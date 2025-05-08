Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание аудиогида
На этой квест-экскурсии вы прогуляетесь по Александровскому парку Царского села и найдете любимую драгоценность императрицы Елизаветы Петровны. Вы полюбуетесь пейзажами и постройками в неоготическом, китайском и классическом стиле. Вам предстоит внимательно разглядывать скульптуры и фасады, чтобы ответить на вопросы квеста. Ваш маршрут начнется у Большого китайского моста и завершится у Арсенала. За двухчасовую экскурсию вы пройдете примерно пять километров. Вы прогуляетесь по мосту Драконов, полюбуетесь Крестовым и Китайскими мостами, услышите интересную историю появления Китайской деревни, и узнаете, как использовались эти домики в начале XIX века. Вы рассмотрите Ратную палату в древнерусском стиле и узнаете, какой известный русский художник участвовал в ее строительстве. Большой и Малый Капризы, Детский домик, павильон «Шапель», Белая башня и конюшня в неоготическом стиле — это не просто здания, но и герои квеста, и подсказки на вашем пути. Отправляйтесь на поиски драгоценностей Александровского парка! Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большой китайский мост
- Гора Парнас
- Руины Китайского театра
- Мост Драконов
- Крестовый и Китайский мосты
- Большой и Малый Каприз Екатерины Великой
- Китайская деревня
- Павильон «Шапель»
- Александровcкий дворец
- Детский домик на Детском острове
- Белая Башня
- Ратная палата в древне-русском стиле
- Ферма и Пенсионерная конюшня
- Арсенал
Что включено
- Вход в Александровский парк свободный
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного гида
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Садовая, 3, г. Пушкин
Завершение: Садовая улица, 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 509-50-89
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
8 мая 2025
Содержание не соответствует стоимости.
О
Ольга
22 июл 2022
Очень интересный квест по Царскому селу! Никогда не думала, что про классические достопримечательности можно так интересно рассказывать и так подавать. Вопросы хорошо продуманы. Больше всего на маршруте понравились Китайская деревня и Драконов мост.
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