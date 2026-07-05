ежедневно в 08:00

Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе
Залезть на знаменитую скалу, полюбоваться Голубым озером, Черекской тесниной и не только
Как насчёт путешествия в небольшой компании по Кабардино-Балкарской республике? Здесь есть что посмотреть: свой Язык Тролля, не уступающий по красоте норвежскому, озеро Церик-Кёль невероятного цвета, живописная Черекская теснина, водопады и даже замок. Вы побываете во всех этих местах, насладитесь видами и узнаете больше про регион.
Дорога из Пятигорска до первой точки нашего маршрута займёт где-то 2 часа. Мы сделаем одну остановку в кофейне, чтобы размяться, перекусить, воспользоваться уборной.
Голубые озера. Это группа из пяти карстовых водоёмов. Одно из них — Нижнее Голубое озеро, или Церик-Кёль, особенно выделяется насыщенным цветом и прозрачностью воды. На нём вы и побываете и узнаете, за счёт чего вода в озере такая необыкновенная.
Черекская теснина. Пожалуй, самая известная природная достопримечательность Кабардино-Балкарии. Её протяженность 3 километра, а нависающие скалы достигают высоты в 400–500 метров.
Водопад Тыжинты-Су. Заедем полюбоваться небольшим, но очаровательным водопадом.
Язык Тролля. Этот скальный выступ в Безенгийском ущелье добавит нотку экстрима в наше путешествие. Смельчаки залезут на него и сделают эффектные снимки. Также отсюда открываются потрясающие виды на горы.
Шато Эркен. Откуда взялся в этих краях замок на воде, словно сошедший со страниц сказок? Вы узнаете его историю, заглянете внутрь и понаблюдаете за лебедями.
Обед. Можем остановиться в одном из мест на выбор — у озера Церик-Кёль или у Языка Тролля. И там, и там вас вкусно накормят!
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, в группе до 7 человек
Мы заберём вас с любого адреса в пределах КМВ и после экскурсии доставим обратно
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачивается
Питание
Входные билеты в Шато Эркен — 100 ₽ с чел.
При желании вы можете посетить термальные источники Аушигер — 300 ₽ с чел. или Гедуко — 300 ₽/будни, 400 ₽/выходные
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в пределах КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 10428 туристов
Меня зовут Екатерина, я организатор джип-туров по Кавказу. Наша команда состоит из опытных дружелюбных гидов с большим водительским стажем. С нами вам будет весело, интересно и вкусно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 198 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
191
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–
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–
А
Анна
Посетила экскурсию 30.06, все прошло отлично. Несмотря на пасмурную погоду, гид Николай постарался сделать экскурсию максимально комфортной и интересной. Мы посетили все локации и даже больше, пообедали в прекрасном кафе читать дальшеуменьшить
с вкусной едой и великолепными видами, Николай даже помог каждому гостю с фотосессией на Языке тролля. Также для гостей были предусмотрены вода, теплые вещи и дождевики, что очень ценно и заслуживает отдельного внимания. Спасибо!
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Анисимова
ААААА!!! Вы сделали наш отдыха на все 💯. Эмоции переполняют всех участников поездки!! Михаил - ЧЕЛОВЕЧИЩЕ с огромной душой, любящий свой край, горы, отдающий себя полностью гостям и прогулкам по читать дальшеуменьшить
горам. Куда бы Вы не поехали с ним, атмосфера лёгкости, приключений, жизненного позитива, единства вас будут переполнять! Нас было семеро и все с разных городов России, расставались родными людьми со слезами на глазах! И это заслуга гида Михаила!!! Он влюбил нас в горы! Машина 🔥, выдержала все серпантины и наш движ внутри салона)) Организатором респект за организацию - отписались, отзвонились, уточнили накануне вышел ли гид на связь! Екатерина - огромное СПАСИБО! Вернёмся к Вам ОБЯЗАТЕЛЬНО♥️. Все четко, от души и без подвоха))
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М
Марина
16.04.26г. посетили этот тур и все локации, которые были включены в него. Нас сопровождал гид Евгений. Поездка прошла комфортно, весело и круто. Просто не описать словами, какие по пути открывались читать дальшеуменьшить
виды. Мы с подругой были просто в восторге. А потом просто бомба-обед: шашлык из нежнейшей баранины (самый вкусный за всю свою жизнь))), настоящие ХыЧыНы, домашнее вино…. Горы, скалы, ущелья, хорошая погода и отличное настроение сделали этот день незабываемым. Рекомендую на все 100% этот маршрут. Мы выехали рано и были среди первых на месте (это немаловажный факт, так как потом прибывают туристы с периодичностью 30-60 минут, а время на фото тогда остаётся меньше).
+2
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Елена
Временные рамки соблюдены, безопасность обеспечена, автомобиль был комфортным. Хочется отметить работу гида-водителя - Николая. Гидом предлагаются приятные бонусы-вода, стаканчики для питья с водопада, остановки для покупки сыра, клубники, сувениров. Мы довольны-и это главное!
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Д
Дарья
Были на экскурсии 7.07 с гидом Дмитрием. Всё очень понравилось. Авто комфортное, экскурсия интересная. Виды умопомрачительные!
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М
Максим
19 мая ездили с супругой на Язык Тролля, гидом был Григорий. Вождение аккуратное, рассказ интересный и разносторонний, путешествие отличное! природа просто супер, может быть и не сам Язык, а снежные шапки, каньоны, перевалы - все это, захватывало дух. фото и видео не отражают всю силу природы, это нужно видеть! экскурсию рекомендую.
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