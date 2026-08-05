Экскурсии в Пушкине

-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу с прокатом велосипедов
Исследовать два парка, погрузиться в их историю и архитектуру в лёгком и увлекательном формате
Начало: Лицейский садик
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 10 355 ₽
10 900 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Квест
до 10 чел.
Экскурсия-квест в Царском Селе
Погрузитесь в мир загадок и тайн Царского Села! Увлекательная экскурсия-квест для всей семьи, где каждый найдет что-то интересное
Начало: В городе Пушкин
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 7125 ₽
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Прогуляйтесь по Екатерининскому парку, посетите знаменитые дворцы и узнайте о жизни императоров и детстве А.С. Пушкина. Велосипедный тур возможен
Завтра в 12:30
12 авг в 09:00
от 10 300 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по следам императрицы в Екатерининском парке
Провести день с Екатериной II
Начало: Входа в парк у лицея
10 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от 6800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборЦарское Село: дворцы, парки и судьбы императоров
Пройти по парадным залам, увидеть Янтарную комнату и услышать истории о жизни царей и прошлом страны
Завтра в 11:00
15 авг в 14:00
от 9900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Царское Село: в погоне за кладом
Погулять по паркам Царского Села, узнать о них интересные факты и найти клад
Начало: Лицейский сад
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пушкин: прогулка вокруг Колонистского пруда
Неочевидный маршрут по Царскому Селу вдали от туристических троп
Начало: У вокзала Царского Села
15 авг в 11:00
16 авг в 14:00
от 6800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по улицам Пушкина
Узнайте, как Пушкин хранит историческую память, и погрузитесь в атмосферу Царского Села. Увидите уникальные здания и услышите удивительные истории
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от 8000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Царское Село - любимая резиденция трёх императриц
Прикоснуться к истории русской монархии в красивом дворцово-парковом ансамбле (в Пушкине)
Начало: В Царском Селе
11 авг в 10:00
12 авг в 14:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Екатерининский и Александровский парки в Царском Селе
Прогуляться по загородным имениям императорской семьи и узнать об аристократических буднях
Начало: В Лицейском саду
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:15
Завтра в 12:15
10 авг в 12:15
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Семейный квест-экскурсия по Александровскому парку (5-15 лет)
Пуститься на поиски царских подарков, разгадать тайные знаки и вспомнить историю России
Начало: У входа в Александровский парк в Пушкине
11 авг в 08:00
12 авг в 08:30
от 8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
От рассвета до заката: о Романовых на аллеях Александровского парка в Царском Селе
Послушать личные истории из жизни венценосной семьи
Начало: У входа в Александровский парк
15 авг в 10:00
16 авг в 14:00
от 6800 ₽ за всё до 10 чел.
-
15%
Мини-группа
до 10 чел.
