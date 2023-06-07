Дигория
Смешанная: автобусная и пешеходная. Важно! При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении (детям).
Обязательно строгая одежда! Запрещены шорты (мужчинам и женщинам), леггинсы/лосины, майки на бретельках, глубокие декольте. Идеальный вариант: брюки (спортивные/джинсы) и футболка (майка с закрытыми плечами).
Обязательно строгая одежда! Запрещены шорты (мужчинам и женщинам), леггинсы/лосины, майки на бретельках, глубокие декольте. Идеальный вариант: брюки (спортивные/джинсы) и футболка (майка с закрытыми плечами).
Что вас ожидает:
- Село Чикола
- Каньон Ахсинта
- Карстовые источники
- Селение Ханаз
- Замок Цаллаевых
- Комплекс "Порог неба"
- Водопад Галдоридон
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 24 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Путешествие на джипах к Дигорскому ущелью. Это невероятно притягательному месту. Вас с первого же шага встретит очарование водопадов, грандиозность каньонов и огромное количество древних склепов, башен и разной архитектуры.
Программа
- Село Чикола.
- Каньон Ахсинта – живописный уголок с обзором на реку Урух – она словно разбивает собой скалы.
- Карстовые источники, с шумом падающие вниз. В холодное время года они представляют собой небесно-голубые водопады и сияющие в лучах солнца сосульки.
- Памятник Святому Георгию.
- Дом-музей спасительницы рода аланов Задалески Нана.
- Селение Ханаз.
- Замок Цаллаевых 14-16 в., второе название – «Фрегат». Он ждет нас на скальном уступе на высоте 2 000 метров.
- Заброшенные поселки Лезгор и Донифарс – удивительный музей под открытым небом с хорошо сохранившимися руинами памятников архитектуры: замками, могильниками и святилищами.
- Туристический комплекс “Порог неба”.
- Водопад Галдоридон, носящий также название Жемчужный.
- Вместо водопадов мы можем отправиться в Галиат – древнее поселение прямо в Дигорском ущелье. Галиат существует с 5-6 века и до сих пор здесь неплохо сохранились не только постройки и башни, но и целые улицы!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание водиделя-гида
- Что не входит
- Питание по маршруту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 06:30Экскурсия длится около 14.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Пятигорске
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
На весь день
История и культура
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