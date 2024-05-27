Р Родионова По древним городам и пушкинским местам Продуманная организация маршрутов обеспечила комфорт и удобство (стоянка а/м, место обедов, сами экскурсии). Знание материала (доступно, подробно, с обоснованными ответами на вопросы). Обязательность и доброжелательность. Очень хороший отель Покровский. Спасибо большое за знакомство с жемчужинами Псковской земли и отличный отдых!

О Ольга По древним городам и пушкинским местам Очень понравились экскурсии и полная организация путешествия. Вся организация начиная от бронирования и отъезда для очень требовательных путешественников, сделана на отлично с плюсом.

А Алина По древним городам и пушкинским местам Просто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мы в полнейшем восторге. Интересно, живо, подстроено под наши хотелки и интересы, нет слов одни эмоции!! Наша большая рекомендация!!!

Л Лидия Хранители старины: 3 дня на Псковской земле Спасибо огромное, что помогли сделать настоящий подарок маме! Она была в полном восторге от высоко эрудированных гидов, наполненном интересными местами маршрута и безупречной организацией! Все было продумано и сделано на высоком уровне!

А Алексей Хранители старины: 3 дня на Псковской земле Самые наилучшие впечатления от мероприятия. Отличная организация встречи, питания, проживания, проезда на маршруты. Работа экскурсоводов достойна наивысшей оценки. Большое спасибо всей команде. Удачи и процветания.

Т Татьяна Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы Впечатления о туре прекрасные. Была небольшая проблема с заселением в отель, но в общей сумме тур очень понравился.

Е Екатерина Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы читать дальше увидеть древние храмы и монастыри, пройтись по по их дворикам, подняться на крепостную стену и встретить закат с видом на Золотую набережную. Так же приятно было походить по красивым садам села Михайловского и положить цветы на могилу А С. Пушкина и посетить много других интересных мест. Хочу поблагодарить нашего гида Ирину за отличную организацию поездки, все мероприятия по организации питания и заселению в гостиницу прошли четко. Понравилось её внимательное отношение к группе и интересное общение. У меня остались только хорошие впечатления о туре! Здравствуйте! Хочу поблагодарить вас за поездку в Псков и Пушкинские горы! Это были прекрасные дни. Понравилась тема экскурсии. Было интересно

В Валентина Русская тройка: Новгород - Порхов - Псков Огромное спасибо нашим экскурсоводам Виктории и Наталье. Очень интересно рассказывают, заботливы и внимательны к своим подопечным!

Н Надежда Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы читать дальше Она очень легка и внимательна в общении. Вся логистика передвижения продумана, программа интересная и обширная. Минусом явилась только гостиница в Пскове -"Ольгинская". Сервис ниже среднего уровня, к сожалению. Тур очень понравился. Большое спасибо гиду - Ирине Добровской. Её рассказы были легки, а голос очень приятен для восприятия .