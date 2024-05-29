Туры на автобусе в Пскове

Найдено 47 туров в категории «На автобусе» в Пскове, цены от 6 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
Погулять по городам и узнать об их прошлом, научиться делать бумагу и покормить страусов
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
22 июня в 10:30
6 июля в 10:30
19 400 за человека
Краткий справочник Пскова за 2 дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
1 отзыв
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Каждый вторник, среду и четверг
18 июня в 10:30
19 июня в 10:30
от 9 100 за человека
Псковская классика за 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
3 отзыва
Псковская классика за 3 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 15 850 за человека
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
3.5 дня
1 отзыв
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по понедельникам и вторникам
17 июня в 08:15
18 июня в 08:15
от 23 400 за человека
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
Начало: Россия, Москва
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 31 800 за человека
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 19 570 за человека
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 32 930 за человека
Отдых на Чудском озере и экскурсии по окрестностям Пскова
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Отдых на Чудском озере и экскурсии по окрестностям Пскова
Начало: г. Псков
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 34 080 за человека
Отдых в Пскове и Изборске. Зимне-весенний экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Отдых в Пскове и Изборске. Зимне-весенний экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 380 за человека
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 360 за человека
Псков и Талабские острова
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Псков и Талабские острова
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 840 за человека
Путешествие по Пскову 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие по Пскову 3 дня
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 11 670 за человека
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Начало: Г. Псков
28 апр в 10:00
9 мая в 10:00
от 29 460 за человека
Классический Петербург и средневековый Псков
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Классический Петербург и средневековый Псков
Начало: Санкт-Петербург
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 17 000 за человека
Серебряное ожерелье России. Петербург и Псков
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Серебряное ожерелье России. Петербург и Псков
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 18 960 за человека
Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
Начало: г. Псков
19 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 19 570 за человека
Ласточкой в Псков на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ласточкой в Псков на выходные
Начало: г. Псков
26 янв в 10:00
9 фев в 10:00
от 9 940 за человека
Древний Псков и Великий Новгород. Праздничный тур на 8 марта
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Древний Псков и Великий Новгород. Праздничный тур на 8 марта
Начало: Псков, станция Псков-Пассажирский
8 мар в 10:00
от 15 840 за человека
Псков за 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Псков за 2 дня
Начало: г. Псков
26 янв в 10:00
9 фев в 10:00
от 9 120 за человека
SPAсибо, Псков
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
SPAсибо, Псков
Начало: г. Псков
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 10 580 за человека
Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
Начало: Россия, Псков
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:00
от 13 200 за человека
Жемчужины северо-запада. Великий Новгород, Псков, Изборск и Печоры
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Жемчужины северо-запада. Великий Новгород, Псков, Изборск и Печоры
Начало: Великий Новгород
26 янв в 10:00
9 фев в 10:00
от 19 648 за человека
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 32 500 за человека
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 18 320 за человека
Экскурсионный зимний тур по Псковской области с конной прогулкой
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Экскурсионный зимний тур по Псковской области с конной прогулкой
Начало: Г. Псков
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 19 600 за человека
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Экскурсионный тур «Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах» на 4 дня
Начало: Великий Новгород
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 23 700 за человека
Жемчужины Великого Новгорода и Псковской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Жемчужины Великого Новгорода и Псковской области
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 23 360 за человека
Путешествие вдоль реки Волхов
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Путешествие вдоль реки Волхов
Начало: Великий Новгород
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 27 264 за человека
Откуда пошла Русская земля
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Откуда пошла Русская земля
Начало: Великий Новгород
19 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 45 312 за человека
Два Кремля. Псков и Великий Новгород на праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Два Кремля. Псков и Великий Новгород на праздники
Начало: Великий Новгород
23 фев в 10:00
8 мар в 10:00
от 17 700 за человека
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето
Экскурсионный тур «Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето» на 3 дня
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 000 за человека
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Начало: Россия, Москва
30 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 37 250 за человека
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Начало: Россия, Псков
1 янв в 10:00
от 27 480 за человека
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
Начало: Россия, Москва
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 32 500 за человека
Зимние выходные в Пскове
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние выходные в Пскове
Начало: Россия, Псков
3 янв в 10:00
от 13 960 за человека
Рождество в Пскове
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождество в Пскове
Начало: Россия, Псков
5 янв в 10:00
от 14 080 за человека
Рождество в Пскове и Великом Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождество в Пскове и Великом Новгороде
Начало: Россия, Псков
5 янв в 10:00
от 18 630 за человека
Майские праздники в Пскове
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Майские праздники в Пскове
Начало: г. Псков
от 12 660 за человека
Майские праздники в Пскове с отдыхом на Псковском озере
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Майские праздники в Пскове с отдыхом на Псковском озере
Начало: г. Псков
от 33 170 за человека
Майский экспресс. Тур в Псков на 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Майский экспресс. Тур в Псков на 2 дня
Начало: Россия, Псков
от 9 550 за человека
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
Экскурсионный тур «Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков» на 3 дня
Начало: Великий Новгород
от 17 500 за человека
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
23 600 за человека
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
Погулять по псковскому крому, узнать историю Изборской крепости и осмотреть главную обитель Печор
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. Ориентируемся на прибытие п...
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
6 900 за человека
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 16 250 за человека
Классика Псковского региона: по наследию древней Руси
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Классика Псковского региона: по наследию древней Руси
Погулять по усадьбе «Михайловское», посетить Псковский Кром и проникнуться духом истории в Изборске
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
9 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
    Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
  • М
    Майя
    21 мая 2024
    Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
    Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
    Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого пассажира поистине материнской любовью.
    читать дальше

