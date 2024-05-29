1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Приэльбрусье: Эльбрус, озеро Гижгит, Поляна Нарзанов
Откройте для себя величие Эльбруса, чистоту озера Гижгит и целебную силу Поляны Нарзанов в одной экскурсии
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
12%
Групповая
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска
Откройте для себя секреты Эльбруса и уникальность озера Гижгит, погрузившись в атмосферу Кавказа с опытным гидом
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
43003 784₽ за человека
Групповая
12 часов
Экскурсия в Домбай: Сырные пещеры и древний храм
Исследуйте уникальные Сырные пещеры и древний Шоанинский храм, погрузитесь в атмосферу Кавказа в комфортном трансфере
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 700₽ за человека
Групповая
14 часов
Джип-тур Северная Осетия: красоты Кавказа
Получите незабываемые впечатления от мощи Кавказских гор, тайн древних крепостей и святилищ, а также вкуса настоящих осетинских пирогов
Начало: Мы уточним ваш адрес проживания в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Тайны Языка Тролля и замка Шато-Эркен
Откройте для себя уникальные карстовые озёра, древние башни и средневековые замки во время путешествия по Верхней Балкарии
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
14 часов
Душевное путешествие по Северной Осетии: от Фиагдона до Кармадона
Начало: Место вашего проживания в Пятигорске
Расписание: Ежедневно в 6:15
Завтра в 06:15
10 июня в 06:15
6 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие к вершинам Приэльбрусья из Пятигорска
Исследуйте величие Кавказа, поднимитесь на легендарный Эльбрус и насладитесь панорамными видами с горы Чегет
Сегодня в 06:25
Завтра в 06:25
2 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Восхождение на Плато Бермамыт: магия Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, наслаждаясь панорамными видами и вдохновляющими пейзажами на Эльбрус
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 01:30
Завтра в 01:30
от 3 700₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Чегемское ущелье и его сокровища: водопады, аулы, некрополь
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты, путешествуя по Чегемскому ущелью с профессиональным гидом
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай из Пятигорска: Природа, История, Культура
Погрузитесь в мир кавказской природы, истории и культуры, поднимитесь на гору Мусса-Ачитара и откройте легенды Домбая
Завтра в 06:25
11 июня в 06:30
2 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Путешествие в урочище Джилы-Су: экскурсия в мини-группе
Откройте великолепие Кавказа: водопады, горные пейзажи и целебные источники в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно: 06:45, 07:00, 07:15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 700₽ за человека
Мини-группа
14 часов
«Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07.00, 07.15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
5 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Сегодня в 07:45
Завтра в 07:45
4 500₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Путешествие по Северной Осетии: история и природа
Исследуйте древние ущелья и некрополи, окунитесь в мир осетинских традиций и аланской истории
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07.00, 07.15
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
5 000₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Гора Кольцо и Медовые водопады: путешествие и история
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, исследуя исторические места, где бывал великий Лермонтов
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Расписание: Ежедневно в 13:20
Сегодня в 13:20
Завтра в 13:20
1 300₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт: экскурсия с фотосессией и видами на Эльбрус
Восхитительные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас на плато Бермамыт с панорамой на величественный Эльбрус
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно: 06:30, 06:45, 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Эльбрус и озеро Гижгит: вдохновляющее путешествие
Покорите величие Эльбруса, ощутите дыхание спящего вулкана и взгляните на мир с высоты 3100 метров, окунувшись в атмосферу Кавказа
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 700₽ за человека
Групповая
11 часов
Приэльбрусье: живописный тур в мини-группе к главной вершине Европы
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
Групповая
11 часов
Путешествие в Домбай: горные вершины и культурное наследие
Вас ждет незабываемое путешествие по горному Домбаю с посещением исторических и природных достопримечательностей
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Сказочный Архыз из Пятигорска
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 6:45, 7:00, 7.15
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
4 200₽ за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в Северное Приэльбрусье: Плато, Долина, Водопады
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Северному Приэльбрусью, где природа создала настоящие шедевры
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Сегодня в 06:50
Завтра в 06:45
2 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Архыз
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Суббота в 06:30
Сегодня в 06:30
13 июня в 06:30
2 700₽ за человека
Групповая
4 часа
В Железноводск - на склоны горы Железной
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: По пятницам
14 июня в 14:15
21 июня в 14:15
1 000₽ за человека
скидка
3%
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска
Откройте для себя величие Кавказа: Эльбрус и озера Гижгит ждут вас в этом незабываемом путешествии
Начало: Ваш адрес в Пятигорске
Расписание: Ежедневно с 8.00 до 9.00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
1700016 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Домбай
Начало: Ваш адрес в Пятигорске
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 9.00
Сегодня в 07:00
10 июня в 07:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Выезд из Пятигорска
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 9:00
Сегодня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Баксанское, Тызыльское и Чегемское ущелья за один день
Начало: Место сбора в любом городе в пределах КМВ
Расписание: Время выезда можно изменить и согласовать при личной беседе после бронирования
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Пять городов Кавказских Минеральных Вод: путешествие за один день
Откройте уникальный Кавказ: от Пятигорска до Минеральных Вод, наслаждаясь культурой и природой
Начало: По договоренности
Расписание: Чт., пт., сб., вс. Летом — ежедневно.
