Рождество в Пскове

5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Встречайте Рождество в прекрасном Пскове, насладитесь красотой его заснеженных улочек и величественных храмов! В этом туре вы пройдетесь по Псковскому кремлю, узнаете любопытные факты из истории города Изборска и посетите музей-усадьбу А. С. Пушкина. А еще Вы примете участие в веселых рождественских гуляниях!
Рождество в Пскове
Рождество в Пскове
Рождество в Пскове
Рождество в Пскове
Рождество в Пскове
Рождество в Пскове
Рождество в Пскове
Рождество в Пскове
Рождество в Пскове
Рождество в Пскове
Рождество в Пскове
Рождество в Пскове
Рождество в Пскове
Рождество в Пскове
Рождество в Пскове
Рождество в Пскове
Рождество в Пскове
Ближайшие даты:
5
янв

Что вас ожидает:

Фольклорные гуляния
Фольклорные гуляния
В музее "Пушкинская деревня" Вас ждут старинные народные игры и забавы, ледяные горки, а также традиционные рождественские кушанья
Православная святыня
Православная святыня
Посетите Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырь — место, где обретается дух смирения, терпения и любви
Источник вдохновения поэта
Источник вдохновения поэта
В музее-заповеднике "Михайловское" увидите места, которые вдохновили А. С. Пушкина на написание его бессмертных произведений

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Пскову

8:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва-Псков.

Встреча с гидом у вагона №16, табличка "Рождество в Пскове".

Завтрак в кафе в центре города.

"Очарование провинциального городка" - экскурсия по городу Пскову:

  • Кремль;
  • Довмонтов город;
  • Троицкий собор,;
  • захаб, стены и башни кремля;
  • Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома;
  • Варлаамовская башня и стены окольного города;
  • купеческие палаты;
  • храмы и часовни;
  • памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе.

14:00 Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

Обзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по Пскову
2 день

По местам А.С. Пушкина, фольклорная программа

Завтрак.

9:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": Михайловское, прогулка по зимнему парку.

Экскурсия в Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе.

Святочная фольклорная программа «… рады мы проказам матушки - зимы» в музее "Пушкинская деревня": старинные народные игры и забавы, ледяные горки, снежные городки, обрядовые песни и деревенские пляски, а также традиционные рождественские кушанья.

19:00 Возвращение в Псков.

Трансфер в гостиницу.

По местам А.С. Пушкина, фольклорная программаПо местам А.С. Пушкина, фольклорная программаПо местам А.С. Пушкина, фольклорная программаПо местам А.С. Пушкина, фольклорная программа
3 день

Знакомство с Изборском и Печорами, отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в г. Изборск.

Экскурсия в "Заповедный Изборск", история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в действующий Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырь, православную святыню для всех верующих христиан мира, где обретается дух смирения, терпения и любви.

18:15 Возвращение в г. Псков.

Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков-Москва, отправление в 19:25.

Знакомство с Изборском и Печорами, отъездЗнакомство с Изборском и Печорами, отъездЗнакомство с Изборском и Печорами, отъездЗнакомство с Изборском и Печорами, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Псков.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиницы

2-мест. номер

1-мест. номер

Доп. место для взрослого

Ребенок (14-17 лет) на основное место

Ребенок (14-17 лет) на доп. место

“Оазис” 2*

14 080

17 850

12 480

13 980

12 380

“Old City”

14 660

18 190

13 660

14 560

13 560

“Арль”

14 660

19 370

13 660

14 560

13 560

“Октябрьская” 3*

15 130

15 610

12 530

15 030

12 430

“Рижская” 3*

14 900

15 380

14 300

14 800

14 200

“Фаворит” 3*

17 370

23 260

14 370

17 270

14 270

“Каркушин Дом” 3*

16 310

21 140

12 410

16 210

12 310

“Золотая набережная” 3*

17 490

22 790

13 990

17 390

13 890

“Двор Подзноева” 3* – бизнес-корпус

19 900

27 730

14 650

19 800

14 550

“Двор Подзноева” 3+ * – студии и апартаменты

20 250

28 430

14 700

20 150

14 600

“Двор Подзноева” 4* – главный корпус

22 250

32 430

15 000

22 150

14 900

“Покровский” 4*

20 080

28 080

14 280

19 980

14 180

“OLD ESTATE” 4*

21 370

30 670

16 470

21 270

16 370

Скидка для детей до 14 лет – 250 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Оазис»

2 ночи

Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.

Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.

В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.

Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»

Отель «Old City»

2 ночи

В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно, гости могут отдохнуть в общем лаундже.

В номерах обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»

Отель «Октябрьская»

2 ночи

Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.

Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт.

На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».

Отель «Октябрьская»Отель «Октябрьская»Отель «Октябрьская»Отель «Октябрьская»Отель «Октябрьская»Отель «Октябрьская»Отель «Октябрьская»

Отель «Арль»

2 ночи

К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, все номера оснащены холодильником.

В отеле «Арль» каждое утро сервируется континентальный завтрак.

Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»

Отель «Фаворит»

2 ночи

Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.

В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»

Отель «Золотая набережная»

2 ночи

Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.

Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.

Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.

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Отель «Двор Подзноева» 4

2 ночи

Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.

В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.

По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.

Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.

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Отель «Покровский»

2 ночи

Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.

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Отель «OLD ESTATE»

2 ночи

Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля. В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.

В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».

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Отель «Рижская»

2 ночи

Гостиница «Рижская» - одна из известных и популярных в городе. Здесь туристов встречает атмосфера уюта, гостеприимства и комфорта. В числе удобств высокоскоростной интернет, экскурсионное обслуживание, мини-маркет на территории. Для гостей, прибывших на собственном транспорте, предусмотрена просторная парковка.

Комфортные номера оформлены в классических тонах. Все варианты размещения оснащены удобной мебелью, индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и небольших холодильником. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники.

В ресторане постояльцев порадуют изысканными блюдами национальной и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.

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Отель «Каркушин Дом»

2 ночи

Гостиница "Каркушин Дом" ждёт своих гостей всего в паре минут от исторического центра Пскова. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, трансфер и многое другое.

Здесь для Вас есть прекрасные уютные номера разных категорий с располагающей к отдыху атмосферой. В каждом из них есть всё для Вашего комфорта.

На территории работает ресторан, где Вы сможете полакомиться блюдами европейской кухни, а также отлично провести время в этом месте.

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Отель «Двор Подзноева» 3

2 ночи

Гостиница «Двор Подзноева» находится вблизи центра города Псков, по-соседству с такими достопримечательностями как Поганкины палаты, историко-архитектурный музей и дом Массона.

К услугам предоставляется 75 номеров выполненные в классическом стиле, каждый оснащен мини-баром, сейфом, телевизором, ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Имеется доступ к бесплатному Wi-Fi.

На территории работает ресторан, в котором по утрам сервируется завтрак. Также можно заказать разнообразные блюда по меню.

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Отель «Двор Подзноева» 3+

2 ночи

Отель Двор Подзноева находится в Пскове. Для гостей на автомобиле предусмотрено места на парковке. Возможен заказ трансфере от/до аэропорта.

В отеле представлены одноместные и двухместные номера с возможностью организации дополнительного места. Апартаменты оснащены кроватями, телевизором, кондиционером и рабочим местом. В общественных местах есть бесплатный доступ к Wi-Fi. За отдельную плату можно пользоваться бассейном, сауной и фитнес-центром.

На завтраки, обеды и ужины гости могут ходить в ресторан при отеле.

