Экскурсии в Пушкине

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поражают великолепием и размахом и впечатлят в любую погоду, но именно в солнечный день барочная роскошь играет красками в полную силу. Благодаря Галине история этого места буквально оживала у нас на глазах. Она настолько интересно и непринужденно рассказывала об исторических событиях, о великих русских императрицах, о смыслах, вложенных в каждый уголок этого исторического места, что даже дочка-подросток, совсем не интересующаяся историей, запомнила немало фактов о наших великих правительницах и их эпохе. Экскурсия не о политике, а о людях — очень тепло и с большой любовью к нашей истории. Также побывали на экскурсии с Галиной в Петропавловской крепости - однозначно её рекомендую.

Кроме того, хочется отметить, что гид всегда на связи: очень оперативно отвечает на все оргвопросы (как добраться до места, на какие сеансы купить билеты, сколько времени ещё заложить на прогулку после экскурсии и т. д.). Резюмируя - однозначно рекомендую экскурсии с Галиной - маршруты логичные и неутомительные, подойдут в том числе школьникам, узнаете много интересного от очень комфортного в общении человека. И советую в Екатерининский парк взять по корм для белок и уточек, коих много в парке.