Волшебство Царского Села
Прогуляться по Екатерининскому парку и окунуться в атмосферу императорского великолепия
Начало: На Садовой улице в Пушкине
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:45
14 авг в 13:45
24 авг в 13:45
1700 ₽
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Царское Село и Павловск: барокко и классицизм
Проследить эволюцию русской архитектуры и садово-паркового искусства 18 века
Начало: Екатерининского парка
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 12 550 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Под сенью Царскосельских парков
Исследовать в Пушкине знаменитые парки - Екатерининский и Александровский
Начало: В г. Пушкин, на Дворцовой улице
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
2500 ₽ за человека
-
5%
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Екатерининскому парку - в Пушкине
Индивидуальная фотопрогулка в Пушкине поможет сохранить ваши эмоции на фоне исторических аллей и набережной. Прекрасный способ запечатлеть моменты
Начало: У входа в Екатерининский парк
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от 9975 ₽
10 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительное Царское Село
Автопутешествие из Пушкина по малоизвестным уголкам императорской резиденции
18 авг в 09:00
19 авг в 09:00
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По блистательному Царскому Селу - с историком
Увидеть город в контексте эпох через захватывающее погружение в прошлое
Начало: У Екатерининского дворца
29 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 10 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Серебряный век в Царском Селе
Перенестись в прошлое и узнать, где и почему рождаются стихи
Завтра в 12:00
12 авг в 09:00
от 10 300 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Царское Село и Екатерина II
Изучить Екатерининский парк и лучше понять его создательницу
Начало: У Екатерининского дворца
Завтра в 12:30
12 авг в 09:00
от 10 300 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
«Царские подарки» - семейная экскурсия-квест
Пройти по Александровскому парку и разгадать загадки российских императоров
Начало: В городе Пушкин
10 авг в 19:00
11 авг в 08:30
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Скандиэкскурсия в Александровском парке в Пушкине
Бодрым шагом с палками для скандинавской ходьбы за историями об императоре-стороннике ЗОЖ
Начало: У Александровского дворца
22 авг в 18:00
25 авг в 11:00
1600 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Прогулка по паркам Царского Села: Екатерининский и Александровский
Увидеть и сравнить две жемчужины одной императорской резиденции в Пушкине
Начало: У входа в Екатерининский парк
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Царскосельский лицей и Екатерининский парк: вдохновение наукой и природой
Посетить must-see-места города Пушкина, связанные со многими великими именами
Начало: У Царскосельского лицея
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 8700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Царское Село Анны Ахматовой
Маршрут по местам, оставшимся в судьбе поэтессы и стихах
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 6 чел.
Уличный квест без гида «Спасти рядового Пушкина» (16+)
Расследовать загадочное преступление в Пушкине и заодно изучить город
Начало: На Садовой улице в г. Пушкин
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 1200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Царское село и Петергоф - две императорские резиденции за день
Увидеть и сравнить две жемчужины, что принадлежали одной императорской династии
Начало: Царское село
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 16 200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Царскосельские детки в Александровском парке в Пушкине
Выяснить, каким было детство у правителей царской России и детей из других сословий
Начало: В районе Александровского дворца, город Пушкин
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 7200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Золотая пора в Царском Селе
Найти истоки пушкинской поэзии и секретные уголки парков
Начало: В Царском Селе
11 авг в 11:00
12 авг в 14:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Свадебная прогулка в Царском Селе
Романтическая прогулка по Екатерининскому парку с увлекательными историями и советами для фотосессий. Идеально для вашего особенного дня
Завтра в 12:30
12 авг в 09:30
от 16 000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Э
Получила огромное удовльствие от прогулки. Правда, подготовилась к спортивному темпу (всё-таки скандиэкскурсия), а шли мы небыстро и с остановками на
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О
С уверенностью рекомендую Дарью. Самые приятные впечатления после экскурсии
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Т
В день нашей свадьбы 25.07.2026 мы решили сделать подарок близким и организовали экскурсию „Прогулка по следам императрицы в Екатерининском парке“.
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Гульнара - прекрасный рассказчик, квест удался на все 100%. Детям 7, 10, 11 и 12 лет было интересно, все включились
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А
Дарья, спасибо за увлекательную, живую, познавательную экскурсию. Прекрасно провели время!
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прекрасный гид Тамара. мы были просто счастливы! спасибо!!
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к
Очень признательны Галине за замечательную экскурсию! Выбрала гида по отзывам - все они абсолютно заслужены. Екатерининский парк и дворец, конечно,
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Е
Рекомендую! Интересно, познавательно, увлекательно. От начала до конца все понравилось!
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Е
Прекрасная экскурсия, волшебный экскурсовод Дарья, нам все очень понравилось. Дарья провела нас по всему парку, подробно и увлекательно рассказала про
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И
оригинальный, интересный, увлекательный маршрут-квест. познавательная экскурсия. мы с детьми остались очень довольны
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Всего 569 отзывов в Пушкине
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Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину
Самые популярные экскурсии в Пушкине
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