Еще несколько необычных экскурсий в Пушкине

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Велоэкскурсия по Царскому Селу с прокатом велосипедов

Исследовать два парка, погрузиться в их историю и архитектуру в лёгком и увлекательном формате
Вы познакомитесь с историей двух императорских летних резиденций.

Побываете в самых отдаленных уголках Александровского и Екатерининского парков, узнаете об одном из первых музеев России и единственном в Европе кладбище лошадей. А также разберетесь в четырех архитектурных стилях и прикоснетесь к тайнам прошлых веков.
5
90 отзывов
Велоэкскурсия по Царскому Селу с прокатом велосипедов
Велоэкскурсия по Царскому Селу с прокатом велосипедов
Велоэкскурсия по Царскому Селу с прокатом велосипедов

Описание экскурсии

История основания и памятники музея-заповедника

Наше путешествие начнется у Певческой башни, поблизости с Екатерининским парком. У Царскосельского лицея остановимся под окнами Александра Сергеевича Пушкина, а затем неспешно покорим достопримечательности Александровского парка: Александровский дворец, Готический треугольник Адама Менеласа: Белую башню, Арсенал, Шапель, а также Китайскую деревню с «Большим и Малым капризом» Екатерины II. Узнаем историю возникновения единственного в Европе кладбища лошадей, где покоятся останки императорских коней. А у Арсенала поговорим об одном из первых музеев в России — вы увидите павильон для хранения и показа коллекции средневекового, европейского и восточного оружия Николая I, которую император начал собирать, ещё будучи великим князем.

Тайны рокового старца

Споры о нем не утихают по сей день. Для одних этот человек был воплощением души русского народа, праведником и чудотворцем, спасителем наследника престола. Для других — авантюристом, немецким шпионом, развратником и шарлатаном. Кто это и что связывает его с Царским Селом? Об этом — при встрече!

Царскосельские парки в деталях

Прогулявшись по дорожкам Александровского парка, увидите последнее пристанище императорской семьи, узнаете историю города Пушкин периода Великой Отечественной войны, увидите окопы и ДЗОТы, сохранившиеся с тех времен. Затем вы посетите Екатерининский парк, где прогуляетесь пешком и окажетесь в гостях у Екатерины II. Осмотрите античные скульптуры, регулярный и пейзажный парки, малые флигели и конечно, посетите любимые места Александра Сергеевича. А также научитесь разбираться в архитектурных стилях: барокко, классицизм, готика и шинуазри.

За 2,5 часа проедем 5 км по Александровскому парку и прогуляемся пешком по Екатерининскому парку.

Организационные детали

  • Аренда двух велосипедов включена в стоимость экскурсии
  • Со второй половины апреля по октябрь экскурсия проводится на велосипедах. С ноября по март экскурсия проходит в пешеходном формате
  • Дополнительно оплачиваются: вход в Екатерининский парк — 400 ₽/взрослого, детям до 14 лет — бесплатно.
    С 7:00 до 9:00, с 19:00 до 21:00 и с ноября до апреля вход бесплатный
  • При отсутствии навыков вождения возможна пешеходная экскурсия — подробности уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Лицейский садик
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара
Тамара — ваш гид в Пушкине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2001 туриста
Я аккредитованный гид по Санкт-Петербургу, имею опыт работы в музеях и парках Царского Села, Павловска, Петергофа. Провожу экскурсии по Президентскому Гранту для маломобильных групп. Мои авторские экскурсии — это не просто набор исторических фактов и дат, а совместное незабываемое погружение в атмосферу и удивительный мир истории Санкт-Петербурга и Императорских Царских резиденций.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 90 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
88
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Светлана
Добрый день всем. 10.08.26 забронировали экскурсию на велосипедах с нашим гидом Тамарой.
Очень понравилась такая необычная для нас обзорная экскурсия. Давно не ездили на великах, но площади двух парков огромные и
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лучшим решением всё посмотреть и послушать историю, это оказалось самым правильным решением. А главное в этой экскурсии, была наша гид Тамара, прекрасный гид и человек. Она не только интересно рассказывает, но и вовлекла нас в саму жизнь дворца, мы играли в квест, отгадывали загадки, устроила нам фотосессию и в конце каждому подарила подарок 🎁. Прекрасно провели время в Царском Селе. Очень советую велопрогулку с гидом Тамара🩷👍

