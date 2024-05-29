Смотровая площадка – экскурсии в Пятигорске

Найдено 74 экскурсии в категории «Смотровая площадка» в Пятигорске, цены от 900 ₽, скидки до 18%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказочное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
484 отзыва
Приэльбрусье: Эльбрус, озеро Гижгит, Поляна Нарзанов
Откройте для себя величие Эльбруса, чистоту озера Гижгит и целебную силу Поляны Нарзанов в одной экскурсии
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Все сокровища Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр Су и Поляна Нарзанов
скидка
12%
Групповая
12 часов
245 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска
Откройте для себя секреты Эльбруса и уникальность озера Гижгит, погрузившись в атмосферу Кавказа с опытным гидом
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
43003 784 за человека
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
269 отзывов
Экскурсия в Домбай: Сырные пещеры и древний храм
Исследуйте уникальные Сырные пещеры и древний Шоанинский храм, погрузитесь в атмосферу Кавказа в комфортном трансфере
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 700 за человека
Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
14 часов
331 отзыв
Джип-тур Северная Осетия: красоты Кавказа
Получите незабываемые впечатления от мощи Кавказских гор, тайн древних крепостей и святилищ, а также вкуса настоящих осетинских пирогов
Начало: Мы уточним ваш адрес проживания в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 000 за человека
Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
341 отзыв
Тайны Языка Тролля и замка Шато-Эркен
Откройте для себя уникальные карстовые озёра, древние башни и средневековые замки во время путешествия по Верхней Балкарии
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Душевное путешествие по Северной Осетии: от Фиагдона до Кармадона
Мини-группа
14 часов
22 отзыва
Душевное путешествие по Северной Осетии: от Фиагдона до Кармадона
Начало: Место вашего проживания в Пятигорске
Расписание: Ежедневно в 6:15
Завтра в 06:15
10 июня в 06:15
6 000 за человека
Экскурсия в Приэльбрусье
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
832 отзыва
Путешествие к вершинам Приэльбрусья из Пятигорска
Исследуйте величие Кавказа, поднимитесь на легендарный Эльбрус и насладитесь панорамными видами с горы Чегет
Сегодня в 06:25
Завтра в 06:25
2 500 за человека
Плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
163 отзыва
Восхождение на Плато Бермамыт: магия Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, наслаждаясь панорамными видами и вдохновляющими пейзажами на Эльбрус
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 01:30
Завтра в 01:30
от 3 700 за человека
Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
152 отзыва
Чегемское ущелье и его сокровища: водопады, аулы, некрополь
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты, путешествуя по Чегемскому ущелью с профессиональным гидом
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
371 отзыв
Домбай из Пятигорска: Природа, История, Культура
Погрузитесь в мир кавказской природы, истории и культуры, поднимитесь на гору Мусса-Ачитара и откройте легенды Домбая
Завтра в 06:25
11 июня в 06:30
2 500 за человека
На Джилы-Cу в мини-группе: путешествие в русскую Исландию
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
207 отзывов
Путешествие в урочище Джилы-Су: экскурсия в мини-группе
Откройте великолепие Кавказа: водопады, горные пейзажи и целебные источники в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно: 06:45, 07:00, 07:15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 700 за человека
«Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
14 часов
42 отзыва
«Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07.00, 07.15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
5 000 за человека
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе)
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
47 отзывов
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Сегодня в 07:45
Завтра в 07:45
4 500 за человека
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на Лавочку счастья
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Мини-группа
13 часов
120 отзывов
Путешествие по Северной Осетии: история и природа
Исследуйте древние ущелья и некрополи, окунитесь в мир осетинских традиций и аланской истории
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07.00, 07.15
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
5 000 за человека
Медовые водопады, Аликоновское ущелье и гора Кольцо
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
190 отзывов
Гора Кольцо и Медовые водопады: путешествие и история
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, исследуя исторические места, где бывал великий Лермонтов
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Расписание: Ежедневно в 13:20
Сегодня в 13:20
Завтра в 13:20
1 300 за человека
На плато Бермамыт в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
186 отзывов
Плато Бермамыт: экскурсия с фотосессией и видами на Эльбрус
Восхитительные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас на плато Бермамыт с панорамой на величественный Эльбрус
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно: 06:30, 06:45, 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700 за человека
Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану Кавказа через озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
229 отзывов
Эльбрус и озеро Гижгит: вдохновляющее путешествие
Покорите величие Эльбруса, ощутите дыхание спящего вулкана и взгляните на мир с высоты 3100 метров, окунувшись в атмосферу Кавказа
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 700 за человека
Приэльбрусье: живописный тур в мини-группе к главной вершине Европы
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
35 отзывов
Приэльбрусье: живописный тур в мини-группе к главной вершине Европы
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
Домбай в мини-группе из Пятигорска
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
164 отзыва
Путешествие в Домбай: горные вершины и культурное наследие
Вас ждет незабываемое путешествие по горному Домбаю с посещением исторических и природных достопримечательностей
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 700 за человека
Сказочный Архыз из Пятигорска
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Сказочный Архыз из Пятигорска
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 6:45, 7:00, 7.15
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
4 200 за человека
Северное Приэльбрусье в мини-группе: Джилы-Су+ водопады+ Долина Нарзанов
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
235 отзывов