    Очень было приятно возвращаться в поезд, как домой после насыщенной экскурсионной программы. Прекрасно организованы все экскурсии. Наша сопровождающая Анна очень доброжелательно, доходчиво, спокойно объясняла все наши действия, отвечала на любые вопросы, всегда была рядом. Огромная благодарность нашим гидам: Марине в Петрозаводске за глубокое знание истории Карелии, местных обычаев, современных тенденций, за профессионализм, прекрасную интересную подачу информации, Наталье в Сортавале за любовь к своему городу, прекрасную подачу информации, артистизм, доброжелательность, Денису в Выборге за потрясающий артистизм, чувство юмора, глубочайшие знания истории города и страны. Несмотря на холодную погоду, мы увезли из Карелии самые теплые воспоминания. Большое спасибо за представленное удовольствие. Отдельный восторг вызвал национальный театр " Кантеле". Потрясающие голоса вокалистов, непревзойденное мастерство танцоров, талантливые музыканты. Круиз прошел на высшем уровне. Всем спасибо.

    Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого
  • Т
    Татьяна
    5 мая 2024
    Экскурсионный зимний тур по Псковской области с конной прогулкой
    Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день! Спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне! Великолепное владение материалом, умение держать аудиторию! Гостиница "Октябрьская" в минусе. Рекомендовать никому не будем. Единственный плюс - расположение в центре.
    Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!
  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Экскурсионный зимний тур по Псковской области с конной прогулкой
    Великолепно! Все организованно и в срок! Отдельное Спасибо экскурсоводу - Светлане - изумительный экскурсовод!!!
  • А
    Анна
    4 мая 2024
    Экскурсионный зимний тур по Псковской области с конной прогулкой
    Хорошая организация тура, все понравилось.
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Классический Петербург и средневековый Псков
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • Е
    Елена
    1 апреля 2024
    Серебряное ожерелье России. Петербург и Псков
    Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
    читать дальше

    между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули. Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).

  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Серебряное ожерелье России. Петербург и Псков
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Серебряное ожерелье России. Петербург и Псков
    Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
  2. Краткий справочник Пскова за 2 дня
  3. Псковская классика за 3 дня
  4. Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
  5. Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
Какие места ещё посмотреть в Пскове
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Псково-Печерский монастырь
  3. Михайловское
  4. Кремль
  5. Музей Пушкина
  6. Новгородский кремль
Сколько стоит тур в Пскове в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "На автобусе" можно забронировать 47 авторских туров от 6 900 до 45 312. Туристы уже оставили гидам 120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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