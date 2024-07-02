1 день

Прибытие в Псков. «Путешествие по Пскову» - пешеходная экскурсия по историческому центру города

Из Москвы:

08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона №16, табличка "SPAсибо, Псков!".

Из Санкт-Петербурга:

10:25 Прибытие в г. Псков поездом №809 «Ласточка» Санкт-Петербург — Псков. Встреча с гидом у локомотива в голове состава, табличка "SPAсибо, Псков!".

Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах (При наличии свободных номеров, гарантированное размещение с 14.00)

"Путешествие по Пскову" – пешеходная экскурсия по историческому центру города:Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, купеческие палаты, храмы и часовни. Духовное наследие города - церковь Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи. Памятник равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

Время для отдыха и релакса – посещение спа-зоны отеля: бассейн, хамам, сауна (включено в стоимость тура).