в субботу и воскресенье в 06:00

Мои заказы

Комфортная поездка в Северную Осетию, где облака обнимают небо

Отправиться в край захватывающих горных пейзажей и богатой истории в мини-группе
Зачем ехать в Северную Осетию? За красотой горных ущелий, за головокружительными панорамами, за преданиями гордых аланов, за вкуснейшей кухней. Всё это ждет вас в нашем джип-туре.

Вы полюбуетесь мощными Мидаграбинскими водопадами, посетите Город мёртвых, крепость Дзивгис и многое другое. А мы расскажем о самобытной древней цивилизации и традициях республики.
4.9
29 отзывов
Комфортная поездка в Северную Осетию, где облака обнимают небо
Комфортная поездка в Северную Осетию, где облака обнимают небо
Комфортная поездка в Северную Осетию, где облака обнимают небо

Описание экскурсии

  • Мидаграбинские водопады или водопад Кольцо. Ранним утром выезжаем из региона Кавказских Минеральных Вод и держим курс на Мидаграбинскую долину. Здесь по каменной стене спадают восемь водопадов, среди которых самый высокий в Европе
  • Аланский монастырь: в Куртатинском ущелье мы навестим самую высокогорную христианскую обитель России. Вы откроете хроники святого места и узнаете, почему этот монастырь так почитаем в республике
  • Алагирское ущелье и памятник Уастырджи. Кто этот гигантский всадник-богатырь, скачущий сквозь скалу высоко над головами путников? Вы узнаете ответ на экскурсии
  • Даргавс, или Город мёртвых — музей под открытым небом, без которого невозможно представить Осетию. Вы раскроете, почему здесь появились многочисленные склепы, и погрузитесь в легенды
  • Дзивгисская скальная крепость, поражающая размахом. Пройдём по её тайным пещерным ходам и обсудим, как люди жили здесь в Средние века
  • Кармадонское ущелье — завораживающее, но снискавшее печальную славу. В 2002 году здесь произошел ледово-селевой сход, масштабнее которого на Кавказе не было никогда. За считанные минуты он смел два поселка, здесь же погиб Сергей Бодров и его съёмочная группа
  • Термальный источник Бирагзанг (только в холодное время года): купание в горячих целебных бассейнах под открытым небом восстановит ваши силы после насыщенной поездки

И это не всё! Между локациями вас ждёт петляющая змейка Дороги Жизни, высокогорные качели и лавочка счастья над облаками.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле УАЗ-патриот или Hyundai Starex в группе до 8 человек
  • Дополнительные расходы: входной билет в Даргавс (100 ₽ с чел.) и питание
  • Обязательно наличие российского паспорта
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

ежедневно в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5510 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Заберём прямо из дома
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 525 туристов
Интерес к горам я впитал с детства. Мой отец возил автобусные экскурсии по всему Кавказу от Домбая до Цея. Мама работала экскурсоводом в музее «Домик Лермонтова» и в Пятигорском экскурсионном
читать дальшеуменьшить

бюро. Остальные члены нашей команды также являются опытными проводниками. 15 лет назад, ещё на обычных УАЗах «козлах», мы пробирались туда, где был в лучшем случае только намёк на дорогу. Сейчас мы возим не в туристические локации, а в места единения с природой. Нешаблонно, индивидуально и увлекательно. Каждый водитель покажет самые красивые места для фото, развеселит местными байками и отнесётся к вам со всей заботой и ответственностью.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
2
3
2
1
1
И
Дата посещения: 20 ноя 2025
Каждая экскурсия зависит от гида и нам повезло с Константином. Все прошло на одном дыхании, в Осетии мы были в первый раз и получили достаточно информации. Все было супер и осетинские пироги и горы с водопадами и термальные источники, а главное Константин, который организовал эту экскурсию комфортной и незабываемой
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Отличная экскурсия с продуманным маршрутом. Несмотря на дальние расстояния - успели все и везде. Константин отличный рассказчик, гид и водитель. ☺️
Отличная экскурсия с продуманным маршрутом. Несмотря на дальние расстояния - успели все и везде. Константин отличный рассказчик, гид и водитель. ☺️
Отличная экскурсия с продуманным маршрутом. Несмотря на дальние расстояния - успели все и везде. Константин отличный рассказчик, гид и водитель. ☺️
Отличная экскурсия с продуманным маршрутом. Несмотря на дальние расстояния - успели все и везде. Константин отличный рассказчик, гид и водитель. ☺️
Отличная экскурсия с продуманным маршрутом. Несмотря на дальние расстояния - успели все и везде. Константин отличный рассказчик, гид и водитель. ☺️
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Вернулась домой, а мыслями всё ещё там, в горах! ♥♥♥

