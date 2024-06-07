🚗 На машине Групповая 13 часов 259 отзывов Путешествие в таинственную Северную Осетию: групповая экскурсия из Пятигорска Захватывающее путешествие в сердце Кавказа: откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю и культуру этого края Начало: У вашего отеля в пределах КМВ Расписание: ежедневно в 07:00 5 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 20% скидка Мини-группа 10 часов 36 отзывов Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска) Путешествие к Джилы-Су и плато Шаджатмаз подарит незабываемые виды на Эльбрус, водопады и минеральные источники. Подходит для всех Начало: В Пятигорске Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30 5000 4 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 10% скидка Мини-группа 13 часов 34 отзыва Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Пятигорска Погрузитесь в атмосферу Верхней Балкарии, исследуя её тайны на джип-туре в мини-группе до 7 человек. Откройте для себя магию Кавказа Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 07:00 5000 4 500 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 33 отзыва Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит: незабываемое приключение Присоединяйтесь к нам в путешествие к подножию Эльбруса и кристально чистому озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые виды и впечатления Начало: Начало экскурсии от места вашего проживания Расписание: ежедневно в 08:00 3 700 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 8 часов 38 отзывов Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе Вас ждут захватывающие виды на Эльбрус и Кавказские горы, уникальные скалы и долины. Поездка в мини-группе на комфортном внедорожнике Начало: У места вашего проживания 4 000 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 71 отзыв Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе Погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии, посетив Куртатинское и Кармадонское ущелья, Даргавскую котловину и другие уникальные места Начало: По адресу вашего проживания Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15 5 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 7.5 часов 65 отзывов Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию Путешествие по живописной Кабардино-Балкарии: перевалы, склепы, ущелья и водопады. Узнайте о культуре и природе региона Начало: В Пятигорске (по договоренности) 15600 14 820 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 56 отзывов Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски в Пятигорске Встречайте первые лучи солнца на вершине Бештау в компании хаски. Незабываемый треккинг и чай среди облаков ждут вас Начало: В Пятигорске от 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 12 часов 31 отзыв Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска Вас ждет незабываемое путешествие из Пятигорска на Домбай с посещением перевала Гумбаши, Сырных пещер и озера Кара-Кёль Начало: У места вашего проживания в Пятигорске или Кислово... Расписание: ежедневно в 07:00 4 000 ₽ за человека

🚗 На машине 20% скидка Мини-группа 8 часов 21 отзыв Русская Исландия: плато Бермамыт из Пятигорска - групповая экскурсия Погрузитесь в мир кавказских гор, насладитесь величием Эльбруса и красотой закатов на плато Бермамыт. Вас ждут незабываемые впечатления Начало: Пятигорск Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15, 07:30 и 14:00 5000 4 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 18 отзывов Индивидуальная экскурсия: В ущельях спрятанный Домбай Путешествие по живописным тропам Кавказа, знакомство с историей и культурой, панорамные виды и дегустация национальных блюд Начало: В Пятигорске 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 43 отзыва Плато Бермамыт: джип-приключение с видами на Эльбрус из Пятигорска Восхитительное путешествие на джипе к плато Бермамыт, где вас ждут легенды и захватывающие пейзажи Начало: Где удобно 19 000 ₽ за всё до 2 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 67 отзывов Джип-тур Пятигорск: Чегемские водопады, Эль-Тюбю, Гижгит Приключение на внедорожнике по живописным уголкам Северного Кавказа с культурным погружением Начало: По согласованию 16 000 ₽ за всё до 2 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 29 отзывов На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии Озеро Гижгит, Чегемские водопады, «город мертвых» и перевал Актопрак за один день Начало: Где удобно 21 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 32 отзыва Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - величие Кавказских гор Встречайте величественный Эльбрус в путешествии, полном открытий: от ущелья Баксан до озера Гижгит Начало: По договоренности в регионе КМВ 16 000 ₽ за всё до 2 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 12 часов 89 отзывов Джип-тур из Пятигорска: Эльбрус, озеро Былым и водопады Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Северному Кавказу, где вы увидите величественный Эльбрус и знаменитое озеро Былым Начало: По договоренности 20000 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 38 отзывов Плато Канжол и его космические пейзажи: незабываемое приключение Насладитесь незабываемыми видами плато Канжол и близкого Эльбруса на индивидуальной экскурсии по Пятигорску Начало: Любой город Кавминвод 18500 16 650 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 41 отзыв Нетипичный Эльбрус: уникальные водопады и дикие ущелья Пятигорска Погрузитесь в мир красоты Приэльбрусья: водопады, ущелья и снежные хребты ждут вас в этой уникальной экскурсии 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 10 часов 23 отзыва Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе Фантастические перевалы и ущелья, знаменитые водопады и озёра, древнее селение и истории края Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания Расписание: ежедневно в 08:00 3 790 ₽ за человека

