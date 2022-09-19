в субботу и воскресенье в 06:00

Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо

Отправиться в край захватывающих горных пейзажей и богатой истории в мини-группе

Зачем ехать в Северную Осетию? За красотой горных ущелий, за головокружительными панорамами, за преданиями гордых аланов, за вкуснейшей кухней. Всё это ждет вас в нашем джип-туре.

Вы полюбуетесь мощными Мидаграбинскими водопадами, посетите Город мертвых, крепость Дзивгис и многое другое. А мы расскажем о самобытной древней цивилизации и традициях республики.
Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

📍 Мидаграбинские водопады. Ранним утром выезжаем из региона Кавказских Минеральных Вод и держим курс на Мидаграбинскую долину. Здесь по каменной стене спадают восемь водопадов, среди которых самый высокий в Европе.

📍 Аланский монастырь: в Куртатинском ущелье мы навестим самую высокогорную христианскую обитель России. Вы откроете хроники святого места и узнаете, почему этот монастырь так почитаем в республике.

📍 Алагирское ущелье и памятник Уастырджи. Кто этот гигантский всадник-богатырь, скачущий сквозь скалу высоко над головами путников? Вы узнаете ответ на экскурсии.

📍 Даргавс, или Город мертвых — музей под открытым небом, без которого невозможно представить Осетию. Вы раскроете, почему здесь появились многочисленные склепы, и погрузитесь в легенды.

📍 Дзивгисская скальная крепость, поражающая размахом. Пройдем по ее тайным пещерным ходам и обсудим, как люди жили здесь в Средние века.

📍 Кармадонское ущелье — завораживающее, но снискавшее печальную славу. В 2002 году здесь произошел ледово-селевой сход, масштабнее которого на Кавказе не было никогда. За считанные минуты он смел два поселка, здесь же погиб Сергей Бодров и его съемочная группа.

📍 Термальный источник Бирагзанг: купание в горячих целебных бассейнах под открытым небом восстановит ваши силы после насыщенной поездки.

И это не всё! Между локациями вас ждет петляющая змейка Дороги Жизни, высокогорные качели и лавочка счастья над облаками.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ-патриот или Hyundai Starex в группе до 8 человек
  • Дополнительные расходы: входной билет в Даргавс (100 руб. с человека) и питание
  • Обязательно наличие российского паспорта
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

в субботу и воскресенье в 06:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Заберём прямо из дома
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

2
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
1
А
19 сен 2022
Сама поездка понравилась, благодаря водиителю-гиду Сергею, отличный водитель, замечательный человек, с ним было очень комфортно. 2 звезды ставим Константину, так как информация на сайте не соответствовала фактическому маршруту, не было водопадов и купание после экскурсии в источниках. Как оказалось водопады замерзли и на них уже не заезжали, об этом было уже известно, но нам об этом никто не сказал, ожидания наши не оправдались. А про источники Сергею вообще ничего не было известно, на них как оказалось завозят в другое время года. Компенсировали это заездом в другое место. При этом с нами была пара, которая заказывала эту же экскурсию на авито и у них была указана совершенно другая программа поездки. Понравилось все, кроме не соответствия поданной информации и фактического маршрута. Горы прекрасны, природу ни чем не испортишь!

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