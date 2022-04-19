ежедневно в 07:00

Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе

Объехать три самых живописных ущелья республики и познакомиться с ее главными памятниками

Мини-группа
В насыщенном путешествии по Северной Осетии вы посетите Куртатинское и Кармадонское ущелья, а также Даргавскую котловину.

Изучая древние сооружения, вы услышите о легендарных основателях осетинских родов, прикоснетесь к тайнам Города мертвых, поразитесь мастерству аланских строителей.

И конечно, откроете тысячу и одну панораму Кавказских гор с незабываемых ракурсов.
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Дзивгисская крепость

Первый объект программы — Куртатинское ущелье, самое красивое в Северной Осетии. Осматривая крупнейшую наскальную крепость на Кавказе, вы узнаете, как строители использовали особенности ее природного образования, создав просторное и мощное фортификационное сооружение. Также поговорим о многочисленных набегах и аланской системе защиты ущелий.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь

Далее вы посетите самый высокогорный православный храм России, где проследите историю места со времен Средневековья, когда здесь проживал старинный род Гусовых, до основания духовного центра края.

Архонский перевал

С вершины перевала вам откроются незабываемые панорамы на окружающие горы, поселок Фиагдон и Куртатинское ущелье. Здесь же находится популярный арт-объект «Лавочка счастья».

Башня Курта и Тага

Возле старинного памятника вы услышите предание о братьях, основавших корневую систему осетинской нации, Куртатинское и Тагаурское общества, и вырастивших генеалогическое дерево в более ста фамильных ветвей. Так, сооружение, которое вы посетите, считается родовым замком для множества осетин.

Город мертвых Даргавс

Остановимся на зрелищной площадке с качелями над пропастью. И отправимся в знаменитый некрополь, состоящий почти из сотни склепов, раскинутых на живописном холме в окружении скал и горных вершин. На территории историко-архитектурного комплекса вы узнаете о древних традициях захоронений в горных селениях Осетии и ощутите особую мистическую атмосферу места, где отмечают особую геомагнитную зону.

Кармадонское ущелье

В завершение программы вы посетите ущелье, во многом известное катастрофой, которая здесь произошла в 2002 году. Сошедший ледник Колка полностью стер с лица земли курортный поселок Кармадон и стал причиной гибели съемочной команды Сергея Бодрова. Место необычайно живописно — поэтому кинематографисты и выбрали его для съемок. Проехав сквозь впечатляющую теснину Кармадонского ущелья, мы соберемся в обратный путь в Пятигорск.

Организационные детали

Формат путешествия

  • Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
  • Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован

Дополнительные расходы и подготовка к поездке

  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300р/чел). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
  • Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и возьмите с собой документы (паспорт/свидетельство о рождении)

Дополнительные опции

  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате
  • Стоимость индивидуального тура — 26 000 руб. за 1-6 человек + 2000 руб. за каждого следующего участника

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по адресу вашего проживания
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 07:00

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