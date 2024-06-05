1 чел.
По популярности
скидка
50%
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Легенды и загадки Пятигорья: увлекательное путешествие для всей семьи
Вас ждет не просто прогулка по Пятигорску, а настоящее приключение среди легенд и тайн, которые оживут перед вами
Начало: У озера Провал, возле памятника Остапу Бендеру
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
40002 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Джип-тур в Домбай из Пятигорска: красоты Кавказа и исторические памятники
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным местам Домбая. Откройте для себя красоту Кавказских гор, исторические памятники и чистейшие озера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
13 часов
Путешествие в таинственную Северную Осетию: групповая экскурсия из Пятигорска
Захватывающее путешествие в сердце Кавказа: откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю и культуру этого края
Начало: У вашего отеля в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000₽ за человека
скидка
20%
Групповая
11 часов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска - увлекательное приключение
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в комфортной поездке с опытным гидом
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Путешествие к Джилы-Су и плато Шаджатмаз подарит незабываемые виды на Эльбрус, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:00
50004 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Пятигорска
Погрузитесь в атмосферу Верхней Балкарии, исследуя её тайны на джип-туре в мини-группе до 7 человек. Откройте для себя магию Кавказа
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Популярное предложение
Пятигорск: путешествие по домам и судьбам знаменитостей
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Пятигорску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У парка Цветник
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к нам в путешествие к подножию Эльбруса и кристально чистому озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые виды и впечатления
Начало: Начало экскурсии от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Чегемские водопады, город мертвых и озеро Гижгит за 1 день
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки - экскурсия за один день
За один день посетите Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки. В группе до 50 человек увидите главные достопримечательности и попробуете знаменитые воды
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Путешествие из Пятигорска в сказочный Домбай: групповая экскурсия
Погрузитесь в мир кавказских приключений: от перевала Гум-Баши до величественного Домбая. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: В удобном вам месте в Пятигорске
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
52504 200₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
Вас ждут захватывающие виды на Эльбрус и Кавказские горы, уникальные скалы и долины. Поездка в мини-группе на комфортном внедорожнике
Начало: У места вашего проживания
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии, посетив Куртатинское и Кармадонское ущелья, Даргавскую котловину и другие уникальные места
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей Джилы-Су за один день. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые эмоции
Начало: У ваших дверей
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
15 июня в 06:00
4 000₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
На променаде. Пятигорск: аудиоспектакль-променад
Наденьте наушники и погрузитесь в аудиоспектакль по Пятигорску. Узнайте о дуэли Лермонтова, посетите знаковые места и почувствуйте атмосферу города
Начало: Начало экскурсии у памятника Лермонтову на террито...
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
900₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
Вас ждет незабываемое путешествие из Пятигорска на Домбай с посещением перевала Гумбаши, Сырных пещер и озера Кара-Кёль
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске или Кислово...
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
Русская Исландия: плато Бермамыт из Пятигорска - групповая экскурсия
Погрузитесь в мир кавказских гор, насладитесь величием Эльбруса и красотой закатов на плато Бермамыт. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Пятигорск
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15, 07:30 и 14:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 000₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска. В мини-группе до 8 человек вы посетите живописные места, насладитесь природой и историей региона
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
Фантастические перевалы и ущелья, знаменитые водопады и озёра, древнее селение и истории края
Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 790₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Исторические прогулки по Пятигорску: следы великих писателей
Пятигорск вдохновлял Пушкина, Лермонтова и Толстого. Прогуляйтесь по историческим местам и узнайте, как город повлиял на великих писателей
Начало: В районе озера Провал
Расписание: во вторник в 15:00, в субботу в 11:00
18 июня в 15:00
22 июня в 11:00
1 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Восхождение на гору Бештау в мини-группе
Уйти в горы, чтобы побыть наедине с природой, отыскать Храм солнца и увидеть языческий лабиринт
Начало: У Второафонского Бештаугорского мужского монастыря
Расписание: в понедельник в 08:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 950₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
12 часов
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
Три ущелья, мужской монастырь, некрополь Даргавс, родовые башни, древнее селение и качели в облаках
Начало: От места вашего проживания в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
53505 083₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
Групповая автобусная экскурсия в заповедный уголок Карачаево-Черкесии
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и ущелья
Откройте для себя сокровища Кавказа: бирюзовое озеро, величественный Эльбрус и уникальные горные ущелья в одной поездке
Начало: Забираем с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
46503 720₽ за человека
Групповая
12 часов
Автобусная экскурсия по Приэльбрусью + подъём по канатным дорогам
Насладиться кавказскими пейзажами, подняться на гору и попробовать «Нарзан» прямо из источника
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Из Пятигорска через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
Отправиться по живописному маршруту к Эльбрусу в мини-группе
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41113 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: По вашему адресу
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
66005 940₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Магия Кабардино-Балкарии: природные красоты и замок в мини-группе
Приглашаем в увлекательное путешествие по ключевым природным достопримечательностям Кабардино-Балкарии в уютной компании
Начало: У вашего отеля в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Не просто Эльбрус: озеро Гижгит, Байдаевский водопад и возможность подняться на 5100 м
Отправиться в мини-группе к главной горе Кавказа и покорить одну из её вершин на канатке или ратраке
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске или Пятиго...
