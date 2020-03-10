15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие по природным и загадочным памятникам Кабардино-Балкарии

Вадим
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Вадим – ваш гид
В поездке на внедорожнике по захватывающим местам Северного Кавказа вы откроете не только яркие природные пейзажи, но и места, с которыми связаны таинственные легенды и даже сенсационные заявления.

В программе — красивые водопады и озеро; жизнь и традиции балкарцев; мифы Греческой лестницы и вкусный обед!
От 7000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча По согласованию.
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У этой экскурсии15 отзывов
5
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит

Что вас ожидает

Чегемские водопады и мекка парапланеристов
Первым делом вы посетите величественный комплекс водопадов, зрелищный в любое время года. Здесь вы сможете сделать отличные снимки и прочувствовать энергию местных гор, встав под брызгами воды. А затем я отвезу вас на Парадром, где благодаря восходящим потокам воздуха спортсмены совершают удивительной красоты и длительности полеты — здесь регулярно проводятся соревнования как российского, так и международного уровня.

Горное село Эль-Тюбю
На родине карачаевского поэта Кайсыма Кулиева, воспевавшего красоту Кавказа, вы познакомитесь с удивительной и трагической историей села. Увидите, как живут в горах балкарцы. А неподалеку посетите «Город Мертвых» — средневековые некрополи с родовыми башнями, где я расскажу о предполагаемых версиях их назначений и легендах, сделавших из этого места сенсацию.

Таинственная лестница и озеро Гижгит
Далее вы совершите небольшой пеший переход к разрушенной Греческой лестнице, которая ведет к затерянному в горах древнему храму. Конечно, и здесь не обойдется без преданий — на этот раз о сокровищах, спрятанных в отвесных скалах. Но будут и вполне объективные факты, как, например, рассказы о набегах врагов и использовании места в качестве надежного убежища. В завершение вы отправитесь через перевал Актопрак, по горным дорогам из Чегемского ущелья переедете в Баксанское ущелье, где вас будут ждать редкой красоты горное озеро Гижгит.

🌮 ☕ В программе будет отведено время для обеда — в одном из проверенных местных заведений вы сможете попробовать балкарские хычины с ароматным горным чаем, а также другие блюда кавказской кухни.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Пятигорске (по желанию, в любом другом городе КМВ).
  • Готов также встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале.
  • Транспорт включен в стоимость экскурсии — в вашем распоряжении будет комфортабельный Nissan Patrol.
  • В стоимость не включен обед.
  • Продолжительность экскурсии 10-12 часов.
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура По согласованию..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вадим
Вадим
Меня зовут Вадим и большую часть своей жизни я прожил в родном Пятигорске, по образованию геофизик. Постоянные путешествия и изучение дикой природы долгие годы было моей профессией. Накопленным опытом и знаниями готов с радостью поделиться с путешественниками! Я организовываю индивидуальные поездки для мини-групп из 4-6 человек по всему Северному Кавказу. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, карабкаясь по крутым горным дорогам и форсируя горные реки; надышитесь чистейшим горным воздухом; ощутите вкус кристальной родниковой воды и запечатлеете незабываемые панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. У вас будет возможность побывать там, куда не может добраться обычный автомобиль или туристический автобус. Кроме этого, вы сможете насладиться купанием в многочисленных термальных источниках, которыми изобилует регион. Если вы устали от городской суеты, соскучились по природе и вас влечет романтический дух странствий — Северный Кавказ ждет вас!
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Поездка с Вадимом - чистый, незамутненный восторг! Перед заказом экскурсии долго шерстила инет, выбирая оптимальное сочетание маршрут/отзывы о гиде, и на этот раз все совпало - очень интересный, разнообразный, грамотно построенный насыщенный маршрут, профессиональный, увлеченный рассказ Вадима о горах, истории края, местных обычаях, комфортные условия поездки, очень тактичное и доброжелательное отношение к нашим просьбам.
На любой наш вопрос мы получали подробный ответ - видно, что Вадим очень много читает не для экскурсии, а для себя, используя самые разные источники. И еще очень грамотная речь - никаких слов-паразитов, все четко, информативно и чувствуется, что мог бы и еще много рассказать, если бы было больше времени.
Отдельное огромное спасибо, что нигде ни разу нас не поторопил, хотя мы явно не укладывались в график.
Запомнились все точки маршрута, трудно что-то выделить, хотя, наверно, все же по ощущениям лучше всего было там, где не было организованных туристов и вообще почти никого не было) - Греческая лестница, город Мертвых с загадочными постройками, село Эль-Тюбю с каменной книгой стихов Кайсына Кулиева, фантастическая панорама и энергетика перевала Актопрак, вид сверху на нежно-изумрудный Гижгит.
Надеемся, что еще встретимся с этим замечательным, эрудированным и просто хорошим человеком)! ( Рассказ о Джилы-Су очень вдохновил)
19 февраля 2020
Огромное спасибо, теперь безумно жалею, что не залезла на каждую скалу, не всунулась в каждую расчелину, не потрогал каждый камень и не по искала всех мохнатых коров по дороге))))))) однозначно рекомендую, и сама постараюсь приехать ещё!!!!
погода порадовала,
1 ноября 2019
С большим удовольствием съездили на экскурсию с Вадимом. Вадим внимательно отнёсся к нашим просьбам и учел наши ограничения при составлении маршрута. Чай на перевале «сидя на облаке» долго будем вспоминать. Замечательная экскурсия.
26 октября 2019
Отлично продуманный маршрут по захватывающим и живописным точкам, интересные истории и факты. Тур просто супер!
10 октября 2019
Огромное спасибо за экскурсию!!! Были на экскурсии 6 сентября. Всё безумно понравилось! Вадим очень интересный человек, узнали много нового о традициях и культуре местного населения. Если еще соберемся в Пятигорск, то на экскурсии будем записываться только к нему!
Советую!!!
8 октября 2019
Хочется ещё раз сказать спасибо за лучшую экскурсию в нашей жизни! Весь день проведённый в горах пролетел как одно мгновение! Все очень чётко и правильно организовано, Вадим очень уверенный водитель с которым комфортно на дороге, на все наши вопросы получали весьма интересные и полные ответы. Чувствуется, что Вадим увлечён своим делом, а это дорого стоит! Можно писать длинный отзыв, но я считаю лучше убедиться на собственном опыте, так что всем рекомендую обращаться к Вадиму за интересными и увлекательными экскурсиями! В следующем году только к Вам!
3 октября 2019
Спасибо Вадиму и Вере за отличную экскурсию и приятную компанию! Это был великолепный солнечный день в горах, интересное путешествие на подготовленном для бездорожья джипе и чаепитие на природе с премиум-видом - на заснеженные вершины. Мне всё очень понравилось, обязательно приеду еще!
11 сентября 2019
Большое спасибо Вадиму за интересную и познавательную экскурсию. Очень рекомендую (особенно тем кто ни разу не был в горах) насладиться безумной красотой Кавказских гор.
1 сентября 2019
Мы жалеем только об одном, что не стали бронировать экскурсии на все дни пребывания в регионе. И подумать не могли, что тут так красиво. Какие, к черту, санатории и парки?! Мы выбрались далеко за пределы города, поднимались в горы, смотрели на водопады, ходили по краю ущелья, пили вкуснейший травяной чай на перевале с фантастическим видом. Ни капли не жалеем, что отдали столько сил и времени на эти походы. Вадим - прекрасный спутник и гид. Знает эти места как свои пять пальцев. И самое главное, водит не там где толпы туристов, а там, где природа еще не тронута человеком. Поверьте, это дорогого стоит! Когда ты стоишь на краю горного озера, а над тобой кружат орлы, бегают непуганые суслики, плещется форель и нет больше никого! Спасибо огромное за это, Вадим. Мы обязательно вернемся! Саша и Рита.
1 августа 2019
Эта экскурсия была сюрпризом для моей мамы (52 года), которая никогда не была в горах. Я предварительно консультировалась с Вадимом, и он уверил меня, что маме такой маршрут не доставит дискомфорта. Так и случилось, Вадим и его супруга были внимательны к темпу каждого участника, помогали маме преодолеть непростые перевалы, научили ее правильному положению стопы при спуске и в целом были всегда рядом, заботливые и дружелюбные.
Подняться на машине на высоту 2700м, сойти вниз пешком, попробовать каждый встречающийся по пути источник, собрать чайных трав, налюбоваться водопадами и сусликами, отдохнуть за щедрым чаепитием, сделать сотни фотографий – сложно поверить, что это все можно успеть за десять часов одного дня. Нам повезло, что мы поехали с Вадимом и его компанией! Их опыт позволяет расслабиться и забыть о высоте, на которую мы поднимались, обмениваясь интересными историями. Спасибо, что с таким знанием знакомите людей с родными просторами! Обязательно вернемся!
Ещё 5 отзывов

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