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1180011 210₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Плато Бермамыт: Эксклюзивный тур с видом на Эльбрус
Получите незабываемые впечатления от величественного Эльбруса и уникальных природных ландшафтов плато Бермамыт
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно: в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 19 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Северная Осетия: город мёртвых Даргавс. Индивидуальный тур
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 08.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 30 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России. Индивидуальный тур
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 9.00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 19 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Эльбрус и озеро Гижгит за один день в мини-группе
Начало: По адресу проживания или пр. Калинина 228 Пятигорс...
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Загадочный Эльбрус: путевка в мир высот
Откройте для себя величие Кавказа, покоряя высоты Эльбруса и наслаждаясь чистым воздухом и панорамными видами
Начало: Пятигорск
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эл-Тюбю, Чегемские водопады
Начало: По договорëнности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Расписание: в любой день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Урочище Джилы-су: одна из самых живописных дорог в России
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно время: по договорённости
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бермамыт - дневная прогулка по каньону
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день в 7.00 и 13.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный джип-тур на плато Бермамыт
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: Пятигорск
Расписание: Каждый день в 07.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 14 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
«Золотое кольцо» Северной Осетии
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
Начало: Пятигорск
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
Начало: Заберем вас от места проживания в городах КМВ
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
Кавказ - полное погружение: Кисловодск и две республики
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 976₽ за всё до 5 чел.
Групповая
4 часа
Однодневная поездка на Терский конный завод
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
12 июня в 13:45
19 июня в 13:45
900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся29 мая 2024Я давно мечтала попасть на язык тролля, и на день рождения решила мечту свою осуществить! Спасибо огромное за четкую,слаженную работу
- РРоман29 мая 2024На майские праздники решили отправиться компанией на Кавказ, и не пожалели. За ранее подобрали экскурсии через онлайсервис Спутник, предварительно забронировали
- ООксана29 мая 2024Замечателньая Экскурсия с замечательным гидом.
- ККристина29 мая 2024Не думала, что поездка впечатлит меня настолько сильно. Спасибо большое гиду Татьяне, было круто!
- ААлександр29 мая 2024Гидом у нас был Акоп. Большое ему спасибо за экскурсию. Получили массу впечатлений
- ИИрина29 мая 202429 мая посетили семьёй экскурсию "Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен" Сказать что понравилось - ничего не сказать,
- ЕЕлена29 мая 2024Ездили на экскурсию Сказочное Приэльбрусье. Экскурсия огонь!!! Очень понравилось. Конечно Эльбрус в самое сердце, это надо увидеть своими глазами. Ездили
- ЕЕлена28 мая 2024Поездка была очень позитивной, насыщенной по впечатлениям. Гид - Мурат - был аниматнлен и прелупредителен. Группа подобралась чисто женская, к
- ЕЕкатерина28 мая 2024Были на экскурсии 23.05.2024г. Очень понравилось! Увидели все ущелья и горы. Эльбрус показал нам себя во всей красе! При Солнце,
- ЕЕкатерина28 мая 2024Экскурсия оооочень понравилась! И компания собралась веселая. Михаил рассказал нам много интересного о местных народностях, достопримечательностях и традициях. А еще
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Смотровая площадка»
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