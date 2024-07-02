SPAсибо, Псков

Погрузитесь в мир релаксации в нашем туре в Псков с посещением спа-центра! Отдохните от повседневных забот и насладитесь процедурами для тела и души.

Вас ждет пребывание в уютной гостинице с комфортабельными номерами, где вы сможете расслабиться после насыщенного дня.

И, конечно, вы полюбуетесь красотами древнего города Пскова, его уникальными памятниками и живописной природой.
4.67
3 отзыва
SPAсибо, Псков
SPAсибо, Псков
SPAсибо, Псков
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Псков. «Путешествие по Пскову» - пешеходная экскурсия по историческому центру города

Из Москвы:

08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона №16, табличка "SPAсибо, Псков!".

Из Санкт-Петербурга:

10:25 Прибытие в г. Псков поездом №809 «Ласточка» Санкт-Петербург — Псков. Встреча с гидом у локомотива в голове состава, табличка "SPAсибо, Псков!".

Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах (При наличии свободных номеров, гарантированное размещение с 14.00)

"Путешествие по Пскову" – пешеходная экскурсия по историческому центру города:Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, купеческие палаты, храмы и часовни. Духовное наследие города - церковь Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи. Памятник равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

Время для отдыха и релакса – посещение спа-зоны отеля: бассейн, хамам, сауна (включено в стоимость тура).

Прибытие в Псков. «Путешествие по Пскову» - пешеходная экскурсия по историческому центру городаПрибытие в Псков. «Путешествие по Пскову» - пешеходная экскурсия по историческому центру городаПрибытие в Псков. «Путешествие по Пскову» - пешеходная экскурсия по историческому центру городаПрибытие в Псков. «Путешествие по Пскову» - пешеходная экскурсия по историческому центру городаПрибытие в Псков. «Путешествие по Пскову» - пешеходная экскурсия по историческому центру городаПрибытие в Псков. «Путешествие по Пскову» - пешеходная экскурсия по историческому центру городаПрибытие в Псков. «Путешествие по Пскову» - пешеходная экскурсия по историческому центру городаПрибытие в Псков. «Путешествие по Пскову» - пешеходная экскурсия по историческому центру городаПрибытие в Псков. «Путешествие по Пскову» - пешеходная экскурсия по историческому центру города
2 день

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»

Завтрак. Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры. Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

18:15 Возвращение в г. Псков.

Трансфер на вокзал к поездам №10 Псков – Москва и №812 Псков-Санкт-Петербург "Ласточка", отправлением в 19:30.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове – 1 ночь.

Стоимость тура на 1 человека в рублях, стандартный тариф (период действия цены: с 18.05 по 07.12.2024):

Гостиницы2-мест. номер1-мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (до 18 лет) на основное местоРебенок (до 18 лет) на доп. место
Old Estate 4** 10 58014 6408 13010 3807 930

Варианты проживания

Отель «Old Estate Hotel» 4

1 ночь

Отель "Old Estate Hotel & SPA" 4* расположен в центре города на берегу реки Псковы, в 5-7 минутах ходьбы от Псковского Кремля.

При отеле: ресторан "Аристократ", бар "Рублев", зал "Терраса", винный погреб, кондитерская, лобби-бар, Конференц-центр: переговорный зал на 100 персон, банкетный зал на 60 персон (банкет/фуршет), бизнес-центр, переговорная комната на 10 человек Spa-центр (более 250 видов Spa-процедур, в том числе оздоровительные, индийские, полинезийский, медовый, шоколадный, русский золотой и стоун-массажи. Сеансы гидро- и талассотерапии, душ Шарко, кабинет косметологии, кабинеты маникюра и педикюра, парикмахерский салон), Аква-центр (бассейн, джакузи с гидромассажем, финская сауна и турецкая парная).

Номера:

  • Стандартный — двухместные номера площадью 19 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Расположены на I этаже гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
  • Улучшенный (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 21-24 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. расположены на II и III этажах гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
  • Полулюкс — двухместные номера площадью 25-28 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Дополнительное место: диван-кровать или кресло-кровать. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
  • Студия — двухместные номера площадью 26-36 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватям, с мягкими креслами (или диваном). В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
  • Люкс ("Президент","Славия","Казанова") — двухместные двухкомнатные номера площадью 52 -60 кв. м. Спальня: с одной большой двуспальной кроватью. Гостиная: круглый стол на 5-8 персон, журнальный столик, мягкие кресла, диван-кровать. В номере: WC, биде, душевая кабина, ванна или ванна-джакузи, сауна (в номерах "Президент" и "Славия"), фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
Отель «Old Estate Hotel» 4Отель «Old Estate Hotel» 4Отель «Old Estate Hotel» 4Отель «Old Estate Hotel» 4Отель «Old Estate Hotel» 4Отель «Old Estate Hotel» 4Отель «Old Estate Hotel» 4Отель «Old Estate Hotel» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице с посещением SPA-зоны отеля
  • Питание (1 завтрак, 2 обеда)
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание (экскурсии, трансфер встреча/проводы)
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Т
2 июл 2024
Тур отличный! Отель понравился. Все продумано до мелочей. Ещё бы на ферму страусов и сыроварню по пути завозили было бы хорошо 👌 В кафе "Чёрная кошка 🐈‍⬛" Печоры очень долго ждали обед. Приехало сразу три автобуса. Персонал не справлялся.
Тур отличный! Отель понравился. Все продумано до мелочей. Ещё бы на ферму страусов и сыроварню поТур отличный! Отель понравился. Все продумано до мелочей. Ещё бы на ферму страусов и сыроварню поТур отличный! Отель понравился. Все продумано до мелочей. Ещё бы на ферму страусов и сыроварню по
Н
2 июл 2024
Благодарю за тур. Хорошая, организованная программа. Всё очень понравилось. Но хотелось бы отметить, что в кафе "Старая крепость" нет кондиционера и посетителям не приятно, и работникам, думаю, тоже сложно в духоте находиться.
Благодарю за тур. Хорошая, организованная программа. Всё очень понравилось. Но хотелось бы отметить, что в кафеБлагодарю за тур. Хорошая, организованная программа. Всё очень понравилось. Но хотелось бы отметить, что в кафеБлагодарю за тур. Хорошая, организованная программа. Всё очень понравилось. Но хотелось бы отметить, что в кафеБлагодарю за тур. Хорошая, организованная программа. Всё очень понравилось. Но хотелось бы отметить, что в кафеБлагодарю за тур. Хорошая, организованная программа. Всё очень понравилось. Но хотелось бы отметить, что в кафеБлагодарю за тур. Хорошая, организованная программа. Всё очень понравилось. Но хотелось бы отметить, что в кафеБлагодарю за тур. Хорошая, организованная программа. Всё очень понравилось. Но хотелось бы отметить, что в кафеБлагодарю за тур. Хорошая, организованная программа. Всё очень понравилось. Но хотелось бы отметить, что в кафеБлагодарю за тур. Хорошая, организованная программа. Всё очень понравилось. Но хотелось бы отметить, что в кафе
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Надежда!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
С
7 авг 2024
Очень понравилась экскурсия, Гид на 5+.. Но такую экскурсия нельзя объединять в один день. Времени не хватило. Такой большое количество интересных мест, невозможно посетить в один день.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Светлана!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Тур входит в следующие категории Пскова

На автобусеМожно с детьми2-дневные турыВсе туры

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