Добрый день всем. 10.08.26 забронировали экскурсию на велосипедах с нашим гидом Тамарой.
Добрый день всем. 10.08.26 забронировали экскурсию на велосипедах с нашим гидом Тамарой.
Добрый день всем. 10.08.26 забронировали экскурсию на велосипедах с нашим гидом Тамарой.
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Светлана
Это была незабываемая экскурсия! Дождь пытался нас напугать, но мы не поддались и Тамара поддержала наш порыв. Спасибо. Мы проехали по всем знаковым местам, узнали много интересного и того, что
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мы ещё не знали про Царское Село. Попили кофе в закрытой кофейне (спасибо хозяевам за гостеприимство) и узнали у Тамары в каком ресторане вкусно поужнать. Влюбились в город и его историю 🫶

Это была незабываемая экскурсия! Дождь пытался нас напугать, но мы не поддались и Тамара поддержала наш
Это была незабываемая экскурсия! Дождь пытался нас напугать, но мы не поддались и Тамара поддержала наш
Это была незабываемая экскурсия! Дождь пытался нас напугать, но мы не поддались и Тамара поддержала наш
Это была незабываемая экскурсия! Дождь пытался нас напугать, но мы не поддались и Тамара поддержала наш
Это была незабываемая экскурсия! Дождь пытался нас напугать, но мы не поддались и Тамара поддержала наш
Это была незабываемая экскурсия! Дождь пытался нас напугать, но мы не поддались и Тамара поддержала наш
Это была незабываемая экскурсия! Дождь пытался нас напугать, но мы не поддались и Тамара поддержала наш
Это была незабываемая экскурсия! Дождь пытался нас напугать, но мы не поддались и Тамара поддержала наш+2
Это была незабываемая экскурсия! Дождь пытался нас напугать, но мы не поддались и Тамара поддержала наш
Это была незабываемая экскурсия! Дождь пытался нас напугать, но мы не поддались и Тамара поддержала наш
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Д
Замечательный формат! Нам всем очень понравилось! Совершенно не утомительно, много новой, интересной информации! Экскурсия проходит в теплом рассказе о жизни императриц и императоров, истории. Игровые элементы экскурсии увлекают детей и взрослых!)
Тамара, спасибо Вам за прекрасную, увлекательную прогулку, которая осталась в сердце!
Отдельное СПАСИБО за то, что Вы нас настоятельно фотографировали!) Получились классные памятные семейные фотографии!
Замечательный формат! Нам всем очень понравилось! Совершенно не утомительно, много новой, интересной информации! Экскурсия проходит в
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Ирина
Прекрасный формат экскурсии, очень сложно было бы обойти всё пешком! Велосипеды удобные! Дочка 11лет была в восторге, тк долго ходить она не любит. А наперегонки мы как гоняли!
Тамара – прекрассный
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рассказчик! Взрослым были интересны факты и исторические события, связанные с местом, а для дочки был параллельно квест (собирала карту, отвечала на вопросы, получала конфеты и в конце нашла «клад») В следующий приезд обязательно повторим такой формат экскурсии с Тамарой, но уже в другом месте

