Древний Псков и Великий Новгород. Летне-осенний тур на 3 дня

Древний Псков и Великий Новгород
Трехдневный тур, в котором мы познакомимся с древними городами, богатыми историей и культурой, и насладимся их уникальной архитектурой и атмосферой.

Мы посетим Псковский и Новгородский кремль, Изборскую крепость, купеческие палаты и крестьянские усадьбы с хозяйственными постройками, и, конечно, знаменитые соборы и монастыри. Особого внимания заслуживает экскурсия в музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».Это путешествие оставит незабываемые впечатления!
5
3 отзыва
Древний Псков и Великий Новгород. Летне-осенний тур на 3 дня
Древний Псков и Великий Новгород. Летне-осенний тур на 3 дня
Древний Псков и Великий Новгород. Летне-осенний тур на 3 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Пскову, музей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона №16, табличка "Древний Псков и В. Новгород".

Завтрак в кафе в центре города.

"Очарование провинциального городка" - экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города. Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

19:00 Возвращение в Псков. Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах.

Экскурсия по Пскову, музей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия по Пскову, музей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия по Пскову, музей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия по Пскову, музей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия по Пскову, музей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия по Пскову, музей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия по Пскову, музей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь
2 день

Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»

Завтрак.

09.00 Отъезд в Пушкинские Горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе. Продолжение экскурсии.

19.00 Возвращение в г. Псков. Трансфер в гостиницу.

Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»
3 день

Экскурсия по Великому Новгороду, Юрьев монастырь, музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»

Завтрак. Освобождение номеров.

09:00 Отъезд в г. Великий Новгород.

Прибытие в В. Новгород.

Обед в кафе в центре города.

"Господин великий Новгород" - экскурсия по старому городу: Ярославово дворище и древний Торг, Новгородский Кремль, Софийский собор (XI в.), памятник 1000-летия Руси.

"К истоку Волхова" - экскурсия в Юрьев монастырь XII в.

Музей народного деревянного зодчества "Витославлицы": деревянные храмы и часовни, крестьянские усадьбы со всеми хозяйственными постройками: конюшня, кузница, гумно с ригой, амбар и баня, в которых воссоздана реальная обстановка крестьянского быта XIX века.

Остановка в центре города. Свободное время.

Трансфер на вокзал к поезду №042 В. Новгород — Москва, отправлением в 21:20.

Экскурсия по Великому Новгороду, Юрьев монастырь, музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»Экскурсия по Великому Новгороду, Юрьев монастырь, музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»Экскурсия по Великому Новгороду, Юрьев монастырь, музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»Экскурсия по Великому Новгороду, Юрьев монастырь, музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»Экскурсия по Великому Новгороду, Юрьев монастырь, музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»

Проживание

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Период действия цены: с 24.05.2024 по 20.09.2024:

Гостиницы2-мест. номер1-мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (с 14 до 17 лет) на основное местоРебенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2**16 96020 49015 96016 66015 660
Арль 17 80021 33016 80017 50016 500
Old City17 92020 28016 12017 62015 820
Каркушин Дом 3** 18 40023 11016 40018 10016 100
Октябрьская 3**19 00019 71016 40018 70016 100
Рижская 3**19 25019 84018 55018 95018 250
Фаворит 3**19 49024 32016 79019 19016 490
Золотая набережная 3** 20 69026 46017 19020 39016 890
Двор Подзноева 3**22 80029 45018 55022 50018 250
Двор Подзноева 3+ **23 10030 05018 60022 80018 300
Двор Подзноева 4**24 31032 43018 81024 01018 510
Покровский 4**22 98029 81018 18022 68017 880
OLD ESTATE 4**24 31032 49019 41024 01019 110

Скидка на детей до 14 лет — 400 руб. /чел.

*В период с 26 августа по 06 сентября 2024 года SPA-зона отеля "Покровский" будет закрыта для посещения.

Варианты проживания

Гостиница «Оазис»

2 ночи

Гостиница расположена на окраине города в тихом спокойном месте в 20 минутах езды от исторического центра.

При отеле: кафе для завтраков, сауна, охраняемая парковка.

Номера:

  • Одноместный — однокомнатный номер с одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, TV.
  • Двухместный (бронируются в составе сборных туров) — однокомнатный и двухкомнатный номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, TV.
  • Семейный — трехкомнатный номер с четырьмя полуторными кроватями. В номере: WC, душ, TV, телефон, холодильник, кондиционер.
Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»

Отель «Арль»

2 ночи

Отель «Арль» расположен на 4 этаже в здании торгового комплекса в центре Пскова, в 10–12 минутах ходьбы от Псковского Кремля и Троицкого собора.

