ежедневно в 08:00

Магия Кабардино-Балкарии: ключевые природные места в мини-группе

Залезть на кавказский Язык Тролля, полюбоваться Голубым озером, Черекской тесниной и не только

5
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Как насчёт путешествия в небольшой компании по Кабардино-Балкарской республике? Здесь есть что посмотреть: свой Язык Тролля, не уступающий по красоте норвежскому, озеро Церик-Кёль невероятного цвета, живописная Черекская теснина, водопады и даже замок. Вы побываете во всех этих местах, насладитесь видами и узнаете больше про регион.
Магия Кабардино-Балкарии: ключевые природные места в мини-группе
Магия Кабардино-Балкарии: ключевые природные места в мини-группе
Магия Кабардино-Балкарии: ключевые природные места в мини-группе
Магия Кабардино-Балкарии: ключевые природные места в мини-группе
Магия Кабардино-Балкарии: ключевые природные места в мини-группе
Магия Кабардино-Балкарии: ключевые природные места в мини-группе
Магия Кабардино-Балкарии: ключевые природные места в мини-группе
Магия Кабардино-Балкарии: ключевые природные места в мини-группе
Магия Кабардино-Балкарии: ключевые природные места в мини-группе
Магия Кабардино-Балкарии: ключевые природные места в мини-группе
Магия Кабардино-Балкарии: ключевые природные места в мини-группе
Магия Кабардино-Балкарии: ключевые природные места в мини-группе
Магия Кабардино-Балкарии: ключевые природные места в мини-группе
Магия Кабардино-Балкарии: ключевые природные места в мини-группе
Магия Кабардино-Балкарии: ключевые природные места в мини-группе
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Описание

Что вас ожидает

Дорога из Пятигорска до первой точки нашего маршрута займёт где-то 2 часа. Мы сделаем одну остановку в кофейне, чтобы размяться, перекусить, воспользоваться уборной.

Голубые озера. Это группа из пяти карстовых водоёмов. Одно из них — Нижнее Голубое озеро, или Церик-Кёль, особенно выделяется насыщенным цветом и прозрачностью воды. На нём вы и побываете и узнаете, за счёт чего вода в озере такая необыкновенная.

Черекская теснина. Пожалуй, самая известная природная достопримечательность Кабардино-Балкарии. Её протяженность 3 километра, а нависающие скалы достигают высоты в 400–500 метров.

Водопад Тыжинты-Су. Заедем полюбоваться небольшим, но очаровательным водопадом.

Язык Тролля. Этот скальный выступ в Безенгийском ущелье добавит нотку экстрима в наше путешествие. Смельчаки залезут на него и сделают эффектные снимки. Также отсюда открываются потрясающие виды на горы.

Шато Эркен. Откуда взялся в этих краях замок на воде, словно сошедший со страниц сказок? Вы узнаете его историю, загляните внутрь и понаблюдаете за лебедями.

🍽 Обед. Можем остановиться в одном из мест на выбор — у озера Церик-Кёль или у Языка Тролля. И там, и там вас вкусно накормят!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, в группе до 7 человек
  • Мы заберём вас с любого адреса в пределах КМВ и после экскурсии доставим обратно
  • Дополнительно оплачивается питание
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 9 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в пределах КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Светлана
11 мар 2023
Сегодня побывали на экскурсии в Кабардино-Балкарии. Очень понравилось. Гид Сергей рассказывал, показывал и отлично вёл машину(для нас это было важно). День был насыщенный, мы много посмотрели, сделали стопитсот фото)))). Местное население - гостеприимный народ. Нам было красиво, вкусно, комфортно. Ради всего этого стоит прилетать на Кавказ. Вернёмся ещё!

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