Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур на Кавказе
Групповой тур в Пятигорске

Архипелаг скалистых островов

4.7
3 отзыва
Современный треккинговый маршрут для туристов без специальной горной подготовки. Идеальный маршрут для начинающих горных туристов в возрасте от 10 до 65 лет.

За 12 дней вы покорите 17 вершин Кавминвод высотой от 406 до 1400 м над уровнем моря, расположенных на компактной территории радиусом 25 км. Общая протяжённость маршрута составляет 250 км, его активная (пешая) часть — 55 км.

Набор высоты — около 6 500 м, что сопоставимо с восхождением на вершину Эльбруса, высота которого составляет 5 642 м над уровнем моря.
Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур на Кавказе
Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур на Кавказе
Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур на Кавказе
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Что вас ожидает:

Навыки альпинизма
Навыки альпинизма
Получим базовые навыки альпинизма и научимся ходить со страховкой
Тайны Пятигорска
Тайны Пятигорска
У нас будет свободный день, чтобы исследовать этот город самостоятельно
Треккинговые восхождения
Треккинговые восхождения
Мы испытаем настоящее счастье, взойдя на 17 несложных вершин

Программа тура по дням

1 день

Прибытие

Место нашей встречи и начало активного тура по горам-лакколитам — город Минеральные Воды, транспортные ворота Кавказа.

Мы встречаем вас в аэропорту или на ж/д вокзале.

Трансфер в гостиницу г. Пятигорска займёт 30-40 минут.

После заселения — свободное время.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Групповой трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Минеральные Воды к месту размещения с 9:00 до 19:00.

ПрибытиеПрибытиеПрибытиеПрибытие
2 день

Юца и Джуца

Первый день тура достаточно лёгкий, разминочный.

Проходит по относительно гладким пологим склонам двух южных вершин Кавминвод.

Юца (Джуца 1-я), 973 м, старт восхождения — от парадрома: 43.973653, 43.031590.

Отъезжаем от гостиницы в 8:30 и уже в 9:30 подъезжаем к юго-восточной группе гор.

Автомобиль везёт группу через поселок Юца к парадрому, где базируются, тренируются и откуда совершают полёты спортсмены-парапланеристы.

Отсюда начинается пеший подъём на вершину горы Юца — около 200 метров по вертикали.

Спускаемся к машинам и через 40 минут подъезжаем к горе Джуца — второй по высоте вершине Кавминвод.

Джуца, 1190 м, старт восхождения — по восточному склону: 43.925417, 42.988009.

Поднимаемся к вершине — около 400 метров по вертикали — по тропинкам или травянистым склонам.

  • Подъём занимает 1,5–2 часа.

С вершины открывается потрясающий вид на Эльбрус, Главный Кавказский и Джинальский хребты.

  • Спуск к машинам занимает не более 30 минут.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.

Юца и ДжуцаЮца и ДжуцаЮца и ДжуцаЮца и Джуца
3 день

Гора Машук

Машук — самая популярная вершина Кавминвод, воспетая великими русскими поэтами.

Находится в черте города Пятигорска, кварталы которого обрамляют гору с юга, запада и севера.

Машук, 993 м, старт восхождения — от памятников выше Эоловой арфы: 44.041102, 43.087405.

Отъезжаем от гостиницы в 8:30.

К 9:00 подъезжаем к скалодрому «Спартаковские скалы».

После инструктажа по использованию специального снаряжения вы можете пройти простейшие скальные маршруты высотой от 3 до 10 метров.

Эта учебная практика будет нужна при преодолении некоторых участков маршрута — при подъёме на такие вершины, как Острая и Медовая.

После скальной экскурсии вас ждёт 20-минутная прогулка к знаменитому Пятигорскому Провалу.

Затем — 1,5-километровый переход к Эоловой арфе и подъём по «тропе Бернардацци» в направлении вершины горы Машук.

Расстояние от Эоловой арфы до вершины горы — около 1,5 км, перепад высот на маршруте достигает 400 м.

От памятника — сто ступенек вверх до верхней станции канатной дороги и телевышки.

Обойдя территорию телевышки, спускаемся по ступенькам, а далее — по тропе западного склона, которая выводит к «Поляне песен».

Путь, протяженностью около 1,8 км, занимает 30–40 минут.

