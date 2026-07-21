ежедневно в 07:00

Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Объехать три самых живописных ущелья республики и познакомиться с её главными памятниками
В насыщенном путешествии по Северной Осетии вы посетите Куртатинское и Кармадонское ущелья, а также Даргавскую котловину.
Изучая древние сооружения, вы услышите о легендарных основателях осетинских родов, прикоснётесь к тайнам Города мёртвых, поразитесь мастерству аланских строителей. И конечно, откроете тысячу и одну панораму Кавказских гор с незабываемых ракурсов.
Первый объект программы — Куртатинское ущелье, самое красивое в Северной Осетии. Осматривая крупнейшую наскальную крепость на Кавказе, вы узнаете, как строители использовали особенности её природного образования, создав просторное и мощное фортификационное сооружение. Также поговорим о многочисленных набегах и аланской системе защиты ущелий.
Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
Далее вы посетите самый высокогорный православный храм России, где проследите историю места со времён Средневековья, когда здесь проживал старинный род Гусовых, до основания духовного центра края.
Архонский перевал
С вершины перевала вам откроются незабываемые панорамы на окружающие горы, посёлок Фиагдон и Куртатинское ущелье. Здесь же находится популярный арт-объект «Лавочка счастья».
Башня Курта и Тага
Возле старинного памятника вы услышите предание о братьях, основавших корневую систему осетинской нации, Куртатинское и Тагаурское общества, и вырастивших генеалогическое дерево в более ста фамильных ветвей. Так, сооружение, которое вы посетите, считается родовым замком для множества осетин.
Город мёртвых Даргавс
Остановимся на зрелищной площадке с качелями над пропастью. И отправимся в знаменитый некрополь, состоящий почти из сотни склепов, раскинутых на живописном холме в окружении скал и горных вершин. На территории историко-архитектурного комплекса вы узнаете о древних традициях захоронений в горных селениях Осетии и ощутите особую мистическую атмосферу места, где отмечают особую геомагнитную зону.
Кармадонское ущелье
В завершение программы вы посетите ущелье, во многом известное катастрофой, которая здесь произошла в 2002 году. Сошедший ледник Колка полностью стёр с лица земли курортный посёлок Кармадон и стал причиной гибели съёмочной команды Сергея Бодрова. Место необычайно живописно — поэтому кинематографисты и выбрали его для съёмок. Проехав сквозь впечатляющую теснину Кармадонского ущелья, мы соберёмся в обратный путь в Пятигорск.
Организационные детали
Формат путешествия
Время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы
Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике
В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован
Дополнительные расходы и подготовка к поездке
Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450 ₽ за чел.). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой
Позаботьтесь об удобной одежде по сезону
Обязательно возьмите с собой документы (паспорт РФ/свидетельство о рождении). Экскурсия доступна только для граждан РФ
Дополнительные опции
Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате
ежедневно в 07:00 и 07:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00 и 07:15
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3000 туристов
Приветствую вас на гостеприимной кавказской земле! В течение нескольких лет я организую и провожу экскурсии и джип-туры для российских и иностранных туристов в горах Северного Кавказа.
Моя команда состоит из опытных читать дальшеуменьшить
гидов, влюблённых в горы! Мы объединили знания и опыт для организации необычных туров, насыщенных культурой, историей, традиционной кавказской кухней и невероятными пейзажами.
В нашем арсенале: однодневные экскурсии и многодневные туры, джип-туры, экстрим-туры, активный отдых, этнотуризм! Круглый год для вас разнообразное меню путешествий, захватывающие дух локации, веселая компания — наша надежная команда.
Хотите отдохнуть так, чтобы помнить об этом всю жизнь? Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 84 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Очень понравилась поездка. Маршрут был продуман водителем- экскурсоводом Николаем так, что мы смогли рассмотреть все локации при хорошем утреннем и дневном свете. Николай увлекательно рассказывал об истории края, создавал доброжелательную читать дальшеуменьшить
атмосферу в процессе экскурсии, чётко следил за временем, отведенным на фотографирование и самостоятельные прогулки. Поэтому мы успели посетить все заявленные в программе локации и даже больше) Машина удобная, оборудована микрофоном, водитель уверенный. Планируем уже другую поездку с Николаем))
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Дарья
Потрясающая поездка! В небольшой, но очень дружной компании. Огромное спасибо гиду Станиславу за погружение в историю Осетии. Очень понравился экскурс в традицию народов Кавказа и освещение исторической части катастрофы схода читать дальшеуменьшить
ледника «Колка».
Побывали на месте гибели съемочной группы документального фильма Сергея Бодрова. Посетили «Город мертвых», побывали на территории мужского монастыря и попили минеральной водички.
Поездка прошла в комфортных условия, безопасное вождение и красивые локации. Тур прошел на одном дыхании!
Вкусно пообедали в атмосферном ресторане, вкусили национальной кухни в прикуску с веселыми историями. Спасибо за отличное настроение всем организаторам!
+2
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Anastasia
Ездила в Северную Осетию с гидом Марией. Было всего 4 туриста - очень комфортная компания для поездки. Марию очень интересно слушать. Весь путь она рассказывала про историю Кавказа, обычаи, мест читать дальшеуменьшить
в которые мы заезжали и личные истории. Помимо прекрасного рассказчика Мария еще фотографировала нас и снимала видео. С этой поездки у меня осталось много красивый фотографий, снятые с самых эффектных ракурсов на фоне чарующей Северной Осетии. Угостила нас кофе из турки, которое сама приготовила в очень живописной локации. Хочется выразить огромную благодарность за организацию такого интересного путешествия!
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Анастасия
5.03 ездила с мини-группой в данную поездку. Море положительных впечатлений. Понравилось просто всё. Нам очень повезло с погодой. Всю дорогу любовались красавцев Эльбрус ом, а чуть попозже увидели и Казбек❤️Большую читать дальшеуменьшить
благодарность хочется выразить гиду Юрию🤗Который много и интересно рассказывал не просто стандартную информацию, а именно ту, которая запоминается и вызывает отклик👍Показал нам все самые красивые локации, организовал время так, что мы и сфотографироваться успели и погулять и почилить слегка и если нужно легко перекусить, а ещё, что немаловажно, мы успевали приезжать в туристические места так, что там небыло больших групп👍. Мы никуда не спешили, не были сильно привязаны по времени, при этом уложились в указанный на сайте временной период. Ещё просто огромное спасибо Юрию за фото, которые он сделал на свой телефон и потом нам перкинул💯 Северная Осетия оказалась даже лучше моих ожиданий!
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Марина
Совершили ещё одну замечательную экскурсию с туроператором "Выше города", посетили все намеченные локации: полюбовались старинным православным храмом, удивились статуе Мужского святого, восхищались и грустили в Кармадонском ущелье, качались на качелях читать дальшеуменьшить
на краю пропасти. Гид -водитель Илья показывал самые красивые локации, очень много и интересно рассказывал о Северном Кавказе, Осетии, истории и обычаях, а ещё фотографировал нас, предоставив папахи, организовал завтрак и замечательный обед-ужин. Кармадонское ущелье впечатляет! Одно из самых красивых!
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Элина
Поездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только по теме экскурсии, по свойски общительный. Было интересно слушать историю, отвечал на любые вопросы, рассказывал читать дальшеуменьшить
так же о бытовом, культуре.
Кафе, в которое он нас привел - еда была невероятно вкусной и огромные порции! Супчик, осетинские пироги - отдельное спасибо!
За нами заехали в отель и отвезли так же к отелю. Останавливались много раз, так что сложностей в плане попить кофе/воды - не было;)
Спасибо Станиславу✨
+2
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