8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска

Исследовать мистические места, открыть целебные свойства нарзанов и посетить величественные водопады

Вадим
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Вадим – ваш гид
Урочище Джилы-Су — природная жемчужина, без которой невозможно представить всего богатства Кабардино-Балкарии.

Возле сакральных гор Тузулук и Сирх вы узнаете о древних жреческих обрядах и таинственных менгирах.

А еще побываете на трех зрелищных водопадах и откроете полезные свойства знаменитых источников.
От 7000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча По согласованию.
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска

Что вас ожидает

Гора Тузулук, или кавказская пирамида
Выехав из Пятигорска, вы пересечете плато Шаджатмаз с обсерваторией, где я расскажу об условиях, позволяющих вести здесь астрономические наблюдения. И минуя курортный комплекс «Долина Нарзанов», доберетесь до горы Тузлук, где расположен храм Солнца и Аланские Менгиры. Вы узнаете, почему гора считается священной, какие существуют версии ее происхождения, о чем говорят обнаруженные алтари, какие сведения удалось получить исследователям о назначении и особенностях древней «Сокровищницы солнца». А также услышите мистические легенды и объективные факты о каменных воинах и других мегалитических постройках.

Водопады и минеральные источники Джилы-Су
На пути вам встретится еще одна сакральная гора Сирх, о статусе которой мы поговорим отдельно. Затем я отвезу вас на три величественных водопада — Султан, Каракая-су и Эмир, где вы сможете сделать прекрасные снимки и отдохнуть среди гармоничных природных пейзажей. И, конечно, посетите источники, которыми так славится урочище. Вы узнаете, как с давних пор сюда стекались люди за исцелением от самых разных недугов. Я расскажу, где можно отведать кремнистую, железную, горную или маломинерализованную воду, где стоит искупаться, чтобы укрепить здоровье, и объясню, в чем заключаются полезные свойства нарзанов.

Поляна Эммануэля и Серебряный источник
Кроме того, я предложу проехать или пройти к поляне Эммануэля, где начинают свой путь альпинисты, отправляющиеся покорять Эльбрус по северному склону. В этом невероятно живописном месте вы увидите разноцветные поляны и островерхие останцы, похожие на рукотворные пирамиды. Побываете у Каменных Грибов, где я расскажу об их аномальных свойствах и старинных поверьях, связанных с местом силы. Проведу к немецкому аэродрому, куда по приказу Гитлера привозили тибетских монахов. А также в программе вас ждет ценный Серебряный источник, где на литр воды приходится 4 мг серебра!

🌮 ☕ В течение дня будет перерыв на обед — в одном из проверенных местных заведений вы сможете попробовать балкарские хычины с ароматным горным чаем, а также другие блюда кавказской кухни.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Пятигорске (по желанию, в любом другом городе КМВ).
  • Готов также встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале.
  • Транспорт включен в стоимость экскурсии — в вашем распоряжении будет комфортабельный Nissan Patrol.
  • В стоимость не включен обед.
  • Продолжительность экскурсии 10-12 часов.
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура По согласованию..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вадим
Вадим
Меня зовут Вадим и большую часть своей жизни я прожил в родном Пятигорске, по образованию геофизик. Постоянные путешествия и изучение дикой природы долгие годы было моей профессией. Накопленным опытом и знаниями готов с радостью поделиться с путешественниками! Я организовываю индивидуальные поездки для мини-групп из 4-6 человек по всему Северному Кавказу. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, карабкаясь по крутым горным дорогам и форсируя горные реки; надышитесь чистейшим горным воздухом; ощутите вкус кристальной родниковой воды и запечатлеете незабываемые панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. У вас будет возможность побывать там, куда не может добраться обычный автомобиль или туристический автобус. Кроме этого, вы сможете насладиться купанием в многочисленных термальных источниках, которыми изобилует регион. Если вы устали от городской суеты, соскучились по природе и вас влечет романтический дух странствий — Северный Кавказ ждет вас!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
экскурсия понравилась: потрясающие виды (даже ранней весной и даже в плохую погоду), Вадим хороший водитель и интересный рассказчик - спасибо :)
28 октября 2019
Отличная экскурсия. Очень доброжелательный экскурсовод. Вадим и его супруга Вера рассказали много интересного о крае и местах куда мы отправились. Мы побывали в красивейших местах и получили массу положительных эмоций. Пешая прогулка доставила большое удовольствия несмотря на то, что маршрут был не так уж и прост. Обязательно порекомендуем поездки с Вадимом друзьям.
26 сентября 2019
Экскурсия была организована очень грамотно и интересно, с учётом наших пожеланий, интересов и физической подготовки. Маршрут для нас не был тяжёлым (если верить шагомеру- прошли 16 км), хотя в повседневной жизни мы не привыкли ходиь на большие расстояниия.
Всё было как в сказке, незабываемые, дух захватывающие горные пейзажи, водопады, источники "мёртвой" и "живой" воды, мистический Калинов мост через реку Смородину (из русских сказок и былин), соединяющий мир мёртвых и живых.
Источники, из которых течёт вкуснейшая минеральная вода, как рукой снимающая усталость, чистейший воздух, величественная тишина и мудрость гор никого не смогут оставить равнодушными.
И , конечно, почти ручные, снующие туда-сюда суслики, выхватывающие печеньки из рук, сумели покорить наши сердца.
Если Вы никогда не были в горах, а может быть и были, но не прочувствовали их, и не прониклись к ним глубоким уважением и любовью, у Вас есть прекрасная возможность сделать это в компании великолепного, мудрого, спокойного как сам Эльбрус гида Вадима.
Но есть одно НО, побывав в горах с Вадимом, вы заразитесь его любовью к горам и ещё не один раз захотите вернуться на Кавказ, чтобы пройтисвоими тропами и открыть для себя новые грани Кавказских гор.
Мы обязательно вернёмся на Кавказ! И очень хочется надеяться, что с Вадимом!

