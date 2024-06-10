Экскурсия по Музею быта СССР

Увидеть удивительные вещи, которые навсегда ушли в прошлое (в мини-группе)
Музей быта был создан по инициативе коллекционера различных предметов из СССР. Каждая вещь здесь — это память о людях, это интересные истории, факты из жизни, ностальгия.

На экскурсии у взрослых будет возможность вспомнить об ушедших временах, а у детей — перенестись в прошлое с возможностью прикоснуться, понюхать, примерить.
Экскурсия по Музею быта СССР
Экскурсия по Музею быта СССР
Экскурсия по Музею быта СССР
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Пионерское знамя времён Сталина
  • Фрагмент отделки ханского дворца возрастом 500-600 лет с площади Регистан в Самарканде
  • Деревянная коробочка для шоколадных конфет с изображением Спасской башни с двуглавым орлом
  • Перьевая ручка с чернилами, которой вы сможете написать в советской тетради несколько слов
  • А также предметы рукоделия и народного творчества, мебель, игрушки, посуда, арифмометр, патефон, портфели, парфюмерия и многое другое!

Вы узнаете:

  • Какая легенда ходила о духах «Красная Москва»
  • Как стирали и кипятили белье, когда не было стиральных машин
  • Как печатались фотографии в домашних условиях

А ещё мы поговорим о традициях быта советского человека, попробуем угадать предметы и вещи, вышедшие из употребления современных людей. Вспомним цены и ознакомимся с ассортиментом в импровизированном магазине.

Организационные детали

  • В стоимость всё включено
  • Экскурсия будет интересна участникам всех возрастов

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный250 ₽
Дети до 7 лет150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Музей быта СССР
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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