Затем — 10-минутный спуск по асфальтированной пешеходной дорожке от нижней части Поляны к месту дуэли М. Ю. Лермонтова, где мы садимся в машины и возвращаемся в гостиницу.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.

Гора МашукГора МашукГора МашукГора Машук
4 день

Западные горы: Шелудливая, Острая, Тупая

Шелудливая, 874 м, старт восхождения — от стоянки жилого комплекса на северном склоне горы: 44.097913, 42.973941.

Отъезжаем от гостиницы в 8.30 и к 9:30 подъезжаем к западной группе гор Кавминвод.

Оставляем машины на стоянке жилого комплекса при въезде в город Лермонтов.

По хорошо различимой тропе северного склона поднимаемся в направлении вершины горы Шелудивая.

Подъём от машин к вершине — около 250 метров по вертикали — занимает не более часа.

С вершины открывается отличный вид на гору Бештау, высочайшую вершину Кавминвод и на железноводскую группу гор.

Спускаемся к машинам и через 30 минут подъезжаем к западным склонам горы Острая (Острогорка).

Острая (Острогорка), 872 м, старт восхождения — от поляны южного гребня: 44.115558, 42.994228.

Поднимаемся на вершину по юго-западному гребню, используя простые страховочные системы.

Перепад высот от дороги составляет около 150 метров.

Спускаемся с вершины по пути подъема.

Обходя с северной стороны массив Острогорки, выходим с небольшим подъёмом на седловину гребня.

После небольшого спуска — около 50 м по вертикали — по лесной тропинке подходим к склону ещё одной вершины региона — Кабанка или Тупая.

Кабанка (Тупая), 767 м, старт восхождения — от перемычки со стороны Острогорки: 44.120571, 42.998912.

Простой 100-метровый подъём на вершину, поросшую кустарниками и небольшими деревьями, завершает восхождения этого дня.

Спускаемся по пути подъёма, садимся в автомобили и возвращаемся в гостиницу.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.

Западные горы: Шелудливая, Острая, ТупаяЗападные горы: Шелудливая, Острая, ТупаяЗападные горы: Шелудливая, Острая, ТупаяЗападные горы: Шелудливая, Острая, Тупая
5 день

Развалка и Железная - жемчужины Железноводска

Развалка, 926 м, старт восхождения — от стоянки рядом с указателем «Пещера вечной мерзлоты»: 44.159922, 43.031259.

Гора Развалка — одно из самых интересных природных достопримечательностей Кавминвод.

Отъезжаем от гостиницы в 8:30 и подъезжаем к стоянке ресторана «Избушка лесника» в окрестностях города Железноводска.

Пешеходная часть маршрута начинается с северо-западной стороны горы Развалка и проходит вдоль её западного склона.

Идём 20 минут по старой грунтовой дороге, местами переходящей в широкую тропу, по направлению к «Пещере вечной мерзлоты» — горизонтальной штольне геологической проходки.

Пройдя еще около 200 метров, начинаем подъём по осыпным и травянистым склонам.

Через 1,5–2 часа выходим на широкий предвершинный гребень, с которого поднимаемся на пик по явно выраженной тропе.

Спускаемся на тропу старого терренкура, по которой поднимаемся 2 км до вершины горы Железная.

Железная, 853 м, старт восхождения — в 100 метрах от Пушкинской галереи: 44.135912, 43.032788.

Поднимаемся 2,5 км по широкой тропе со средней крутизной около 20 градусов.

Тропа плавно обходит гору и выводит на высшую точку вершины.

Спускаемся с вершины по тропе терренкура к Пушкинской галерее и переходим по территории Железноводского курортного парка к машинам.

  • Путь занимает около 40 минут.

Садимся в автомобили и возвращаемся в гостиницу.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.

Развалка и Железная - жемчужины ЖелезноводскаРазвалка и Железная - жемчужины ЖелезноводскаРазвалка и Железная - жемчужины ЖелезноводскаРазвалка и Железная - жемчужины Железноводска
6 день

Лысая и Золотой курган

Лысая (Лысогорка), 739 м, старт восхождения — от восточной окраины посёлка Нижнеподкумский: 44.080114, 43.217143.

Отъезжаем от гостиницы в 8:30 и через 40 минут подъезжаем к северо-восточной окраине поселка Нижнеподкумский.

