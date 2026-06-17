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которая провела по-настоящему уникальную и увлекательную экскурсию.



Нас было — пятеро: двое взрослых и три ребёнка (10, 13 и 15 лет). В назначенное время и в назначенном месте произошла встреча с нашим экскурсоводом, по имени Тамара. С первой минуты она очаровала нас: она оказалась не только прекрасным экскурсоводом, но и отличным педагогом и психологом, тонко подстраиваясь под интересы детей. Это была не просто прогулка с перечислением исторических фактов о Пушкине и других знаменитостях, живших в Царском Селе — всё было построено в виде увлекательной игры. Мы искали «клады» — буквы, которые в конце экскурсии сложились в слово (тайну не раскрываем). Буквы прятались в самых неожиданных местах рядом с памятниками и значимыми объектами, о которых нам рассказывала Тамара. И поиски буковок здорово помогали закрепить новую информацию. За найденные буквы и за правильные ответы дети получали конфеты, что их особенно радовало.



Мы узнали много интересного о Царском Селе, истории дворцов и памятников. В тот морозный денёк Тамара, замечая, что мы подмерзаем, легко переводила экскурсию в активность — мы даже немного потанцевали, чтобы согреться. Около Екатерининского дворца, рассказывая о «чёрном маскараде» Екатерины II, экскурсовод достала маски и треуголки — мы с удовольствием примерили их и на мгновение почувствовали себя причастными к придворной знати. Прогулка по Екатерининскому парку — с Старым садом и Пейзажным парком — произвела неизгладимое впечатление: аккуратно подстриженные деревья, каскады прудов и очаровательные утки; нам даже рассказали легенду о «чёрной утке».



На прощание Тамара подарила нам блокнотики, календарики и маленькие колечки — наши девочки тут же надели их и теперь хранят их, как память об этом волшебном дне.

Рекомендуем экскурсию всем, особенно с детьми — это было познавательно, весело и очень душевно. Большое спасибо Тамаре!

Теперь, если предстоит новая экскурсия, то только к ней! Кстати, Тамара пригласила нас на "велосипедную прогулку" по Царскому Селу, которая возможна летом. Есть о чём мечтать!