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
Несложный и увлекательный променад по лучшим «водяным» местам курорта
Начало: Кафе Печорин
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1 700₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия с панорамами и легендами
Погрузитесь в мир кавказских легенд и природных красот с экскурсией на Медовые водопады и гору Кольцо. Панорамные виды и истории Лермонтова вас вдохновят
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 13:15
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
1 300₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Полёт на параплане в горах Чегема (из Пятигорска)
Подняться к вершинам Северного Кавказа и посетить Чегемкие водопады
Начало: Остановка дуэль Лермонтова на проспекте Калинина
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
8 900₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов
Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус
Начало: С адресов в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
10 часов
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
К замку рода Жабоевых, голубым озёрам и горячим источникам у подножия Эльбруса
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
60004 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озёрам
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
Три удивительных мечети и история республики - на групповой автобусной экскурсии
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
12 июня в 06:30
3 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
Отправиться к знаменитым водопадам и дальше - за захватывающими пейзажами и легендами Кавказа
Начало: у места вашего проживания в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Это Швейцария? Это Домбай
Групповой экскурсионный джип-тур из Пятигорска к легендарному высокогорному посёлку
Начало: По месту проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
41503 735₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие из Пятигорска в Домбай в мини-группе
Пейзажи, которые попадут в самое сердце
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
Отправиться в край захватывающих горных пейзажей и богатой истории в мини-группе
Начало: Заберём прямо из дома
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
13 июня в 06:00
5 200₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в понедельник, вторник, среду и субботу в 06:45, в четверг в 06:30, в пятницу и воскресенье в 06:40
Завтра в 06:40
10 июня в 06:45
3 700₽ за человека
скидка
50%
Мини-группа
13 часов
Путешествие из Пятигорска на Эльбрус: озера, водопады, история
Погрузитесь в удивительный мир Кавказа с экскурсией на Эльбрус. Живописные пейзажи, богатая история и вкусная кухня ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
75003 750₽ за человека
Групповая
10 часов
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
Отправиться из Пятигорска к местам притяжения Кавказа (3 варианта программы)
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 200₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Страна башен: в Ингушетию из Пятигорска
Посетить башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим и Вовнушки на экскурсии в мини-группе
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 000₽ за человека
Групповая
13 часов
По древней земле галгаев. Групповая поездка из Пятигорска в Ингушетию
Прикоснуться к первозданной природе и достоянию средневековой архитектуры
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
16 июня в 06:30
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий5 июня 2024Гид Константин отличный рассказчик со звучным голосом, который было слышно даже на самой плохой дороге. Он много рассказывал про окружающие
- ООльга5 июня 2024Всё было прекрасно! Благодарю 🌺
- ИИван5 июня 2024Прекрасные локации, а вишенкой на торте - Язык Тролля. Виды там потрясающие. Это не передать ни словам, ни фотографиям. Это
- ААнастасия5 июня 2024Наша поездка на Домбай получилась просто прекрасной! Нас забрали вовремя из места проживания на комфортабельном авто, в течение всей поездки
- ЕЕлизавета5 июня 2024Большое спасибо за экскурсию! Она получилась индивидуальная и очень комфортная) Всем рекомендую, классно построен маршрут, что вы все время идете с горы, есть остановки, мне очень понравилось) большое спасибо!
- ААлина5 июня 2024Спасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида Тахира,
- ДДмитрий5 июня 2024Что хотелось бы отметить в первую очередь, так это очень комфортный автомобиль, с отлично работающим кондиционером, что для жаркой погоды
- ННадежда5 июня 2024Все отлично. Спасибо гиду Шамилю за потрясающие виды и интересные рассказы.
- ММарина5 июня 2024Спасибо вашей команде за организацию поездки, все было потрясающе,масса замечательных фото,отличная компания
- ЕЕлена4 июня 202415 мая мы с друзьями, 4 человека были на экскурсии «Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и другое. Приятно, что
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Групповые" можно забронировать 160 экскурсий и билетов от 900 до 8 900 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 8892 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Пятигорске из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Пятигорска по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август