Мы ехали сквозь туманы и ущелья, смотрели на водопады, трогали древние камни и просто молчали от того, как красиво вокруг. Никакие фото не передают того, что чувствуешь там на самом деле. Ветер в лицо, запах трав, облака под ногами!!!

Гид рассказывал душевно и просто, не было скучной лекции.

Обязательно вернусь и всем советую!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Надежда
Спасибо большущее Константину за эту сказку. Маршрут был очень насыщенный и мы даже не надеялись увидеть столько красоты за один день. Но с Константином это оказалось возможно-гид от Бога. Всю дорогу рассказывал про места,которые проезжали: информация с датами,фамилиями,в общем ходячая энциклопедия) Ещё раз спасибо за этот чудесный день и, конечно,экскурсию и главное гида рекомендуем всем! Удачи!
Спасибо большущее Константину за эту сказку. Маршрут был очень насыщенный и мы даже не надеялись увидеть
Спасибо большущее Константину за эту сказку. Маршрут был очень насыщенный и мы даже не надеялись увидеть
Спасибо большущее Константину за эту сказку. Маршрут был очень насыщенный и мы даже не надеялись увидеть
Спасибо большущее Константину за эту сказку. Маршрут был очень насыщенный и мы даже не надеялись увидеть
Спасибо большущее Константину за эту сказку. Маршрут был очень насыщенный и мы даже не надеялись увидеть
Спасибо большущее Константину за эту сказку. Маршрут был очень насыщенный и мы даже не надеялись увидеть
Вам был полезен этот отзыв?
Александра
Очень интересная, насыщенная экскурсия, одна из самых ярких по впечатлениям! Константин прекрасный гид и водитель, огромная ему благодарность за внимание к каждому участнику экскурсии! Рассказывал много интересного, нигде нас не
читать дальшеуменьшить

торопил, но при этом мы посетили всё пункты по плану и даже сверх плана.
Единственное, на Даргавс мы попросили всего 25 минут, этого мало для такого места (но тут сами виноваты), пришлось прям в темпе всё смотреть, так что просите больше времени на этой остановке. Оно удивительное, шикарные виды. Внутрь склепов не заглядывали, этого не стоит делать, но сам комплекс завораживает.
Обедали рядом, чурчхелла, суп, сладкий и осетинский пироги - всё очень вкусное! Пожалела, что не купила больше.
И ещё совет путешественникам - в скальную крепость не пускают в шортах, берите что-то поверх, чтобы закрыть ноги, когда будете в тёплое время.
Ещё во время экскурсии мы погладили осликов, купили вкусных яблок и груш из местных садов, попробовали вкусное пиво и настоящие осетинские пироги, видели вершины Казбека, наделали кучу фотографий. В общем, 100 из 10! Жаль, что только 10 фото можно прикрепить к отзыву.
Ещё раз огромная благодарность Константину за чудесный, полный красоты и эмоций день!

