Из Пятигорска - в Северную Осетию

Посетить самые интересные и живописные места республики за 1 день

Индивидуальная
На комфортабельном внедорожнике мы отправимся исследовать древнюю, загадочную и фантастически красивую Северную Осетию.

Вас ждут могучие Куртатинское и Кармадонское ущелья, некрополь Даргавс, высокогорный Аланский Успенский монастырь и высеченная в скале крепость.

А также интересные рассказы о местных традициях, истории и культуре.
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Достопримечательности Куртатинского ущелья

Вы посетите величественное Куртатинское ущелье, оцените древнюю наскальную крепость Дзивгис, Кадаргаванский каньон и средневековую башню Абаевых. Кроме того, осмотрите самый высокогорный действующий монастырь страны в поселке Фиагдон. Затем горными дорогами отправитесь в «город мертвых» Даргавс. Я расскажу его историю и покажу сохранившиеся древние склепы.

Кармадонское ущелье и водопад Большой Зейгалан

Мы побываем в печально известном Кармадонском ущелье. Увидим памятник жертвам ледника Колка и зайдем в тоннели, где предположительно погибла съемочная группа Сергея Бодрова-младшего. Если позволит погода, полюбуемся водопадом Большой Зейгалан, одним из крупнейших во всей Европе. В завершение попробуем знаменитые осетинские пироги с фирменными начинками.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике с опытным водителем-гидом
  • Транспорт включен в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Пятигорске
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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