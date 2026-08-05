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Экскурсии в Пушкине

Найдено 30 экскурсий в Пушкине, цены от 1200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Велоэкскурсия по Царскому Селу с прокатом велосипедов
На велосипеде
2.5 часа
-
5%
88 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу с прокатом велосипедов
Исследовать два парка, погрузиться в их историю и архитектуру в лёгком и увлекательном формате
Начало: Лицейский садик
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 10 355 ₽10 900 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест в Царском Селе
Пешая
1.5 часа
-
5%
106 отзывов
Квест
до 10 чел.
Экскурсия-квест в Царском Селе
Погрузитесь в мир загадок и тайн Царского Села! Увлекательная экскурсия-квест для всей семьи, где каждый найдет что-то интересное
Начало: В городе Пушкин
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 7125 ₽7500 ₽ за всё до 4 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Пешая
2 часа
237 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Прогуляйтесь по Екатерининскому парку, посетите знаменитые дворцы и узнайте о жизни императоров и детстве А.С. Пушкина. Велосипедный тур возможен
Завтра в 12:30
12 авг в 09:00
от 10 300 ₽ за всё до 3 чел.
Прогулка по следам императрицы в Екатерининском парке
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по следам императрицы в Екатерининском парке
Провести день с Екатериной II
Начало: Входа в парк у лицея
10 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от 6800 ₽ за всё до 10 чел.
Царское Село: дворцы, парки и судьбы императоров
Пешая
3 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Царское Село: дворцы, парки и судьбы императоров
Пройти по парадным залам, увидеть Янтарную комнату и услышать истории о жизни царей и прошлом страны
Завтра в 11:00
15 авг в 14:00
от 9900 ₽ за всё до 6 чел.
Царское Село: в погоне за кладом
Пешая
1.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Царское Село: в погоне за кладом
Погулять по паркам Царского Села, узнать о них интересные факты и найти клад
Начало: Лицейский сад
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 6 чел.
Пушкин: прогулка вокруг Колонистского пруда
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пушкин: прогулка вокруг Колонистского пруда
Неочевидный маршрут по Царскому Селу вдали от туристических троп
Начало: У вокзала Царского Села
15 авг в 11:00
16 авг в 14:00
от 6800 ₽ за всё до 10 чел.
Прогулка по улицам Пушкина
Пешая
3 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по улицам Пушкина
Узнайте, как Пушкин хранит историческую память, и погрузитесь в атмосферу Царского Села. Увидите уникальные здания и услышите удивительные истории
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от 8000 ₽ за всё до 2 чел.
Царское Село - любимая резиденция трёх императриц
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Царское Село - любимая резиденция трёх императриц
Прикоснуться к истории русской монархии в красивом дворцово-парковом ансамбле (в Пушкине)
Начало: В Царском Селе
11 авг в 10:00
12 авг в 14:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Екатерининский и Александровский парки в Царском Селе
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Екатерининский и Александровский парки в Царском Селе
Прогуляться по загородным имениям императорской семьи и узнать об аристократических буднях
Начало: В Лицейском саду
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:15
Завтра в 12:15
10 авг в 12:15
2500 ₽ за человека
Семейный квест-экскурсия по Александровскому парку (5-15 лет)
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Семейный квест-экскурсия по Александровскому парку (5-15 лет)
Пуститься на поиски царских подарков, разгадать тайные знаки и вспомнить историю России
Начало: У входа в Александровский парк в Пушкине
11 авг в 08:00
12 авг в 08:30
от 8500 ₽ за всё до 4 чел.
От рассвета до заката: о Романовых на аллеях Александровского парка в Царском Селе
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
От рассвета до заката: о Романовых на аллеях Александровского парка в Царском Селе
Послушать личные истории из жизни венценосной семьи
Начало: У входа в Александровский парк
15 авг в 10:00
16 авг в 14:00
от 6800 ₽ за всё до 10 чел.
Волшебство Царского Села
Пешая
1.5 часа
-
15%
10 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Волшебство Царского Села
Прогуляться по Екатерининскому парку и окунуться в атмосферу императорского великолепия
Начало: На Садовой улице в Пушкине
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:45
14 авг в 13:45
24 авг в 13:45
1700 ₽2000 ₽ за человека
Царское Село и Павловск: барокко и классицизм
На машине
4.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Царское Село и Павловск: барокко и классицизм
Проследить эволюцию русской архитектуры и садово-паркового искусства 18 века
Начало: Екатерининского парка
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 12 550 ₽ за всё до 6 чел.
Под сенью Царскосельских парков
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Под сенью Царскосельских парков
Исследовать в Пушкине знаменитые парки - Екатерининский и Александровский
Начало: В г. Пушкин, на Дворцовой улице
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
2500 ₽ за человека
Фотопрогулка по Екатерининскому парку - в Пушкине
Пешая
30 минут
-
5%
3 отзыва
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Екатерининскому парку - в Пушкине
