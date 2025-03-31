Описание тура
Организационные детали
Тур проводит один из гидов нашей группы. Программу можно изменить под ваши пожелания.
Проживание. Не включено в стоимость. Мы поможем забронировать отель с завтраками по системе «шведский стол» и спа-центром, который будет входить в стоимость проживания: отели «Покровский» (на данный вариант предложим промокод на скидку), «Двор Подзноева» и «Олд Эстейт».
Питание. Не включено в стоимость.
Транспорт. Внедорожник Mitsubishi Pajero.
Дети. Только 18+.
Тур проводится только для вашей компании. Программу можно изменить под ваши пожелания.
Программа тура по дням
Изборск, Изборско-Мальская долина, Печоры
Встречаемся и отправляемся в Печоры (расстояние — 52 км). По пути посетим один из древнейших городов нашей страны — Изборск. Осмотрим крепость — уникальный археологический памятник и место съёмок фильма «Андрей Рублёв» Андрея Тарковского. Увидим Труворово городище — первое поселение славян-кривичей, Труворов крест, Никольскую церковь 16 века на высоком холме, откуда открывается живописный вид на всю Изборско-Мальскую долину.
Спустимся к Словенским ключам и пройдём к Городищенскому озеру. Затем побываем в крепости на Жеравьей горе: со смотровой площадки полюбуемся пейзажами и прогуляемся по потайным ходам. Посетим Никольский собор, где хранится копия чудотворной иконы Корсунской Божией Матери. Затем поедем дальше и остановимся в парке «Мальская долина» с фантастическим ландшафтом.
По приезде в Печоры посетим Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, который ни разу не закрывался с открытия в 1473 году. Пройдёмся по территории комплекса, включающего 8 церквей и подземные усыпальницы. Я расскажу вам о подвижниках монастыря и о мощных укреплениях обители-крепости. В завершении заглянем в «тайные» сырные пещеры при монастыре, где вы сможете приобрести различные сорта сыра. После у вас будут свободные полчаса: вы можете посетить Монастырские торговые ряды, а также побывать в картинной галерее, где выставлены шедевры великих русских художников.
В 16:30-17:30 — трансфер в гостиницу. Вечером у вас будет время, чтобы пройтись по центру Пскова и поужинать — мы подскажем лучшие рестораны.
Знакомство с Псковом и крафтовая пивоварня
Утром отправляемся на 2-часовую прогулку по городу, во время которой вы увидите основные достопримечательности Пскова. Посмотрим на Ольгинскую часовню — место, где, по легенде, больше тысячи лет назад княгиня Ольга предрекла славу Пскову, Псковский кром, надпись «Россия начинается здесь», храмы 15-16 веков. Посетим Варлаамовский угол — часть крепостных сооружений, откуда открывается великолепный вид на слияние рек Псковы и Великой, и Покровский угол с Покровской башней и церковью Покрова и Рождества от Пролома.
Затем состоится экскурсия на крафтовую пивоварню. Мы поговорим об истории и культуре пенного напитка, продегустируем 8 сортов. Вы увидите полный цикл производства пива от амбара с солодом до бродильных танков и линии розлива. Узнаете о тонкостях его приготовления и основных пивных стилях. В здании также есть сигарная комната и бильярдная. А в трактире при пивоварне вы можете вкусно поужинать.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 500 ₽
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Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Услуги гида-сопровождающего
- Экскурсионная программа
- Экскурсия на пивоварню с дегустацией всех сортов пива
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Пскова и обратно
- Проживание
- Питание
- Входной билет в Изборскую крепость - 200 ₽
- Посещение пещер Псково-Печорского монастыря с 9:00 до 16:00 (кроме понедельника и четверга). Проводится в сопровождении представителя экскурсионного отдела монастыря только по предварительной заявке. Размер пожертвования для индивидуальных групп - 2400 ₽ (пожертвование обязательно)