Царское Село — одно из самых живописных мест в окрестностях Петербурга.
В увлекательном интерактивном формате вы посетите Екатерининский парк, увидите павильон с летающими столами и тарелочками, морскую пещеру и, проявив смекалку и эрудицию, отыщете клад! Я буду вашим надежным и дружелюбным проводником, который поможет найти ответы на все вопросы и раскрыть Царское Село с новой стороны.
В увлекательном интерактивном формате вы посетите Екатерининский парк, увидите павильон с летающими столами и тарелочками, морскую пещеру и, проявив смекалку и эрудицию, отыщете клад! Я буду вашим надежным и дружелюбным проводником, который поможет найти ответы на все вопросы и раскрыть Царское Село с новой стороны.
Описание экскурсии
Увлекательное знакомство с царскими парками
Вы побываете в центральной части и отдалённых уголках парков Царского Села и оцените их главные достопримечательности. А также узнаете:
- Как складывалась история Царского Села и расположенной в нем царской резиденции
- Как проходили балы и маскарады во времена правления «шальной императрицы»
- О праздничных традициях лицеистов
- Как использовали «язык» веера на маскарадах
- Какие представители династии Романовых посещали Царское Село и какие любопытные факты с этим связаны
О формате
Вас ждёт посвящение в императоры и императрицы, вы примерите треуголку Петра I, корону и маску — главные атрибуты бала. При желании на фоне дворца организуем костюмированную фотосессию. В конце экскурсии каждого участника ждёт сюрприз от посланников Екатерины II.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты (с 12 апреля по 31 октября): 400 ₽ за взрослого. Пенсионеры по вторникам могут посещать парк бесплатно. Бесплатные часы для всех — с 19:00 и до закрытия.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Лицейский сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — ваш гид в Пушкине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1991 туриста
Я аккредитованный гид по Санкт-Петербургу, имею опыт работы в музеях и парках Царского Села, Павловска, Петергофа. Провожу экскурсии по Президентскому Гранту для маломобильных групп. Мои авторские экскурсии — это не просто набор исторических фактов и дат, а совместное незабываемое погружение в атмосферу и удивительный мир истории Санкт-Петербурга и Императорских Царских резиденций.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Огромная благодарность и самые лучшие рекомендации Тамаре - великолепная легкая подача без информационного перегруза, что очень важно для группы с детьми!, постоянный интерактив, смена деятельности, чтобы дети на всем протяжении
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13 декабря 2025 года мы посетили Царское Село, наугад заказав экскурсию, под названием «Новогоднее Царское Село: в погоне за кладами». И не прогадали — нам очень повезло с экскурсоводом Тамарой,
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Н
Замечательная экскурсия с креативной формой подачи информации, организовала квест по маршруту с мини-призами. Очень содержательно, интересно, душевным подходом к экскурсантам Тамара подарила ощущения настоящей новогодней сказки! Однозначно рекомендуем и будем рады новой встрече!
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Е
Нам очень понравилось экскурсия Тамары, было интересно и детям восьми лет, и подросткам, и родителям. Логичный маршрут, интересные подробности, прогулка в виде игры. и сама Тамара - наиприятнейшая личность 🥰🥰🥰 с удовольствием снова прийдем на экскурсию Тамаре! очень рекомендуем ❤️
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И
Огромное спасибо Тамаре за эту экскурсию! Все прошло отлично, несмотря на дождь ☺️, нам это нисколько не помешало!!! Ну а Ваш подарок будет теперь всегда с нами в поездках!!!!
Рекомендую 💯этого экскурсовода!!!!
Рекомендую 💯этого экскурсовода!!!!
Тамара
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за отзыв и прекрасную компанию! Знатоки истории -самая дорогая для меня аудитория. До новых встреч в Царском Селе!
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В день экскурсии я отмечала свой день рождения. Очень хотелось провести его необычно, а не просто посидеть и поесть. А так как компания была разного возраста, то выбор пал именно
Тамара
Ответ организатора:
Надежда, спасибо большое за прекрасный отзыв! Очень рада, что экскурсия вам понравилась! До новых встреч в Царском Селе!
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