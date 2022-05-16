1 день

Пятигорск, мастер-классы, застолье

Приезд в г. Пятигорск.

Размещение в отеле.

Обзорная экскурсия по городу-курорту Пятигорску.

За время первоначального знакомства со столицей Кавказа мы успеем многое увидеть и еще больше услышать об этой удивительной земле, которая на протяжении сотен лет дарит людям здоровье и долголетие.

Так как история города неразрывно связана с именем Великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, то и путешествовать будем и по местам, где когда то прогуливался гений.

Провал – удивительная провалина в горе, в которую заглядывал весь учёный мир, прибывающий на Кавказ для изучения данной местности.

Прогуливаясь по аллеям старого парка с именем «Новый», познакомимся с символом этих мест – Орлом, соседствующим с Китайской беседкой и старым дряхлеющим гротом, гордящимся своим знакомством с богиней охоты – Дианой и М. Ю. Лермонтовым.

Парк "Цветник" приветливо раскроет свои объятия в любое время года, а задорно и весело угостит минеральной водой в питьевой галерее.

В процессе экскурсии путь пройдёт на западный склон горы Машук к печальному месту.

К месту дуэли Поэта.

Переезд в клуб "Шато – КМВ"

Мастер-класс по дегустации Кавказских вин и коньяка.

Нас ждет участие в обучающем мастер-классе по дегустации винодельческой продукции ведущих ставропольских производителей.

История становления виноградарства и виноделия нашего региона, а на дне янтарного бокала увидите отражение судеб тех, кто посвятил этому искусству свою жизнь.

Мастер-класс раскроет секреты профессии сомелье: вы научитесь выявлять аромат и вкус вина по десяткам параметров с помощью всех органов чувств.

По окончании встречи каждый участник получит сертификат, подтверждающий право называться профессиональным ценителем вин.

Мастер-класс по Кавказским танцам.

Кавказский танец, наполнен мудростью, опытом целого этноса, движения танцоров заряжены потрясающей энергетикой, которая передает участникам невероятный позитивный настрой и погружение в национальный колорит Кавказа.

И так, нас ждет изучение базовых движений, техники, музыкальности в танцевальных направлениях народов Кавказа.

Кавказское застолье (ужин, входит в стоимость тура).

Возвращение в отель.

Свободное время.