янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Пскову
8:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва-Псков.
Встреча с гидом у вагона №16, табличка "Рождество в Пскове".
Завтрак в кафе в центре города.
"Очарование провинциального городка" - экскурсия по городу Пскову:
- Кремль;
- Довмонтов город;
- Троицкий собор,;
- захаб, стены и башни кремля;
- Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома;
- Варлаамовская башня и стены окольного города;
- купеческие палаты;
- храмы и часовни;
- памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.
Обед в кафе.
14:00 Трансфер в гостиницу.
Размещение в номерах.
По местам А.С. Пушкина, фольклорная программа
Завтрак.
9:00 Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": Михайловское, прогулка по зимнему парку.
Экскурсия в Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.
Обед в кафе.
Святочная фольклорная программа «… рады мы проказам матушки - зимы» в музее "Пушкинская деревня": старинные народные игры и забавы, ледяные горки, снежные городки, обрядовые песни и деревенские пляски, а также традиционные рождественские кушанья.
19:00 Возвращение в Псков.
Трансфер в гостиницу.
Знакомство с Изборском и Печорами, отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в г. Изборск.
Экскурсия в "Заповедный Изборск", история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в действующий Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырь, православную святыню для всех верующих христиан мира, где обретается дух смирения, терпения и любви.
18:15 Возвращение в г. Псков.
Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков-Москва, отправление в 19:25.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Псков.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиницы
2-мест. номер
1-мест. номер
Доп. место для взрослого
Ребенок (14-17 лет) на основное место
Ребенок (14-17 лет) на доп. место
“Оазис” 2*
14 080
17 850
12 480
13 980
12 380
“Old City”
14 660
18 190
13 660
14 560
13 560
“Арль”
14 660
19 370
13 660
14 560
13 560
“Октябрьская” 3*
15 130
15 610
12 530
15 030
12 430
“Рижская” 3*
14 900
15 380
14 300
14 800
14 200
“Фаворит” 3*
17 370
23 260
14 370
17 270
14 270
“Каркушин Дом” 3*
16 310
21 140
12 410
16 210
12 310
“Золотая набережная” 3*
17 490
22 790
13 990
17 390
13 890
“Двор Подзноева” 3* – бизнес-корпус
19 900
27 730
14 650
19 800
14 550
“Двор Подзноева” 3+ * – студии и апартаменты
20 250
28 430
14 700
20 150
14 600
“Двор Подзноева” 4* – главный корпус
22 250
32 430
15 000
22 150
14 900
“Покровский” 4*
20 080
28 080
14 280
19 980
14 180
“OLD ESTATE” 4*
21 370
30 670
16 470
21 270
16 370
Скидка для детей до 14 лет – 250 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Оазис»
Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.
Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.
В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.
Отель «Old City»
В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно, гости могут отдохнуть в общем лаундже.
В номерах обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Отель «Октябрьская»
Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.
Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт.
На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».
Отель «Арль»
К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, все номера оснащены холодильником.
В отеле «Арль» каждое утро сервируется континентальный завтрак.
Отель «Фаворит»
Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.
В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Отель «Золотая набережная»
Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.
Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.
Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.
Отель «Двор Подзноева» 4
Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.
В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.
По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.
Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.
Отель «Покровский»
Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.
Отель «OLD ESTATE»
Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля. В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.
В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».
Отель «Рижская»
Гостиница «Рижская» - одна из известных и популярных в городе. Здесь туристов встречает атмосфера уюта, гостеприимства и комфорта. В числе удобств высокоскоростной интернет, экскурсионное обслуживание, мини-маркет на территории. Для гостей, прибывших на собственном транспорте, предусмотрена просторная парковка.
Комфортные номера оформлены в классических тонах. Все варианты размещения оснащены удобной мебелью, индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и небольших холодильником. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
В ресторане постояльцев порадуют изысканными блюдами национальной и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Отель «Каркушин Дом»
Гостиница "Каркушин Дом" ждёт своих гостей всего в паре минут от исторического центра Пскова. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, трансфер и многое другое.
Здесь для Вас есть прекрасные уютные номера разных категорий с располагающей к отдыху атмосферой. В каждом из них есть всё для Вашего комфорта.
На территории работает ресторан, где Вы сможете полакомиться блюдами европейской кухни, а также отлично провести время в этом месте.
Отель «Двор Подзноева» 3
Гостиница «Двор Подзноева» находится вблизи центра города Псков, по-соседству с такими достопримечательностями как Поганкины палаты, историко-архитектурный музей и дом Массона.
К услугам предоставляется 75 номеров выполненные в классическом стиле, каждый оснащен мини-баром, сейфом, телевизором, ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Имеется доступ к бесплатному Wi-Fi.
На территории работает ресторан, в котором по утрам сервируется завтрак. Также можно заказать разнообразные блюда по меню.
Отель «Двор Подзноева» 3+
Отель Двор Подзноева находится в Пскове. Для гостей на автомобиле предусмотрено места на парковке. Возможен заказ трансфере от/до аэропорта.
В отеле представлены одноместные и двухместные номера с возможностью организации дополнительного места. Апартаменты оснащены кроватями, телевизором, кондиционером и рабочим местом. В общественных местах есть бесплатный доступ к Wi-Fi. За отдельную плату можно пользоваться бассейном, сауной и фитнес-центром.
На завтраки, обеды и ужины гости могут ходить в ресторан при отеле.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице (расчетный час 12.00)
- 2-разовое питание (3 завтрака, 3 обеда)
- Экскурсии по программе, услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Пскова и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Страховка (необязательно)
- Иные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Псков
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- С какого места забирают на экскурсии?
- На экскурсии туристов забираем почти от всех гостиниц, кроме:Гостиница "Арль" - забираем туристов от парковки здания "Газпром" (3 мин. ходьбы).Гостиница "Фаворит" - забираем туристов от парковки отеля "Двор Подзноева" (5 мин. ходьбы).Гостиница "Золотая Набережная" - забираем туристов от дальней парковки гостиницы “Золотая Набережная” (5 мин. ходьбы).Обратите внимание, туристов, проживающих в ресторанно-гостиничном комплексе "Двор Подзноева" забираем от общей парковки гостиницы (ул. Некрасова. 1, 1-4 мин. ходьбы).От всех остальных гостиниц забираем туристов у входов в гостиницы.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гида в Пскове несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию о ее работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведём с ней разъяснительную беседу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.