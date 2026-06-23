Жители Осетии ценят прошлое и передают знания из поколения в поколение. Путешествие по этому краю - это погружение в традиции древнего народа.
В поездке по горам и ущельям вы охватите важнейшие
В поездке по горам и ущельям вы охватите важнейшие
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Погружение в древнюю историю
- 🏰 Посещение средневековых памятников
- ⛰️ Прогулка по живописным ущельям
- 🕌 Знакомство с культурой Осетии
- 📸 Уникальные фотомоменты
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для путешествия по Осетии. В это время природа расцветает, и вы сможете насладиться великолепными видами гор и ущелий. Тёплая погода делает прогулки комфортными и приятными. Весной и осенью также стоит посетить регион. В апреле, мае, сентябре и октябре Осетия раскрывает свои краски, и вы сможете увидеть её в другом свете. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает более спокойное путешествие.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Куртатинское ущелье
- Аланский Свято-успенский мужской монастырь
- Кадаргаванский каньон
- Башенный комплекс Цмити
- Кармадонское ущелье
- Даргавский некрополь
Описание экскурсии
Из глубины веков
История Осетии уходит корнями в древность. Здесь время идёт особым чередом: одна эпоха сменяет другую, а «безмолвные свидетели» — горы и ущелья, древние поселения и родовые башни — стоят как ни в чём не бывало. О чём же расскажут их каменные голоса?
За один день вам откроются важнейшие вехи развития аланского государства. В сопровождении одного из наших гидов вы доберётесь до мест, ставших истоками государственности и христианства. Увидите средневековые памятники зодчества и познакомитесь с бытом современной Осетии. Узнаете, через какие трудности пришлось пройти этому народу, чтобы сохранить свои ценности.Маршрут поездки
- Знакомство с регионом мы начнём с Куртатинского ущелья, двигаясь среди мощных скал вдоль русла реки к древнему поселению.
- Увидим Аланский Свято-успенский мужской монастырь — самую высокогорную обитель России.
- Заедем в Кадаргаванский каньон. Прогуляемся по тропе чудес, заглянем на смотровые площадки и покормим медведей.
- Следующая цель — башенный комплекс Цмити. Глядя на живописные руины, попробуем представить, как много лет назад здесь велась бойкая торговля и бурлила жизнь.
- Отправимся через перевал к Кармадонскому ущелью.
- Посетим Даргавский некрополь, комплекс склеповых сооружений 14 века.
- Остановимся у места памяти Сергея Бодрова.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездку можно начать из любого города КМВ за ту же стоимость
Дополнительные расходы
- Вход в Даргавский некрополь —150 ₽ за чел.
- Еда и напитки в течение дня, сувениры
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
С вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1813 туристов
Рад приветствовать вас, дорогие путешественники! Меня зовут Марат, я коренной житель Кисловодска. Вместе с другими гидами из нашей команды организую туры в горы. Мы с радостью поделимся красотой нашей природы и расскажем о местных обычаях. Надеемся на скорую встречу с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Отличная экскурсия по прекрасной Северной Осетии! Горы, поля, лошади, ослики, чистейший воздух, осетинские пироги от Фатимы … время как будто замедляется! Спасибо огромное Марату за эту сказку! Место куда хочется вернуться! Экускурсию однозначно рекомендую!
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В
Очень интересная поездка по основным местам Северной Осетии. Величественные горы, древние поселения, ущелья и водопады. Советую всем экскурсии с Маратом. А осетинские пироги тетушки Фатимы - отдельный вид искусства.
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Б
Прекрасная организация поездки. Комфортабельная машина. Замечательный гид. Мы в восторге. Всем советуем, не разочаруетесь!
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Спасибо Марату за прекрасную поездку! Марат замечательный рассказчик, видно, что очень любит свое дело, по-настоящему дорожит своими туристами и старается сделать все, что от него зависит. Очень светлый и приятный
+1
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Э
Ездили с Маратом в Северную Осетию. Отлично провели время! Машина комфортная, водитель аккуратный. Марат провез нас по самым красивым местам, рассказал историю о каждом объекте. Времени на осмотр достопримечательностей достаточно. А какие вкусные осетинские пироги мы пробовали у Фатимы в Фиагдоне!!! В общем, рекомендуем от всей души путешествие с Маратом!
+2
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Посетили данную экскурсию и до сих пор находимся под впечатлением от красоты Северной Осетии! Огромное спасибо Марату за то, что провел нас по самым живописным местам этой республики! С этим
+2
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