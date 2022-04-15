Что вас ожидает

Достопримечательности Куртатинского ущелья

Вы посетите величественное Куртатинское ущелье, оцените древнюю наскальную крепость Дзивгис, Кадаргаванский каньон и средневековую башню Абаевых. Кроме того, осмотрите самый высокогорный действующий монастырь страны в поселке Фиагдон. Затем горными дорогами отправитесь в «город мертвых» Даргавс. Я расскажу его историю и покажу сохранившиеся древние склепы.

Кармадонское ущелье и водопад Большой Зейгалан

Мы побываем в печально известном Кармадонском ущелье. Увидим памятник жертвам ледника Колка и зайдем в тоннели, где предположительно погибла съемочная группа Сергея Бодрова-младшего. Если позволит погода, полюбуемся водопадом Большой Зейгалан, одним из крупнейших во всей Европе. В завершение попробуем знаменитые осетинские пироги с фирменными начинками.

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