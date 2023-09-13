Захватывающее путешествие на Toyota Land Cruiser в один из самых живописных районов республики
Вы побываете у природных ворот Дигории — в каньоне Ахсинта. Услышите средневековую легенду о женщине, спасшей аланский народ. Рассмотрите уникальную для древнего Кавказа архитектуру села с «многоэтажками». Подниметесь к самому высокому поселению Северной Осетии — Верхнему Згиду.
А также оцените величие скульптуры Георгия Победоносца и выясните, как он связан с героем местного эпоса.
А также оцените величие скульптуры Георгия Победоносца и выясните, как он связан с героем местного эпоса.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Каньон Ахсинта. Самое узкое место Дигорского ущелья — своеобразные природные ворота в наиболее удалённый район Северной Осетии. Вы увидите километровый каньон, прорытый рекой Ираф (Урух), и узнаете, как веками он служил защитой верховьев Дигории.
- Музей Задалески Нана. В селении Задалеск вы посетите важный объект культурного наследия — музей, посвящённый женщине-героине. Мы расскажем историю спасения детей и легенды, связанные с подвигом дочери аланского народа.
- Древнее селение Галиат. Далее в программе особый средневековый архитектурный комплекс. Дома здесь строились ярусами — вряд ли где-то ещё в горах Кавказа вы увидите жилые «многоэтажки», датируемые 10 веком. Кроме того, вы услышите о богатой торговой истории места, ведь через Уаллагкомское ущелье, где расположен Галиат, пролегал Шёлковый путь.
- Верхний Згид. Затем мы отвезём вас в самое высокое село в Северной Осетии (2047 м над уровнем моря). Бывший шахтёрский посёлок подарит вам не один десяток фантастических кадров.
- Памятник Георгию Победоносцу. Вы увидите знаменитую скульптуру святого, вырывающегося на коне из скалы. Узнаете, почему эту же фигуру связывают с образом героя нартского эпоса Уастырджи. И поймёте, какое значение он имеет для современных осетин.
🥧 В середине дня сделаем перерыв на обед — без осетинских пирогов путешествие будет неполным!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на внедорожнике Toyota Land Cruiser
- Мы можем встретить вас в Пятигорске, Ессентуках и Минеральных Водах
- Дополнительные расходы: посещение национального парка — 150 руб. с человека; еда и напитки
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 336 туристов
Привет, путешественник! Я Людмила, организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой гидов покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами. Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные туры по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждем встречи и с вами!
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