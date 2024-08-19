Тур для школьных групп: события прошлого Изборска и Пскова и ремесленный мастер-класс

Увидеть древнейшие крепости, познакомиться с бытом народа сету и прикоснуться к «живой» истории
Любой предмет, в частности историю, интереснее и продуктивнее изучать наглядно. Благодаря этой поездке страницы учебников оживут и станут реальностью. Ребята побывают в местах, где веками вершилась история нашей страны. Мы
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прикоснёмся к прошлому на территории Изборской крепости. Полистаем страницы «Повести временных лет» и найдём следы династии Рюриковичей.

Вместе попробуем разгадать тайну существования легендарного варяга Трувора: был ли он и зачем прибыл в Изборск? Воочию познакомимся с исконным предназначением Псковского кремля и увидим средневековую ловушку для неприятелей.

Пройдём потайным подземным ходом, заглянем в гости к коренному народу сету и своими руками изготовим сувенир на память.

Тур для школьных групп: события прошлого Изборска и Пскова и ремесленный мастер-класс
Тур для школьных групп: события прошлого Изборска и Пскова и ремесленный мастер-класс
Тур для школьных групп: события прошлого Изборска и Пскова и ремесленный мастер-класс
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. В отелях 3*. В зависимости от наличия свободных мест возможно размещение в гостинице «Октябрьская», отеле «Барселона», отеле «Золотая набережная», гостинице «Рижская». 2-местное размещение в номерах «стандарт».

Питание. В стоимость включены 2 завтрака и 2 обеда по программе. Ужин — за доплату.

Транспорт. Передвигаться будем на туристическом автобусе класса «комфорт». Автобус в обязательном порядке проходит осмотр на перевозку детей.

Дети. Тур рассчитан на школьные группы в возрасте от 7 до 16 лет. Интереснее всего будет учащимся 4-7 классов, так как многие обсуждаемые нами темы и вопросы соотносятся со школьной программой истории этих классов.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, квест или посещение усадьбы народности сету, экскурсия по Изборску, переезд в Псков

Встречаемся и отправляемся в Изборск. По приезде позавтракаем в кафе с домашней кухней с видом на древнюю городскую крепость. Затем посетим одно из двух мест на ваш выбор.

Первый вариант — участие в квесте на территории Изборской крепости. Для выполнения заданий вам будет выдана карта, главные точки на которой отмечены старинными ключами. В ходе игры, передвигаясь между станциями и выполняя различные задания, участники узнают тайны древнего города-крепости и интересные факты о сооружении.

Второй вариант — посещение усадьбы малого коренного народа сету с интерактивной экскурсией и чаепитием от тётушки Малле. Музей народности в деревне Сигово, расположенный в настоящей усадьбе семьи Кюдаотс — единственный подобный музей в России. Здесь вы посмотрите на каменный жилой дом с сенями, каменный хлев и амбар, небольшую баню и познакомитесь с обычаями и традициями сету.

После вместе с экскурсоводом прогуляемся по Изборску. Побываем в Труворовом городище, и вы увидите место первого поселения наших предков — славян-кривичей. Осмотрим снаружи старинную крепость — её вековые стены с боевыми башнями, подземными ходами, ловушками и тайниками, которые почти не перестраивались.

С высоты Журавлиной горы полюбуемся просторами Изборско-Мальской долины, где вот уже десять тысяч лет растут редчайшие виды трав и бьют подземные источники. В уникальной экосистеме Городищенского озера круглый год обитают белые лебеди — вы сможете их покормить. А 12 ручьёв Словенских ключей не прекращают свой бег ни зимой, ни летом.

После обеда в кафе отправимся в Псков, где по приезде разместимся в гостинице. Далее — свободное время для самостоятельного отдыха.

Встреча, квест или посещение усадьбы народности сету, экскурсия по Изборску, переезд в ПсковВстреча, квест или посещение усадьбы народности сету, экскурсия по Изборску, переезд в ПсковВстреча, квест или посещение усадьбы народности сету, экскурсия по Изборску, переезд в ПсковВстреча, квест или посещение усадьбы народности сету, экскурсия по Изборску, переезд в ПсковВстреча, квест или посещение усадьбы народности сету, экскурсия по Изборску, переезд в ПсковВстреча, квест или посещение усадьбы народности сету, экскурсия по Изборску, переезд в ПсковВстреча, квест или посещение усадьбы народности сету, экскурсия по Изборску, переезд в ПсковВстреча, квест или посещение усадьбы народности сету, экскурсия по Изборску, переезд в ПсковВстреча, квест или посещение усадьбы народности сету, экскурсия по Изборску, переезд в Псков
2 день

Достопримечательности Пскова, Мирожский монастырь, ремесленный мастер-класс, отъезд

Сегодня познакомимся с древним Псковом на авто-пешеходной экскурсии в сопровождении гида. Начнём прогулку с его сердца — кремля или крома. На территории в 1,5 гектара в самом центре города псковичи воздвигли монументальные крепостные стены и построили 43 непробиваемых башни, 16 из которых сохранились до наших дней. Мы увидим Вечевую площадь и исследуем старинную крепость и внутри, и снаружи.

Купеческий Псков рассмотрим на примере Поганкиных и Постниковых палат. Мы расскажем вам легенды о происхождении фамилии купца Поганкина, который был известен как псковский Дракула. Побываем в Покровском комплексе, ставшем ареной для событий Ливонской войны. Здесь посетим Покровскую башню, увидим каменные кресты 14 века, вы узнаете предания о явлении Пречистой Богородицы псковичам. Затем прогуляемся по Ольгинской набережной и полюбуемся Плоской башней со смотровой площадки. После спустимся к месту слияния рек Великой и Псковы, посмотрим на Ольгинский крест и величественный Троицкий собор.

Пообедав в стилизованном под средневековый ресторане, посетим Мирожский монастырь — один из древнейших в городе. Здесь хранятся уникальные фрески домонгольского периода, а сама святыня входит в список наследия ЮНЕСКО.

В завершении вас ждёт мастер-класс по изготовлению сувенира. На выбор есть несколько вариантов (нужно выбрать один для группы): солонка в старинном псковском узоре, магнит с псковским узором в средневековом стиле, панно «Псковский изразец», браслет из кожи. Затем — отправление на вокзал.

Достопримечательности Пскова, Мирожский монастырь, ремесленный мастер-класс, отъездДостопримечательности Пскова, Мирожский монастырь, ремесленный мастер-класс, отъездДостопримечательности Пскова, Мирожский монастырь, ремесленный мастер-класс, отъездДостопримечательности Пскова, Мирожский монастырь, ремесленный мастер-класс, отъездДостопримечательности Пскова, Мирожский монастырь, ремесленный мастер-класс, отъездДостопримечательности Пскова, Мирожский монастырь, ремесленный мастер-класс, отъездДостопримечательности Пскова, Мирожский монастырь, ремесленный мастер-класс, отъездДостопримечательности Пскова, Мирожский монастырь, ремесленный мастер-класс, отъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет14 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака и 2 обеда
  • Все трансферы по программе
  • Сопровождение в течение тура
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Пскова и обратно
  • Ужин
  • Возможно индивидуальное проведение тура для 1-5 человек. В этом случае стоимость составит 59 500 руб. за тур
Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, ж. - д. вокзал/автовокзал/аэропорт, утро
Завершение: Псков, ж. - д. вокзал/автовокзал/аэропорт, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пскова

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыОбзорныеИзборскВыездныеПсковский КремльПопулярные местаИзборская крепостьИзборско-Мальская долинаДля школьниковМастер-классыОт ж/д вокзала

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