При отеле: ресторан «Le Terrasse». Рядом с отелем, в здании торгового центра, находится развлекательный комплекс «Лидер», где 25 караоке-залов, 20 дорожек боулинга, залы для проведения банкетов, корпоративов и конференций со всем необходимым оборудованием, ночной клуб.

Номера:

  • Эконом — двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)
  • Стандарт (бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)
  • Улучшенный — двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля)
  • Семейный — двухместные номера с одной двуспальной кроватью и одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля).
Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»

Отель «Old City»

2 ночи

Отель «Old City» расположен в городе Псков. К услугам постояльцев современное здание с бесплатным доступом в интернет и просторной общей гостиной. Стойка регистрации работает круглосуточно.

В 29 номерах предоставлено все необходимое: санузел, спальные места, прикроватные тумбочки, вешалка и телевизор. В номерах «Люкс» и «Улучшенный двухместный» имеется посуда и чайник.

Питаться постояльцы могут в кафе гостиницы за отдельную плату. Кафе предлагает меню, в котором каждый найдет то, что ему по душе.

«Old City» расположен рядом со знаменитым мостом-путепроводом «Октябрьский виадук». Также в нескольких шагах расположены автозаправка и торговый центр «Максимус».

Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»

Гостиница «Каркушин Дом»

2 ночи

Гостиница «Каркушин Дом» ждёт своих гостей всего в паре минут от исторического центра Пскова. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, трансфер и многое другое.

Здесь для Вас есть прекрасные уютные номера разных категорий с располагающей к отдыху атмосферой. В каждом из них есть всё для Вашего комфорта.

На территории работает ресторан, где Вы сможете полакомиться блюдами европейской кухни, а также отлично провести время в этом месте.

Псковский кремль находится в 5 минутах ходьбы, а до ж/д и автовокзала можно доехать за 10 минут, до аэропорта «Кресты» за 15 минут.

Гостиница «Каркушин Дом»Гостиница «Каркушин Дом»Гостиница «Каркушин Дом»Гостиница «Каркушин Дом»

Гостиница «Октябрьская»

2 ночи

Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.

Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт.

На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».

Отель окружают важные городские достопримечательности, среди которых древние церкви зодческой школы, комплекс музейных зданий «Поганкины палаты» и постройки губернского прошлого Пскова. Вечером можно скрасить досуг прогулками по ближайшим паркам и набережным, рассматривая старинные крепостные стены и памятники. В туристическом бюро консультируют индивидуальных посетителей и группы. Здесь можно приобрести обзорные экскурсии по памятным местам города и области по специальным программам. Благодаря развитой дорожной системе, путь от железнодорожного вокзала займет примерно 15 мин., а от аэропорта — 25 минут.

Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»

Гостиница «Рижская»

2 ночи

Гостиница «Рижская» — одна из известных и популярных в городе. Здесь туристов встречает атмосфера уюта, гостеприимства и комфорта. В числе удобств высокоскоростной интернет, экскурсионное обслуживание, мини-маркет на территории. Для гостей, прибывших на собственном транспорте, предусмотрена просторная парковка.

Комфортные номера оформлены в классических тонах. Все варианты размещения оснащены удобной мебелью, индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и небольших холодильником. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники.

В ресторане постояльцев порадуют изысканными блюдами национальной и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.

Для проведения деловых мероприятий отель предлагает пространство площадью 60 кв. м, на котором расположены конференц-залы. Зал оснащен необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием.

Расстояние до аэропорта составляет — 5,4 км, а до железнодорожного вокзала около четырех километров.

Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»

Гостиница «Фаворит»

2 ночи

Отель «Фаворит» расположен в Пскове. К преимуществам сервиса относятся: парковка, доступ в интернет, трансфер от и до аэропорта, круглосуточная стойка регистрации, ежедневная уборка, места для курения.

Номерной фонд представлен 9 удобными и комфортабельными для проживания категориями. Все они оснащены эргономичной мебелью, гардеробом, рабочим столом, телевизором и телефоном для связи с персоналом. В собственной ванной комнате есть тапочки, фен и гигиенические принадлежности. Из окон открывается красивый вид. В номерах регулярно проходит уборка.

Поблизости находится огромное множество кафе, ресторанов быстрого питания, столовых, боров и пабов а также продуктовых магазинов.

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет — 2 км, а до аэропорта — 3,9 км. Поблизости есть культурные достопримечательности и развлекательные центры.

