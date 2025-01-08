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Дача Эльзы, Чёртов мост, грот Дианы… В Пятигорске много мест, окутанных легендами, поверьями и мистическими историями. В них мы и будем погружаться на экскурсии.



Вы посетите известные объекты и необычные локации, узнаете, где проводили свои ритуалы масоны, как выглядит дом с привидением и какие явления наука до сих пор не в силах объяснить.