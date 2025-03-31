Встречаемся и отправляемся в Печоры (расстояние — 52 км). По пути посетим один из древнейших городов нашей страны — Изборск. Осмотрим крепость — уникальный археологический памятник и место съёмок фильма «Андрей Рублёв» Андрея Тарковского. Увидим Труворово городище — первое поселение славян-кривичей, Труворов крест, Никольскую церковь 16 века на высоком холме, откуда открывается живописный вид на всю Изборско-Мальскую долину.

Спустимся к Словенским ключам и пройдём к Городищенскому озеру. Затем побываем в крепости на Жеравьей горе: со смотровой площадки полюбуемся пейзажами и прогуляемся по потайным ходам. Посетим Никольский собор, где хранится копия чудотворной иконы Корсунской Божией Матери. Затем поедем дальше и остановимся в парке «Мальская долина» с фантастическим ландшафтом.

По приезде в Печоры посетим Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, который ни разу не закрывался с открытия в 1473 году. Пройдёмся по территории комплекса, включающего 8 церквей и подземные усыпальницы. Я расскажу вам о подвижниках монастыря и о мощных укреплениях обители-крепости. В завершении заглянем в «тайные» сырные пещеры при монастыре, где вы сможете приобрести различные сорта сыра. После у вас будут свободные полчаса: вы можете посетить Монастырские торговые ряды, а также побывать в картинной галерее, где выставлены шедевры великих русских художников.

В 16:30-17:30 — трансфер в гостиницу. Вечером у вас будет время, чтобы пройтись по центру Пскова и поужинать — мы подскажем лучшие рестораны.