Гостиница «Фаворит»Гостиница «Фаворит»Гостиница «Фаворит»Гостиница «Фаворит»

Отель «Золотая набережная»

2 ночи

Трёхзвёздочный отель «Золотая набережная» расположен в исторической части Пскова, рядом с набережной и городскими достопримечательностями. Гостей ожидает гостеприимный и высококвалифицированный персонал. В число услуг входит парковка и камера хранения багажа.

Внутренняя обстановка отеля оформлена в классическом стиле с применением витражей, росписи по стенам и ценных пород дерева. Просторные номера различных категорий оснащены всем для приятного и спокойного отдыха. Установлены удобные спальные места и телевизор, в свободном доступе Wi-Fi. В ванной комнате имеется фен и средства личной гигиены.

На территории работает два ресторана, где подаются вкусные и разнообразные блюда, а так же широкий ассортимент напитков. Гостям доступен «континентальный» завтрак.

В шаговой доступности Свято-Троицкий собор, Музей-усадьба М. П. Мусоргского, Здание Приказной палаты, Драматический театр им. А. С. Пушкина. Расстояние до аэропорта составляет 4,5 км, до ж/д вокзала — 2,7 км.

Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»

Отель «Двор Подзноева»

2 ночи

Ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева» 4* расположен в историческом центре Пскова. Он включает в себя два отреставрированных здания купеческих палат XVII века и гармонично соседствует с другими, расположенными вблизи, памятниками архитектуры древнего города. В отеле три корпуса: Главный корпус уровня 4*, Корпус Студии и Апартаменты уровня 3* + корпус оборудован лифтом, есть собственный ресторан для завтраков и кондиционеры во всех номерах, Бизнес-корпус уровня 3*.

При отеле: Ресторан «Двор Подзноева», состоящий из 5 залов (палат): Трапезные палаты, Пивные палаты. Кофейные палаты, Пироговы палаты и Винные палаты. Ресторан для завтраков в главном корпусе гостиницы и в корпусе студии и апартаменты. Банкетный зал и лобби-бар. Два конференц-зала (до 80 человек), бизнес-комната для проведения конференций и деловых встреч (до 40 человек), историческая экспозиция «О чём молчат летописи…». Spa-центр «СПА БЕЗ ДНА»: парикмахер-стилист, маникюр, педикюр, бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал, различные виды массажа, косметология, большой выбор спа-программ.

Номера:

  • Standart Бизнес-корпус (бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16–20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, ванна, фен, TV, телефон, мини-бар, сейф, Wi-Fi. Без доступа в аквазону СПА
  • Standart Корпус Студии и Апартаменты (бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18–20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, фен, TV, мини-бар, электрический чайник и чайный набор, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Без доступа в аквазону спа.
  • Standart Главный корпус (бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18–22 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душевая кабина, фен, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Посещение аквазоны спа с 07:30 до 22:00.
Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»

Отель «Покровский»

2 ночи

Отель «Покровский» 4* расположен в центре города в непосредственной близости от знаменитых архитектурных и главных исторических памятников и музеев. Из ряда номеров открывается вид на реку и город.

При отеле: ресторан русской и европейской кухни, лобби-бар, конференц-зал на 80 персон с необходимым оборудованием, переговорная комната на 10–20 персон, детская игровая комната, детская уличная площадка и специальное детское меню в ресторане отеля. Бесплатная парковка. Бесплатный Wi-Fi. Spa-центр (бассейн, финская сауна и турецкая парная) и тренажерный зал.

Номера:

  • Standart (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
  • Comfort — двухместные номера площадью 16–17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
  • Superior — двухместные номера площадью 18–20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
  • Family — номера для комфортного размещения 4 человек площадью 32 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
  • Люкс — двухкомнатные номера площадью 36 км. м. включает в себя просторную спальню и гостиную, соединенные между собой внутренней дверью, две ванные комнаты (душ, туалет, фен, телевизор). В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
  • Сюит — двухкомнатные апартаменты для комфортного размещения до 4–6 человек, площадью 90 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями, кухни и гостиной. Натуральный паркет. В номере: WC, биде, ванна, душевая кабина, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, smart TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

По желанию гостей в любой номер может быть предоставлено дополнительное спальное место или детская кроватка.

Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»

Отель «Old Estate Hotel and SPA» 4

2 ночи

Отель «Old Estate Hotel & SPA» 4* расположен в центре города на берегу реки Псковы, в 5-7 минутах ходьбы от Псковского Кремля.

