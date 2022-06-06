Двухдневный тур в Дагестан

Вы увидите все прелести Дагестана, познакомитесь с местными традициями, пропитаетесь колоритом истории

Вы увидите все прелести Дагестана, познакомитесь с местными традициями, пропитаетесь колоритом истории и насладитесь великолепием горных пейзажей.
Двухдневный тур в Дагестан
Двухдневный тур в Дагестан
Двухдневный тур в Дагестан
Двухдневный тур в Дагестан
Двухдневный тур в Дагестан
Двухдневный тур в Дагестан

Что вас ожидает 🤩

  • Смотровая площадка
  • Сарыкум
  • Сулакский каньон

Программа тура:

  • Первый день.

Выезжаем в субботу в 05:30 из Пятигорска

Приезд в Республику Дагестан.
Обед блюдами национальной кухни.
Смотровая площадка над Сулакским каньоном в селе Дубки.
Посетим самый большой песчаный бархан в Евразии — Сарыкум. Здесь одни из лучших фотосессий, сделаете живые и яркие фотографии!
Купание в Каспийском море.
Ужин блюдами национальной дагестанской кухни.
Танцы на пляже на закате.
Ночёвка в гостинице на берегу моря.

Второй день.

С утра отправимся в путь по живописной дороге к Сулакскому каньону — одному из самых глубоких каньонов в мире и самый глубочайший в Европе, его глубина достигает до 1920 метров, а протяжённость 53 километра. — находится в долине реки Сулак.
Устроим прогулку на катерах по каньону.
Купание в Каспийском море.
Возвращение в воскресенье в 23:00 в Пятигорск.

Организационные детали:

(предполагается паспортный контроль). Паспорта и свидетельства о рождении детей обязательны!

Рекомендуем взять с собой:

  • Купальные принадлежности;
  • Солнечные очки;
  • Головной убор.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд
  • Проживание (1 ночь)
  • Катер
  • Водитель-гид
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск
Завершение: по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В воскресенье в 5:30
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем взять с собой:
  • Купальные принадлежности
  • Солнечные очки
  • Головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В воскресенье в 5:30

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