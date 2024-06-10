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Музей быта был создан по инициативе коллекционера различных предметов из СССР. Каждая вещь здесь — это память о людях, это интересные истории, факты из жизни, ностальгия.



На экскурсии у взрослых будет возможность вспомнить об ушедших временах, а у детей — перенестись в прошлое с возможностью прикоснуться, понюхать, примерить.