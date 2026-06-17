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Царское Село: в погоне за кладом

Погулять по паркам Царского Села, узнать о них интересные факты и найти клад
Царское Село — одно из самых живописных мест в окрестностях Петербурга.

В увлекательном интерактивном формате вы посетите Екатерининский парк, увидите павильон с летающими столами и тарелочками, морскую пещеру и, проявив смекалку и эрудицию, отыщете клад! Я буду вашим надежным и дружелюбным проводником, который поможет найти ответы на все вопросы и раскрыть Царское Село с новой стороны.
5
41 отзыв
Царское Село: в погоне за кладом
Царское Село: в погоне за кладом
Царское Село: в погоне за кладом

Описание экскурсии

Увлекательное знакомство с царскими парками

Вы побываете в центральной части и отдалённых уголках парков Царского Села и оцените их главные достопримечательности. А также узнаете:

  • Как складывалась история Царского Села и расположенной в нем царской резиденции
  • Как проходили балы и маскарады во времена правления «шальной императрицы»
  • О праздничных традициях лицеистов
  • Как использовали «язык» веера на маскарадах
  • Какие представители династии Романовых посещали Царское Село и какие любопытные факты с этим связаны

О формате

Вас ждёт посвящение в императоры и императрицы, вы примерите треуголку Петра I, корону и маску — главные атрибуты бала. При желании на фоне дворца организуем костюмированную фотосессию. В конце экскурсии каждого участника ждёт сюрприз от посланников Екатерины II.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты (с 12 апреля по 31 октября): 400 ₽ за взрослого. Пенсионеры по вторникам могут посещать парк бесплатно. Бесплатные часы для всех — с 19:00 и до закрытия.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Лицейский сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара
Тамара — ваш гид в Пушкине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1991 туриста
Я аккредитованный гид по Санкт-Петербургу, имею опыт работы в музеях и парках Царского Села, Павловска, Петергофа. Провожу экскурсии по Президентскому Гранту для маломобильных групп. Мои авторские экскурсии — это не просто набор исторических фактов и дат, а совместное незабываемое погружение в атмосферу и удивительный мир истории Санкт-Петербурга и Императорских Царских резиденций.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
Огромная благодарность и самые лучшие рекомендации Тамаре - великолепная легкая подача без информационного перегруза, что очень важно для группы с детьми!, постоянный интерактив, смена деятельности, чтобы дети на всем протяжении
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экскурсии были включены в материал. Время пролетело незаметно, было очень интересно и здОрово! Дети с удовольствием зарабатывали конфеты за правильные ответы, искали карту и клад, а на память о классно и, главное, с пользой проведенном времени, у нас остались памятные сувениры и прикольные фото в образах) Были на экскурсии с детьми 7-11 лет и обязательно вернемся в следующем году в поисках новых кладов)

Огромная благодарность и самые лучшие рекомендации Тамаре - великолепная легкая подача без информационного перегруза, что очень
Огромная благодарность и самые лучшие рекомендации Тамаре - великолепная легкая подача без информационного перегруза, что очень
Огромная благодарность и самые лучшие рекомендации Тамаре - великолепная легкая подача без информационного перегруза, что очень
Огромная благодарность и самые лучшие рекомендации Тамаре - великолепная легкая подача без информационного перегруза, что очень
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Дания
13 декабря 2025 года мы посетили Царское Село, наугад заказав экскурсию, под названием «Новогоднее Царское Село: в погоне за кладами». И не прогадали — нам очень повезло с экскурсоводом Тамарой,
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которая провела по-настоящему уникальную и увлекательную экскурсию.

Нас было — пятеро: двое взрослых и три ребёнка (10, 13 и 15 лет). В назначенное время и в назначенном месте произошла встреча с нашим экскурсоводом, по имени Тамара. С первой минуты она очаровала нас: она оказалась не только прекрасным экскурсоводом, но и отличным педагогом и психологом, тонко подстраиваясь под интересы детей. Это была не просто прогулка с перечислением исторических фактов о Пушкине и других знаменитостях, живших в Царском Селе — всё было построено в виде увлекательной игры. Мы искали «клады» — буквы, которые в конце экскурсии сложились в слово (тайну не раскрываем). Буквы прятались в самых неожиданных местах рядом с памятниками и значимыми объектами, о которых нам рассказывала Тамара. И поиски буковок здорово помогали закрепить новую информацию. За найденные буквы и за правильные ответы дети получали конфеты, что их особенно радовало.

