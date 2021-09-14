Приглашаем на экскурсию «Краткий справочник Пскова за 2 дня».
Вы посетите Псков — город с многовековой историей, где вас ждет обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову.
Также Вы ожидает поездка в Изборск и Печоры, где вы посетите жемчужину Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь и многое другое.
Вы посетите Псков — город с многовековой историей, где вас ждет обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову.
Также Вы ожидает поездка в Изборск и Печоры, где вы посетите жемчужину Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь и многое другое.
Описание тура
Расширенная обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову
Псков — город с многовековой историей, которую мы хотим Вам не только рассказать, но и показать! На обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Пскову вы ближе познакомитесь с городом и его богатой историей. Посетите основные достопримечательности: Ольгинскую часовню; Собор Рождества Иоанна Предтечи; Памятник князю Александру Невскому на горе Соколиха; Рождества Богородицы Снетогорский монастырь; Покровский угол; Три памятника — Княгине Ольге, Двум капитанам, Скобарю; Варлаамовский угол; Также мы покажем Вам постройки гражданской архитектуры, отражающей жизнь губернского, дореволюционного Пскова. Города, который был практически уничтожен в годы ВОВ. На протяжении всего маршрута вы будете видеть храмы совершенно особой псковской школы архитектуры. Узнаете, как же это строить «по-псковски», что такое «поребрик-бегунок-поребрик», и почему псковичи любили звонницы, а не колокольни. Кремль и Троицкий собор — самое сердце Пскова. Крепость, которой по своей мощности практически нет равных. Вы прогуляетесь среди старинных стен и башен, узнаете загадки Довмонтова города и послушаете рассказы о небывалой силе и храбрости псковских князей, познакомитесь с величественным Троицким собором и его сокровищами: чудотворными иконами и уникальным семиярусным иконостасом. Финский парк и Гремячая башня — любимый парк для прогулок и отдыха у местных жителей, на противоположном берегу которого возвышается таинственная Гремячая башня, о которой сложено множество легенд и преданий.
Групповая поездка в Изборск и Печоры
Рядом с Псковом, всего в 30 километрах, расположилась деревня Старый Изборск. Между прочим, в Средние века Изборск был крупным городом, через который проходили торговые пути, и входил в 10 древнейших городов Руси (первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом).
Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь
В 20 километрах от Изборска, на самой границе России, находится жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Единственный монастырь во всей России, где с 1473 года служба идет беспрестанно. Монастырь действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. Но наш монастырь это не только святая обитель, но и крепость, которая воевала от времен Ивана Грозного и до времен Петра I. Важная информация:• Тур подстроен под поезда из Санкт-Петербурга «Ласточка», прибывающих утром в Псков к началу программы тура.
Если Вы прибываете на поезде из Москвы (прибытие в 08:05), укажите эту информацию в комментарии к заказу. Вас встретят в 08:05 на вокзале. Стоимость тура увеличится на 400 рублей. Важная информация: Порядок оплаты группового сборного тура: после оформления документов (подтверждение бронирования и договор на оказание услуг) платёж делится на 2 части: 50% Вы оплачиваете в течение недели с момента бронирования, остаток по сумме - за неделю до заезда на тур.
Каждый вторник, среду и четверг
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый. Цена за человека в 2х местном номере
|11 200 ₽
|Взрослый. Одноместный номер
|13 450 ₽
|Пенсионный или учащиеся от 14 лет. Цена за человека в 2х местном номере
|11 050 ₽
|Пенсионный или учащиеся от 14 лет. Одноместный номер
|13 300 ₽
|Детский. Цена за человека в 2х местном номере
|11 050 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Псковский Кремль
- Троицкий собор
- Довмонтов город
- Ольгинская часовня
- Собор Рождества Иоанна Предтечи
- Памятник Александру Невскому и его дружине на горе Соколиха
- Памятник княгине Ольге
- Памятник Скобарю
- Памятник Двум капитанам
- Церковь Василия Великого на Горке
- Церковь Николы со Усохи
- Снетогорский монастырь
- Покровская башня
- Варлаамовский угол
- Финский парк и Гремячая башня
- Церковь Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома
- Изборская Крепость
- Словенские ключи
- Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
Что включено
- Встреча и проводы на ж/д вокзале
- Размещение в отеле (отель / «Арль/»)
- Пешеходная экскурсия по Пскову
- Экскурсия в Изборск и Печоры
- Входные билеты на платные объекты
- Пакет питания: 1 завтрак + 2 обеда
- Трансферы по программе
Что не входит в цену
- Ж/д билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый вторник, среду и четверг
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 180 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
14 сен 2021
Путешествовала с компанией Атмосфера путешествий 11-12 сентября: пешеходная экскурсия по Пскову произвела неизгладимое впечатление, экскурсовод Мария (красивая рыжеволосая улыбчивая девушка, влюбленная в свой город) рассказывала так увлекательно, что вся группа
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