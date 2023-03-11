ежедневно в 08:00

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Дорога из Пятигорска до первой точки нашего маршрута займёт где-то 2 часа. Мы сделаем одну остановку в кофейне, чтобы размяться, перекусить, воспользоваться уборной.
Голубые озера. Это группа из пяти карстовых водоёмов. Одно из них — Нижнее Голубое озеро, или Церик-Кёль, особенно выделяется насыщенным цветом и прозрачностью воды. На нём вы и побываете и узнаете, за счёт чего вода в озере такая необыкновенная.
Черекская теснина. Пожалуй, самая известная природная достопримечательность Кабардино-Балкарии. Её протяженность 3 километра, а нависающие скалы достигают высоты в 400–500 метров.
Водопад Тыжинты-Су. Заедем полюбоваться небольшим, но очаровательным водопадом.
Язык Тролля. Этот скальный выступ в Безенгийском ущелье добавит нотку экстрима в наше путешествие. Смельчаки залезут на него и сделают эффектные снимки. Также отсюда открываются потрясающие виды на горы.
Шато Эркен. Откуда взялся в этих краях замок на воде, словно сошедший со страниц сказок? Вы узнаете его историю, загляните внутрь и понаблюдаете за лебедями.
🍽 Обед. Можем остановиться в одном из мест на выбор — у озера Церик-Кёль или у Языка Тролля. И там, и там вас вкусно накормят!
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, в группе до 7 человек
Мы заберём вас с любого адреса в пределах КМВ и после экскурсии доставим обратно
Дополнительно оплачивается питание
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели 55 экскурсий для 65 туристов
Меня зовут Екатерина, я организатор джип-туров по Кавказу. Наша команда состоит из опытных дружелюбных гидов с большим водительским стажем. С нами вам будет весело, интересно и вкусно!
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Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
11 мар 2023
Сегодня побывали на экскурсии в Кабардино-Балкарии. Очень понравилось. Гид Сергей рассказывал, показывал и отлично вёл машину(для нас это было важно). День был насыщенный, мы много посмотрели, сделали стопитсот фото)))). Местное население - гостеприимный народ. Нам было красиво, вкусно, комфортно. Ради всего этого стоит прилетать на Кавказ. Вернёмся ещё!
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