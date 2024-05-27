Туры в Псковский Кремль (Кром)

Найдено 9 туров в категории «Псковский Кремль» в Пскове, цены от 6 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
Погулять по городам и узнать об их прошлом, научиться делать бумагу и покормить страусов
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
22 июня в 10:30
6 июля в 10:30
19 400 за человека
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
9 отзывов
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Начало: Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
21 июня в 09:00
6 июля в 09:00
12 900 за человека
По древним городам и пушкинским местам
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
По древним городам и пушкинским местам
Побывать там, где начались Псков и Изборск, заглянуть в пещеры Печор и увидеть, как жила семья поэта
Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:30
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
23 900 за человека
Краткий справочник Пскова за 2 дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
1 отзыв
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Каждый вторник, среду и четверг
18 июня в 10:30
19 июня в 10:30
от 9 100 за человека
Псковская классика за 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
3 отзыва
Псковская классика за 3 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 15 850 за человека
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
23 600 за человека
Классика Псковского региона: по наследию древней Руси
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Классика Псковского региона: по наследию древней Руси
Погулять по усадьбе «Михайловское», посетить Псковский Кром и проникнуться духом истории в Изборске
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
9 900 за человека
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
Познакомиться с главными достопримечательностями псковской земли и пройтись нетрадиционным маршрутом
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
22 июня в 08:15
29 июня в 08:15
9 900 за человека
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
Погулять по псковскому крому, узнать историю Изборской крепости и осмотреть главную обитель Печор
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. Ориентируемся на прибытие п...
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
6 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Р
    Родионова
    27 мая 2024
    По древним городам и пушкинским местам
    Продуманная организация маршрутов обеспечила комфорт и удобство (стоянка а/м, место обедов, сами экскурсии). Знание материала (доступно, подробно, с обоснованными ответами на вопросы). Обязательность и доброжелательность. Очень хороший отель Покровский. Спасибо большое за знакомство с жемчужинами Псковской земли и отличный отдых!
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    По древним городам и пушкинским местам
    Очень понравились экскурсии и полная организация путешествия. Вся организация начиная от бронирования и отъезда для очень требовательных путешественников, сделана на отлично с плюсом.
  • А
    Алина
    26 февраля 2024
    По древним городам и пушкинским местам
    Просто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мы в полнейшем восторге. Интересно, живо, подстроено под наши хотелки и интересы, нет слов одни эмоции!! Наша большая рекомендация!!!
    Просто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мы
  • Л
    Лидия
    15 января 2024
    Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
    Спасибо огромное, что помогли сделать настоящий подарок маме! Она была в полном восторге от высоко эрудированных гидов, наполненном интересными местами маршрута и безупречной организацией! Все было продумано и сделано на высоком уровне!
  • А
    Алексей
    8 ноября 2023
    Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
    Самые наилучшие впечатления от мероприятия. Отличная организация встречи, питания, проживания, проезда на маршруты. Работа экскурсоводов достойна наивысшей оценки. Большое спасибо всей команде. Удачи и процветания.
  • Т
    Татьяна
    7 ноября 2023
    Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
    Впечатления о туре прекрасные. Была небольшая проблема с заселением в отель, но в общей сумме тур очень понравился.
  • Е
    Екатерина
    12 октября 2023
    Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
    Здравствуйте! Хочу поблагодарить вас за поездку в Псков и Пушкинские горы! Это были прекрасные дни. Понравилась тема экскурсии. Было интересно
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    увидеть древние храмы и монастыри, пройтись по по их дворикам, подняться на крепостную стену и встретить закат с видом на Золотую набережную. Так же приятно было походить по красивым садам села Михайловского и положить цветы на могилу А С. Пушкина и посетить много других интересных мест. Хочу поблагодарить нашего гида Ирину за отличную организацию поездки, все мероприятия по организации питания и заселению в гостиницу прошли четко. Понравилось её внимательное отношение к группе и интересное общение. У меня остались только хорошие впечатления о туре!

  • В
    Валентина
    26 сентября 2023
    Русская тройка: Новгород - Порхов - Псков
    Огромное спасибо нашим экскурсоводам Виктории и Наталье. Очень интересно рассказывают, заботливы и внимательны к своим подопечным!
  • Н
    Надежда
    11 августа 2023
    Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
    Тур очень понравился. Большое спасибо гиду - Ирине Добровской. Её рассказы были легки, а голос очень приятен для восприятия .
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    Она очень легка и внимательна в общении. Вся логистика передвижения продумана, программа интересная и обширная. Минусом явилась только гостиница в Пскове -"Ольгинская". Сервис ниже среднего уровня, к сожалению.

    Тур очень понравился. Большое спасибо гиду - Ирине Добровской. Её рассказы были легки, а голос оченьТур очень понравился. Большое спасибо гиду - Ирине Добровской. Её рассказы были легки, а голос оченьТур очень понравился. Большое спасибо гиду - Ирине Добровской. Её рассказы были легки, а голос оченьТур очень понравился. Большое спасибо гиду - Ирине Добровской. Её рассказы были легки, а голос оченьТур очень понравился. Большое спасибо гиду - Ирине Добровской. Её рассказы были легки, а голос оченьТур очень понравился. Большое спасибо гиду - Ирине Добровской. Её рассказы были легки, а голос оченьТур очень понравился. Большое спасибо гиду - Ирине Добровской. Её рассказы были легки, а голос оченьТур очень понравился. Большое спасибо гиду - Ирине Добровской. Её рассказы были легки, а голос оченьТур очень понравился. Большое спасибо гиду - Ирине Добровской. Её рассказы были легки, а голос оченьТур очень понравился. Большое спасибо гиду - Ирине Добровской. Её рассказы были легки, а голос очень
  • И
    Ирина
    30 июля 2023
    Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
    Все понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляция, разнообразный шведский стол на завтрак. Псков красивый город, с богатой историей. Много гуляла по набережным. Экскурсии интересные. Поездку рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Псковский Кремль»

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Сколько стоит тур в Пскове в июне 2024
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