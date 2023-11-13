2 день

Юца и Джуца

Первый день тура достаточно лёгкий, разминочный.

Проходит по относительно гладким пологим склонам двух южных вершин Кавминвод.

Юца (Джуца 1-я), 973 м, старт восхождения — от парадрома: 43.973653, 43.031590.

Отъезжаем от гостиницы в 8:30 и уже в 9:30 подъезжаем к юго-восточной группе гор.

Автомобиль везёт группу через поселок Юца к парадрому, где базируются, тренируются и откуда совершают полёты спортсмены-парапланеристы.

Отсюда начинается пеший подъём на вершину горы Юца — около 200 метров по вертикали.

Спускаемся к машинам и через 40 минут подъезжаем к горе Джуца — второй по высоте вершине Кавминвод.

Джуца, 1190 м, старт восхождения — по восточному склону: 43.925417, 42.988009.

Поднимаемся к вершине — около 400 метров по вертикали — по тропинкам или травянистым склонам.

Подъём занимает 1,5–2 часа.

С вершины открывается потрясающий вид на Эльбрус, Главный Кавказский и Джинальский хребты.

Спуск к машинам занимает не более 30 минут.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.