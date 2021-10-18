Все экскурсии в Пушкине
Доступно 5 экскурсий 🚌 в Пушкине на 2021 год, 88 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 800₽
за 1-4 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Индивидуальная экскурсия
2ч
60004 500₽
за 1-15 чел.
Царское Село — императорская резиденция в деталях и лицах
Познакомиться с достопримечательностями уютного и царственного Пушкина без скучных фактов и дат
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 500₽
за 1-10 чел.
Прогулка по улицам Пушкина
Раскрыть историю старинных зданий и ощутить царящий в городе дух поэзии и красоты
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 250₽
за 1-5 чел.
Царское Село изнутри
Погулять по историческому центру, увидеть здания разных эпох и узнать интересные факты о городе
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 640₽
за 1-6 чел.
Царское Село 18 века: тайны истории
Беседы о Елизавете, балах и маскарадах, а также о царскосельских лютеранах и ингерманландских финнах
Последние отзывы «Экскурсии Пушкина»
- ССветлана18 октября 2021Экскурсия очень понравилась, огромное спасибо экскурсоводу Дарье! Два часа экскурсии пролетели на одном дыхании. Множество интересных фактов и историй открыли для нас Царское село с новой стороны. Отдельная благодарность Дарье за то, что отлично адаптировала экскурсию для двух школьников, которые не заскучали и даже многое запомнили
- ЕЕлена18 октября 2021Мы ходили на экскурсию с Тамарой по Царскому селу. Сочетание пешей и велопрогулки - это было прекрасно. Мы много успели посмотреть и не умереть. Тамара прекрасно рассказывала и даже устроила мини викторину для ребенка с вопросами по ходу прогулки и призами. Мы провели прекрасный день с Тамарой в Царском
- ЕЕкатерина11 октября 2021Великолепная экскурсия! Потрясающий экскурсовод! Лучший экскурсия, которую я брала на Трипстере! Всем очень рекомендую! Дарья очень приятная и эрудированная, легко идёт на контакт. Время пролетело незаметно! Спасибо!
- ИИрина11 октября 2021Были на маршруте " Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах" с экскурсоводом Дарьей. Два часа пролетели как одно мгновение. Прекрасно построен маршрут, во время которого увидели самые красивые панорамы парка. Очень интересно раскрыта тема. Дарья прекрасный рассказчик. Она виртуозно, очень органично и грамотно соединила в рассказе информацию об истории Царского Села, архитектуре, истории России, жизни и быте императорской семьи. Прекрасное впечатление об экскурсии! В итоге - много новой интересной информации, красивые фотографии, и отличное настроение. Дарья! Искреннее СПАСИБО за Вашу экскурсию.
- ЮЮлия7 октября 2021Отлично спланированная экскурсия, легкая и интересная подача для детей и взрослых. Тамара - опытный и приятный рассказчик! Смело рекомендуем!
- ННаталья7 октября 2021Получили огромное удовольствие от экскурсии c Тамарой! Прекрасная погода, нстроение и г. Пушкин. Отличная идея проводить экскурсию на велосипедах, т к не устаешь во время экскурсии, все прохдит бодро и энергично. Много прекрасных мест успели увидеть. Спасибо.
- Отзыв на: Царское Село изнутриЕЕлена27 сентября 2021Благодарим Викторию за чудесную прогулку по осеннему Пушкину. Нам очень понравилось гулять по улицам и паркам города, любоваться его старинными домами и, конечно, слушать интересные истории о его прошлом и людях, которые когда-то здесь бывали. Виктория - прекрасный рассказчик и время нашей встречи пролетело незаметно. Она очень эмоциональна, интеллигентна, а, главное, очень любит свой родной город. Рекомендую экскурсию путешественникам, которые хотят познакомиться с Царским Селом поближе.
- ЮЮлия25 сентября 2021Людмила - замечательный гид. Дети слушали с раскрытыми ртами. Покормили синичек с руки, представили себя на балу у Екатерины, поиграли в Море волнуется раз, изображая статуи, запустили бумажные кораблики, параллельно узнав много интересных слов и архитектурных терминов. Все в восторге. Даже взрозлые. Рекомендуем однозначно
- Отзыв на: Царское Село 18 века: тайны историиННаталья13 сентября 2021Огромное спасибо Виктории за интересный рассказ. Она прекрасно владеет материалом, все три часа прошли на одном дыхании.
- Отзыв на: Царское Село изнутриГГалина1 сентября 2021Мы были на экскурсии с Викторией. Спасибо ей большое за интересный рассказ, отличное настроение и подаренную нам красоту места.