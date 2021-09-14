Краткий справочник Пскова за 2 дня

Приглашаем на экскурсию «Краткий справочник Пскова за 2 дня».

Вы посетите Псков — город с многовековой историей, где вас ждет обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову.

Также Вы ожидает поездка в Изборск и Печоры, где вы посетите жемчужину Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь и многое другое.
5
1 отзыв
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30

Описание тура

Расширенная обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову
Псков — город с многовековой историей, которую мы хотим Вам не только рассказать, но и показать! На обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Пскову вы ближе познакомитесь с городом и его богатой историей. Посетите основные достопримечательности: Ольгинскую часовню; Собор Рождества Иоанна Предтечи; Памятник князю Александру Невскому на горе Соколиха; Рождества Богородицы Снетогорский монастырь; Покровский угол; Три памятника — Княгине Ольге, Двум капитанам, Скобарю; Варлаамовский угол; Также мы покажем Вам постройки гражданской архитектуры, отражающей жизнь губернского, дореволюционного Пскова. Города, который был практически уничтожен в годы ВОВ. На протяжении всего маршрута вы будете видеть храмы совершенно особой псковской школы архитектуры. Узнаете, как же это строить «по-псковски», что такое «поребрик-бегунок-поребрик», и почему псковичи любили звонницы, а не колокольни. Кремль и Троицкий собор — самое сердце Пскова. Крепость, которой по своей мощности практически нет равных. Вы прогуляетесь среди старинных стен и башен, узнаете загадки Довмонтова города и послушаете рассказы о небывалой силе и храбрости псковских князей, познакомитесь с величественным Троицким собором и его сокровищами: чудотворными иконами и уникальным семиярусным иконостасом. Финский парк и Гремячая башня — любимый парк для прогулок и отдыха у местных жителей, на противоположном берегу которого возвышается таинственная Гремячая башня, о которой сложено множество легенд и преданий.

Групповая поездка в Изборск и Печоры

Рядом с Псковом, всего в 30 километрах, расположилась деревня Старый Изборск. Между прочим, в Средние века Изборск был крупным городом, через который проходили торговые пути, и входил в 10 древнейших городов Руси (первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом).

Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь

В 20 километрах от Изборска, на самой границе России, находится жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Единственный монастырь во всей России, где с 1473 года служба идет беспрестанно. Монастырь действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. Но наш монастырь это не только святая обитель, но и крепость, которая воевала от времен Ивана Грозного и до времен Петра I. Важная информация:• Тур подстроен под поезда из Санкт-Петербурга «Ласточка», прибывающих утром в Псков к началу программы тура.
Если Вы прибываете на поезде из Москвы (прибытие в 08:05), укажите эту информацию в комментарии к заказу. Вас встретят в 08:05 на вокзале. Стоимость тура увеличится на 400 рублей. Важная информация: Порядок оплаты группового сборного тура: после оформления документов (подтверждение бронирования и договор на оказание услуг) платёж делится на 2 части: 50% Вы оплачиваете в течение недели с момента бронирования, остаток по сумме - за неделю до заезда на тур.

Каждый вторник, среду и четверг

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый. Цена за человека в 2х местном номере11 200 ₽
Взрослый. Одноместный номер13 450 ₽
Пенсионный или учащиеся от 14 лет. Цена за человека в 2х местном номере11 050 ₽
Пенсионный или учащиеся от 14 лет. Одноместный номер13 300 ₽
Детский. Цена за человека в 2х местном номере11 050 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Псковский Кремль
  • Троицкий собор
  • Довмонтов город
  • Ольгинская часовня
  • Собор Рождества Иоанна Предтечи
  • Памятник Александру Невскому и его дружине на горе Соколиха
  • Памятник княгине Ольге
  • Памятник Скобарю
  • Памятник Двум капитанам
  • Церковь Василия Великого на Горке
  • Церковь Николы со Усохи
  • Снетогорский монастырь
  • Покровская башня
  • Варлаамовский угол
  • Финский парк и Гремячая башня
  • Церковь Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома
  • Изборская Крепость
  • Словенские ключи
  • Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
Что включено
  • Встреча и проводы на ж/д вокзале
  • Размещение в отеле (отель / «Арль/»)
  • Пешеходная экскурсия по Пскову
  • Экскурсия в Изборск и Печоры
  • Входные билеты на платные объекты
  • Пакет питания: 1 завтрак + 2 обеда
  • Трансферы по программе
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый вторник, среду и четверг
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 180 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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14 сен 2021
Путешествовала с компанией Атмосфера путешествий 11-12 сентября: пешеходная экскурсия по Пскову произвела неизгладимое впечатление, экскурсовод Мария (красивая рыжеволосая улыбчивая девушка, влюбленная в свой город) рассказывала так увлекательно, что вся группа
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была в полнейшем восторге, и это не просто слова! Как прекрасно, что в нашей любимой стране есть увлеченные люди, которые любят свое дело, свои родные места, так много знают, интересуются историей, литературой! Это замечательно! отдельное спасибо экскурсоводу Марии Рышкевич (фамилию запомнила))), которая провела экскурсию на следующий день по Изборску и Печорам. Умница, красавица, интересно, искрометно, замечательно! И спасибо водителю Александру, который очень быстро и мягко довез нас куда было нужно. Организация работы компании Атмосфера путешествий просто великолепная, хочется путешествовать с ними снова и снова!!! вернусь обязательно!!!

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