в субботу и воскресенье в 06:00

Зачем ехать в Северную Осетию? За красотой горных ущелий, за головокружительными панорамами, за преданиями гордых аланов, за вкуснейшей кухней. Всё это ждет вас в нашем джип-туре.
Вы полюбуетесь мощными Мидаграбинскими водопадами, посетите Город мёртвых, крепость Дзивгис и многое другое. А мы расскажем о самобытной древней цивилизации и традициях республики.
Вы полюбуетесь мощными Мидаграбинскими водопадами, посетите Город мёртвых, крепость Дзивгис и многое другое. А мы расскажем о самобытной древней цивилизации и традициях республики.
Описание экскурсии
- Мидаграбинские водопады или водопад Кольцо. Ранним утром выезжаем из региона Кавказских Минеральных Вод и держим курс на Мидаграбинскую долину. Здесь по каменной стене спадают восемь водопадов, среди которых самый высокий в Европе
- Аланский монастырь: в Куртатинском ущелье мы навестим самую высокогорную христианскую обитель России. Вы откроете хроники святого места и узнаете, почему этот монастырь так почитаем в республике
- Алагирское ущелье и памятник Уастырджи. Кто этот гигантский всадник-богатырь, скачущий сквозь скалу высоко над головами путников? Вы узнаете ответ на экскурсии
- Даргавс, или Город мёртвых — музей под открытым небом, без которого невозможно представить Осетию. Вы раскроете, почему здесь появились многочисленные склепы, и погрузитесь в легенды
- Дзивгисская скальная крепость, поражающая размахом. Пройдём по её тайным пещерным ходам и обсудим, как люди жили здесь в Средние века
- Кармадонское ущелье — завораживающее, но снискавшее печальную славу. В 2002 году здесь произошел ледово-селевой сход, масштабнее которого на Кавказе не было никогда. За считанные минуты он смел два поселка, здесь же погиб Сергей Бодров и его съёмочная группа
- Термальный источник Бирагзанг (только в холодное время года): купание в горячих целебных бассейнах под открытым небом восстановит ваши силы после насыщенной поездки
И это не всё! Между локациями вас ждёт петляющая змейка Дороги Жизни, высокогорные качели и лавочка счастья над облаками.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле УАЗ-патриот или Hyundai Starex в группе до 8 человек
- Дополнительные расходы: входной билет в Даргавс (100 ₽ с чел.) и питание
- Обязательно наличие российского паспорта
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
ежедневно в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5510 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Заберём прямо из дома
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 525 туристов
Интерес к горам я впитал с детства. Мой отец возил автобусные экскурсии по всему Кавказу от Домбая до Цея. Мама работала экскурсоводом в музее «Домик Лермонтова» и в Пятигорском экскурсионном
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Дата посещения: 20 ноя 2025
Каждая экскурсия зависит от гида и нам повезло с Константином. Все прошло на одном дыхании, в Осетии мы были в первый раз и получили достаточно информации. Все было супер и осетинские пироги и горы с водопадами и термальные источники, а главное Константин, который организовал эту экскурсию комфортной и незабываемой
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Отличная экскурсия с продуманным маршрутом. Несмотря на дальние расстояния - успели все и везде. Константин отличный рассказчик, гид и водитель. ☺️
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Вернулась домой, а мыслями всё ещё там, в горах! ♥♥♥
Мы ехали сквозь туманы и ущелья, смотрели на водопады, трогали древние камни и просто молчали от того, как красиво вокруг. Никакие фото не передают того, что чувствуешь там на самом деле. Ветер в лицо, запах трав, облака под ногами!!!
Гид рассказывал душевно и просто, не было скучной лекции.
Обязательно вернусь и всем советую!!!
Мы ехали сквозь туманы и ущелья, смотрели на водопады, трогали древние камни и просто молчали от того, как красиво вокруг. Никакие фото не передают того, что чувствуешь там на самом деле. Ветер в лицо, запах трав, облака под ногами!!!
Гид рассказывал душевно и просто, не было скучной лекции.
Обязательно вернусь и всем советую!!!
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Спасибо большущее Константину за эту сказку. Маршрут был очень насыщенный и мы даже не надеялись увидеть столько красоты за один день. Но с Константином это оказалось возможно-гид от Бога. Всю дорогу рассказывал про места,которые проезжали: информация с датами,фамилиями,в общем ходячая энциклопедия) Ещё раз спасибо за этот чудесный день и, конечно,экскурсию и главное гида рекомендуем всем! Удачи!
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Очень интересная, насыщенная экскурсия, одна из самых ярких по впечатлениям! Константин прекрасный гид и водитель, огромная ему благодарность за внимание к каждому участнику экскурсии! Рассказывал много интересного, нигде нас не
+2
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К красоте региона вопросов нет. Маршрут интересный, локации заслуживают внимания. На мой взгляд, на многих остановках было достаточно грязно. Не совсем понятно было по времени, где сколько смотрим. Для меня
+2
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