Групповая экскурсия в Северное Приэльбрусье: Плато, Долина, Водопады
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Северному Приэльбрусью, где природа создала настоящие шедевры
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
228 отзывов
Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро
Сегодня в 06:50
Завтра в 06:45
2 700 за человека
Архыз
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
30 отзывов
Архыз
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Суббота в 06:30
Сегодня в 06:30
13 июня в 06:30
2 700 за человека
В Железноводск - на склоны горы Железной
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
32 отзыва
В Железноводск - на склоны горы Железной
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: По пятницам
14 июня в 14:15
21 июня в 14:15
1 000 за человека
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
скидка
3%
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска
Откройте для себя величие Кавказа: Эльбрус и озера Гижгит ждут вас в этом незабываемом путешествии
Начало: Ваш адрес в Пятигорске
Расписание: Ежедневно с 8.00 до 9.00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
1700016 490 за всё до 4 чел.
Путешествие в Домбай
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Путешествие в Домбай
Начало: Ваш адрес в Пятигорске
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 9.00
Сегодня в 07:00
10 июня в 07:00
17 500 за всё до 4 чел.
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Выезд из Пятигорска
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 9:00
Сегодня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Баксанское, Тызыльское и Чегемское ущелья за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Баксанское, Тызыльское и Чегемское ущелья за один день
Начало: Место сбора в любом городе в пределах КМВ
Расписание: Время выезда можно изменить и согласовать при личной беседе после бронирования
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Пять городов Кавказских Минеральных Вод за один день
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Пять городов Кавказских Минеральных Вод: путешествие за один день
Откройте уникальный Кавказ: от Пятигорска до Минеральных Вод, наслаждаясь культурой и природой
Начало: По договоренности
Расписание: Чт., пт., сб., вс. Летом — ежедневно.
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1180011 210 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт - лучшие виды на Эльбрус. Тур с посещением Гришкиной балки
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Плато Бермамыт: Эксклюзивный тур с видом на Эльбрус
Получите незабываемые впечатления от величественного Эльбруса и уникальных природных ландшафтов плато Бермамыт
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно: в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 19 000 за всё до 6 чел.
Перевал Актопрак и озеро Гижгит
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Северная Осетия: город мёртвых Даргавс. Индивидуальный тур
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Северная Осетия: город мёртвых Даргавс. Индивидуальный тур
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 08.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 30 000 за всё до 6 чел.
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России. Индивидуальный тур
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России. Индивидуальный тур
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 9.00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 19 000 за всё до 6 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит за один день в мини-группе
Мини-группа
12 часов
24 отзыва
Эльбрус и озеро Гижгит за один день в мини-группе
Начало: По адресу проживания или пр. Калинина 228 Пятигорс...
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Загадочный Эльбрус
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Загадочный Эльбрус: путевка в мир высот
Откройте для себя величие Кавказа, покоряя высоты Эльбруса и наслаждаясь чистым воздухом и панорамными видами
Начало: Пятигорск
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
16 500 за всё до 4 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эл-Тюбю, Чегемские водопады
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эл-Тюбю, Чегемские водопады
Начало: По договорëнности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Расписание: в любой день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 5 чел.
Урочище Джилы-су: одна из самых живописных дорог в России
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Урочище Джилы-су: одна из самых живописных дорог в России
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно время: по договорённости
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 500 за всё до 4 чел.
Бермамыт - дневная прогулка по каньону
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Бермамыт - дневная прогулка по каньону
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день в 7.00 и 13.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
17 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур на плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Эксклюзивный джип-тур на плато Бермамыт
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: Пятигорск
Расписание: Каждый день в 07.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 14 800 за всё до 4 чел.
«Золотое кольцо» Северной Осетии
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
14 часов
1 отзыв
«Золотое кольцо» Северной Осетии
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
22 000 за всё до 4 чел.
Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
Начало: Пятигорск
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за человека
Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
Начало: Заберем вас от места проживания в городах КМВ
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Кавказ - полное погружение: Кисловодск и две республики
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Кавказ - полное погружение: Кисловодск и две республики
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 976 за всё до 5 чел.
Однодневная поездка на Терский конный завод
🐴 Конные прогулки
Групповая
4 часа
7 отзывов
Однодневная поездка на Терский конный завод
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
12 июня в 13:45
19 июня в 13:45
900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    29 мая 2024
    Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
    Я давно мечтала попасть на язык тролля, и на день рождения решила мечту свою осуществить! Спасибо огромное за четкую,слаженную работу
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    и организацию тура! Особое спасибо самому лучшему и чуткому водителю Владимиру,выше всех похвал! Место-потрясающей красоты! Обязательно вернусь туда вновь,но уже с ночевкой! ❤️❤️❤️