Мы узнали много интересного о Царском Селе, истории дворцов и памятников. В тот морозный денёк Тамара, замечая, что мы подмерзаем, легко переводила экскурсию в активность — мы даже немного потанцевали, чтобы согреться. Около Екатерининского дворца, рассказывая о «чёрном маскараде» Екатерины II, экскурсовод достала маски и треуголки — мы с удовольствием примерили их и на мгновение почувствовали себя причастными к придворной знати. Прогулка по Екатерининскому парку — с Старым садом и Пейзажным парком — произвела неизгладимое впечатление: аккуратно подстриженные деревья, каскады прудов и очаровательные утки; нам даже рассказали легенду о «чёрной утке».

На прощание Тамара подарила нам блокнотики, календарики и маленькие колечки — наши девочки тут же надели их и теперь хранят их, как память об этом волшебном дне.
Рекомендуем экскурсию всем, особенно с детьми — это было познавательно, весело и очень душевно. Большое спасибо Тамаре!
Теперь, если предстоит новая экскурсия, то только к ней! Кстати, Тамара пригласила нас на "велосипедную прогулку" по Царскому Селу, которая возможна летом. Есть о чём мечтать!

13 декабря 2025 года мы посетили Царское Село, наугад заказав экскурсию, под названием «Новогоднее Царское Село:
13 декабря 2025 года мы посетили Царское Село, наугад заказав экскурсию, под названием «Новогоднее Царское Село:
13 декабря 2025 года мы посетили Царское Село, наугад заказав экскурсию, под названием «Новогоднее Царское Село:
13 декабря 2025 года мы посетили Царское Село, наугад заказав экскурсию, под названием «Новогоднее Царское Село:
13 декабря 2025 года мы посетили Царское Село, наугад заказав экскурсию, под названием «Новогоднее Царское Село:
13 декабря 2025 года мы посетили Царское Село, наугад заказав экскурсию, под названием «Новогоднее Царское Село:
13 декабря 2025 года мы посетили Царское Село, наугад заказав экскурсию, под названием «Новогоднее Царское Село:
13 декабря 2025 года мы посетили Царское Село, наугад заказав экскурсию, под названием «Новогоднее Царское Село:
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Н
Замечательная экскурсия с креативной формой подачи информации, организовала квест по маршруту с мини-призами. Очень содержательно, интересно, душевным подходом к экскурсантам Тамара подарила ощущения настоящей новогодней сказки! Однозначно рекомендуем и будем рады новой встрече!
Замечательная экскурсия с креативной формой подачи информации, организовала квест по маршруту с мини-призами. Очень содержательно, интересно,
Замечательная экскурсия с креативной формой подачи информации, организовала квест по маршруту с мини-призами. Очень содержательно, интересно,
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Е
Нам очень понравилось экскурсия Тамары, было интересно и детям восьми лет, и подросткам, и родителям. Логичный маршрут, интересные подробности, прогулка в виде игры. и сама Тамара - наиприятнейшая личность 🥰🥰🥰 с удовольствием снова прийдем на экскурсию Тамаре! очень рекомендуем ❤️
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И
Огромное спасибо Тамаре за эту экскурсию! Все прошло отлично, несмотря на дождь ☺️, нам это нисколько не помешало!!! Ну а Ваш подарок будет теперь всегда с нами в поездках!!!!
Рекомендую 💯этого экскурсовода!!!!
Тамара
Тамара
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за отзыв и прекрасную компанию! Знатоки истории -самая дорогая для меня аудитория. До новых встреч в Царском Селе!
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Надежда
В день экскурсии я отмечала свой день рождения. Очень хотелось провести его необычно, а не просто посидеть и поесть. А так как компания была разного возраста, то выбор пал именно
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на такой формат экскурсии. Время пролетело незаметно и весело. Тамара смогла совместить несовместимое - рассказала и исторические факты, посвятив в историю Царского села и сделала нам замечательную фотосессию с веерами и треуголками. Все остались под впечатлением, захотелось еще раз вернуться в Пушкин и побывать на других экскурсиях этого экскурсовода.

Тамара
Тамара
Ответ организатора:
Надежда, спасибо большое за прекрасный отзыв! Очень рада, что экскурсия вам понравилась! До новых встреч в Царском Селе!
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