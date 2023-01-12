2 день

Великий Новгород

Завтрак в поезде.

07:00 Прибытие туристического поезда в Великий Новгород.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением уникальных памятников древнерусского зодчества XI-XVII веков.

Среди примечательных мест – памятник «Тысячелетие России», Ярославово Дворище и Древний торг.

Пешеходная экскурсия по Новгородскому Кремлю – одной из главных достопримечательностей Великого Новгорода.

Посещение Музея деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы», здесь собраны уникальные подлинные деревянные строения – церкви, избы, хозяйственные постройки.

Отъезд в город Старая Русса (103 км).

Обед в кафе города.

Посещение города Старая Русса – одного из древнейших и когда-то богатейших городов средневековой Руси.

Главным источником его богатства была соль, которую выпаривали из вод местных источников, бьющих здесь прямо из-под земли.

Вы оцените процесс солеварения, попробуете настоящую старорусскую соль и познакомитесь с бытом местных жителей в музее-реконструкции «Усадьба средневекового рушанина».

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением дома-музея Ф. М. Достоевского.

В завершение экскурсии вы узнаете, как и почему около двух столетий назад Старая Русса из города солеваров превратилась в город-курорт, который называли не иначе как «Русский Баден-Баден», а также продегустируете местную минеральную воду в Питьевой галерее.

17:30 Отъезд в Великий Новгород.

Свободное время в г. Великий Новгород.

22:13 Отправление туристического поезда.