Индивидуальная фотопрогулка в Пушкине поможет сохранить ваши эмоции на фоне исторических аллей и набережной. Прекрасный способ запечатлеть моменты
Начало: У входа в Екатерининский парк
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от 9975 ₽10 500 ₽ за всё до 3 чел.
Удивительное Царское Село
На машине
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительное Царское Село
Автопутешествие из Пушкина по малоизвестным уголкам императорской резиденции
18 авг в 09:00
19 авг в 09:00
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
По блистательному Царскому Селу - с историком
Пешая
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
По блистательному Царскому Селу - с историком
Увидеть город в контексте эпох через захватывающее погружение в прошлое
Начало: У Екатерининского дворца
29 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 10 800 ₽ за всё до 6 чел.
Серебряный век в Царском Селе
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Серебряный век в Царском Селе
Перенестись в прошлое и узнать, где и почему рождаются стихи
Завтра в 12:00
12 авг в 09:00
от 10 300 ₽ за всё до 6 чел.
Царское Село и Екатерина II
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Царское Село и Екатерина II
Изучить Екатерининский парк и лучше понять его создательницу
Начало: У Екатерининского дворца
Завтра в 12:30
12 авг в 09:00
от 10 300 ₽ за всё до 6 чел.
«Царские подарки» - семейная экскурсия-квест
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
«Царские подарки» - семейная экскурсия-квест
Пройти по Александровскому парку и разгадать загадки российских императоров
Начало: В городе Пушкин
10 авг в 19:00
11 авг в 08:30
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Скандиэкскурсия в Александровском парке в Пушкине
Пешая
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Скандиэкскурсия в Александровском парке в Пушкине
Бодрым шагом с палками для скандинавской ходьбы за историями об императоре-стороннике ЗОЖ
Начало: У Александровского дворца
22 авг в 18:00
25 авг в 11:00
1600 ₽ за человека
Прогулка по паркам Царского Села: Екатерининский и Александровский
Пешая
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Прогулка по паркам Царского Села: Екатерининский и Александровский
Увидеть и сравнить две жемчужины одной императорской резиденции в Пушкине
Начало: У входа в Екатерининский парк
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2400 ₽ за человека
Царскосельский лицей и Екатерининский парк: вдохновение наукой и природой
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Царскосельский лицей и Екатерининский парк: вдохновение наукой и природой
Посетить must-see-места города Пушкина, связанные со многими великими именами
Начало: У Царскосельского лицея
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 8700 ₽ за всё до 6 чел.
Царское Село Анны Ахматовой
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Царское Село Анны Ахматовой
Маршрут по местам, оставшимся в судьбе поэтессы и стихах
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Уличный квест без гида «Спасти рядового Пушкина» (16+)
Пешая
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Уличный квест без гида «Спасти рядового Пушкина» (16+)
Расследовать загадочное преступление в Пушкине и заодно изучить город
Начало: На Садовой улице в г. Пушкин
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 1200 ₽ за всё до 6 чел.
Царское село и Петергоф - две императорские резиденции за день
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Царское село и Петергоф - две императорские резиденции за день
Увидеть и сравнить две жемчужины, что принадлежали одной императорской династии
Начало: Царское село
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 16 200 ₽ за всё до 4 чел.
Царскосельские детки в Александровском парке в Пушкине
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Царскосельские детки в Александровском парке в Пушкине
Выяснить, каким было детство у правителей царской России и детей из других сословий
Начало: В районе Александровского дворца, город Пушкин
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 7200 ₽ за всё до 10 чел.
Золотая пора в Царском Селе
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Золотая пора в Царском Селе
Найти истоки пушкинской поэзии и секретные уголки парков
Начало: В Царском Селе
11 авг в 11:00
12 авг в 14:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Свадебная прогулка в Царском Селе
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Свадебная прогулка в Царском Селе
Романтическая прогулка по Екатерининскому парку с увлекательными историями и советами для фотосессий. Идеально для вашего особенного дня
Завтра в 12:30
12 авг в 09:30
от 16 000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Э
Скандиэкскурсия в Александровском парке в Пушкине
Получила огромное удовльствие от прогулки. Правда, подготовилась к спортивному темпу (всё-таки скандиэкскурсия), а шли мы небыстро и с остановками на
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историческое погружение… Родные места, изобилие исторических фактов, дополняющих мои не такие уж скудные знания. Парк знаю хорошо, но было очень интересно взглянуть на знакомые места через призму прошлого и погрузиться в рассказы о жизни, увлечениях, и развлечениях семей и людей, для которых парк был домом. Спасибо Татьяне и Марии за чудесный вечер и увлекательную экскурсию! Мария дополнила нашу экскурсию упражнениями на координацию, ловкость и хорошую спортивную разминку!

