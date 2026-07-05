ежедневно в 08:00

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Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе

Залезть на знаменитую скалу, полюбоваться Голубым озером, Черекской тесниной и не только
Как насчёт путешествия в небольшой компании по Кабардино-Балкарской республике? Здесь есть что посмотреть: свой Язык Тролля, не уступающий по красоте норвежскому, озеро Церик-Кёль невероятного цвета, живописная Черекская теснина, водопады и даже замок. Вы побываете во всех этих местах, насладитесь видами и узнаете больше про регион.
5
198 отзывов
Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе
Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе
Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе

Описание экскурсии

Дорога из Пятигорска до первой точки нашего маршрута займёт где-то 2 часа. Мы сделаем одну остановку в кофейне, чтобы размяться, перекусить, воспользоваться уборной.

Голубые озера. Это группа из пяти карстовых водоёмов. Одно из них — Нижнее Голубое озеро, или Церик-Кёль, особенно выделяется насыщенным цветом и прозрачностью воды. На нём вы и побываете и узнаете, за счёт чего вода в озере такая необыкновенная.

Черекская теснина. Пожалуй, самая известная природная достопримечательность Кабардино-Балкарии. Её протяженность 3 километра, а нависающие скалы достигают высоты в 400–500 метров.

Водопад Тыжинты-Су. Заедем полюбоваться небольшим, но очаровательным водопадом.

Язык Тролля. Этот скальный выступ в Безенгийском ущелье добавит нотку экстрима в наше путешествие. Смельчаки залезут на него и сделают эффектные снимки. Также отсюда открываются потрясающие виды на горы.

Шато Эркен. Откуда взялся в этих краях замок на воде, словно сошедший со страниц сказок? Вы узнаете его историю, заглянете внутрь и понаблюдаете за лебедями.

Обед. Можем остановиться в одном из мест на выбор — у озера Церик-Кёль или у Языка Тролля. И там, и там вас вкусно накормят!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, в группе до 7 человек
  • Мы заберём вас с любого адреса в пределах КМВ и после экскурсии доставим обратно
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительно оплачивается

  • Питание
  • Входные билеты в Шато Эркен — 100 ₽ с чел.
  • При желании вы можете посетить термальные источники Аушигер — 300 ₽ с чел. или Гедуко — 300 ₽/будни, 400 ₽/выходные

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в пределах КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 10428 туристов
Меня зовут Екатерина, я организатор джип-туров по Кавказу. Наша команда состоит из опытных дружелюбных гидов с большим водительским стажем. С нами вам будет весело, интересно и вкусно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 198 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
191
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А
Посетила экскурсию 30.06, все прошло отлично. Несмотря на пасмурную погоду, гид Николай постарался сделать экскурсию максимально комфортной и интересной. Мы посетили все локации и даже больше, пообедали в прекрасном кафе
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с вкусной едой и великолепными видами, Николай даже помог каждому гостю с фотосессией на Языке тролля. Также для гостей были предусмотрены вода, теплые вещи и дождевики, что очень ценно и заслуживает отдельного внимания. Спасибо!

Посетила экскурсию 30.06, все прошло отлично. Несмотря на пасмурную погоду, гид Николай постарался сделать экскурсию максимально
Посетила экскурсию 30.06, все прошло отлично. Несмотря на пасмурную погоду, гид Николай постарался сделать экскурсию максимально
Посетила экскурсию 30.06, все прошло отлично. Несмотря на пасмурную погоду, гид Николай постарался сделать экскурсию максимально
Посетила экскурсию 30.06, все прошло отлично. Несмотря на пасмурную погоду, гид Николай постарался сделать экскурсию максимально
Посетила экскурсию 30.06, все прошло отлично. Несмотря на пасмурную погоду, гид Николай постарался сделать экскурсию максимально
Посетила экскурсию 30.06, все прошло отлично. Несмотря на пасмурную погоду, гид Николай постарался сделать экскурсию максимально
Посетила экскурсию 30.06, все прошло отлично. Несмотря на пасмурную погоду, гид Николай постарался сделать экскурсию максимально
Посетила экскурсию 30.06, все прошло отлично. Несмотря на пасмурную погоду, гид Николай постарался сделать экскурсию максимально
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Анисимова
ААААА!!! Вы сделали наш отдыха на все 💯. Эмоции переполняют всех участников поездки!! Михаил - ЧЕЛОВЕЧИЩЕ с огромной душой, любящий свой край, горы, отдающий себя полностью гостям и прогулкам по
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горам. Куда бы Вы не поехали с ним, атмосфера лёгкости, приключений, жизненного позитива, единства вас будут переполнять! Нас было семеро и все с разных городов России, расставались родными людьми со слезами на глазах! И это заслуга гида Михаила!!! Он влюбил нас в горы! Машина 🔥, выдержала все серпантины и наш движ внутри салона)) Организатором респект за организацию - отписались, отзвонились, уточнили накануне вышел ли гид на связь! Екатерина - огромное СПАСИБО! Вернёмся к Вам ОБЯЗАТЕЛЬНО♥️. Все четко, от души и без подвоха))

