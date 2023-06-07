Дигория (Северная Осетия)

Дигория

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная. Важно! При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении (детям).

Обязательно строгая одежда! Запрещены шорты (мужчинам и женщинам), леггинсы/лосины, майки на бретельках, глубокие декольте. Идеальный вариант: брюки (спортивные/джинсы) и футболка (майка с закрытыми плечами).
Дигория (Северная Осетия)
Дигория (Северная Осетия)
Дигория (Северная Осетия)
Дигория (Северная Осетия)

Что вас ожидает:

  • Село Чикола
  • Каньон Ахсинта
  • Карстовые источники
  • Селение Ханаз
  • Замок Цаллаевых
  • Комплекс "Порог неба"
  • Водопад Галдоридон
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Путешествие на джипах к Дигорскому ущелью. Это невероятно притягательному месту. Вас с первого же шага встретит очарование водопадов, грандиозность каньонов и огромное количество древних склепов, башен и разной архитектуры.

Программа

  • Село Чикола.
  • Каньон Ахсинта – живописный уголок с обзором на реку Урух – она словно разбивает собой скалы.
  • Карстовые источники, с шумом падающие вниз. В холодное время года они представляют собой небесно-голубые водопады и сияющие в лучах солнца сосульки.
  • Памятник Святому Георгию.
  • Дом-музей спасительницы рода аланов Задалески Нана.
  • Селение Ханаз.
  • Замок Цаллаевых 14-16 в., второе название – «Фрегат». Он ждет нас на скальном уступе на высоте 2 000 метров.
  • Заброшенные поселки Лезгор и Донифарс – удивительный музей под открытым небом с хорошо сохранившимися руинами памятников архитектуры: замками, могильниками и святилищами.
  • Туристический комплекс “Порог неба”.
  • Водопад Галдоридон, носящий также название Жемчужный.
  • Вместо водопадов мы можем отправиться в Галиат – древнее поселение прямо в Дигорском ущелье. Галиат существует с 5-6 века и до сих пор здесь неплохо сохранились не только постройки и башни, но и целые улицы!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание водиделя-гида
Что не входит
  • Питание по маршруту
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 14.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
На весь день
История и культура

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