При отеле: ресторан «Аристократ», бар «Рублев», зал «Терраса», винный погреб, кондитерская, лобби-бар, Конференц-центр: переговорный зал на 100 персон, банкетный зал на 60 персон (банкет/фуршет), бизнес-центр, переговорная комната на 10 человек Spa-центр (более 250 видов Spa-процедур, в том числе оздоровительные, индийские, полинезийский, медовый, шоколадный, русский золотой и стоун-массажи. Сеансы гидро- и талассотерапии, душ Шарко, кабинет косметологии, кабинеты маникюра и педикюра, парикмахерский салон), Аква-центр (бассейн, джакузи с гидромассажем, финская сауна и турецкая парная).

Номера:

  • Стандартный — двухместные номера площадью 19 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Расположены на I этаже гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
  • Улучшенный (бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 21-24 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями расположены на II и III этажах гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
  • Полулюкс — двухместные номера площадью 25-28 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Дополнительное место: диван-кровать или кресло-кровать. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
  • Студия — двухместные номера площадью 26-36 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватям, с мягкими креслами (или диваном). В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
  • Люкс («Президент», «Славия», «Казанова») — двухместные двухкомнатные номера площадью 52 -60 кв. м. Спальня: с одной большой двуспальной кроватью. Гостиная: круглый стол на 5-8 персон, журнальный столик, мягкие кресла, диван-кровать. В номере: WC, биде, душевая кабина, ванна или ванна-джакузи, сауна (в номерах «Президент» и «Славия»), фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
Отель «Old Estate Hotel and SPA» 4Отель «Old Estate Hotel and SPA» 4Отель «Old Estate Hotel and SPA» 4Отель «Old Estate Hotel and SPA» 4Отель «Old Estate Hotel and SPA» 4Отель «Old Estate Hotel and SPA» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • 2-разовое питание (3 завтрака, 3 обеда)
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Пскова и обратно из Великого Новгорода
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Псков, станция Псков-Пассажирский
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки для детей?

Да, скидка на детей до 14 лет — 400 руб. /чел.

Можно ли прибыть самолетом в первый день тура?

Программа тура рассчитана под прибытие поезда Москва — Псков, с прибытием в Псков в 08:05.

Если туристы прилетают на самолете в первый день тура, то на программу не успевают.

Для туристов, прилетающих на самолете, возможно взять дополнительную ночь в отеле до начала тура.

В этом случае индивидуальный трансфер «Аэропорт г. Пскова — гостиница» предоставляется за доп. плату.

Как организован трансфер в/из гостиницы и на экскурсии?

Мы забираем туристов от всех отелей (указанных в туре), кроме гостиницы «Фаворит».

На экскурсии и в день выезда отъезд туристов, проживающих в гостинице «Фаворит», осуществляется от гостиницы «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, д. 1), 5 минут пешком.
При заселении в гостиницу «Фаворит» туристов с вещами стараемся подвозить максимально близко к отелю.

Обращаем также внимание, что парковка отеля «Золотая набережная» находится в 70 метрах от отеля. К входу в отель автобус, к сожалению, не может подъехать.

В гостинице «Рижская» место посадки иногда меняется — забираем от входа в отель или на парковочной площадке у отельного сквера, 2–3 минуты пешком.
В день заселения к гостинице «Рижская» подвозим всегда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
6 авг 2024
Организация и проведение тура прошло на хорошем профессиональном уровне. Экскурсоводы достаточно подготовленны. Чувствуется их любовь к родному краю. Немного не хватило времени для более глубокого ознакомления с Псковом. Пожелание об
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изменении начала тура: хотелось бы вначале общеознакомительную, пусть даже автобусную, экскурсию по всему Пскову, но не музыкальный уголок с кованными роялем и виолончелью. Про возрождение искусства ковки можно было услышать и увидеть из окна автобуса. Отдельная благодарность экскурсоводам в Пскове Светлане Анатольевне и Ларисе Никандровне, а в Великом Новгороде - Дмитрию! Городам Пскову и Великому Новгороду желаем дальнейшего развития и процветания!!!

В
20 сен 2024
Впечатления просто потрясающие!
Древний Псков, Пушкинские места, Изборск, Печорский монастырь - все очень красиво, интересно. Организация тура отличная.
Просьба учесть в программах туров по Пскову: необходимо свободное время туристам при посещении Свято-Троицкого Собора, поскольку многие люди воцерковленные и им требуется время прикоснуться с древним святыням.
Спасибо большое!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Вячеслав!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
И
17 сен 2024
Организация на очень хорошем уровне. Заранее со мной связались, уточнили особенности по еде. Нас у поезда встретили с табличкой, на машине до отеля довезли, все проконтролировали. Потом на машине до места начала экскурсии отвезли, с экскурсии встретили и отвезли на обед, опять все проконтролировали. В общем, очень ответственные и заботливые люди.

Тур входит в следующие категории Пскова

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