Прекрасный формат экскурсии, очень сложно было бы обойти всё пешком! Велосипеды удобные! Дочка 11лет была в
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Константин
Понравилось все! И материал, и то как ребёнок слушал, и элементы квеста, и физ нагрузка, и помощь в ориентировании в незнакомом городе, и помощь с починкой велосипеда.
Выбирайте Тамару - не пропадёте и не заскучаете, и с ребенком точно!)
Понравилось все! И материал, и то как ребёнок слушал, и элементы квеста, и физ нагрузка, и
Понравилось все! И материал, и то как ребёнок слушал, и элементы квеста, и физ нагрузка, и
Понравилось все! И материал, и то как ребёнок слушал, и элементы квеста, и физ нагрузка, и
Понравилось все! И материал, и то как ребёнок слушал, и элементы квеста, и физ нагрузка, и
Понравилось все! И материал, и то как ребёнок слушал, и элементы квеста, и физ нагрузка, и
Понравилось все! И материал, и то как ребёнок слушал, и элементы квеста, и физ нагрузка, и
Понравилось все! И материал, и то как ребёнок слушал, и элементы квеста, и физ нагрузка, и
Понравилось все! И материал, и то как ребёнок слушал, и элементы квеста, и физ нагрузка, и+2
Понравилось все! И материал, и то как ребёнок слушал, и элементы квеста, и физ нагрузка, и
Понравилось все! И материал, и то как ребёнок слушал, и элементы квеста, и физ нагрузка, и
Тамара
Тамара
Ответ организатора:
Константин, спасибо за прекрасный отзыв! Вы были на своих велосипедах, но даже крутая техника иногда ломается, которая, к счастью, быстро
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чинится. Хорошо, что все прошло на "УРА": Федя нашел клад и фрагменты карты, спрятанные посланниками императрицы, ответил на самые сложные вопросы викторины, занял первое место, гоняя наперегонки со взрослыми, а самое главное - нашел клад знаний! До новых встреч в Царском Селе!

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Т
Для нас Велоэкскурсия - это был первый опыт. Желание попробовать возникло из того, что с нами был ребенок, мальчик 9 лет и понятно, что просто ходить по парку, наслаждаться красотой
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природы после экскурсии во Дворце, явно надолго его не хватит, заскучает, устанет. Почитали отзывы (спасибо тем кто оставил) и решили, что велоэкскурсия это наш вариант. Заранее уточнили размер велосипеда для ребенка под наш рост 135 см (стелс с ножным тормозом, колеса 20 дюймов), обеспечение безопасности (шлем есть).
Волнения отпали.
С погодой повезло.
Получили от Гида советы, где можно быстренько перекусить перед экскурсией (мы впервые в Царском селе, поэтому для нас эти моменты были важны). С Тамарой встретились у летнего кафе. Время встречи подкорректировали по завершению экскурсии по Дворцу.
Экскурсия началась с территории Екатерининского парка (пешая, т. к. велопрогулки по нему не предусмотрены), посетили Камероновую галерею, увидили зал с летающими столами и тарелочками, Верхнюю и Нижнюю ванны, Холодную баню, агатовые комнаты, Грот, Английский и Французский сады.
После Екатерининского парка мы сели на велосипеды и собственно сама велоэкскурсия проходит по Александровскому парку, побывали в Китае и окрестностях Парижа, … 2,5 часа пролетели быстро, интересно, познавательно для ребенка и взрослых. Ребенок не скучал ни минуты, был вовлечён в квест по поиску Грааля (клада).
Есть некоторые очень приятные фишки от Гида, которые от всех будущих потенциальных туристов сейчас утаю, чтобы вы получили неожиданное настроение.

На вопросы бабушки: что больше всего понравилось в Царском селе? Внук ответил: велоэкскурсия и Тамара. А Дворец не понравился? Ответ: Конечно понравился, но на велоэкскурсии было интересно, весело.
Очевидно, что велоэкскурсию он запомнит надолго.
Тамара молодец! Её экскурсия адаптирована с любовью к детям и познавательна для взрослых.
Настроение, впечатления, тепло и любовь Гида к своему городу и туристам, мы берём с собой.
Большое спасибо Тамаре!
Второй день нашего отпуска (гости из Москвы) удался на все 100%.

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