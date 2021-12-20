Царское Село: в погоне за кладом!

Погулять по паркам Царского Села, узнать о них интересные факты и найти клад

Индивидуально
для 6 чел.
Царское Село — одно из самых живописных мест в окрестностях Петербурга.

Вы исследуете Александровский и Екатерининский парки, увидите Белую башню и, проявив смекалку и эрудицию, отыщете клад! Я буду вашим надежным и дружелюбным проводником, который поможет найти ответы на все вопросы и раскрыть Царское Село с новой стороны.
Царское Село: в погоне за кладом!
Царское Село: в погоне за кладом!
Царское Село: в погоне за кладом!
Царское Село: в погоне за кладом!
Царское Село: в погоне за кладом!
Царское Село: в погоне за кладом!
Царское Село: в погоне за кладом!
Царское Село: в погоне за кладом!
Царское Село: в погоне за кладом!
Царское Село: в погоне за кладом!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Увлекательное знакомство с царскими парками

Вы побываете в центральной части и отдаленных уголках парков Царского Села и оцените их главные достопримечательности. А также в занимательной интерактивной форме узнаете:

  • Как складывалась история г. Пушкин и расположенной в нем царской резиденции
  • При каком императоре были построены основные здания Царского Села и к какому архитектурному стилю они относятся
  • Как и почему «зверинец» превратился в прекрасный Александровский парк
  • Чем пейзажный парк отличается от регулярного
  • Какие представители династии Романовых посещали Царское Село и какие любопытные факты с этим связаны

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Если позволит погода, мы можем организовать экскурсию на лыжах. В этом случае в ней сможет принять участие не более трех человек. Прокат лыж — 400 руб. с человека.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Александровского парка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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