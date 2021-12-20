Царское Село — одно из самых живописных мест в окрестностях Петербурга.



Вы исследуете Александровский и Екатерининский парки, увидите Белую башню и, проявив смекалку и эрудицию, отыщете клад! Я буду вашим надежным и дружелюбным проводником, который поможет найти ответы на все вопросы и раскрыть Царское Село с новой стороны.