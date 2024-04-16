Вы увидите классические и любимые места северной столицы, Петергоф, Царское село и при желании прокатитесь по каналам и Финскому заливу.
А после прочувствуете всю ауру Пскова, прогулявшись возле Кремля, а затем свернув на местный Арбат и набережную, где вам расскажут легенду о загадочной башне и поделятся тайнами семьи Пушкиных и Куприных.
июн
июн
июн
июл
июл
июл
июл
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия и Петропавловская крепость
Прибытие в Санкт-Петербург.
Размещение самостоятельно.
- 10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
- 11:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Классический Петербург».
13:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе гости из отеля А-отель Фонтанка).
Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – осмотр основных достопримечательностей города.
16:00 Экскурсия в Петропавловскую крепость, которая была заложена в 1703 году.
Здесь впервые в российской фортификации была применена новейшая в Европе бастионная система.
Посещение собора Петра и Павла и тюрьмы Трубецкого бастиона.
20:00 Трансфер по гостиницам.
Свободное время.
Эрмитаж и по желанию экскурсия по рекам и каналам
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:30-10:30 Отъезд от гостиниц. Трансфер на программу.
13:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
Дополнительно:
11:30 экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга – прогулка под многочисленными мостами, которых в городе более 340: это и гигантские металлические с разводными пролетами, и каменные «горбатые», и ажурные висячие над малыми реками и каналами (850 руб. взр., 650 руб. шк., 750 руб. студ., 750 руб. пенс.).
15:00 Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Царское село и по желанию Павловск и ночной Петербург
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30-11:30 Отъезд от гостиниц.
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».
Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
Дополнительно:
Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1300 руб. взр., 1000 руб. шк., 1200 руб. студ., 1200 руб. пенс.).
16:00 (18:00) Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания». Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно:
Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (1200 руб. взр., 1000 руб. шк., 1000 руб. студ., 1000 руб. пенс.).
Петергоф и по желанию прогулка по Финскому заливу
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
07:30-09:00 Отъезд от гостиниц.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
Экскурсия в Нижний парк Петергофа со знаменитыми фонтанами.
Экскурсия в Большой дворец– знаменитое творение придворного архитектора Елизаветы Петровны на берегу Финского залива.
Дополнительно:
Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (цены уточнять).
17:30 Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Храмы, Исаакиевский собор
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00-11:00 Отъезд от гостиниц.
11:30 Экскурсия в Исаакиевский собор - крупнейший православный храм Петербурга и второе по высоте здание в историческом центре города после Петропавловского собора.
Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга».
Вы увидите воинские храмы, храмы эпохи барокко и классицизма.
14:30 Посещение Александро-Невской Лавры - первого и наиболее крупного монастыря города.
16:00 Окончание программы на Московском вокзале.
Псков: обзорная экскурсия и нетрадиционные маршруты
Накануне вечером заказать в отеле ЛАНЧ-БОКС.
Освобождение номеров.
Выезд с вещами.
Самостоятельный проезд до Балтийского вокзала (ст. м. Балтийская).
Пешком от гостиниц Азимут или А-отель Фонтанка — 15 минут (1 км), на такси — 5 минут.
06:55 Отравление с Балтийского вокзала поездом Ласточка №809/810 Санкт-Петербург – Псков.
10:25 Прибытие в Псков. Встреча с гидом на перроне у ж\д вокзала с табличкой.
Трансфер в гостиницу. Размещение вещей в камере хранения (расчетный час 14-15:00).
11:30 Встреча с гидом в центре города (Ольгинская часовня). Обзорная пешеходная экскурсия по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж!. .» (посещение Кремля, Троицкого собора, Довмонтова города, памятников Святой Равноапостольной княгине Ольге, Покровского угла, 3 часа).
14:00 Обед в кафе города. Свободное время.
17:00 Встреча с гидом в центре города (пл. Ленина).
Пешеходная авторская экскурсия «По Затутыркам» (2 часа).
Для самых любознательных гостей города. Гостей, которых не устраивают традиционные маршруты. Гостей, которые хотят услышать больше о городе, узнать занимательные подробности и заглянуть в необычные уголки.
Вы пройдете по бывшему губернаторскому саду, прогуляетесь по псковскому пешеходному Арбату, выйдете на берег реки Псковы, услышите легенду о самой загадочной и красивой башне России, раскроете неизвестные тайны семьи Пушкиных, Куприных, сможете по-настоящему почувствовать необыкновенную ауру древнего Пскова.
Окончание экскурсии в центре города.
Свободное время.
Самостоятельное заселение в гостиницу.
Изборск и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Завершение программы
Завтрак в гостинице.
11.00-11:30 Сбор группы.
Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата».