  • Р
    Роман
    29 мая 2024
    Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
    На майские праздники решили отправиться компанией на Кавказ, и не пожалели. За ранее подобрали экскурсии через онлайсервис Спутник, предварительно забронировали
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    экскурсии "Четыре города", на Домбай и Эльбрус. На Домбай поездка на минивэне в минигруппе 6 человек с гидом-экскурсоводом Романом. На минивэне забирают рано утром от дома и привозят домой. Интересная экскурсия, эмоционально насыщенная, информативная о культуре народов, обычаях, истории. Экскурсовод Роман строгий и одновременно дающий возможность почувствовать себя в безопасности, т. к. дорога есть дорога. Много рассказывал, шутил. Так как выезд очень ранний, останавливались на завтрак в горах, интересный и вкусный. Угощали медом разным, чаем из трав, натуральной брынзой, айраном. Заезжали в фотозону, время для фото достаточно. Красивые места, природа отличается от природы Эльбруса, леса и горы сочетание красивейшее - как в Альпах. Поднимались на сырную гору - красивое необыкновенное место. Поднимались по канатке на гору Мусса-Ачитара - виды впечатляющие. Обедали после подъёма на первой канатке в кафе, вкусно по-домашнему. На обратном пути заезжали в Шоанинский храм, где экскурсовод поведал его историю. Удивительное красивое место! Удивительные люди, которые стараются передать это наследие, ценности новому поколению. Спасибо за информативный и эмоциональный заряд от экскурсовода Романа! Удивительно содержательный человек, дающий эмоции, защиту, силу одновременно. Сохраняйте эти качества, процветания и благо

  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
    Замечателньая Экскурсия с замечательным гидом.
  • К
    Кристина
    29 мая 2024
    Экскурсия в Приэльбрусье
    Не думала, что поездка впечатлит меня настолько сильно. Спасибо большое гиду Татьяне, было круто!
  • А
    Александр
    29 мая 2024
    Урочище Джилы-су: одна из самых живописных дорог в России
    Гидом у нас был Акоп. Большое ему спасибо за экскурсию. Получили массу впечатлений
  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
    29 мая посетили семьёй экскурсию "Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен" Сказать что понравилось - ничего не сказать,
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    это было великолепно! Гид Роман превосходно провел экскурсию, рассказал исторические факты, традиции местных народов, мы узнали много нового, и самое главное - головокружительные виды!!! Большое спасибо за проведенную экскурсию на комфортабельном автомобили и с грамотным гидом!!!

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Сказочное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
    Ездили на экскурсию Сказочное Приэльбрусье. Экскурсия огонь!!! Очень понравилось. Конечно Эльбрус в самое сердце, это надо увидеть своими глазами. Ездили
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    в мини группе, это очень комфортно, автомобиль 8 местный, чистый, всем оснащён. Нашим гидом-водителем был Владимир. Он очень всё интересно, информативно рассказывает, знает историю края.

  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
    Поездка была очень позитивной, насыщенной по впечатлениям. Гид - Мурат - был аниматнлен и прелупредителен. Группа подобралась чисто женская, к
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    окончанию поезки мы все очень тепло расставались. Немного подкачала вначале организация тура (пришлось самой звонить и выяснять причину, почему с нами не связывается никто), но потом организатор тура все исправил и в дальнейшем проблем не было. Гид - хороший водитель, человек с хорошим чувством юмора и патриот своей малой родины. Много узнали интересного о карачаевцах. Спасибо ему.

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Северное Приэльбрусье в мини-группе: Джилы-Су+ водопады+ Долина Нарзанов
    Были на экскурсии 23.05.2024г. Очень понравилось! Увидели все ущелья и горы. Эльбрус показал нам себя во всей красе! При Солнце,
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    при облаках и при дожде. Водопады впечатляют! Спуски и подъёмы по горам завораживают. Суслики милашки! Берите с собой не солёные сухари, морковку и яблоки, заранее порезанные на небольшие кусочки, покормив животных получите массу приятных впечатлений. Наш водитель и по совместительству экскурсовод - Константин по всему маршруту рассказывал обо всех достопримечательностях. Спасибо!

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит в мини-группе
    Экскурсия оооочень понравилась! И компания собралась веселая. Михаил рассказал нам много интересного о местных народностях, достопримечательностях и традициях. А еще
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    включал нам песни, мы всю дорогу пели и смеялись. Места, действительно, безумно красивые, будто попадаешь в другую реальность. Спасибо за экскурсию! Очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Смотровая площадка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Сказочное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
  2. Все сокровища Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр Су и Поляна Нарзанов
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Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
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