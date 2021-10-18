Экскурсии в Пушкине

Отзыв на: Царское Село — императорская резиденция в деталях и лицах С Светлана 5 Экскурсия очень понравилась, огромное спасибо экскурсоводу Дарье! Два часа экскурсии пролетели на одном дыхании. Множество интересных фактов и историй открыли для нас Царское село с новой стороны. Отдельная благодарность Дарье за то, что отлично адаптировала экскурсию для двух школьников, которые не заскучали и даже многое запомнили

Отзыв на: Велоэкскурсия по Царскому Селу Е Елена 5 Мы ходили на экскурсию с Тамарой по Царскому селу. Сочетание пешей и велопрогулки - это было прекрасно. Мы много успели посмотреть и не умереть. Тамара прекрасно рассказывала и даже устроила мини викторину для ребенка с вопросами по ходу прогулки и призами. Мы провели прекрасный день с Тамарой в Царском

Отзыв на: Царское Село — императорская резиденция в деталях и лицах Е Екатерина 5 Великолепная экскурсия! Потрясающий экскурсовод! Лучший экскурсия, которую я брала на Трипстере! Всем очень рекомендую! Дарья очень приятная и эрудированная, легко идёт на контакт. Время пролетело незаметно! Спасибо!

Отзыв на: Царское Село — императорская резиденция в деталях и лицах И Ирина 5 Были на маршруте " Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах" с экскурсоводом Дарьей. Два часа пролетели как одно мгновение. Прекрасно построен маршрут, во время которого увидели самые красивые панорамы парка. Очень интересно раскрыта тема. Дарья прекрасный рассказчик. Она виртуозно, очень органично и грамотно соединила в рассказе информацию об истории Царского Села, архитектуре, истории России, жизни и быте императорской семьи. Прекрасное впечатление об экскурсии! В итоге - много новой интересной информации, красивые фотографии, и отличное настроение. Дарья! Искреннее СПАСИБО за Вашу экскурсию.

Отзыв на: Велоэкскурсия по Царскому Селу Ю Юлия 5 Отлично спланированная экскурсия, легкая и интересная подача для детей и взрослых. Тамара - опытный и приятный рассказчик! Смело рекомендуем!

Отзыв на: Велоэкскурсия по Царскому Селу Н Наталья 5 Получили огромное удовольствие от экскурсии c Тамарой! Прекрасная погода, нстроение и г. Пушкин. Отличная идея проводить экскурсию на велосипедах, т к не устаешь во время экскурсии, все прохдит бодро и энергично. Много прекрасных мест успели увидеть. Спасибо.

Отзыв на: Царское Село изнутри Е Елена 5 Благодарим Викторию за чудесную прогулку по осеннему Пушкину. Нам очень понравилось гулять по улицам и паркам города, любоваться его старинными домами и, конечно, слушать интересные истории о его прошлом и людях, которые когда-то здесь бывали. Виктория - прекрасный рассказчик и время нашей встречи пролетело незаметно. Она очень эмоциональна, интеллигентна, а, главное, очень любит свой родной город. Рекомендую экскурсию путешественникам, которые хотят познакомиться с Царским Селом поближе.

Ю Юлия 5 Людмила - замечательный гид. Дети слушали с раскрытыми ртами. Покормили синичек с руки, представили себя на балу у Екатерины, поиграли в Море волнуется раз, изображая статуи, запустили бумажные кораблики, параллельно узнав много интересных слов и архитектурных терминов. Все в восторге. Даже взрозлые. Рекомендуем однозначно

Отзыв на: Царское Село 18 века: тайны истории Н Наталья 5 Огромное спасибо Виктории за интересный рассказ. Она прекрасно владеет материалом, все три часа прошли на одном дыхании.