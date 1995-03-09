Еще несколько необычных экскурсий в Пушкине

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Велоэкскурсия по Царскому Селу

Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах

Тамара
Тамара – представитель из Пушкина
Вы познакомитесь с историей 📖 летней резиденции и взглянете на нее с высоты птичьего полета, не поднимаясь в небо.

Побываете в самых отдаленных уголках Александровского и Екатерининского парков 🌳, узнаете об одном из первых музеев России и единственном в Европе кладбище лошадей.

А также разберетесь в четырех архитектурных стилях и прикоснетесь к тайнам прошлых веков.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚲На велосипеде
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Велоэкскурсия по Царскому Селу
Велоэкскурсия по Царскому Селу

Что вас ожидает

История основания и памятники музея-заповедника
Беседу о возникновении Пушкина начнем у большого и подробного макета города. Затем вы проедете по фермерской дороге через Федоровский городок, Ратные палаты, Придворные конюшни и увидите единственное в Европе кладбище лошадей, где покоятся останки коней Александра I, Николая I, Александра III. А у Арсенала поговорим об одном из первых музеев в России — вы увидите павильон для хранения и показа коллекции средневекового, европейского и восточного оружия Николая I, которую император начал собирать, ещё будучи великим князем.

Тайны рокового старца
Споры о нем не утихают по сей день. Для одних этот человек был воплощением души русского народа, праведником и чудотворцем, спасителем наследника престола. Для других — авантюристом, немецким шпионом, развратником и шарлатаном. Кто это и что связывает его с Царским Селом? Об этом — при встрече!

Царскосельские парки 🌳 в деталях
Прогулка 👣 по Александровскому парку завершится у одноименного дворца, где вы услышите невыдуманные истории 📖 о последнем пристанище семьи Романовых. После прогуляетесь пешком по Екатерининскому парку и окажетесь в гостях у Екатерины II. Осмотрите античные скульптуры, регулярный и пейзажный парки, малые флигели и конечно, посетите любимые места Александра Сергеевича. А также научитесь разбираться в архитектурных стилях: барокко, классицизм, готика и шинуазри.

Организационные детали

  • Аренда велосипедов включена в стоимость экскурсии
  • Дополнительно оплачиваются: вход в Екатерининский парк — 150руб. /взрослого; на интерактивную площадку «Грандмакет Царское Село» — donation, детям — бесплатно
  • При отсутствии навыков вождения возможна пешеходная экскурсия ⛳ — подробности уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на Соборной площади
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Велоэкскурсия по Царскому Селу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Тамара
Тамара
Мы — команда гидов, любящих и знающих Царское Село, охотно поделимся своими знаниями о родном городе. Вас ждет незабываемое путешествие в мир истории!
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