Приезд в Изборск.
Осмотр крепости, прогулка к святым источникам «Словенским ключам».
Переезд в Печоры.
Обед.
Экскурсия в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и достопримечательностями.
Отправление в Псков.
18:30 Трансфер на ж/д вокзал/в аэропорт Пскова.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в Санкт-Петербурге и в Пскове.
Экскурсионный пакет без проживания в Санкт-Петербурге в Пскове: 17 000 руб. с человека.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
А-отель Фонтанка 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Барселона 3* (Псков), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями + Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) + Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|03.06.24-24.06.24
|35800
|33600
|46600
|01.07.24-26.08.24
|33450
|32200
|42050
|02.09.24-09.09.24
|32750
|31700
|40800
А-отель Фонтанка 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Отель "Покровский" 4* (Псков), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями + Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) + Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|03.06.24-24.06.24
|37100
|34250
|49600
|01.07.24-26.08.24
|34750
|32850
|45050
|02.09.24-09.09.24
|34050
|32350
|43800
Азимут 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Барселона 3* (Псков), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями+ Двухместный с раздельными
|Одноместный + Одноместный
|Смарт стандарт + Стандартный
|03.06.24
|64050
|68450
|17.06.24-24.06.24
|41400
|56450
|01.07.24-24.06.24
|39150
|52200
|02.09.24-09.09.24
|37150
|48950
Азимут 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Отель "Покровский" 4* (Псков), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями + Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный + Одноместный
|Смарт стандарт + Стандартный
|03.06.24
|65350
|71450
|17.06.24-24.06.24
|42700
|59450
|01.07.24-26.08.24
|40450
|55200
|02.09.24-09.09.24
|38450
|51950
Скидка школьникам до 14 лет (РФ): 3250 руб.
Скидка школьникам 14-16 лет (РФ): 1150 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 1150 руб.
Скидка пенсионерам (РФ): 550 руб.
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 2500 руб.
Варианты проживания
А-ОТЕЛЬ Фонтанка
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт». В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната. В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны.
Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
Сеть/бренд отелей: Azimut.
Азимут 4
«АЗИМУТ отель Санкт-Петербург» расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте. Недавно здесь был проведен капитальный ремонт и посетители могут наслаждаться современным комфортом. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Отель «AZIMUT» в Санкт-Петербурге располагает несколькими конференц-залами разной площади. Они оборудованы эргономичной мебелью, флипчартами с маркерами и бумагой. Современное IT оборудование позволит провести мероприятие на высшем уровне. Здесь можно провести крупные семинары или переговоры с партнерами в небольшом кабинете. Сотрудники гостиницы настоящие профессионалы в организации подобных событий. Помогут составить план корпоративного мероприятия и подобрать нужный зал под Ваши запросы.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа.
Отель Barcelona
Отель «Барселона» находится в городе Псков. В шаговой доступности от центра города. Рядом: Спасо-Преображенский Мирожский Завеличский монастырь, Поганкины палаты и детский парк.
На территории есть терраса и кафе. Доступен WI-Fi на всей территории отеля. Для гостей, путешествующих на автомобиле, предусмотрена бесплатная парковка.
Для удобства гостей предоставляется следующие услуги: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации.
Номерной фонд представляет собой 33 номера с ЖК-телевизорами, собственными ванными комнатами, туалетными принадлежностями и феном, есть письменные столы и затемняющие шторы. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
Покровский 4
«Покровский» расположился в городе Псков. Для своих гостей он подготовил не только комфортные номера, но и разнообразные услуги, которые поспособствуют отличному отдыху.
Номерной фонд представлен комфортабельными категориями, каждая из которых обставлена удобной мебелью, имеет собственную ванную комнату и необходимые туалетные принадлежности.
В ресторане повара готовы приготовить самые изысканные блюда, чтобы отдыхающие были довольны и сыты. По утрам накрывают завтраки по типу «шведский стол», а обед и ужин можно заказать с доставкой.
Для тех, кто приехал в Псков по работе, имеется конференц-зал, оснащенный мультимедийным оборудованием.
Вблизи располагаются остановки общественного транспорта, музеи, памятники, парки, драматический театр им. А. С. Пушкина, монастыри и храмы, а также арбитражный суд Псковской области.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, если выбран тариф с проживанием
- Завтраки после первого ночлега, если выбран тариф с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- 1 билет Санкт-Петербург-Псков-Санкт-Петербург на электричку «Ласточка»
- 2 обеда в Пскове и Печорах
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно из Пскова
- Проживание, если выбран тариф без проживания
- Завтраки, если выбран тариф без проживания
- Питание вне программы
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Дополнительные экскурсии
- Индивидуальный трансфер по запросу
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.