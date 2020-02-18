12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Царское Село — императорская резиденция в деталях и лицах

Познакомиться с достопримечательностями уютного и царственного Пушкина без скучных фактов и дат

Дарья
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Дарья – ваш гид
Приглашаю вас вместе исследовать Царское Село — городок на окраине Петербурга, ставший одним из центров российской истории.

Вы пройдете по дорожкам Екатерининского парка, узнаете о быте российских императоров и детстве А. С. Пушкина, а главное — погрузитесь в живую атмосферу самого поэтичного города России.
От 2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии12 отзывов
5
Царское Село — императорская резиденция в деталях и лицах
Царское Село — императорская резиденция в деталях и лицах

Что вас ожидает

Царское Село вдоль и поперек
Я проведу вас по ухоженным улочкам и достопримечательностям самого поэтичного и самого благоустроенного города царской России. Перед вами предстанут:
• Роскошные павильоны Екатерининского парка: я расскажу, почему они такие разные, в чем их предназначение и архитектурные особенности.
Александровский дворец — подарок «заботливой бабушки», рядом с которым мы поговорим о царскосельском летнем быте русских монархов.
Белая башня, где вы поймете, Царское Село — территория детства.
Императорский гараж и ферма — здесь поговорим о необычных глав русского государства.
Федоровский собор — полюбуемся блестящим образцом русского стиля архитектуры, который неизменно оставляет сильное впечатление!
• Рядом с уютной дачей А. С. Пушкина вы узнаете, как жилось здесь поэту в медовый месяц.
• На тихих улочках у Соборной площади рассмотрим памятники модерна и поговорим о знаменитых царскоселах.
• И, конечно, не обойдем вниманием Екатерининский собор и его драматическую историю уничтожения и воссоздания.

Если останутся силы — доберемся до дачи великого князя Бориса Владимировича, или Дворцового госпиталя, или готической лютеранской кирхи — это не только исторические места, но и удивительные фотолокации.

Ожившая история города
Достопримечательности Царского Села шаг за шагом перестанут быть для вас просто историческими памятниками: я расскажу, как менялась здесь жизнь от 18 к 21 веку, поделюсь любопытными историями о дворцах и парках, храмах и дачах, местных школах и магазинчиках. Вы узнаете, кто чем занимались горожане в прошлые века, куда ходили за булочками, где купались и куда отдавали детей учиться. А заодно отыщете самые вкусные места Пушкина и познакомитесь с жизнью современных царскоселов.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести как в пешком, так и на велосипеде. При выборе велоэкскурсии стоимость увеличится
  • Билеты в Екатерининский парк и павильоны оплачиваются отдельно (по желанию)
  • Маршрут прогулки может быть адаптирован под ваши пожелания, возраст и степень знакомства с Царским Селом
Царское Село — императорская резиденция в деталях и лицах
Царское Село — императорская резиденция в деталях и лицах
Царское Село — императорская резиденция в деталях и лицах
Царское Село — императорская резиденция в деталях и лицах
Царское Село — императорская резиденция в деталях и лицах
Царское Село — императорская резиденция в деталях и лицах
Царское Село — императорская резиденция в деталях и лицах
Царское Село — императорская резиденция в деталях и лицах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Экскурсовод с 2009 года, филолог СПбГУ по образованию, петербурженка из Царского Села. Около 6500 взрослых и подрастающих туристов побывали на моих экскурсиях. Люблю людей, считаю, что качественное общение — это ценность и радость. Нет скуке и банальности! Из моря информации выбираю для вас то, что удивит, вдохновит и запомнится вам.
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 февраля 2020
Дарья - замечательный и очень профессиональный гид. Были с дочкой 10 лет, было очень интересно нам обеим, 2 часа пролетели незаметно. С удовольствием вернемся еще! Спасибо!!
1 декабря 2019
Все просто замечательно! Спасибо огромное Дарье за увлекательнейшую экскурсию 😊
5 ноября 2019
Экскурсия с Дашей была супер! На одном дыхании! Спасибо огромное за прекрасный день!
10 октября 2019
Огромное спасибо Дарье за интересное и познавательное путешествие в мир прошлого! Глубокое погружение в тему, отзывчивость и терпение - основные черты нашего экскурсовода. Спасибо, что существует такая возможность прогулок.
9 октября 2019
Дарья прекрасный гид!
Интересная, комфортная и небанальная экскурсия в сочетании с потрясающими красотами Екатерининского парка и Пушкина, в красках золотой осени... Мы влюбились в эти места! Спасибо!
28 сентября 2019
Были на экскурсии с Дарьей 15 сентября, очень понравилось. Несмотря на некомфортные погодные условия, экскурсия прошла замечательно. Даша предложила формат автомобильно-пешей прогулки, который нам очень подошёл. Ну а органная музыка в кирхе, сделала наш день незабываемым! Обязательно воспользуемся услугами Дарьи снова, так как остались ещё уголки Царского Села, которые мы хотим увидеть.
11 сентября 2019
Огромное спасибо, все было великолепно!
6 сентября 2019
Очень увлекательная и познавательная экскурсия. Спасибо Дарье за положительные эмоции.
30 августа 2019
21 августа я с детьми была на экскурсии "Царское село - императорская резиденция". Нашим экскурсоводом была Даша. Очень приятный и интеллигентный человек. Она смогла нас увлечь своим рассказом об этом уникальном месте. Было интересно и приятно слушать ее и любоваться местными красотами. Огромное спасибо!!! Мы были просто очарованы и мечтаем вернуться в Царское Село еще раз.
21 августа 2019
Большое спасибо Дарье! Интересно, познавательно и легко.
Ещё 2 отзыва

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Судьба Царского села любопытна с самого его основания. Здесь проводили летнее время русские монархи, гостили известные европейцы. По улицам и паркам Пушкина бродили лицеисты, ставшие выдающимися историческими деятелями; город помнит годы оккупации и революционные перемены. И всё же та рукотворно-природная красота этих мест, которую так ценила царская фамилия, осталась нетронутой — я приглашаю вас прикоснуться к ней и узнать главное о Царском селе.

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