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 10 часов 26 отзывов Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике За один день посетить озеро Гижгит, аутентичный аул Эльтюбю и легендарные Чегемские водопады Начало: Пятигорск 17 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 20% скидка Мини-группа 12 часов 225 отзывов Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и ущелья Откройте для себя сокровища Кавказа: бирюзовое озеро, величественный Эльбрус и уникальные горные ущелья в одной поездке Начало: Забираем с адреса проживания Расписание: ежедневно в 08:00 4650 3 720 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Северная Осетия и Кармадонское ущелье: Путешествие на внедорожниках Погрузитесь в историю и красоту Северной Осетии. Откройте для себя Кармадонское ущелье, Даргавский некрополь и уникальные высокогорные качели Начало: От вашего места проживания 19 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 10 часов 99 отзывов Магия Кабардино-Балкарии: природные красоты и замок в мини-группе Приглашаем в увлекательное путешествие по ключевым природным достопримечательностям Кабардино-Балкарии в уютной компании Начало: У вашего отеля в пределах КМВ Расписание: ежедневно в 07:00 4 500 ₽ за человека

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки 🪂 На параплане Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Пятигорска Начало: Пятигорск от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 5.5 часов 8 отзывов Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия с панорамами и легендами Погрузитесь в мир кавказских легенд и природных красот с экскурсией на Медовые водопады и гору Кольцо. Панорамные виды и истории Лермонтова вас вдохновят Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске Расписание: в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 13:15 1 300 ₽ за человека

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Мини-группа 10 часов 38 отзывов Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус Начало: С адресов в пределах КМВ Расписание: ежедневно в 07:00 3 700 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 25% скидка Мини-группа 10 часов 5 отзывов Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска К замку рода Жабоевых, голубым озёрам и горячим источникам у подножия Эльбруса Начало: От вашего места пребывания Расписание: ежедневно в 07:00 6000 4 500 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 32 отзыва Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озёрам Начало: По адресу вашего проживания Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15 4 000 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 17 отзывов Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе Отправиться к знаменитым водопадам и дальше - за захватывающими пейзажами и легендами Кавказа Начало: у места вашего проживания в Пятигорске Расписание: ежедневно в 08:00 3 700 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 13 часов 9 отзывов Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо Отправиться в край захватывающих горных пейзажей и богатой истории в мини-группе Начало: Заберём прямо из дома Расписание: ежедневно в 06:00 5 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 13 отзывов Древняя, средневековая и современная Осетия (из Пятигорска) Увидеть воплощения истории в камне - скалистые каньоны, родовые башни и древний монастырь Начало: С вашего отеля 22 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Путешествие в ущелье Северной Осетии из Пятигорска Авто-тур из Кисловодска в Цей, к Сказскому леднику и святилищу Реком 17 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Манящий Эльбрус из Пятигорска Увидеть самые сказочные места Приэльбрусья за один день и подняться на 3847 метров над уровнем моря Начало: У вашего места проживания 16000 14 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 50% скидка Мини-группа 13 часов 24 отзыва Путешествие из Пятигорска на Эльбрус: озера, водопады, история Погрузитесь в удивительный мир Кавказа с экскурсией на Эльбрус. Живописные пейзажи, богатая история и вкусная кухня ждут вас Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 07:00 7500 3 750 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Из Пятигорска - в Северную Осетию Посетить самые интересные и живописные места республики за 1 день Начало: У вашего отеля в Пятигорске 24 000 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Групповая 10 часов 23 отзыва Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур Отправиться из Пятигорска к местам притяжения Кавказа (3 варианта программы) Начало: У места вашего проживания в Пятигорске Расписание: ежедневно в 07:00 5 200 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 13 часов 3 отзыва Страна башен: в Ингушетию из Пятигорска Посетить башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим и Вовнушки на экскурсии в мини-группе Начало: По вашему адресу в Пятигорске Расписание: ежедневно в 06:30 5 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Пятигорска Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии Начало: Адрес проживания 22 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 1 отзыв По древней земле галгаев. Групповая поездка из Пятигорска в Ингушетию Прикоснуться к первозданной природе и достоянию средневековой архитектуры Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске Расписание: в воскресенье в 06:30 3 500 ₽ за человека

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 12 часов 11 отзывов Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края 18 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания Отправиться к границе с Грузией, впечатлиться видами Мать-горы и напиться из Серебряного источника 20 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 2 отзыва Из Пятигорска - в горную Осетию Познакомиться со средневековым наследием и вспомнить последние съемки Бодрова у Кармадонского ущелья Начало: В Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках 30 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 4 отзыва Путешествие в горную Ингушетию из Пятигорска Старинные замки, средневековые аулы, руины древних городов и фантастические горные пейзажи за 1 день Начало: У вашего отеля 24 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 16 отзывов Джилы-Су: путешествие из Пятигорска Провести день в окружении фантастических горных пейзажей и узнать о Кавказе самое интересное Начало: По договоренности 18 000 ₽ за всё до 4 чел.