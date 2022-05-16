Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие

Это колоритный трехдневный тур с яркими впечатлениями о самобытной культуре

5
3 отзыва
Это колоритный трехдневный тур с яркими впечатлениями о самобытной культуре, красоте природы, курортном знакомстве, таинстве обрядов и легенд, а еще вкусной Кавказской едой и Казачьим застольем!
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Казачье подворье
Казачье подворье
Поучаствуем в обряде «Свадьба» в настоящем Казачьем подворье
Дегустация кавказских вин
Дегустация кавказских вин
Узнаем секреты профессии сомелье: научимся выявлять аромат и вкус вина по десяткам параметров с помощью всех органов чувств
Мастер-класс по кавказским танцам
Мастер-класс по кавказским танцам
Изучим базовые движения, технику, музыкальность в танцевальных направлениях народов Кавказа
Чарующая Ингушетия
Чарующая Ингушетия
Посетим республику с необычайными по красоте горными пейзажами, чистейшими источниками в сочетании с неповторимым архитектурным наследием
Сочный мастер-класс
Сочный мастер-класс
Научимся готовить национальное блюдо Ингушетии «Чапильгаш»
Города-курорты
Города-курорты
Прогуляемся по улочкам городов-курортов Кавказских Минеральных Вод – Пятигорска и Железноводска

Программа тура по дням

1 день

Пятигорск, мастер-классы, застолье

Приезд в г. Пятигорск.

Размещение в отеле.

Обзорная экскурсия по городу-курорту Пятигорску.

За время первоначального знакомства со столицей Кавказа мы успеем многое увидеть и еще больше услышать об этой удивительной земле, которая на протяжении сотен лет дарит людям здоровье и долголетие.

Так как история города неразрывно связана с именем Великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, то и путешествовать будем и по местам, где когда то прогуливался гений.

Провал – удивительная провалина в горе, в которую заглядывал весь учёный мир, прибывающий на Кавказ для изучения данной местности.

Прогуливаясь по аллеям старого парка с именем «Новый», познакомимся с символом этих мест – Орлом, соседствующим с Китайской беседкой и старым дряхлеющим гротом, гордящимся своим знакомством с богиней охоты – Дианой и М. Ю. Лермонтовым.

Парк "Цветник" приветливо раскроет свои объятия в любое время года, а задорно и весело угостит минеральной водой в питьевой галерее.

В процессе экскурсии путь пройдёт на западный склон горы Машук к печальному месту.

К месту дуэли Поэта.

Переезд в клуб "Шато – КМВ"

Мастер-класс по дегустации Кавказских вин и коньяка.

Нас ждет участие в обучающем мастер-классе по дегустации винодельческой продукции ведущих ставропольских производителей.

История становления виноградарства и виноделия нашего региона, а на дне янтарного бокала увидите отражение судеб тех, кто посвятил этому искусству свою жизнь.

Мастер-класс раскроет секреты профессии сомелье: вы научитесь выявлять аромат и вкус вина по десяткам параметров с помощью всех органов чувств.

По окончании встречи каждый участник получит сертификат, подтверждающий право называться профессиональным ценителем вин.

Мастер-класс по Кавказским танцам.

Кавказский танец, наполнен мудростью, опытом целого этноса, движения танцоров заряжены потрясающей энергетикой, которая передает участникам невероятный позитивный настрой и погружение в национальный колорит Кавказа.

И так, нас ждет изучение базовых движений, техники, музыкальности в танцевальных направлениях народов Кавказа.

Кавказское застолье (ужин, входит в стоимость тура).

Возвращение в отель.

Свободное время.

Пятигорск, мастер-классы, застольеПятигорск, мастер-классы, застольеПятигорск, мастер-классы, застольеПятигорск, мастер-классы, застолье
2 день

Экскурсия по Ингушетии, мастер-класс

Завтрак (ланч боксы).

06:00 Выезд на экскурсию в республику Ингушетию.

Ингушетия – страна необычайных по красоте горных пейзажей, чистейших источников в сочетании с неповторимым архитектурным наследием.

Первым местом в нашем знакомстве с Ингушетией будет Джейрахское ущелье.

Джейрахское ущелье (изумруд Ингушетии) – это настоящее райское место, над которым испокон веков трудилась матушка-природа и человек.

Это совершенно другой мир, с его загадками и многовековой историей.

В ущелье находится 92 памятника, в их числе ингушские башни.

Некоторые сооружения датируются 2 веком до н. э.

Вблизи ущелья расположился новый всесезонный горнолыжный курорт Армхи Республики Ингушетии.

Общая протяженность трассы – более 3000м, перепад высот – более 300 м.

В любое время года курорт предлагает своим гостям: СПА-процедуры, отдых в крытом бассейне, прогулки по сосновому бору и организацию пикника на природе.

На территории курорта есть канатная дорога, по которой мы и поднимемся к обзорной площадке, с которой открывается изумительный вид на Джейраховское ущелье.

Подъем на канатной дороге.

Мастер-класс по изготовлению национального блюда Ингушетии «Чапильгаш»

Кулинарные пристрастия здесь сохранились со времен предков, живших на этой земле сотни лет назад.

Кухня горцев – одна из самых вкусных, простых и древних в мире.

Участие в мастер-классе и обед.

Посещение башенных комплексов Ингушетии.

В ходе экскурсии за дополнительную плату можно посетить одну из главных достопримечательностей этого региона.

Христианский храм Тхаба-Ерды возведен на месте древнего языческого капища предположительно в VIII — IX веке, данное предположение дает основание считать его одним из самых древнейших храмов России.

В нем переплетаются символы христианства и элементы местной языческой религией того времени.

Храм является достаточно интересным архитектурным сооружением, главной его гордостью считаются резьба, лепнина и другие удивительные украшения.

Храм украшает композиция с фигурами Христа, некоторых персонажей из библии и виноградных лоз.

И, наконец, мы посетим одно из чудес России – Вовнушки, яркий и экзотический башенный комплекс среди оборонительных строений древней Ингушетии.

23:00 Возвращение в Пятигорск.

Экскурсия по Ингушетии, мастер-классЭкскурсия по Ингушетии, мастер-классЭкскурсия по Ингушетии, мастер-классЭкскурсия по Ингушетии, мастер-класс
3 день

Железноводск, Казачье подворье, отъезд

08:00 – 09:00 Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Экскурсия по обновленному Железноводску.

Нам предстоит приятное знакомство с маленьким, северным, но очень уютным городком региона – Железноводском.

Интересен город со всех сторон.

Гордится он маленьким парком, плавно переходящим в лес, грустной историей Дачи Эмира, гордо несущей свой купол Пушкинской галереей и старающихся растянутся в улыбке своеобразных Бюветов на крошечных площадках, ну и конечно своей нигде не повторяющейся водой Славяновская и Смирновская.

Находясь на верхней площадке Каскадной лестницы, трудно удержаться от возгласа – «Это же Петергоф!»

За последние два года Железноводск превратился из небольшого провинциального городка в курорт европейского уровня.

Вы увидите уже знаменитую FE-площадь, прогуляетесь по берегу "30-ки" (озеро, которое ежегодно притягивает сотни отдыхающих) и спуститесь по самой длинной в России каскадной лестнице.

Переезд в станицу Боргустанскую.

Посещение «Казачьего подворья».

Знакомство с бытом, культурой, обрядами и кухней Терских казаков.

И как же без «Свадьбы казака» – старинного казачьего обряда с участием «Жениха» и «Невесты», сватов и свашек, веселыми казачьими песнями и участием гостей в обряде «Свадьба».

В старинной казачьей усадьбе у русской печи Вас встретит хозяйка, которая расскажет о казачьем житье, покажет бытовые принадлежности, предложит разжечь светец, погладить белье рубелем, примерить коромысла и пронести воду не разлив ее, посидеть за самоваром, попробовать «вареники» и, конечно же, послушать старинные казачьи песни.

Гости увидят интереснейшие объекты казачьего комплекса: казачью хату, сторожевую вышку, редут, гончарную мастерскую, хозяйственные постройки и летнюю кухня с русской печью, предметы быта и орудия труда казачьего обихода.

В завершение экскурсии гостей ждет широкое застолье с традиционными национальными блюдами, приготовленными по сохранившимся рецептам.

Возвращение в Пятигорск.

Отъезд.

Железноводск, Казачье подворье, отъездЖелезноводск, Казачье подворье, отъездЖелезноводск, Казачье подворье, отъездЖелезноводск, Казачье подворье, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле г. Пятигорска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Название отеляСтоимость тура

Доплата за доп. сутки,

за номер (с завтраком)

«Южная»**, 2-х местный «Стандарт» (без завтрака)25 8502 400
«Южная»**, 1-но местный «Стандарт» (без завтрака)27 6001 700
«Пятигорск»**, 2-х местный «Стандарт»27 7003 500
«Пятигорск»**, 1-но местный «Стандарт»28 6002 100
«Интурист»***, 2-х местный джуниор сюит30 5505 800
«Интурист»***, 2-х местный «Стандарт»29 2004 800
«Интурист»***, 1-но местный «Стандарт»33 6004 100
«Бештау»***, 2-х местный «Стандарт»31 7006 700
«Бештау»***, 1-но местный «Стандарт»30 9506 100

Варианты проживания

Гостиница «Южная»

2 ночи

Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.

