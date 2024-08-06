1 день

Экскурсия по Пскову, музей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона №16, табличка "Древний Псков и В. Новгород".

Завтрак в кафе в центре города.

"Очарование провинциального городка" - экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города. Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

19:00 Возвращение в Псков. Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах.