Архипелаг скалистых островов
За 12 дней вы покорите 17 вершин Кавминвод высотой от 406 до 1400 м над уровнем моря, расположенных на компактной территории радиусом 25 км. Общая протяжённость маршрута составляет 250 км, его активная (пешая) часть — 55 км.
Набор высоты — около 6 500 м, что сопоставимо с восхождением на вершину Эльбруса, высота которого составляет 5 642 м над уровнем моря.
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Прибытие
Место нашей встречи и начало активного тура по горам-лакколитам — город Минеральные Воды, транспортные ворота Кавказа.
Мы встречаем вас в аэропорту или на ж/д вокзале.
Трансфер в гостиницу г. Пятигорска займёт 30-40 минут.
После заселения — свободное время.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Групповой трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Минеральные Воды к месту размещения с 9:00 до 19:00.
Юца и Джуца
Первый день тура достаточно лёгкий, разминочный.
Проходит по относительно гладким пологим склонам двух южных вершин Кавминвод.
Юца (Джуца 1-я), 973 м, старт восхождения — от парадрома: 43.973653, 43.031590.
Отъезжаем от гостиницы в 8:30 и уже в 9:30 подъезжаем к юго-восточной группе гор.
Автомобиль везёт группу через поселок Юца к парадрому, где базируются, тренируются и откуда совершают полёты спортсмены-парапланеристы.
Отсюда начинается пеший подъём на вершину горы Юца — около 200 метров по вертикали.
Спускаемся к машинам и через 40 минут подъезжаем к горе Джуца — второй по высоте вершине Кавминвод.
Джуца, 1190 м, старт восхождения — по восточному склону: 43.925417, 42.988009.
Поднимаемся к вершине — около 400 метров по вертикали — по тропинкам или травянистым склонам.
- Подъём занимает 1,5–2 часа.
С вершины открывается потрясающий вид на Эльбрус, Главный Кавказский и Джинальский хребты.
- Спуск к машинам занимает не более 30 минут.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.
Гора Машук
Машук — самая популярная вершина Кавминвод, воспетая великими русскими поэтами.
Находится в черте города Пятигорска, кварталы которого обрамляют гору с юга, запада и севера.
Машук, 993 м, старт восхождения — от памятников выше Эоловой арфы: 44.041102, 43.087405.
Отъезжаем от гостиницы в 8:30.
К 9:00 подъезжаем к скалодрому «Спартаковские скалы».
После инструктажа по использованию специального снаряжения вы можете пройти простейшие скальные маршруты высотой от 3 до 10 метров.
Эта учебная практика будет нужна при преодолении некоторых участков маршрута — при подъёме на такие вершины, как Острая и Медовая.
После скальной экскурсии вас ждёт 20-минутная прогулка к знаменитому Пятигорскому Провалу.
Затем — 1,5-километровый переход к Эоловой арфе и подъём по «тропе Бернардацци» в направлении вершины горы Машук.
Расстояние от Эоловой арфы до вершины горы — около 1,5 км, перепад высот на маршруте достигает 400 м.
От памятника — сто ступенек вверх до верхней станции канатной дороги и телевышки.
Обойдя территорию телевышки, спускаемся по ступенькам, а далее — по тропе западного склона, которая выводит к «Поляне песен».
Путь, протяженностью около 1,8 км, занимает 30–40 минут.
Затем — 10-минутный спуск по асфальтированной пешеходной дорожке от нижней части Поляны к месту дуэли М. Ю. Лермонтова, где мы садимся в машины и возвращаемся в гостиницу.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.
Западные горы: Шелудливая, Острая, Тупая
Шелудливая, 874 м, старт восхождения — от стоянки жилого комплекса на северном склоне горы: 44.097913, 42.973941.
Отъезжаем от гостиницы в 8.30 и к 9:30 подъезжаем к западной группе гор Кавминвод.
Оставляем машины на стоянке жилого комплекса при въезде в город Лермонтов.
По хорошо различимой тропе северного склона поднимаемся в направлении вершины горы Шелудивая.
Подъём от машин к вершине — около 250 метров по вертикали — занимает не более часа.
С вершины открывается отличный вид на гору Бештау, высочайшую вершину Кавминвод и на железноводскую группу гор.
Спускаемся к машинам и через 30 минут подъезжаем к западным склонам горы Острая (Острогорка).
Острая (Острогорка), 872 м, старт восхождения — от поляны южного гребня: 44.115558, 42.994228.
Поднимаемся на вершину по юго-западному гребню, используя простые страховочные системы.
Перепад высот от дороги составляет около 150 метров.
Спускаемся с вершины по пути подъема.
Обходя с северной стороны массив Острогорки, выходим с небольшим подъёмом на седловину гребня.
После небольшого спуска — около 50 м по вертикали — по лесной тропинке подходим к склону ещё одной вершины региона — Кабанка или Тупая.
Кабанка (Тупая), 767 м, старт восхождения — от перемычки со стороны Острогорки: 44.120571, 42.998912.
Простой 100-метровый подъём на вершину, поросшую кустарниками и небольшими деревьями, завершает восхождения этого дня.
Спускаемся по пути подъёма, садимся в автомобили и возвращаемся в гостиницу.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.
Развалка и Железная - жемчужины Железноводска
Развалка, 926 м, старт восхождения — от стоянки рядом с указателем «Пещера вечной мерзлоты»: 44.159922, 43.031259.
Гора Развалка — одно из самых интересных природных достопримечательностей Кавминвод.
Отъезжаем от гостиницы в 8:30 и подъезжаем к стоянке ресторана «Избушка лесника» в окрестностях города Железноводска.
Пешеходная часть маршрута начинается с северо-западной стороны горы Развалка и проходит вдоль её западного склона.
Идём 20 минут по старой грунтовой дороге, местами переходящей в широкую тропу, по направлению к «Пещере вечной мерзлоты» — горизонтальной штольне геологической проходки.
Пройдя еще около 200 метров, начинаем подъём по осыпным и травянистым склонам.
Через 1,5–2 часа выходим на широкий предвершинный гребень, с которого поднимаемся на пик по явно выраженной тропе.
Спускаемся на тропу старого терренкура, по которой поднимаемся 2 км до вершины горы Железная.
Железная, 853 м, старт восхождения — в 100 метрах от Пушкинской галереи: 44.135912, 43.032788.
Поднимаемся 2,5 км по широкой тропе со средней крутизной около 20 градусов.
Тропа плавно обходит гору и выводит на высшую точку вершины.
Спускаемся с вершины по тропе терренкура к Пушкинской галерее и переходим по территории Железноводского курортного парка к машинам.
- Путь занимает около 40 минут.
Садимся в автомобили и возвращаемся в гостиницу.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.
Лысая и Золотой курган
Лысая (Лысогорка), 739 м, старт восхождения — от восточной окраины посёлка Нижнеподкумский: 44.080114, 43.217143.
Отъезжаем от гостиницы в 8:30 и через 40 минут подъезжаем к северо-восточной окраине поселка Нижнеподкумский.
Самый крутой участок — 100-метровый выход на купол вершины.
- Подъём занимает 1,5–2 часа, спуск к машинам — около часа.
Золотой курган, 884 м, старт восхождения — в километре от западной окраины посёлка Тамбукан, на пересечении дорог на северо-западном склоне: 43.935236, 43.134568, 43.944960, 43.105659.
Час в пути — и мы у подножия горы Золотой Курган.
Она имеет форму асимметричного купола с конусовидной вершиной, венчающей слабо всхолмленное плато высотой 600–700 м.
Машины подходят максимально близко к куполообразной вершине.
Пеший подъём протяжённостью около 150 метров по вертикали занимает всего 30–40 минут.
Спустившись с Золотого Кургана, возвращаемся в гостиницу.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.
День отдыха
Сегодня свободный день, который можно посвятить отдыху, прогуляться по историческим местам, которыми весьма богат город Пятигорск.
Можно заказать дополнительную экскурсию, чтобы ознакомиться с местными достопримечательностями, или даже с выездом в соседнюю республику за новыми впечатлениями и фотографиями.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице.
Увеличиваем нагрузку: гора Медовая
Медовая, 725 м, старт восхождения — от поворота дороги по улице Чапаева, г. Железноводск: 44.138801, 43.010589.
Гора Медовая возвышается на окраине города Железноводска.
Подъём на вершину Медовой является технически самым сложным среди гор-лакколитов региона.
Восхождение начинается по северному склону.
Подходы к началу маршрута проходят по лесным тропинкам, которые выводят к восточному, наиболее пологому гребню горы.
Для обеспечения безопасности при восхождении, требуется использование страховочного снаряжения и защитных шлемов (касок).
Начинаем восхождение по широкому пологому гребню.
Через 20 метров гребень переходит в 35-метровый 45-градусный скальный склон (идём со страховкой).
Дальше около 50 метров — по тропе, с двумя небольшими (1,5 метров) 60-градусными стенками.
Тропа выводит к 3-метровому скальному образованию (страховка), преодолев который, идём около 80 метров по тропе без набора высоты и выходим на высшую точку горы Медовая.
Вершина — хорошая панорамная точка, с которой открывается вид на 9 окрестных вершин и несколько населенных пунктов.
Спускаемся по пути подъёма с обязательной страховкой.
Для группы из 4–6 человек восхождение и спуск занимают 5–6 часов.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.
Суровый Бештау
Бетау, 1400 м, старт восхождения — от примыкания дороги к кольцевой: 44.084358, 43.031513.
Нам предстоит самый тяжёлый день из всех пройденных в ходе программы тура.
Выезжаем от гостиницы в 8:30, через час подъезжаем к кольцевой дороге (826 м над ур. м.), которая идёт вокруг горы Бештау, высшей точки Кавминвод с перепадом от асфальтированной дороги около 700 метров.
Дальше начинается пешеходная часть восхождения.
Идём по тропе, подготовленной в начале ХХ века активистами Кавказского горного общества.
Выходим на перевал между Главной вершиной Бештау и Козьими скалами.
Далее поднимаемся по тропе в обход (слева по ходу движения) Есенинской скалы.
Подъём от перевала до выхода на восточный гребень Главной вершины занимает около 1,5 часов.
На месте выхода — «Храм Солнца», популярный объект туристского показа.
Идём ещё 15–20 минут на запад и выходим к технологическому ограждению на вершине.
Вершина Бештау — лучшая панорамная точка КМВ.
Уютный Железноводск и город Минеральные воды отчётливо видны с северо-восточных склонов вершины.
С вершины Бештау спускаемся по хорошо натоптанной тропе.
Сначала 20-минутный спуск на седловину по направлению к вершине Малый тау.
С седловины по ходу движения около 150 метров поднимаемся на вершину.
Подходим к хорошо видимому скальному массиву «Орлиные скалы».
От нижней кромки скал выходим через кольцевую дорогу к машинам, которые ждут на стоянке гостевого дома «Орлиные скалы», г. Лермонтов.
Или совершаем 2-километровый переход по грунтовой дороге к стоянке рядом с Успенским Второ-Афонским Бештаугорским мужским монастырём.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.
Зооморфные горы - Бык и Верблюд
Верблюд (Верблюдка), 885 м, старт восхождения — от пересечения тропы к седловине и кольцевой дороги: 44.195016, 42.878319.
Отъезжаем от гостиницы в 8:30, едем через посёлок Новоблагодарное к основанию горы Верблюд — самой западной вершины Кавминвод.
От машин 30–40 минут поднимаемся на седловину между Восточной и Западной вершинами горы.
Сначала по грунтовой дороге, затем — по хорошо видимой тропе.
С седловины идём ещё 30 минут по крутой тропе, обходя скальные выступы, и выходим к высшей точке Западной вершины.
После осмотра панорам спускаемся на седловину и по тропе возвращаемся к машинам.
По состоянию и желанию группы, с седловины можно подняться на вторую вершину Верблюда.
Подъём и спуск займут около часа.
Бык (Быкогока), 817 м, старт восхождения — от источника на окраине посёлка: 44.177557, 42.952992.
Гора Бык расположена в 4 км восточнее горы Верблюд, в полукилометре восточнее посёлка Быкогорка.
Гора имеет форму купола с зубчатым гребнем, состоящим из трех вершин — Северного холма (760 м), Главной вершины (817 м) и Датолитового холма (680 м).
Благодаря этому строению, гора сбоку похожа на горбатого быка с опущенной головой.
Поднимаемся от развилки асфальтированных дорог на восточной окраине посёлка.
Сначала идём по грунтовой дороге, потом — по хорошо видимой тропе, которая проходит через небольшой лес и ведёт в сторону высшей точки горы.
Последний 10-метровый «взлёт» на вершину требует внимания и — в зависимости от подготовки группы — элементарной страховки.
- Подъём от машин занимает от 1,5–2 часа.
- Спуск — около часа.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.
Кокуртлы и Кинжал - сера и сталь
Кокуртлы, 406 м, старт восхождения — от ворот Кумагорской лечебницы: 44.278770, 43.038445.
Отъезжаем от гостиницы в 8:30 и через час подъезжаем к северо-восточной группе гор.
Машины останавливаются у въезда на территорию Кумагорской лечебницы.
Движемся по грунтовой дороге, потом по тропинке и травянистому склону.
Выходим на небольшую возвышенность, которую трудно отличить от соседних холмов.
Это вершина Кокуртлы — самой низкой горки Кавминвод.
- Подъём от машин длится 30–40 минут с набором высоты около 70 метров.
Возвращаемся к машинам, или движемся в западном направлении — в сторону хорошо видимых склонов горы Кинжал.
Далее — небольшой 2-километровый подъезд или подход к массиву горы Кинжал.
Кинжал, 506 м, старт восхождения — по грунтовой дороге над АЗС «Лукойл», заезд со стороны г. Кокуртлы: 44.270399, 43.012058.
Поднимаемся по травянистым или осыпным склонам к внутреннему карьеру в центре массива.
По хорошо видимым тропам или остаткам старых дорог выходим на вершину горы Кинжал.
- Перепад высот от машин — не более 200 метров.
- Время подъёма — около часа.
- Спуск к машинам — около 30 минут.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.
Гора Змейка, отъезд
Змейка, 994 м, 44.173423, 43.079569.
Гора Змейка расположена в 3,5 км к юго-западу от станции Минеральные воды и занимает площадь около 20 кв. км.
Отъезжаем от гостиницы в 8:30.
Около часа едем через посёлки Новотерский и Привольный, дальше — около 3 км по грунтовой дороге.
Поднимаемся по разрушенному, покрытому деревьями и кустарниками северо-западному гребню.
Тропа местами теряется в зарослях, но основное направление хорошо отслеживается по ходу гребня.
Подъём к высшей точке горы Змейка от машин занимает около 2,5 часов.
С вершины открываются отличные виды на железноводскую группу гор.
Спуск к машинам занимает около 1,5 часов.
Питание: завтрак в гостинице
Групповой трансфер в аэропорт или ж/д вокзал г. Минеральные Воды сразу после экскурсии.
Ориентировочное время прибытия около 15:00.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в 2, 3-местных номерах со всеми удобствами.
Подробности узнавайте при бронировании тура.
Доплата за одноместное размещение — 19 700 руб. /весь период тура.
Для детей до 10 лет действуют скидка — 5%.
Скидка для пенсионеров — 5%.
Варианты проживания
Отель «Бугарь»
Отель «Бугарь» расположен с «Парком им. Кирова» в центре Пятигорска.
Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.
В стоимость проживания включен вкусный завтрак, который подают в ресторане на территории отеля. Здесь гости могут заказать сытные обеды и ужины.
К услугам гостей конференц-зал с современным оснащением, который подойдет для проведения различного рода деловых мероприятий.
Рядом располагается «Парк аттракционов» - 360 м, «Планетарий» - 160 м и «Лермонтовская галерея» - 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта «Минеральные Воды» 26 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице в 2, 3-местных номерах со всеми удобствами
- Питание: завтраки + сухой паек на маршрутах
- Услуги гида-экскурсовода
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Индивидуальный трансфер
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Одноместное размещение - 19 700 руб. /весь период тура
- Курортный сбор
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ветровка;
- головной убор от солнца: кепка / панама / бандана;
- личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
- спортивные брюки синтетические, можно тайтсы или леггинсы. Одежда для походов не должна быть Х/Б. Она должна быстро сохнуть и быть удобно;
- треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят). Обувь обязательно должна быть разношенной, не новой;
- треккинговые палки (у кого нет, можно взять лыжные);
- рюкзак и «сидушка»;
- удобная одежда по сезону;
- футболка синтетическая для бега/занятий спортом для походов;
- шорты спортивные.
Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы — это правильно подобранная обувь и одежда! Обязательно помните — на маршрутах на конечных точках возможны ветер и пониженная температура воздуха, необходима соответствующая одежда и обувь!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где происходит начало и окончание тура?
Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал с 09:00 до 19:00.
Место и время завершения тура: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал. Рекомендуемое время отъезда с 17:00.