Самый крутой участок — 100-метровый выход на купол вершины.

  • Подъём занимает 1,5–2 часа, спуск к машинам — около часа.

Золотой курган, 884 м, старт восхождения — в километре от западной окраины посёлка Тамбукан, на пересечении дорог на северо-западном склоне: 43.935236, 43.134568, 43.944960, 43.105659.

Час в пути — и мы у подножия горы Золотой Курган.

Она имеет форму асимметричного купола с конусовидной вершиной, венчающей слабо всхолмленное плато высотой 600–700 м.

Машины подходят максимально близко к куполообразной вершине.

Пеший подъём протяжённостью около 150 метров по вертикали занимает всего 30–40 минут.

Спустившись с Золотого Кургана, возвращаемся в гостиницу.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.

Лысая и Золотой курганЛысая и Золотой курганЛысая и Золотой курганЛысая и Золотой курган
7 день

День отдыха

Сегодня свободный день, который можно посвятить отдыху, прогуляться по историческим местам, которыми весьма богат город Пятигорск.

Можно заказать дополнительную экскурсию, чтобы ознакомиться с местными достопримечательностями, или даже с выездом в соседнюю республику за новыми впечатлениями и фотографиями.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыха
8 день

Увеличиваем нагрузку: гора Медовая

Медовая, 725 м, старт восхождения — от поворота дороги по улице Чапаева, г. Железноводск: 44.138801, 43.010589.

Гора Медовая возвышается на окраине города Железноводска.

Подъём на вершину Медовой является технически самым сложным среди гор-лакколитов региона.

Восхождение начинается по северному склону.

Подходы к началу маршрута проходят по лесным тропинкам, которые выводят к восточному, наиболее пологому гребню горы.

Для обеспечения безопасности при восхождении, требуется использование страховочного снаряжения и защитных шлемов (касок).

Начинаем восхождение по широкому пологому гребню.

Через 20 метров гребень переходит в 35-метровый 45-градусный скальный склон (идём со страховкой).

Дальше около 50 метров — по тропе, с двумя небольшими (1,5 метров) 60-градусными стенками.

Тропа выводит к 3-метровому скальному образованию (страховка), преодолев который, идём около 80 метров по тропе без набора высоты и выходим на высшую точку горы Медовая.

Вершина — хорошая панорамная точка, с которой открывается вид на 9 окрестных вершин и несколько населенных пунктов.

Спускаемся по пути подъёма с обязательной страховкой.

Для группы из 4–6 человек восхождение и спуск занимают 5–6 часов.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.

Увеличиваем нагрузку: гора МедоваяУвеличиваем нагрузку: гора МедоваяУвеличиваем нагрузку: гора МедоваяУвеличиваем нагрузку: гора Медовая
9 день

Суровый Бештау

Бетау, 1400 м, старт восхождения — от примыкания дороги к кольцевой: 44.084358, 43.031513.

Нам предстоит самый тяжёлый день из всех пройденных в ходе программы тура.

Выезжаем от гостиницы в 8:30, через час подъезжаем к кольцевой дороге (826 м над ур. м.), которая идёт вокруг горы Бештау, высшей точки Кавминвод с перепадом от асфальтированной дороги около 700 метров.

Дальше начинается пешеходная часть восхождения.

Идём по тропе, подготовленной в начале ХХ века активистами Кавказского горного общества.

Выходим на перевал между Главной вершиной Бештау и Козьими скалами.

Далее поднимаемся по тропе в обход (слева по ходу движения) Есенинской скалы.

Подъём от перевала до выхода на восточный гребень Главной вершины занимает около 1,5 часов.

На месте выхода — «Храм Солнца», популярный объект туристского показа.

Идём ещё 15–20 минут на запад и выходим к технологическому ограждению на вершине.

Вершина Бештау — лучшая панорамная точка КМВ.

Уютный Железноводск и город Минеральные воды отчётливо видны с северо-восточных склонов вершины.

С вершины Бештау спускаемся по хорошо натоптанной тропе.

Сначала 20-минутный спуск на седловину по направлению к вершине Малый тау.

С седловины по ходу движения около 150 метров поднимаемся на вершину.

Подходим к хорошо видимому скальному массиву «Орлиные скалы».

