Что вас ожидает

Красота Кабардино-Балкарии за 8 часов

Это будет день, насыщенный пейзажами, легендами о достопримечательностях и вашими эмоциями. В программе:

выступ «Язык Дракона» — одна их самых фотогеничных точек на Кавказе. На него можно забраться и сделать захватывающие кадры.

старинное селение 12-13 веков и Замок людоеда, где вы услышите печальную историю девушки Жабо и буквально кожей ощутите леденящий дух тёмного Средневековья.

голубое озеро Церик-Кёль, бездонное и полное тайн. Некоторыми из них я с вами поделюсь:)

ресторан балкарской кухни на берегу озера в окружении гор — в таком живописном месте вы познакомитесь со вкусами республики. А чтобы обедать было интереснее, я расскажу, почему сам Жак-Ив Кусто (известный исследователь Мирового океана) не смог добраться до дна водоёма, перед которым мы сидим.

Черекская теснина в горном ущелье высотой 450 метров, где мы прогуляемся напоследок.

И финалом будет заезд в гости к балкарцами, где вы сможете приобрести горный чай, сыр и ножи ручной работы.

Организационные детали

Дополнительные расходы: еда и напитки в ресторане, сувениры.