Где и в какое время мы будем находиться?
|Населенные пункты, время прибытия в пункт и выезда из него
|Наименование объектов размещения
|Запланированные туристские услуги. Наименования экскурсий, с перечнем основных объектов показа
|Внутримаршрутные перевозки
|Встреча туристов:
с 9:00 до 19:00 в аэропорту или ж/д г. Минеральные Воды
|гостиница Бугарь 4*, г. Пятигорск
|Встреча, трансфер в отель.
|Автобус - 18/20 местный
09.00 Выход на маршрут
17.00 Возвращение в отель
|гостиница Бугарь 4*, г. Пятигорск
|Юца и Джуца
|Автобус - 18/20 местный
09.00 Выход на маршрут
17.00 Возвращение в отель
|гостиница Бугарь 4*, г. Пятигорск
|Машук
|Автобус - 18/20 местный
09.00 Выход на маршрут
17.00 Возвращение в отель
|гостиница Бугарь 4*, г. Пятигорск
|Западные горы — Шелудивая, Острая, Тупая
|Автобус - 18/20 местный
09.00 Выход на маршрут
17.00 Возвращение в отель
|гостиница Бугарь 4*, г. Пятигорск
|Развалка и Железная — Жемчужины Железноводска.
|Автобус - 18/20 местный
09.00 Выход на маршрут
17.00 Возвращение в отель
|гостиница Бугарь 4*, г. Пятигорск
|Лысая и Золотой Курган.
|Автобус - 18/20 местный
|Свободное время, отдых
|гостиница Бугарь 4*, г. Пятигорск
|День отдыха. Экскурсии и прогулки по городу.
|Автобус - 18/20 местный
09.00 Выход на маршрут
17.00 Возвращение в отель
|гостиница Бугарь 4*, г. Пятигорск
|Медовая.
|Автобус - 18/20 местный
09.00 Выход на маршрут
17.00 Возвращение в отель
|гостиница Бугарь 4*, г. Пятигорск
|Суровый Бештау
|Автобус - 18/20 местный
09.00 Выход на маршрут
17.00 Возвращение в отель
|гостиница Бугарь 4*, г. Пятигорск
|Зооморфные горы — Бык и Верблюд.
|Автобус - 18/20 местный
09.00 Выход на маршрут
17.00 Возвращение в отель
|гостиница Бугарь 4*, г. Пятигорск
|Кокуртлы и Кинжал — Сера и Сталь.
|Автобус - 18/20 местный
09.00 Выход на маршрут
После 14:00 трансфер в аэропорт или ж/д г. Минеральные Воды
|гостиница Бугарь 4*, г. Пятигорск
|Змейка. Трансфер в аэропорт и ж/д г. Минеральные Воды
|Автобус - 18/20 местный
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Большое спасибо организаторам, что они готовы проводить тур даже при наличии единственного туриста!
Программа предполагает подъем на 17 вершин гор-лакколитов Кавказских Минеральных Вод. Это хорошая возможность заняться спортом на природе. После приятной нагрузки путешественник получает заслуженное вознаграждение – великолепный вид с горы на окрестности! Часть гор предусматривает элементы скалолазания, что еще увеличивает градус эмоционального напряжения!
Отдельная благодарность замечательным гидам Александру и Марии за профессионализм, внимательность, отзывчивость! Гиды давали рекомендации по одежде, учитывали пожелания по сухому пайку, готовы были внести корректировки в программу. С ними было приятно и интересно.
Самый существенный минус программы – проживание в отеле Бугарь, он не понравился совсем. Находится далеко от центра. Плохие завтраки (не шведский стол, выбор из 5 фиксированных наборов, на которые за 12 дней уже невозможно было смотреть). Медленный и отваливающийся интернет (со слов сотрудников отеля – его гасят из прилегающего отделения полиции). Напротив отеля стройка. В номере нет холодильника (только бар).
И еще я бы изменила систему сухих пайков. Лучше не включать их в стоимость тура. Либо путешественники будут обедать после спуска с гор в городе (в моем случае это было 14-16 часов), либо сами купят необходимое количество и по своему вкусу, либо (для тех, кто не хочет заморачиваться) договорятся с гидами за плату.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам, жаль, что произошла такая ситуация с проживанием и завтраками в туре. Мы передадим ваш отзыв коллегам для улучшения качества организации питания и тура в целом. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Однако по яркости ощущений это был один из самых ярких дней рождений, с кучей впечатлений, вплоть до того, что мне многое до сих пор снится и о многом размышляется.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!