С благодарностью,

Екатерина, Ольга
18 сентября 2019 года
1 сентября 2019
Всем, у кого есть тяга к прекрасному! Вадим находит нетронутые уголки природы, захватывающие дух виды и впечатляющие красоты гор, озер и водопадов!
23 августа 2019
Рады знакомуству с Вадимом и Верой, которые не только довезли, рассказав по пути истории, но и провели по тропам Джилы-Су до Калинов моста, серебрянного источника, поляны Эммануэля и пр. Не уверен, что на автобусных экскурсиях можно добраться до этих мест. И очень важно, что поездка может получится индивидуальной, исходя из желаний и возможностей. Мы чувствовали себя в составе небольшой экспедиции с опытными и чуткими гидами. Все вместе помогло погрузиться в атмосферу мест, набравшись сил, эмоций и впечатлений.
8 августа 2019
Всем привет. Были с Вадимом на экскурсии 6 августа. Идти к серебряным источникам и альпинистскому лагерю всем обязательно. Иначе не увидите ничего и экскурсия будет смазанной и потом вы сами себе скажете - а зачем мы столько времени туда ехали? (дорога правда очень красивая). Идти не бойтесь, Вадим очень четко видит всех, вовремя устраивает привалы, постоянно отвлекает рассказами и с каждым маленьким подъемом вы сами будете застывать от увиденного и забывать про возможную усталость (особенно водопад в расщелине). В альпинистском лагере вы выпьете травяной чай (секрет сбора повар не раскрыл). Но после него мы понеслись практически бегом))))
Экскурсия очень понравилась, рекомендуем всем. Кстати, мы не юные спортсмены, а дамы за 45 лет с двумя 13 летними детьми. Даже мышцы на следующий день не болели))))
21 июля 2019
Порадовал индивидуальный подход. Путешествовали с Вадимом 2 дня подряд. Эта экскурсия была на второй день. Вадим провез нас через Ессентуки, Кисловодск, затем по горным перевала. Останавливались у обсерватории с видом на Эльбрус, заехали в местное кафе, затем спустились в долину нарзанов. Доехали до Джилы су, потрясающие виды, горы, водопады. Не обошлось без привала для чаепития. Большое спасибо за экскурсии.
20 июня 2019
Отличная экскурсия. Эмоции зашкаливал за максимум. С погодой очень повезло!!!!! Гид просто супер!!! Интересные истории рассказывает и очень внимателен. На стоянках он незаметен, но вроде резко понадобился и он тут прям сразу появляется. Советую слушать его советы по кафе ( он в этом хорошо разбирается). Советую всем данную экскурсию!!!

Вадим проводит ещё 3 экскурсии

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