В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.

Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.

Международный аэропорт города Минеральные Воды расположен в 25,5 км от гостиницы «Южная».

Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»

Гостиница «Пятигорск»

2 ночи

Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.

Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном.

В гостинице работает ресторан и бар.

Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт Минеральных Вод - в 26,5 км.

Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»

Гостиница «Интурист»

2 ночи

Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.

Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.

В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.

В отеле гости смогут поиграть в бильярд.

Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.

Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»

Гостиница «Бештау»

2 ночи

Этот отель с круглосуточным рестораном и спортивным клубом, расположенный в центре Пятигорска, предлагает своим гостям номера с великолепным видом на Кавказские горы или гору Бештау.

В числе удобств стильных номеров и люксов отеля «Бештау» кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды можно доехать за 30 минут. По запросу и за дополнительную плату предоставляется трансфер от/до аэропорта.

Гостиница «Бештау»Гостиница «Бештау»Гостиница «Бештау»Гостиница «Бештау»Гостиница «Бештау»Гостиница «Бештау»Гостиница «Бештау»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • 2 завтрака (кроме отеля «Южная», завтрак возможно приобрести самостоятельно в кафе в 2-х минутах ходьбы от отеля), 1 обед в ресторане в Ингушетии, 2 ужина
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
  • Участие в мастер-классе по дегустации Кавказских вин и коньяка
  • Участие в мастер-классе по Кавказским танцам
  • Входные билеты в Казачье подворье и участие в интерактивной программе
  • Участие в мастер-классе по изготовлению ингушского блюда «Чапильгаш»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины)
  • Канатная дорога на г. Машук – 360 руб. /чел.
  • Входные билеты в музей М. Ю. Лермонтова:взрослый: только домик – 150 руб. по всему музею – 250 руб. детский:только домик – 100 руб. по всему музею – 150 руб.
  • Взрослый: только домик – 150 руб. по всему музею – 250 руб.
  • Только домик – 150 руб.
  • По всему музею – 250 руб.
  • Детский:только домик – 100 руб. по всему музею – 150 руб.
  • Только домик – 100 руб.
  • По всему музею – 150 руб.
  • Экологический сбор в Ингушетии – 100 руб. /чел.
  • Входные билеты на башенный комплекс Вовнушки – 150 руб.
  • Курортный сбор – 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС).
  • удобную одежду по сезону
  • удобную спортивную обувь
  • плащ-дождевик или зонтик
  • солнцезащитные очки и крем
  • купальники и наряды для фотосессий
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости)
  • деньги на личные цели

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день в холе выбранной гостиницы с последующим выездом на экскурсию ориентировочно с 12.30 до 13 часов. Точное время встречи с туристами будет указано в программе с таймингом, высланной за 1 неделю до начала тура на адрес электронной почты, с которой поступила заявка на тур.

Последний день тура завершается в городе-курорте Пятигорске ориентировочно в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта. От г. Пятигорска до аэропорта Минеральные воды добираться от 30 до 50 минут.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Нужны ли наличные деньги с собой?

Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.

Как оплачивать курортный сбор?

В соответствии с ФЗ «О курортном сборе», гости должны самостоятельно оплатить курортный сбор по прибытию в средство размещения (отель) наличными или банковской картой. Сумма курортного сбора не может быть включена в стоимость проживания, а также других услуг.

Сколько человек в группе?

Экскурсионная группа составляет до 35 человек, на некоторых экскурсиях может быть до 50.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
16 мая 2022
Подборка экскурсий была интересной. В регионе была впервые, поэтому все было внове и очень интересным. Особенно хочется отметить экскурсоводов компании Ладья - Ольга и Алена потрясающие специалисты, глубоко знающие материал, влюблённые в свой регион и в принципе очень эрудированные люди. Благодаря им мы не замечали времени. Хочется отметить водителя Карена, его забота и профессиональное вождение! Длительная экскурсия в горы Ингушетии прошла очень приятно. Не устроил меня только тот момент, что не было вариантов по размещению. Гостиница Южная нормальный вариант, но находится на вокзале и вообще может я бы предпочла более дорогой вариант проживания, но никто меня об этом не спросил, мы были поставлены «перед фактом»
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Светлана, спасибо за Ваш отзыв. Насчет гостиницы Южной - к сожалению, это был единственный доступный вариант на Ваши даты в этом туре на момент бронирования, поэтому забронировали ее. Так мы, конечно, предлагаем возможность выбора, когда она есть. Будем рады вам помочь в организации следующего путешествия по России!
К
7 янв 2023
Организация тура также отличная
Д
22 ноя 2022
Все супер, особенно гид Владимир

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