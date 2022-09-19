в субботу и воскресенье в 06:00

Зачем ехать в Северную Осетию? За красотой горных ущелий, за головокружительными панорамами, за преданиями гордых аланов, за вкуснейшей кухней. Всё это ждет вас в нашем джип-туре. Вы полюбуетесь мощными Мидаграбинскими водопадами, посетите Город мертвых, крепость Дзивгис и многое другое. А мы расскажем о самобытной древней цивилизации и традициях республики.

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Описание

Что вас ожидает

📍 Мидаграбинские водопады. Ранним утром выезжаем из региона Кавказских Минеральных Вод и держим курс на Мидаграбинскую долину. Здесь по каменной стене спадают восемь водопадов, среди которых самый высокий в Европе.

📍 Аланский монастырь: в Куртатинском ущелье мы навестим самую высокогорную христианскую обитель России. Вы откроете хроники святого места и узнаете, почему этот монастырь так почитаем в республике.

📍 Алагирское ущелье и памятник Уастырджи. Кто этот гигантский всадник-богатырь, скачущий сквозь скалу высоко над головами путников? Вы узнаете ответ на экскурсии.

📍 Даргавс, или Город мертвых — музей под открытым небом, без которого невозможно представить Осетию. Вы раскроете, почему здесь появились многочисленные склепы, и погрузитесь в легенды.

📍 Дзивгисская скальная крепость, поражающая размахом. Пройдем по ее тайным пещерным ходам и обсудим, как люди жили здесь в Средние века.

📍 Кармадонское ущелье — завораживающее, но снискавшее печальную славу. В 2002 году здесь произошел ледово-селевой сход, масштабнее которого на Кавказе не было никогда. За считанные минуты он смел два поселка, здесь же погиб Сергей Бодров и его съемочная группа.

📍 Термальный источник Бирагзанг: купание в горячих целебных бассейнах под открытым небом восстановит ваши силы после насыщенной поездки.

И это не всё! Между локациями вас ждет петляющая змейка Дороги Жизни, высокогорные качели и лавочка счастья над облаками.

Организационные детали