Джип-тур на «Язык Дракона» и не только

Поездка по природным местам Кабардино-Балкарии, знакомство с кухней и живые рассказы о республике

Маршрут утолит жажду самого заядлого любителя живописных локаций: гигантский каменный выступ, озеро цвета изумруда, Черекское ущелье — возвышающиеся на 500 метров зелёные скалы и быстрая речка внизу.

Кроме того, будут и истории о крае, и мистический замок, и, конечно, обед как часть знакомства с культурой.
Джип-тур на «Язык Дракона» и не только
Джип-тур на «Язык Дракона» и не только
Джип-тур на «Язык Дракона» и не только
Джип-тур на «Язык Дракона» и не только
Джип-тур на «Язык Дракона» и не только
Джип-тур на «Язык Дракона» и не только

Что вас ожидает

Красота Кабардино-Балкарии за 8 часов

Это будет день, насыщенный пейзажами, легендами о достопримечательностях и вашими эмоциями. В программе:

  • выступ «Язык Дракона» — одна их самых фотогеничных точек на Кавказе. На него можно забраться и сделать захватывающие кадры.
  • старинное селение 12-13 веков и Замок людоеда, где вы услышите печальную историю девушки Жабо и буквально кожей ощутите леденящий дух тёмного Средневековья.
  • голубое озеро Церик-Кёль, бездонное и полное тайн. Некоторыми из них я с вами поделюсь:)
  • ресторан балкарской кухни на берегу озера в окружении гор — в таком живописном месте вы познакомитесь со вкусами республики. А чтобы обедать было интереснее, я расскажу, почему сам Жак-Ив Кусто (известный исследователь Мирового океана) не смог добраться до дна водоёма, перед которым мы сидим.
  • Черекская теснина в горном ущелье высотой 450 метров, где мы прогуляемся напоследок.

И финалом будет заезд в гости к балкарцами, где вы сможете приобрести горный чай, сыр и ножи ручной работы.

Организационные детали

Дополнительные расходы: еда и напитки в ресторане, сувениры.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Роман
Роман
Привет, дорогие друзья! Я живу в Пятигорске и провожу джип-туры в самые красивые места Северного Кавказа. Все началось с того, что ко мне приезжали друзья со всех уголков нашей страны, и я их знакомил с горами и местной кухней. Сейчас я показываю свой регион таким, каким бы мне хотелось, чтобы его показали мне. Приезжайте в гости!
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