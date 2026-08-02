12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Прогуляйтесь по Екатерининскому парку, посетите знаменитые дворцы и узнайте о жизни императоров и детстве А.С. Пушкина. Велосипедный тур возможен
Приглашаем вас исследовать Царское Село - уникальный городок на окраине Петербурга, ставший центром российской истории. Вы пройдете по дорожкам Екатерининского парка, узнаете о быте российских императоров и детстве А.С. Пушкина. Погрузитесь в живую атмосферу самого поэтичного города России, посетите роскошные павильоны, знаменитую Золотую анфиладу Екатерининского дворца и Янтарную комнату.
Прогулка по уютным улочкам, историческим местам и живописным паркам подарит незабываемые впечатления
Лучшие месяцы для посещения Царского Села - с мая по сентябрь. В это время парки и сады особенно красивы, а погода позволяет наслаждаться прогулками на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Екатерининский парк
Екатерининский дворец
Янтарная комната
Александровский дворец
Белая башня
Императорский гараж
Федоровский собор
Дача А.С. Пушкина
Соборная площадь
Екатерининский собор
Описание экскурсии
Царское Село вдоль и поперёк
Я проведу вас по ухоженным улочкам и достопримечательностям самого поэтичного и самого благоустроенного города царской России. Перед вами предстанут:
Роскошные павильоны Екатерининского парка: я расскажу, почему они такие разные, в чём их предназначение и архитектурные особенности.
Знаменитую Золотую анфиладу Екатерининского дворца и Янтарную комнату (за дополнительную плату)
Александровский дворец — подарок «заботливой бабушки», рядом с которым мы поговорим о царскосельском летнем быте русских монархов.
Белая башня, где вы поймёте, что Царское Село — территория детства.
Императорский гараж и ферма — здесь поговорим о необычных хобби глав русского государства.
Феодоровский собор — полюбуемся блестящим образцом русского стиля архитектуры, который неизменно оставляет сильное впечатление!
Рядом с уютной дачей А. С. Пушкина вы узнаете, как жилось здесь поэту в медовый месяц.
На тихих улочках у Соборной площади рассмотрим памятники модерна и поговорим о знаменитых царскоселах.
И конечно, не обойдём вниманием Екатерининский собор и его драматическую историю уничтожения и воссоздания.
Если останутся силы — доберёмся до Дворцового госпиталя, или готической лютеранской кирхи — это не только исторические места, но и удивительные фотолокации.
Ожившая история города
Достопримечательности Царского Села шаг за шагом перестанут быть для вас просто историческими памятниками: я расскажу, как менялась здесь жизнь от 18 к 21 веку, поделюсь любопытными историями о дворцах и парках, храмах и дачах, местных школах и магазинчиках. Вы узнаете, чем занимались горожане в прошлые века, куда ходили за булочками, где купались и куда отдавали детей учиться. А заодно отыщете самые вкусные места Пушкина и познакомитесь с жизнью современных царскоселов.
Организационные детали
Экскурсию можно провести как в пешком, так и на велосипеде. При выборе велоэкскурсии продолжительность и стоимость увеличится
Билеты в Екатерининский парк и павильоны оплачиваются отдельно (посещение по желанию)
Возможно посещение Екатеринского дворца с музейным гидом (по желанию и оплачивается дополнительно)
Маршрут прогулки может быть адаптирован под ваши пожелания, возраст и степень знакомства с Царским Селом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Пушкине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 4157 туристов
Экскурсовод с 2009 года, работала во дворцах Пушкина и Павловска, живу в Царском Селе, люблю эти места и работаю гидом. Около 9000 взрослых и подрастающих туристов побывали на моих экскурсиях. И каждому я стремлюсь рассказать историю города так, чтобы Пушкин и Павловск стали ему родными. Из моря информации выбираю то, что удивит, вдохновит и запомнится именно вам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 237 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Алла
Дарья, спасибо за увлекательную, живую, познавательную экскурсию. Прекрасно провели время!
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Тина
Спасибо огромное Дарье!!! 🫶🏼 Погрузила в историю и рассказала много интересного! 🔥 Очень приятная! провела по местам, которые раньше видели, но многого не знали и было безумно увлекательно окунуться в прошлое с его тайнами.. 💫☺️ Очень рекомендую Дарью для приятной прогулки по красотам Екатерининского парка 🔥
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Ольга
Прекрасная экскурсия с Дарьей. Подача информации потрясающая, живая, информативная и очень интересная. Мы были на экскурсии с тремя детьми. Давно я так наглядно и интересно не изучала историю. А главное интерактивно и не скучно! Наша горячая рекомендация Дарьи как экскурсовода!
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Ибрагимов
Мы провели замечательные два час! Было интересно и познавательно! Дарья отличный рассказчик и профессиональный гид! Спасибо!
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Евгений
Дарья - отличный экскурсовод. Адаптировалась под родителей и детей, учитывает все пожелания и "капризы". Максимально интересная обзорная экскурсия. Имеет секретный доступ до некоторых локаций в Екатерининском парке))) Несколько раз был на экскурсии в парке, но Дарья открыла глаза на новые вещи и моменты.)
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Н
Наталия
Дарья, прекрасный рассказчик. 2 часа экскурсии прошли очень легко и познааально. Много интересных фактов узнали.
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