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О
Царское Село и Екатерина II
С уверенностью рекомендую Дарью. Самые приятные впечатления после экскурсии
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Т
Прогулка по следам императрицы в Екатерининском парке
В день нашей свадьбы 25.07.2026 мы решили сделать подарок близким и организовали экскурсию „Прогулка по следам императрицы в Екатерининском парке“.
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И мы не прогадали!
Огромное спасибо нашему гиду Татьяне за этот потрясающий праздник. Она смогла увлечь абсолютно всех гостей, рассказывала невероятно интересно, легко и с душой. Все остались в полном восторге, до сих пор делятся впечатлениями!
Екатерининский парк прекрасен, а с таким профессионалом, как Татьяна, он открылся для нас с новой стороны.
Татьяна, спасибо Вам за безупречную организацию и неоценимый вклад в атмосферу нашего праздника. Мы точно вернемся к Вам за новыми прогулками. 😊

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Екатерина
Семейный квест-экскурсия по Александровскому парку (5-15 лет)
Гульнара - прекрасный рассказчик, квест удался на все 100%. Детям 7, 10, 11 и 12 лет было интересно, все включились
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в игру, и очень рады были находкам и решению задач. Младший после посещения горы Парнас увлекся и начал писать стихи. Экскурсия пролетела на одном дыхании - очарованы городом и парком и взрослые и дети. Нам еще очень помогли советы Гульнары по еще и прочим достопримечательностям города Пушкин. Спасибо за чудесный день.

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А
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Дарья, спасибо за увлекательную, живую, познавательную экскурсию. Прекрасно провели время!
Дарья, спасибо за увлекательную, живую, познавательную экскурсию. Прекрасно провели время!
Дарья, спасибо за увлекательную, живую, познавательную экскурсию. Прекрасно провели время!
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Ирина
Экскурсия-квест в Царском Селе
прекрасный гид Тамара. мы были просто счастливы! спасибо!!
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к
Волшебство Царского Села
Очень признательны Галине за замечательную экскурсию! Выбрала гида по отзывам - все они абсолютно заслужены. Екатерининский парк и дворец, конечно,
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поражают великолепием и размахом и впечатлят в любую погоду, но именно в солнечный день барочная роскошь играет красками в полную силу. Благодаря Галине история этого места буквально оживала у нас на глазах. Она настолько интересно и непринужденно рассказывала об исторических событиях, о великих русских императрицах, о смыслах, вложенных в каждый уголок этого исторического места, что даже дочка-подросток, совсем не интересующаяся историей, запомнила немало фактов о наших великих правительницах и их эпохе. Экскурсия не о политике, а о людях — очень тепло и с большой любовью к нашей истории. Также побывали на экскурсии с Галиной в Петропавловской крепости - однозначно её рекомендую.
Кроме того, хочется отметить, что гид всегда на связи: очень оперативно отвечает на все оргвопросы (как добраться до места, на какие сеансы купить билеты, сколько времени ещё заложить на прогулку после экскурсии и т. д.). Резюмируя - однозначно рекомендую экскурсии с Галиной - маршруты логичные и неутомительные, подойдут в том числе школьникам, узнаете много интересного от очень комфортного в общении человека. И советую в Екатерининский парк взять по корм для белок и уточек, коих много в парке.

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Е
Велоэкскурсия по Царскому Селу с прокатом велосипедов
Рекомендую! Интересно, познавательно, увлекательно. От начала до конца все понравилось!
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Е
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Прекрасная экскурсия, волшебный экскурсовод Дарья, нам все очень понравилось. Дарья провела нас по всему парку, подробно и увлекательно рассказала про
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все здания, памятники, архитектуру, строение парка, исторический контекст, дала рекомендации, куда ещё стоит зайти. Дарья отличный рассказчик, все очень живо, доступно и интересно. Рекомендую 👍

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И
Велоэкскурсия по Царскому Селу с прокатом велосипедов
оригинальный, интересный, увлекательный маршрут-квест. познавательная экскурсия. мы с детьми остались очень довольны
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Всего 569 отзывов в Пушкине

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину

Самые популярные экскурсии в Пушкине
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Велоэкскурсия по Царскому Селу с прокатом велосипедов;
  2. Экскурсия-квест в Царском Селе;
  3. Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах;
  4. Прогулка по следам императрицы в Екатерининском парке;
  5. Царское Село: дворцы, парки и судьбы императоров.
Что посмотреть в Пушкине
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Екатерининский дворец;
  2. Александровский парк;
  3. Екатерининский парк;
  4. Павильон Эрмитаж;
  5. Царскосельский лицей;
  6. Александровский дворец;
  7. Янтарная комната;
  8. Адмиралтейство;
  9. Китайская деревня.
Сколько стоит экскурсия по Пушкину в августе 2026
Сейчас в Пушкине можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 1200 до 16 200 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 569 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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