Отель «Двор Подзноева» 3+Отель «Двор Подзноева» 3+Отель «Двор Подзноева» 3+

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице (расчетный час 12.00)
  • 2-разовое питание (3 завтрака, 3 обеда)
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Страховка (необязательно)
  • Иные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

С какого места забирают на экскурсии?
На экскурсии туристов забираем почти от всех гостиниц, кроме:
Гостиница "Арль" - забираем туристов от парковки здания "Газпром" (3 мин. ходьбы).
Гостиница "Фаворит" - забираем туристов от парковки отеля "Двор Подзноева" (5 мин. ходьбы).
Гостиница "Золотая Набережная" - забираем туристов от дальней парковки гостиницы “Золотая Набережная” (5 мин. ходьбы).
Обратите внимание, туристов, проживающих в ресторанно-гостиничном комплексе "Двор Подзноева" забираем от общей парковки гостиницы (ул. Некрасова. 1, 1-4 мин. ходьбы).
От всех остальных гостиниц забираем туристов у входов в гостиницы.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
7 ноя 2023
Хорошо организованный тур. Все вовремя, все выверено, все отточено до минутки. Мне очень все понравилось.
Хорошо организованный тур. Все вовремя, все выверено, все отточено до минутки. Мне очень все понравилось.Хорошо организованный тур. Все вовремя, все выверено, все отточено до минутки. Мне очень все понравилось.Хорошо организованный тур. Все вовремя, все выверено, все отточено до минутки. Мне очень все понравилось.Хорошо организованный тур. Все вовремя, все выверено, все отточено до минутки. Мне очень все понравилось.Хорошо организованный тур. Все вовремя, все выверено, все отточено до минутки. Мне очень все понравилось.Хорошо организованный тур. Все вовремя, все выверено, все отточено до минутки. Мне очень все понравилось.Хорошо организованный тур. Все вовремя, все выверено, все отточено до минутки. Мне очень все понравилось.Хорошо организованный тур. Все вовремя, все выверено, все отточено до минутки. Мне очень все понравилось.Хорошо организованный тур. Все вовремя, все выверено, все отточено до минутки. Мне очень все понравилось.Хорошо организованный тур. Все вовремя, все выверено, все отточено до минутки. Мне очень все понравилось.
П
6 ноя 2023
Организация хорошая, транспорт, гостиница, питание, экскурсии всё вовремя, удобно и качественно.
Организация хорошая, транспорт, гостиница, питание, экскурсии всё вовремя, удобно и качественно.Организация хорошая, транспорт, гостиница, питание, экскурсии всё вовремя, удобно и качественно.Организация хорошая, транспорт, гостиница, питание, экскурсии всё вовремя, удобно и качественно.Организация хорошая, транспорт, гостиница, питание, экскурсии всё вовремя, удобно и качественно.Организация хорошая, транспорт, гостиница, питание, экскурсии всё вовремя, удобно и качественно.Организация хорошая, транспорт, гостиница, питание, экскурсии всё вовремя, удобно и качественно.Организация хорошая, транспорт, гостиница, питание, экскурсии всё вовремя, удобно и качественно.Организация хорошая, транспорт, гостиница, питание, экскурсии всё вовремя, удобно и качественно.Организация хорошая, транспорт, гостиница, питание, экскурсии всё вовремя, удобно и качественно.Организация хорошая, транспорт, гостиница, питание, экскурсии всё вовремя, удобно и качественно.
Д
31 окт 2023
Все вполне хорошо - организация, транспорт, размещение. Даже погода в нашу пользу. Единственный (и обидный!) минус - экскурсовод по Пскову. Ну наверняка можно говорить по делу, не отвлекаясь на случаи из жизни и пр. И главное - было сказано о Мирожском монастыре - очень интересно, но сегодня закрыт по погоде. После экскурсии позвонил - открыт! ладно бы сказала - езжайте сами, но вот так… просто как-то неприятно, при том, что это действительно must see. мы-то на всякий случай позвонили и съездили, а остальные?
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Дмитрий!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гида в Пскове несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию о ее работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведём с ней разъяснительную беседу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.

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Можно с детьми
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Новогодние 2024
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