От нижней кромки скал выходим через кольцевую дорогу к машинам, которые ждут на стоянке гостевого дома «Орлиные скалы», г. Лермонтов.

Или совершаем 2-километровый переход по грунтовой дороге к стоянке рядом с Успенским Второ-Афонским Бештаугорским мужским монастырём.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.

Суровый БештауСуровый БештауСуровый БештауСуровый Бештау
10 день

Зооморфные горы - Бык и Верблюд

Верблюд (Верблюдка), 885 м, старт восхождения — от пересечения тропы к седловине и кольцевой дороги: 44.195016, 42.878319.

Отъезжаем от гостиницы в 8:30, едем через посёлок Новоблагодарное к основанию горы Верблюд — самой западной вершины Кавминвод.

От машин 30–40 минут поднимаемся на седловину между Восточной и Западной вершинами горы.

Сначала по грунтовой дороге, затем — по хорошо видимой тропе.

С седловины идём ещё 30 минут по крутой тропе, обходя скальные выступы, и выходим к высшей точке Западной вершины.

После осмотра панорам спускаемся на седловину и по тропе возвращаемся к машинам.

По состоянию и желанию группы, с седловины можно подняться на вторую вершину Верблюда.

Подъём и спуск займут около часа.

Бык (Быкогока), 817 м, старт восхождения — от источника на окраине посёлка: 44.177557, 42.952992.

Гора Бык расположена в 4 км восточнее горы Верблюд, в полукилометре восточнее посёлка Быкогорка.

Гора имеет форму купола с зубчатым гребнем, состоящим из трех вершин — Северного холма (760 м), Главной вершины (817 м) и Датолитового холма (680 м).

Благодаря этому строению, гора сбоку похожа на горбатого быка с опущенной головой.

Поднимаемся от развилки асфальтированных дорог на восточной окраине посёлка.

Сначала идём по грунтовой дороге, потом — по хорошо видимой тропе, которая проходит через небольшой лес и ведёт в сторону высшей точки горы.

Последний 10-метровый «взлёт» на вершину требует внимания и — в зависимости от подготовки группы — элементарной страховки.

  • Подъём от машин занимает от 1,5–2 часа.
  • Спуск — около часа.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.

Зооморфные горы - Бык и ВерблюдЗооморфные горы - Бык и ВерблюдЗооморфные горы - Бык и ВерблюдЗооморфные горы - Бык и Верблюд
11 день

Кокуртлы и Кинжал - сера и сталь

Кокуртлы, 406 м, старт восхождения — от ворот Кумагорской лечебницы: 44.278770, 43.038445.

Отъезжаем от гостиницы в 8:30 и через час подъезжаем к северо-восточной группе гор.

Машины останавливаются у въезда на территорию Кумагорской лечебницы.

Движемся по грунтовой дороге, потом по тропинке и травянистому склону.

Выходим на небольшую возвышенность, которую трудно отличить от соседних холмов.

Это вершина Кокуртлы — самой низкой горки Кавминвод.

  • Подъём от машин длится 30–40 минут с набором высоты около 70 метров.

Возвращаемся к машинам, или движемся в западном направлении — в сторону хорошо видимых склонов горы Кинжал.

Далее — небольшой 2-километровый подъезд или подход к массиву горы Кинжал.

Кинжал, 506 м, старт восхождения — по грунтовой дороге над АЗС «Лукойл», заезд со стороны г. Кокуртлы: 44.270399, 43.012058.

Поднимаемся по травянистым или осыпным склонам к внутреннему карьеру в центре массива.

По хорошо видимым тропам или остаткам старых дорог выходим на вершину горы Кинжал.

  • Перепад высот от машин — не более 200 метров.
  • Время подъёма — около часа.
  • Спуск к машинам — около 30 минут.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.

Кокуртлы и Кинжал - сера и стальКокуртлы и Кинжал - сера и стальКокуртлы и Кинжал - сера и стальКокуртлы и Кинжал - сера и сталь
12 день

Гора Змейка, отъезд

Змейка, 994 м, 44.173423, 43.079569.

Гора Змейка расположена в 3,5 км к юго-западу от станции Минеральные воды и занимает площадь около 20 кв. км.

Отъезжаем от гостиницы в 8:30.

Около часа едем через посёлки Новотерский и Привольный, дальше — около 3 км по грунтовой дороге.