ААААА!!! Вы сделали наш отдыха на все 💯. Эмоции переполняют всех участников поездки!! Михаил - ЧЕЛОВЕЧИЩЕ
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М
16.04.26г. посетили этот тур и все локации, которые были включены в него. Нас сопровождал гид Евгений. Поездка прошла комфортно, весело и круто. Просто не описать словами, какие по пути открывались
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виды. Мы с подругой были просто в восторге.
А потом просто бомба-обед: шашлык из нежнейшей баранины (самый вкусный за всю свою жизнь))), настоящие ХыЧыНы, домашнее вино….
Горы, скалы, ущелья, хорошая погода и отличное настроение сделали этот день незабываемым. Рекомендую на все 100% этот маршрут.
Мы выехали рано и были среди первых на месте (это немаловажный факт, так как потом прибывают туристы с периодичностью 30-60 минут, а время на фото тогда остаётся меньше).

16.04.26г. посетили этот тур и все локации, которые были включены в него. Нас сопровождал гид Евгений.
16.04.26г. посетили этот тур и все локации, которые были включены в него. Нас сопровождал гид Евгений.
16.04.26г. посетили этот тур и все локации, которые были включены в него. Нас сопровождал гид Евгений.
16.04.26г. посетили этот тур и все локации, которые были включены в него. Нас сопровождал гид Евгений.
16.04.26г. посетили этот тур и все локации, которые были включены в него. Нас сопровождал гид Евгений.
16.04.26г. посетили этот тур и все локации, которые были включены в него. Нас сопровождал гид Евгений.
16.04.26г. посетили этот тур и все локации, которые были включены в него. Нас сопровождал гид Евгений.
16.04.26г. посетили этот тур и все локации, которые были включены в него. Нас сопровождал гид Евгений.+2
16.04.26г. посетили этот тур и все локации, которые были включены в него. Нас сопровождал гид Евгений.
16.04.26г. посетили этот тур и все локации, которые были включены в него. Нас сопровождал гид Евгений.
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Елена
Временные рамки соблюдены, безопасность обеспечена, автомобиль был комфортным. Хочется отметить работу гида-водителя - Николая. Гидом предлагаются приятные бонусы-вода, стаканчики для питья с водопада, остановки для покупки сыра, клубники, сувениров. Мы довольны-и это главное!
Временные рамки соблюдены, безопасность обеспечена, автомобиль был комфортным. Хочется отметить работу гида-водителя - Николая. Гидом предлагаются
Временные рамки соблюдены, безопасность обеспечена, автомобиль был комфортным. Хочется отметить работу гида-водителя - Николая. Гидом предлагаются
Временные рамки соблюдены, безопасность обеспечена, автомобиль был комфортным. Хочется отметить работу гида-водителя - Николая. Гидом предлагаются
Временные рамки соблюдены, безопасность обеспечена, автомобиль был комфортным. Хочется отметить работу гида-водителя - Николая. Гидом предлагаются
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Д
Были на экскурсии 7.07 с гидом Дмитрием. Всё очень понравилось. Авто комфортное, экскурсия интересная. Виды умопомрачительные!
Были на экскурсии 7.07 с гидом Дмитрием. Всё очень понравилось. Авто комфортное, экскурсия интересная. Виды умопомрачительные!
Были на экскурсии 7.07 с гидом Дмитрием. Всё очень понравилось. Авто комфортное, экскурсия интересная. Виды умопомрачительные!
Были на экскурсии 7.07 с гидом Дмитрием. Всё очень понравилось. Авто комфортное, экскурсия интересная. Виды умопомрачительные!
Были на экскурсии 7.07 с гидом Дмитрием. Всё очень понравилось. Авто комфортное, экскурсия интересная. Виды умопомрачительные!
Были на экскурсии 7.07 с гидом Дмитрием. Всё очень понравилось. Авто комфортное, экскурсия интересная. Виды умопомрачительные!
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М
19 мая ездили с супругой на Язык Тролля, гидом был Григорий. Вождение аккуратное, рассказ интересный и разносторонний, путешествие отличное! природа просто супер, может быть и не сам Язык, а снежные шапки, каньоны, перевалы - все это, захватывало дух. фото и видео не отражают всю силу природы, это нужно видеть! экскурсию рекомендую.
19 мая ездили с супругой на Язык Тролля, гидом был Григорий. Вождение аккуратное, рассказ интересный и
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