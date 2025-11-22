в субботу и воскресенье в 06:00

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торопил, но при этом мы посетили всё пункты по плану и даже сверх плана.

Единственное, на Даргавс мы попросили всего 25 минут, этого мало для такого места (но тут сами виноваты), пришлось прям в темпе всё смотреть, так что просите больше времени на этой остановке. Оно удивительное, шикарные виды. Внутрь склепов не заглядывали, этого не стоит делать, но сам комплекс завораживает.

Обедали рядом, чурчхелла, суп, сладкий и осетинский пироги - всё очень вкусное! Пожалела, что не купила больше.

И ещё совет путешественникам - в скальную крепость не пускают в шортах, берите что-то поверх, чтобы закрыть ноги, когда будете в тёплое время.

Ещё во время экскурсии мы погладили осликов, купили вкусных яблок и груш из местных садов, попробовали вкусное пиво и настоящие осетинские пироги, видели вершины Казбека, наделали кучу фотографий. В общем, 100 из 10! Жаль, что только 10 фото можно прикрепить к отзыву.

Ещё раз огромная благодарность Константину за чудесный, полный красоты и эмоций день!