Программа тура:

Первый день.

Выезжаем в субботу в 05:30 из Пятигорска

Приезд в Республику Дагестан.

Обед блюдами национальной кухни.

Смотровая площадка над Сулакским каньоном в селе Дубки.

Посетим самый большой песчаный бархан в Евразии — Сарыкум. Здесь одни из лучших фотосессий, сделаете живые и яркие фотографии!

Купание в Каспийском море.

Ужин блюдами национальной дагестанской кухни.

Танцы на пляже на закате.

Ночёвка в гостинице на берегу моря.

Второй день.

С утра отправимся в путь по живописной дороге к Сулакскому каньону — одному из самых глубоких каньонов в мире и самый глубочайший в Европе, его глубина достигает до 1920 метров, а протяжённость 53 километра. — находится в долине реки Сулак.

Устроим прогулку на катерах по каньону.

Купание в Каспийском море.

Возвращение в воскресенье в 23:00 в Пятигорск.

Организационные детали:

(предполагается паспортный контроль). Паспорта и свидетельства о рождении детей обязательны!

Рекомендуем взять с собой: