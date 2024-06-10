Музей быта был создан по инициативе коллекционера различных предметов из СССР. Каждая вещь здесь — это память о людях, это интересные истории, факты из жизни, ностальгия.
На экскурсии у взрослых будет возможность вспомнить об ушедших временах, а у детей — перенестись в прошлое с возможностью прикоснуться, понюхать, примерить.
На экскурсии у взрослых будет возможность вспомнить об ушедших временах, а у детей — перенестись в прошлое с возможностью прикоснуться, понюхать, примерить.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Пионерское знамя времён Сталина
- Фрагмент отделки ханского дворца возрастом 500-600 лет с площади Регистан в Самарканде
- Деревянная коробочка для шоколадных конфет с изображением Спасской башни с двуглавым орлом
- Перьевая ручка с чернилами, которой вы сможете написать в советской тетради несколько слов
- А также предметы рукоделия и народного творчества, мебель, игрушки, посуда, арифмометр, патефон, портфели, парфюмерия и многое другое!
Вы узнаете:
- Какая легенда ходила о духах «Красная Москва»
- Как стирали и кипятили белье, когда не было стиральных машин
- Как печатались фотографии в домашних условиях
А ещё мы поговорим о традициях быта советского человека, попробуем угадать предметы и вещи, вышедшие из употребления современных людей. Вспомним цены и ознакомимся с ассортиментом в импровизированном магазине.
Организационные детали
- В стоимость всё включено
- Экскурсия будет интересна участникам всех возрастов
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|250 ₽
|Дети до 7 лет
|150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Музей быта СССР
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилиана — ваш гид в Пятигорске
Узнать из первых уст о жизни и быте в СССР можно только от человека, который родился и жил в то время. Личные воспоминания гостей в Музее быта удачно переплетаются с историями из советского прошлого. Приглашаю вас вместе перенестись в ушедшие времена!Задать вопрос
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