Очень интересная, насыщенная экскурсия, одна из самых ярких по впечатлениям! Константин прекрасный гид и водитель, огромная
Очень интересная, насыщенная экскурсия, одна из самых ярких по впечатлениям! Константин прекрасный гид и водитель, огромная
Очень интересная, насыщенная экскурсия, одна из самых ярких по впечатлениям! Константин прекрасный гид и водитель, огромная
Очень интересная, насыщенная экскурсия, одна из самых ярких по впечатлениям! Константин прекрасный гид и водитель, огромная
Очень интересная, насыщенная экскурсия, одна из самых ярких по впечатлениям! Константин прекрасный гид и водитель, огромная
Очень интересная, насыщенная экскурсия, одна из самых ярких по впечатлениям! Константин прекрасный гид и водитель, огромная
Очень интересная, насыщенная экскурсия, одна из самых ярких по впечатлениям! Константин прекрасный гид и водитель, огромная
Очень интересная, насыщенная экскурсия, одна из самых ярких по впечатлениям! Константин прекрасный гид и водитель, огромная+2
Очень интересная, насыщенная экскурсия, одна из самых ярких по впечатлениям! Константин прекрасный гид и водитель, огромная
Очень интересная, насыщенная экскурсия, одна из самых ярких по впечатлениям! Константин прекрасный гид и водитель, огромная
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
К красоте региона вопросов нет. Маршрут интересный, локации заслуживают внимания. На мой взгляд, на многих остановках было достаточно грязно. Не совсем понятно было по времени, где сколько смотрим. Для меня
читать дальшеуменьшить

парадоксом было то, что программа звучит как "комфортная поездка", а комфортно мне не было. Начиная с того момента, что меня забрали утром на 56 минут позже. Я сидела на 3м ряду в Тойоте Секвойе, где маленькое затонированное окно, в которое почти ничего не видно. Ну, и всякие другие моменты, которые оставили осадочек.
Я была на 5 разных программах в этом отпуске, к остальным вопросов нет.
Поездка, несомненно, стоит того, чтобы её посетить, но, пожалуйста, побольше организованности. Кто гид - это важно.

К красоте региона вопросов нет. Маршрут интересный, локации заслуживают внимания. На мой взгляд, на многих остановках
К красоте региона вопросов нет. Маршрут интересный, локации заслуживают внимания. На мой взгляд, на многих остановках
К красоте региона вопросов нет. Маршрут интересный, локации заслуживают внимания. На мой взгляд, на многих остановках
К красоте региона вопросов нет. Маршрут интересный, локации заслуживают внимания. На мой взгляд, на многих остановках
К красоте региона вопросов нет. Маршрут интересный, локации заслуживают внимания. На мой взгляд, на многих остановках
К красоте региона вопросов нет. Маршрут интересный, локации заслуживают внимания. На мой взгляд, на многих остановках
К красоте региона вопросов нет. Маршрут интересный, локации заслуживают внимания. На мой взгляд, на многих остановках
К красоте региона вопросов нет. Маршрут интересный, локации заслуживают внимания. На мой взгляд, на многих остановках+2
К красоте региона вопросов нет. Маршрут интересный, локации заслуживают внимания. На мой взгляд, на многих остановках
К красоте региона вопросов нет. Маршрут интересный, локации заслуживают внимания. На мой взгляд, на многих остановках
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Пятигорска

Похожие экскурсии на «Комфортная поездка в Северную Осетию, где облака обнимают небо»

Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
На машине
13 часов
741 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
Ущелья, теснины, горные сёла и легенды «Города мёртвых»
Начало: С вашего адреса из городов: Железноводск, Пятигорс...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 авг в 06:00
5600 ₽ за человека
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Пятигорска
На машине
На микроавтобусе
13 часов
45 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Пятигорска
Путешествие на джипе или минивэне в Северную Осетию. Вас ждут горы, водопады и древние святилища. Группа до 7 человек. Откройте тайны Кавказа
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5500 ₽ за человека
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
12 часов
84 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Объехать три самых живописных ущелья республики и познакомиться с её главными памятниками
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
5500 ₽ за человека
Лучшие места Северной Осетии (из Пятигорска)
На машине
13 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучшие места Северной Осетии (из Пятигорска)
Прикоснуться к истории аланского народа, полюбоваться природой и попробовать блюда местной кухни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
5500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пятигорске
-5%
до 20 августа
5510 ₽ за человека