Семейные развлекательные туры Пскова

Найдено 37 туров в категории «Можно с детьми» в Пскове, цены от 6 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
Погулять по городам и узнать об их прошлом, научиться делать бумагу и покормить страусов
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
22 июня в 10:30
6 июля в 10:30
19 400 за человека
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
9 отзывов
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Начало: Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
21 июня в 09:00
6 июля в 09:00
12 900 за человека
По древним городам и пушкинским местам
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
По древним городам и пушкинским местам
Побывать там, где начались Псков и Изборск, заглянуть в пещеры Печор и увидеть, как жила семья поэта
Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:30
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
23 900 за человека
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
Начало: Россия, Москва
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 31 800 за человека
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 19 570 за человека
Отдых в Пскове и Изборске. Зимне-весенний экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Отдых в Пскове и Изборске. Зимне-весенний экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 380 за человека
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 360 за человека
Псков и Талабские острова
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Псков и Талабские острова
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 840 за человека
Путешествие по Пскову 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие по Пскову 3 дня
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 11 670 за человека
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Начало: Г. Псков
28 апр в 10:00
9 мая в 10:00
от 29 460 за человека
Классический Петербург и средневековый Псков
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Классический Петербург и средневековый Псков
Начало: Санкт-Петербург
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 17 000 за человека
Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
Начало: г. Псков
19 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 19 570 за человека
Ласточкой в Псков на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ласточкой в Псков на выходные
Начало: г. Псков
26 янв в 10:00
9 фев в 10:00
от 9 940 за человека
Псков за 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Псков за 2 дня
Начало: г. Псков
26 янв в 10:00
9 фев в 10:00
от 9 120 за человека
SPAсибо, Псков
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
SPAсибо, Псков
Начало: г. Псков
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 10 580 за человека
Жемчужины северо-запада. Великий Новгород, Псков, Изборск и Печоры
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Жемчужины северо-запада. Великий Новгород, Псков, Изборск и Печоры
Начало: Великий Новгород
26 янв в 10:00
9 фев в 10:00
от 19 648 за человека
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Экскурсионный тур «Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах» на 4 дня
Начало: Великий Новгород
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 23 700 за человека
Жемчужины Великого Новгорода и Псковской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Жемчужины Великого Новгорода и Псковской области
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 23 360 за человека
Путешествие вдоль реки Волхов
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Путешествие вдоль реки Волхов
Начало: Великий Новгород
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 27 264 за человека
Откуда пошла Русская земля
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Откуда пошла Русская земля
Начало: Великий Новгород
19 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 45 312 за человека
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето
Экскурсионный тур «Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето» на 3 дня
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 000 за человека
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Начало: Россия, Москва
30 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 37 250 за человека
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Начало: Россия, Псков
1 янв в 10:00
от 27 480 за человека
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
Начало: Россия, Москва
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 32 500 за человека
Зимние выходные в Пскове
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние выходные в Пскове
Начало: Россия, Псков
3 янв в 10:00
от 13 960 за человека
Рождество в Пскове
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождество в Пскове
Начало: Россия, Псков
5 янв в 10:00
от 14 080 за человека
Рождество в Пскове и Великом Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождество в Пскове и Великом Новгороде
Начало: Россия, Псков
5 янв в 10:00
от 18 630 за человека
Майские праздники в Пскове
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Майские праздники в Пскове
Начало: г. Псков
от 12 660 за человека
Майские праздники в Пскове с отдыхом на Псковском озере
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Майские праздники в Пскове с отдыхом на Псковском озере
Начало: г. Псков
от 33 170 за человека
Майский экспресс. Тур в Псков на 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Майский экспресс. Тур в Псков на 2 дня
Начало: Россия, Псков
от 9 550 за человека
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
Экскурсионный тур «Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков» на 3 дня
Начало: Великий Новгород
от 17 500 за человека
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
23 600 за человека
Классика Псковского региона: по наследию древней Руси
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Классика Псковского региона: по наследию древней Руси
Погулять по усадьбе «Михайловское», посетить Псковский Кром и проникнуться духом истории в Изборске
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
9 900 за человека
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
Познакомиться с главными достопримечательностями псковской земли и пройтись нетрадиционным маршрутом
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
22 июня в 08:15
29 июня в 08:15
9 900 за человека
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
Авторский тур
2 дня
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
Побывать на островах Талабск и Белова, заглянуть в дом чудотворца и пройти по месту Ледового побоища
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
22 июня в 10:30
13 июля в 10:30
11 800 за человека
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
Пройти по следам А.С. Пушкина и прототипа героя фильма «Остров» и расслабиться в SPA
Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:40
22 июня в 09:00
2 июля в 09:00
13 900 за человека
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
Погулять по псковскому крому, узнать историю Изборской крепости и осмотреть главную обитель Печор
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. Ориентируемся на прибытие п...
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
6 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
    Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
  • Р
    Родионова
    27 мая 2024
    По древним городам и пушкинским местам
    Продуманная организация маршрутов обеспечила комфорт и удобство (стоянка а/м, место обедов, сами экскурсии). Знание материала (доступно, подробно, с обоснованными ответами на вопросы). Обязательность и доброжелательность. Очень хороший отель Покровский. Спасибо большое за знакомство с жемчужинами Псковской земли и отличный отдых!
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    По древним городам и пушкинским местам
    Очень понравились экскурсии и полная организация путешествия. Вся организация начиная от бронирования и отъезда для очень требовательных путешественников, сделана на отлично с плюсом.
  • М
    Майя
    21 мая 2024
    Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
    Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
    Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого пассажира поистине материнской любовью.
    читать дальше

    Очень было приятно возвращаться в поезд, как домой после насыщенной экскурсионной программы. Прекрасно организованы все экскурсии. Наша сопровождающая Анна очень доброжелательно, доходчиво, спокойно объясняла все наши действия, отвечала на любые вопросы, всегда была рядом. Огромная благодарность нашим гидам: Марине в Петрозаводске за глубокое знание истории Карелии, местных обычаев, современных тенденций, за профессионализм, прекрасную интересную подачу информации, Наталье в Сортавале за любовь к своему городу, прекрасную подачу информации, артистизм, доброжелательность, Денису в Выборге за потрясающий артистизм, чувство юмора, глубочайшие знания истории города и страны. Несмотря на холодную погоду, мы увезли из Карелии самые теплые воспоминания. Большое спасибо за представленное удовольствие. Отдельный восторг вызвал национальный театр " Кантеле". Потрясающие голоса вокалистов, непревзойденное мастерство танцоров, талантливые музыканты. Круиз прошел на высшем уровне. Всем спасибо.

    Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого
  • Т
    Татьяна
    5 мая 2024
    Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
    Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день! Спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне! Великолепное владение материалом, умение держать аудиторию! Гостиница "Октябрьская" в минусе. Рекомендовать никому не будем. Единственный плюс - расположение в центре.
    Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Классический Петербург и средневековый Псков
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Классический Петербург и средневековый Псков
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    Классический Петербург и средневековый Псков
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Можно с детьми»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 37
  1. Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
  2. Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
  3. По древним городам и пушкинским местам
  4. Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
  5. Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
Какие места ещё посмотреть в Пскове
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Псково-Печерский монастырь
  3. Михайловское
  4. Кремль
  5. Музей Пушкина
  6. Новгородский кремль
Сколько стоит тур в Пскове в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Можно с детьми" можно забронировать 37 авторских туров от 6 900 до 45 312. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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