Поднимаемся по разрушенному, покрытому деревьями и кустарниками северо-западному гребню.

Тропа местами теряется в зарослях, но основное направление хорошо отслеживается по ходу гребня.

Подъём к высшей точке горы Змейка от машин занимает около 2,5 часов.

С вершины открываются отличные виды на железноводскую группу гор.

Спуск к машинам занимает около 1,5 часов.

Питание: завтрак в гостинице

Групповой трансфер в аэропорт или ж/д вокзал г. Минеральные Воды сразу после экскурсии.

Ориентировочное время прибытия около 15:00.

Гора Змейка, отъездГора Змейка, отъездГора Змейка, отъездГора Змейка, отъезд

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в 2, 3-местных номерах со всеми удобствами.

Подробности узнавайте при бронировании тура.

Доплата за одноместное размещение — 19 700 руб. /весь период тура.

Для детей до 10 лет действуют скидка — 5%.

Скидка для пенсионеров — 5%.

Варианты проживания

Отель «Бугарь»

11 ночей

Отель «Бугарь» расположен с «Парком им. Кирова» в центре Пятигорска.

Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.

В стоимость проживания включен вкусный завтрак, который подают в ресторане на территории отеля. Здесь гости могут заказать сытные обеды и ужины.

К услугам гостей конференц-зал с современным оснащением, который подойдет для проведения различного рода деловых мероприятий.

Рядом располагается «Парк аттракционов» - 360 м, «Планетарий» - 160 м и «Лермонтовская галерея» - 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта «Минеральные Воды» 26 км.

Отель «Бугарь»Отель «Бугарь»Отель «Бугарь»Отель «Бугарь»Отель «Бугарь»Отель «Бугарь»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице в 2, 3-местных номерах со всеми удобствами
  • Питание: завтраки + сухой паек на маршрутах
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение - 19 700 руб. /весь период тура
  • Курортный сбор
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветровка;
  • головной убор от солнца: кепка / панама / бандана;
  • личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • спортивные брюки синтетические, можно тайтсы или леггинсы. Одежда для походов не должна быть Х/Б. Она должна быстро сохнуть и быть удобно;
  • треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят). Обувь обязательно должна быть разношенной, не новой;
  • треккинговые палки (у кого нет, можно взять лыжные);
  • рюкзак и «сидушка»;
  • удобная одежда по сезону;
  • футболка синтетическая для бега/занятий спортом для походов;
  • шорты спортивные.

Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы — это правильно подобранная обувь и одежда! Обязательно помните — на маршрутах на конечных точках возможны ветер и пониженная температура воздуха, необходима соответствующая одежда и обувь!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал с 09:00 до 19:00.

Место и время завершения тура: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал. Рекомендуемое время отъезда с 17:00.

Где и в какое время мы будем находиться?
Населенные пункты, время прибытия в пункт и выезда из негоНаименование объектов размещенияЗапланированные туристские услуги. Наименования экскурсий, с перечнем основных объектов показаВнутримаршрутные перевозки
Встреча туристов:

с 9:00 до 19:00 в аэропорту или ж/д г. Минеральные Воды		гостиница Бугарь 4*, г. ПятигорскВстреча, трансфер в отель. Автобус - 18/20 местный


09.00 Выход на маршрут

17.00 Возвращение в отель

гостиница Бугарь 4*, г. ПятигорскЮца и ДжуцаАвтобус - 18/20 местный

09.00 Выход на маршрут

17.00 Возвращение в отель

гостиница Бугарь 4*, г. ПятигорскМашукАвтобус - 18/20 местный

09.00 Выход на маршрут

17.00 Возвращение в отель

гостиница Бугарь 4*, г. ПятигорскЗападные горы — Шелудивая, Острая, ТупаяАвтобус - 18/20 местный

09.00 Выход на маршрут

17.00 Возвращение в отель

гостиница Бугарь 4*, г. ПятигорскРазвалка и Железная — Жемчужины Железноводска. Автобус - 18/20 местный

09.00 Выход на маршрут

17.00 Возвращение в отель

гостиница Бугарь 4*, г. ПятигорскЛысая и Золотой Курган. Автобус - 18/20 местный
Свободное время, отдыхгостиница Бугарь 4*, г. ПятигорскДень отдыха. Экскурсии и прогулки по городу. Автобус - 18/20 местный

