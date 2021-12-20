Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Увлекательное знакомство с царскими парками
Вы побываете в центральной части и отдаленных уголках парков Царского Села и оцените их главные достопримечательности. А также в занимательной интерактивной форме узнаете:
Как складывалась история г. Пушкин и расположенной в нем царской резиденции
При каком императоре были построены основные здания Царского Села и к какому архитектурному стилю они относятся
Как и почему «зверинец» превратился в прекрасный Александровский парк
Чем пейзажный парк отличается от регулярного
Какие представители династии Романовых посещали Царское Село и какие любопытные факты с этим связаны
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Если позволит погода, мы можем организовать экскурсию на лыжах. В этом случае в ней сможет принять участие не более трех человек. Прокат лыж — 400 руб. с человека.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Александровского парка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Тамара
Мы — команда гидов, любящих и знающих Царское Село, охотно поделимся своими знаниями о родном городе. Вас ждет незабываемое путешествие в мир истории!