Еще несколько необычных экскурсий в Пушкине

Побываете в самых отдаленных уголках Александровского и Екатерининского парков, узнаете об одном из первых музеев России и единственном в Европе кладбище лошадей. А также разберетесь в четырех архитектурных стилях и прикоснетесь к тайнам прошлых веков.
Описание экскурсии
История основания и памятники музея-заповедника
Наше путешествие начнется у Певческой башни, поблизости с Екатерининским парком. У Царскосельского лицея остановимся под окнами Александра Сергеевича Пушкина, а затем неспешно покорим достопримечательности Александровского парка: Александровский дворец, Готический треугольник Адама Менеласа: Белую башню, Арсенал, Шапель, а также Китайскую деревню с «Большим и Малым капризом» Екатерины II. Узнаем историю возникновения единственного в Европе кладбища лошадей, где покоятся останки императорских коней. А у Арсенала поговорим об одном из первых музеев в России — вы увидите павильон для хранения и показа коллекции средневекового, европейского и восточного оружия Николая I, которую император начал собирать, ещё будучи великим князем.
Тайны рокового старца
Споры о нем не утихают по сей день. Для одних этот человек был воплощением души русского народа, праведником и чудотворцем, спасителем наследника престола. Для других — авантюристом, немецким шпионом, развратником и шарлатаном. Кто это и что связывает его с Царским Селом? Об этом — при встрече!
Царскосельские парки в деталях
Прогулявшись по дорожкам Александровского парка, увидите последнее пристанище императорской семьи, узнаете историю города Пушкин периода Великой Отечественной войны, увидите окопы и ДЗОТы, сохранившиеся с тех времен. Затем вы посетите Екатерининский парк, где прогуляетесь пешком и окажетесь в гостях у Екатерины II. Осмотрите античные скульптуры, регулярный и пейзажный парки, малые флигели и конечно, посетите любимые места Александра Сергеевича. А также научитесь разбираться в архитектурных стилях: барокко, классицизм, готика и шинуазри.
За 2,5 часа проедем 5 км по Александровскому парку и прогуляемся пешком по Екатерининскому парку.
Организационные детали
- Аренда двух велосипедов включена в стоимость экскурсии
- Со второй половины апреля по октябрь экскурсия проводится на велосипедах. С ноября по март экскурсия проходит в пешеходном формате
- Дополнительно оплачиваются: вход в Екатерининский парк — 400 ₽/взрослого, детям до 14 лет — бесплатно.
С 7:00 до 9:00, с 19:00 до 21:00 и с ноября до апреля вход бесплатный
- При отсутствии навыков вождения возможна пешеходная экскурсия — подробности уточняйте в переписке
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Очень понравилась такая необычная для нас обзорная экскурсия. Давно не ездили на великах, но площади двух парков огромные и
Тамара, спасибо Вам за прекрасную, увлекательную прогулку, которая осталась в сердце!
Отдельное СПАСИБО за то, что Вы нас настоятельно фотографировали!) Получились классные памятные семейные фотографии!
Тамара – прекрассный
Выбирайте Тамару - не пропадёте и не заскучаете, и с ребенком точно!)