Печоры только для вашей компании
Выходные с комфортом: Псков, Изборск и Печоры только для вашей компании
Ближайшие даты:
25
мая28
мая
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводит один из гидов нашей группы. Программу можно изменить под ваши пожелания.

Проживание. Не включено в стоимость. Мы поможем забронировать отель с завтраками по системе «шведский стол» и спа-центром, который будет входить в стоимость проживания: отели «Покровский» (на данный вариант предложим промокод на скидку), «Двор Подзноева» и «Олд Эстейт».

Питание. Не включено в стоимость.

Транспорт. Внедорожник Mitsubishi Pajero.

Дети. Только 18+.

Тур проводится только для вашей компании. Программу можно изменить под ваши пожелания.

Программа тура по дням

1 день

Изборск, Изборско-Мальская долина, Печоры

Встречаемся и отправляемся в Печоры (расстояние — 52 км). По пути посетим один из древнейших городов нашей страны — Изборск. Осмотрим крепость — уникальный археологический памятник и место съёмок фильма «Андрей Рублёв» Андрея Тарковского. Увидим Труворово городище — первое поселение славян-кривичей, Труворов крест, Никольскую церковь 16 века на высоком холме, откуда открывается живописный вид на всю Изборско-Мальскую долину.

Спустимся к Словенским ключам и пройдём к Городищенскому озеру. Затем побываем в крепости на Жеравьей горе: со смотровой площадки полюбуемся пейзажами и прогуляемся по потайным ходам. Посетим Никольский собор, где хранится копия чудотворной иконы Корсунской Божией Матери. Затем поедем дальше и остановимся в парке «Мальская долина» с фантастическим ландшафтом.

По приезде в Печоры посетим Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, который ни разу не закрывался с открытия в 1473 году. Пройдёмся по территории комплекса, включающего 8 церквей и подземные усыпальницы. Я расскажу вам о подвижниках монастыря и о мощных укреплениях обители-крепости. В завершении заглянем в «тайные» сырные пещеры при монастыре, где вы сможете приобрести различные сорта сыра. После у вас будут свободные полчаса: вы можете посетить Монастырские торговые ряды, а также побывать в картинной галерее, где выставлены шедевры великих русских художников.

В 16:30-17:30 — трансфер в гостиницу. Вечером у вас будет время, чтобы пройтись по центру Пскова и поужинать — мы подскажем лучшие рестораны.

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2 день

Знакомство с Псковом и крафтовая пивоварня

Утром отправляемся на 2-часовую прогулку по городу, во время которой вы увидите основные достопримечательности Пскова. Посмотрим на Ольгинскую часовню — место, где, по легенде, больше тысячи лет назад княгиня Ольга предрекла славу Пскову, Псковский кром, надпись «Россия начинается здесь», храмы 15-16 веков. Посетим Варлаамовский угол — часть крепостных сооружений, откуда открывается великолепный вид на слияние рек Псковы и Великой, и Покровский угол с Покровской башней и церковью Покрова и Рождества от Пролома.

Затем состоится экскурсия на крафтовую пивоварню. Мы поговорим об истории и культуре пенного напитка, продегустируем 8 сортов. Вы увидите полный цикл производства пива от амбара с солодом до бродильных танков и линии розлива. Узнаете о тонкостях его приготовления и основных пивных стилях. В здании также есть сигарная комната и бильярдная. А в трактире при пивоварне вы можете вкусно поужинать.

Знакомство с Псковом и крафтовая пивоварняЗнакомство с Псковом и крафтовая пивоварняЗнакомство с Псковом и крафтовая пивоварняЗнакомство с Псковом и крафтовая пивоварняЗнакомство с Псковом и крафтовая пивоварняЗнакомство с Псковом и крафтовая пивоварня

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет10 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Экскурсионная программа
  • Экскурсия на пивоварню с дегустацией всех сортов пива
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Пскова и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входной билет в Изборскую крепость - 200 ₽
  • Посещение пещер Псково-Печорского монастыря с 9:00 до 16:00 (кроме понедельника и четверга). Проводится в сопровождении представителя экскурсионного отдела монастыря только по предварительной заявке. Размер пожертвования для индивидуальных групп - 2400 ₽ (пожертвование обязательно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, 10:00
Завершение: Псков, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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В
31 мар 2025
Фантастический тур! Программа составлена для горожан крупных мегаполисов, которым для снятия стресса хочется по-настоящему расслабиться, окунувшись в размеренный темп провинциального города с незабываемыми пейзажами и древней историей. И в то
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же время насладиться всеми прелестями уюта и комфорта, открывая для себя новые ощущения и получая удовольствие от «маленьких радостей жизни».

Отличная организация тура, который построен так, чтобы туристы успели по времени на московский и питерский поезда. В первый день состоялась прекрасная поездка по маршруту Изборск-Печоры. Места бесподобные, старинные, известные. Природа удивительная. Кроме интересной информации, вы увидите потрясающие красивые Изборско-Мальскую долину и Псковско-Печорский монастырь. Гид Борис не только с глубоким знанием истории, но еще и с большой любовью рассказывал о городе и окрестностях.
Второй день был просто супер! После короткой экскурсии по городу мы посетили культовые дореволюционные Гельдтовские бани. Не знаю с чем и сравнить. Если вы бывали в Сандунах в Москве, то вам непременно надо побывать в Гельдтовских банях в Пскове. Далее нас ждали дегустация пива и посещение местной пивоварни. Это был незабываемый опыт! Наше знакомство началось в уютном ресторане, где нам предложили попробовать несколько сортов пива. Затем нас ждала увлекательная экскурсия по производству. Технолог рассказывал настолько живо и интересно, что мы полностью погрузились в процесс. Мы узнали все этапы создания пива — от очистки воды до розлива. Было очень впечатляюще! Такого вкусного «крафта» мы уже давно не встречали. При пивоварне есть ресторан, котором в можно хорошо перекусить. Мы же купили несколько бутылок разных сортов крафтового пива в качестве сувенира из Пскова.
Рекомендуем всем, кто хочет отдохнуть душой и телом и провести время с удовольствием!

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