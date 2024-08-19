Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. В отелях 3*. В зависимости от наличия свободных мест возможно размещение в гостинице «Октябрьская», отеле «Барселона», отеле «Золотая набережная», гостинице «Рижская». 2-местное размещение в номерах «стандарт».
Питание. В стоимость включены 2 завтрака и 2 обеда по программе. Ужин — за доплату.
Транспорт. Передвигаться будем на туристическом автобусе класса «комфорт». Автобус в обязательном порядке проходит осмотр на перевозку детей.
Дети. Тур рассчитан на школьные группы в возрасте от 7 до 16 лет. Интереснее всего будет учащимся 4-7 классов, так как многие обсуждаемые нами темы и вопросы соотносятся со школьной программой истории этих классов.
Программа тура по дням
Встреча, квест или посещение усадьбы народности сету, экскурсия по Изборску, переезд в Псков
Встречаемся и отправляемся в Изборск. По приезде позавтракаем в кафе с домашней кухней с видом на древнюю городскую крепость. Затем посетим одно из двух мест на ваш выбор.
Первый вариант — участие в квесте на территории Изборской крепости. Для выполнения заданий вам будет выдана карта, главные точки на которой отмечены старинными ключами. В ходе игры, передвигаясь между станциями и выполняя различные задания, участники узнают тайны древнего города-крепости и интересные факты о сооружении.
Второй вариант — посещение усадьбы малого коренного народа сету с интерактивной экскурсией и чаепитием от тётушки Малле. Музей народности в деревне Сигово, расположенный в настоящей усадьбе семьи Кюдаотс — единственный подобный музей в России. Здесь вы посмотрите на каменный жилой дом с сенями, каменный хлев и амбар, небольшую баню и познакомитесь с обычаями и традициями сету.
После вместе с экскурсоводом прогуляемся по Изборску. Побываем в Труворовом городище, и вы увидите место первого поселения наших предков — славян-кривичей. Осмотрим снаружи старинную крепость — её вековые стены с боевыми башнями, подземными ходами, ловушками и тайниками, которые почти не перестраивались.
С высоты Журавлиной горы полюбуемся просторами Изборско-Мальской долины, где вот уже десять тысяч лет растут редчайшие виды трав и бьют подземные источники. В уникальной экосистеме Городищенского озера круглый год обитают белые лебеди — вы сможете их покормить. А 12 ручьёв Словенских ключей не прекращают свой бег ни зимой, ни летом.
После обеда в кафе отправимся в Псков, где по приезде разместимся в гостинице. Далее — свободное время для самостоятельного отдыха.
Достопримечательности Пскова, Мирожский монастырь, ремесленный мастер-класс, отъезд
Сегодня познакомимся с древним Псковом на авто-пешеходной экскурсии в сопровождении гида. Начнём прогулку с его сердца — кремля или крома. На территории в 1,5 гектара в самом центре города псковичи воздвигли монументальные крепостные стены и построили 43 непробиваемых башни, 16 из которых сохранились до наших дней. Мы увидим Вечевую площадь и исследуем старинную крепость и внутри, и снаружи.
Купеческий Псков рассмотрим на примере Поганкиных и Постниковых палат. Мы расскажем вам легенды о происхождении фамилии купца Поганкина, который был известен как псковский Дракула. Побываем в Покровском комплексе, ставшем ареной для событий Ливонской войны. Здесь посетим Покровскую башню, увидим каменные кресты 14 века, вы узнаете предания о явлении Пречистой Богородицы псковичам. Затем прогуляемся по Ольгинской набережной и полюбуемся Плоской башней со смотровой площадки. После спустимся к месту слияния рек Великой и Псковы, посмотрим на Ольгинский крест и величественный Троицкий собор.
Пообедав в стилизованном под средневековый ресторане, посетим Мирожский монастырь — один из древнейших в городе. Здесь хранятся уникальные фрески домонгольского периода, а сама святыня входит в список наследия ЮНЕСКО.
В завершении вас ждёт мастер-класс по изготовлению сувенира. На выбор есть несколько вариантов (нужно выбрать один для группы): солонка в старинном псковском узоре, магнит с псковским узором в средневековом стиле, панно «Псковский изразец», браслет из кожи. Затем — отправление на вокзал.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|14 300 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака и 2 обеда
- Все трансферы по программе
- Сопровождение в течение тура
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Пскова и обратно
- Ужин
- Возможно индивидуальное проведение тура для 1-5 человек. В этом случае стоимость составит 59 500 руб. за тур