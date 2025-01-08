Дача Эльзы, Чёртов мост, грот Дианы… В Пятигорске много мест, окутанных легендами, поверьями и мистическими историями. В них мы и будем погружаться на экскурсии.
Вы посетите известные объекты и необычные локации, узнаете, где проводили свои ритуалы масоны, как выглядит дом с привидением и какие явления наука до сих пор не в силах объяснить.
Вы посетите известные объекты и необычные локации, узнаете, где проводили свои ритуалы масоны, как выглядит дом с привидением и какие явления наука до сих пор не в силах объяснить.
Описание экскурсии
- Дача Эльзы — дом с привидением, который привлекает людей, стремящихся приоткрыть завесу таинственности. А также тех, кто просто хочет встретиться с привидением.
- Чёртов мост — мистическая достопримечательность в Емануелевском парке, про которую многие забыли.
- Чёртов овраг и скала Чёртово копытце — места, где происходят явления, которые наука не в силах пока объяснить.
- Эолова арфа — белоснежная беседка, построенная на самой живописной панорамной площадке города.
- Грот Лермонтова — одна из природно-исторических достопримечательностей Пятигорска, излюбленное место поэта.
- Дом княжны Мери — дом, названный в честь лермонтовской литературной героини.
- Театр оперетты — красивое здание, лучшее произведение архитектора А. Кузнецова.
- Грот Дианы — одна из известных и наиболее старинных достопримечательностей Пятигорска. Говорят, именно здесь собирались масоны в 19 веке.
Вы узнаете:
- Городскую легенду о доме с привидением.
- Несчастную историю любви пятигорского кондитера Александра Гукасова и его супруги Елизаветы Власьевны.
- Историю строительства моста в стиле английской готики по проекту архитектора Самуила Уптона.
- Местное поверье, объединяющее зловещие названия оврага и скалы.
- Слухи и исследования, указывающие на ритуалы, проводимые масонами на территории Пятигорска.
- Историю создания грота Дианы, связанную с покорением Эльбруса.
- И многое другое.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет.
- Дополнительные расходы не предусмотрены, все места доступны для бесплатного посещения.
ежедневно в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У домика Эльзы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера — ваш гид в Пятигорске
Провела экскурсии для 45 туристов
Меня зовут Валерия, я — опытный гид-экскурсовод. Специализируюсь на экскурсиях по горам Пятигорска и его окрестностям. Если вы хотите отправиться в индивидуальное или групповое путешествие по горам Пятигорска — обращайтесь ко мне. Я поделюсь с вами моими знаниями и любовью к этому прекрасному городу. Проведу по вершинам гор, угощу ароматным кофе и раскрою тайны Пятигорска.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
8 янв 2025
Экскурсия очень понравилась. Валерия - прекрасный рассказчик, способный заинтересовать и увлечь информацией. Так же очень терпелива, отвечает на вопросы и старается освещать не только общеизвестные факты, но и различные нюансы истории. Большая благодарность за отлично проведенное время!
А
Александр
5 янв 2025
Огромное спасибо Лере за чудесную прогулку и интересный рассказ о красотах Пятигорска! Легко погрузила нас в атмосферу былых времен. Рассказывает легко, непринужденно и увлекательно. Легко переходит от лекции к простому общению! На каком-то этапе мы даже забыли, что с нами незнакомый человек! Очень приятная, грамотная и интеллегентная девушка!
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