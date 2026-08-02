12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для посещения Царского Села - с мая по сентябрь. В это время парки и сады особенно красивы, а погода позволяет наслаждаться прогулками на свежем воздухе.

Приглашаем вас исследовать Царское Село - уникальный городок на окраине Петербурга, ставший центром российской истории. Вы пройдете по дорожкам Екатерининского парка, узнаете о быте российских императоров и детстве А.С. Пушкина. Погрузитесь в живую атмосферу самого поэтичного города России, посетите роскошные павильоны, знаменитую Золотую анфиладу Екатерининского дворца и Янтарную комнату. Прогулка по уютным улочкам, историческим местам и живописным паркам подарит незабываемые впечатления

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 6 чел.

Описание экскурсии

Царское Село вдоль и поперёк

Я проведу вас по ухоженным улочкам и достопримечательностям самого поэтичного и самого благоустроенного города царской России. Перед вами предстанут:

Роскошные павильоны Екатерининского парка : я расскажу, почему они такие разные, в чём их предназначение и архитектурные особенности.

: я расскажу, почему они такие разные, в чём их предназначение и архитектурные особенности. Знаменитую Золотую анфиладу Екатерининского дворца и Янтарную комнату (за дополнительную плату)

(за дополнительную плату) Александровский дворец — подарок «заботливой бабушки», рядом с которым мы поговорим о царскосельском летнем быте русских монархов.

— подарок «заботливой бабушки», рядом с которым мы поговорим о царскосельском летнем быте русских монархов. Белая башня , где вы поймёте, что Царское Село — территория детства.

, где вы поймёте, что Царское Село — территория детства. Императорский гараж и ферма — здесь поговорим о необычных хобби глав русского государства.

и ферма — здесь поговорим о необычных хобби глав русского государства. Феодоровский собор — полюбуемся блестящим образцом русского стиля архитектуры, который неизменно оставляет сильное впечатление!

— полюбуемся блестящим образцом русского стиля архитектуры, который неизменно оставляет сильное впечатление! Рядом с уютной дачей А. С. Пушкина вы узнаете, как жилось здесь поэту в медовый месяц.

вы узнаете, как жилось здесь поэту в медовый месяц. На тихих улочках у Соборной площади рассмотрим памятники модерна и поговорим о знаменитых царскоселах.

рассмотрим памятники модерна и поговорим о знаменитых царскоселах. И конечно, не обойдём вниманием Екатерининский собор и его драматическую историю уничтожения и воссоздания.

Если останутся силы — доберёмся до Дворцового госпиталя, или готической лютеранской кирхи — это не только исторические места, но и удивительные фотолокации.

Ожившая история города

Достопримечательности Царского Села шаг за шагом перестанут быть для вас просто историческими памятниками: я расскажу, как менялась здесь жизнь от 18 к 21 веку, поделюсь любопытными историями о дворцах и парках, храмах и дачах, местных школах и магазинчиках. Вы узнаете, чем занимались горожане в прошлые века, куда ходили за булочками, где купались и куда отдавали детей учиться. А заодно отыщете самые вкусные места Пушкина и познакомитесь с жизнью современных царскоселов.

Организационные детали