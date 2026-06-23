Жители Осетии ценят прошлое и передают знания из поколения в поколение. Путешествие по этому краю - это погружение в традиции древнего народа.В поездке по горам и ущельям вы охватите важнейшие

вехи аланской истории, насчитывающей более 100 тысяч лет. Ощутите местный колорит и дух настоящей свободы. За один день вам откроются важнейшие вехи развития аланского государства. В сопровождении гида вы доберётесь до мест, ставших истоками государственности и христианства

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для путешествия по Осетии. В это время природа расцветает, и вы сможете насладиться великолепными видами гор и ущелий. Тёплая погода делает прогулки комфортными и приятными. Весной и осенью также стоит посетить регион. В апреле, мае, сентябре и октябре Осетия раскрывает свои краски, и вы сможете увидеть её в другом свете. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает более спокойное путешествие.

Сейчас август — это идеальное время.