09.00 Выход на маршрут

17.00 Возвращение в отель

гостиница Бугарь 4*, г. ПятигорскМедовая. Автобус - 18/20 местный

09.00 Выход на маршрут

17.00 Возвращение в отель

гостиница Бугарь 4*, г. ПятигорскСуровый БештауАвтобус - 18/20 местный

09.00 Выход на маршрут

17.00 Возвращение в отель

гостиница Бугарь 4*, г. ПятигорскЗооморфные горы — Бык и Верблюд. Автобус - 18/20 местный

09.00 Выход на маршрут

17.00 Возвращение в отель

гостиница Бугарь 4*, г. ПятигорскКокуртлы и Кинжал — Сера и Сталь. Автобус - 18/20 местный

09.00 Выход на маршрут

После 14:00 трансфер в аэропорт или ж/д г. Минеральные Воды

гостиница Бугарь 4*, г. ПятигорскЗмейка. Трансфер в аэропорт и ж/д г. Минеральные ВодыАвтобус - 18/20 местный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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13 ноя 2023
Хочется поделиться впечатлениями о туре «Архипелаг скалистых островов».
Большое спасибо организаторам, что они готовы проводить тур даже при наличии единственного туриста!
Программа предполагает подъем на 17 вершин гор-лакколитов Кавказских Минеральных Вод. Это хорошая возможность заняться спортом на природе. После приятной нагрузки путешественник получает заслуженное вознаграждение – великолепный вид с горы на окрестности! Часть гор предусматривает элементы скалолазания, что еще увеличивает градус эмоционального напряжения!
Отдельная благодарность замечательным гидам Александру и Марии за профессионализм, внимательность, отзывчивость! Гиды давали рекомендации по одежде, учитывали пожелания по сухому пайку, готовы были внести корректировки в программу. С ними было приятно и интересно.
Самый существенный минус программы – проживание в отеле Бугарь, он не понравился совсем. Находится далеко от центра. Плохие завтраки (не шведский стол, выбор из 5 фиксированных наборов, на которые за 12 дней уже невозможно было смотреть). Медленный и отваливающийся интернет (со слов сотрудников отеля – его гасят из прилегающего отделения полиции). Напротив отеля стройка. В номере нет холодильника (только бар).
И еще я бы изменила систему сухих пайков. Лучше не включать их в стоимость тура. Либо путешественники будут обедать после спуска с гор в городе (в моем случае это было 14-16 часов), либо сами купят необходимое количество и по своему вкусу, либо (для тех, кто не хочет заморачиваться) договорятся с гидами за плату.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Наталья!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам, жаль, что произошла такая ситуация с проживанием и завтраками в туре. Мы передадим ваш отзыв коллегам для улучшения качества организации питания и тура в целом. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
З
14 апр 2024
Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
О
10 апр 2024
Пишу вам честный отзыв, о некоторых моментах уже организатору сообщал. Тур был очень интересный. Впервые сел на лошадь, но для первого раза это чрезвычайно сложный маршрут, для новичков вроде меня можно сделать попроще и поменьше. Всё было очень радушно, вкусно, интересно. Но мало! О комфорте сложно говорить. В первый день в номере забыли включить горячую воду, мылся в холодной. Во второй день - включили, но она была едва тёплая, но уже не ледяная. Если это навязывание бани на территории, об этом тоже можно было бы заявить заранее. Об организации - плюс это точечный трансфер. Из минусов - список вещей, в котором по сути необходим лишь дождевик(лучше мембранная куртка) и крем от загара. Остальное в списке совершенно не нужно, что тоже накладывает экономические аспекты на путешественника. У данного места огромный туристический потенциал. Если подойти к программам тура более гибко, допустим, короткими поездками "по ферме", к "нарзану", "к сырным пещерам", "по тропинкам ущелья", "по горам и скалам(Гум Баши)", то это уже несколько упростит и позволит больше аудитории зацепить, я же своим знакомым не порекомендую данный отдых, поскольку он физически сложен для большинства людей. Лошади же карачаевские супер способные, но их способности проявляют страх… а с ними и яркие эмоции.
Однако по яркости ощущений это был один из самых ярких дней рождений, с кучей впечатлений, вплоть до того, что мне многое до сих пор снится и о многом размышляется.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Олег!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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