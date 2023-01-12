Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска

В нашем любимом железнодорожном круизе по городам севера России Вас ждет знакомство с Псковом и Великим Новгородом

4.7
3 отзыва
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В нашем любимом железнодорожном круизе по городам севера России Вас ждет знакомство с Псковом и Великим Новгородом.

Псковская часть путешествия подарит радость встречи не только с Псковом, история которого насчитывает более 1500 лет и который в XVI веке входил в пятерку крупнейших европейских городов, но и с замечательным Изборском, местной крепостью и оригинальной фермой «Изборский страус».

Новгородский день подарит не только экскурсии по Великому Новгороду, но и выезд в Старую Руссу – на один их старейших курортов России, который также называли «Русский Баден-Баден».

Это путешествие проникнуто духом классических российских путешествий, историй о культуре Древней Руси и православия, волжского купечества.
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Минеральные источники Великого Новгорода
Минеральные источники Великого Новгорода
Продегустируем местную минеральную воду в Питьевой галерее
Музей-усадьба народа сето
Музей-усадьба народа сето
Нас ждет мастер-класс по изготовлению сыра и дегустация традиционной кухни
Эко-ферма "Изборский страус"
Эко-ферма "Изборский страус"
Увидим забавные повадки черных африканских страусов

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов (паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет).

22:07 Отправление поезда с Ленинградского вокзала г. Москва.

Отправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из Москвы
2 день

Великий Новгород

Завтрак в поезде.

07:00 Прибытие туристического поезда в Великий Новгород.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением уникальных памятников древнерусского зодчества XI-XVII веков.

Среди примечательных мест – памятник «Тысячелетие России», Ярославово Дворище и Древний торг.

Пешеходная экскурсия по Новгородскому Кремлю – одной из главных достопримечательностей Великого Новгорода.

Посещение Музея деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы», здесь собраны уникальные подлинные деревянные строения – церкви, избы, хозяйственные постройки.

Отъезд в город Старая Русса (103 км).

Обед в кафе города.

Посещение города Старая Русса – одного из древнейших и когда-то богатейших городов средневековой Руси.

Главным источником его богатства была соль, которую выпаривали из вод местных источников, бьющих здесь прямо из-под земли.

Вы оцените процесс солеварения, попробуете настоящую старорусскую соль и познакомитесь с бытом местных жителей в музее-реконструкции «Усадьба средневекового рушанина».

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением дома-музея Ф. М. Достоевского.

В завершение экскурсии вы узнаете, как и почему около двух столетий назад Старая Русса из города солеваров превратилась в город-курорт, который называли не иначе как «Русский Баден-Баден», а также продегустируете местную минеральную воду в Питьевой галерее.

17:30 Отъезд в Великий Новгород.

Свободное время в г. Великий Новгород.

22:13 Отправление туристического поезда.

Великий НовгородВеликий НовгородВеликий НовгородВеликий НовгородВеликий Новгород
3 день

Псков

Завтрак в поезде.

09:10 Прибытие поезда в Псков.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Трансфер в Печорский район, путевая экскурсия.

Посещение единственного в мире Музея-усадьбы народа сето с мастер-классом по изготовлению сыра и дегустацией традиционной кухни.

Переезд в Печоры и посещение одного из самых крупных и красивых монастырей России – Псково-Печорского Свято-Успенского мужского монастыря и «Богом Зданных пещер».

Переезд в Изборск.

Обед в кафе города.

Пешеходная экскурсия по Изборску включая осмотр Музейного квартала, Изборской крепости, Словенских ключей, Труворова городища и Городищенского озера.

Посещение эко-фермы «Изборский страус», во время которого гости увидят черных африканских страусов.

Переезд в Псков.

Экскурсия по Псковскому Кремлю, включая подъем на прясла Кремля, осмотр макета Псковского Кремля XV века, а также Власьевской смотровой башни и Приказной палаты.

18:45 Трансфер на ж/д вокзал г. Псков.

19:30 Отправление туристического поезда.

ПсковПсковПсковПсковПсковПсковПсков
4 день

Возвращение в Москву

06:50 Прибытие туристического поезда на Ленинградский вокзал г. Москва.

Время в программе указано ориентировочно.

Возвращение в МосквуВозвращение в Москву

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Категория вагонаКупеСВ
Для взрослого31 40042 200
Для детей до 9 лет включительно23 40027 800

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны. Подвижной состав оснащен системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем. В поезде будет работать вагон-ресторан, где пассажиры смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

Туристический поездТуристический поездТуристический поездТуристический поездТуристический поезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва – Великий Новгород – Псков – Москва
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Питание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Личные расходы
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможно ли изменение программы тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Как организовано питание?

В стоимость тура входит 2 завтрака в поезде и 2 обеда в кафе.

Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
И
12 янв 2023
Не понравилось питание в поезде — каждый день абсолютно одинаковый сухой паёк. Завтраки съедобны. В вагон- ресторан без предварительной брони столика попасть невозможно. А столиков на такое количество туристов не достаточно.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашим замечаниям о питании, передадим информацию нашим коллегам в регионе, обязательно возьмем их в работу. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
С
11 янв 2023
Спасибо. Было комфортно.
Г
10 янв 2023
Тут все четко, все прислали, на все ответили

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