Встречаемся и отправляемся в Изборск. По приезде позавтракаем в кафе с домашней кухней с видом на древнюю городскую крепость. Затем посетим одно из двух мест на ваш выбор.

Первый вариант — участие в квесте на территории Изборской крепости. Для выполнения заданий вам будет выдана карта, главные точки на которой отмечены старинными ключами. В ходе игры, передвигаясь между станциями и выполняя различные задания, участники узнают тайны древнего города-крепости и интересные факты о сооружении.

Второй вариант — посещение усадьбы малого коренного народа сету с интерактивной экскурсией и чаепитием от тётушки Малле. Музей народности в деревне Сигово, расположенный в настоящей усадьбе семьи Кюдаотс — единственный подобный музей в России. Здесь вы посмотрите на каменный жилой дом с сенями, каменный хлев и амбар, небольшую баню и познакомитесь с обычаями и традициями сету.

После вместе с экскурсоводом прогуляемся по Изборску. Побываем в Труворовом городище, и вы увидите место первого поселения наших предков — славян-кривичей. Осмотрим снаружи старинную крепость — её вековые стены с боевыми башнями, подземными ходами, ловушками и тайниками, которые почти не перестраивались.

С высоты Журавлиной горы полюбуемся просторами Изборско-Мальской долины, где вот уже десять тысяч лет растут редчайшие виды трав и бьют подземные источники. В уникальной экосистеме Городищенского озера круглый год обитают белые лебеди — вы сможете их покормить. А 12 ручьёв Словенских ключей не прекращают свой бег ни зимой, ни летом.

После обеда в кафе отправимся в Псков, где по приезде разместимся в гостинице. Далее — свободное время для самостоятельного отдыха.