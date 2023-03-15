Пятигорск: история в домах

Погрузиться в архитектурные детали и невыдуманные рассказы о прошлом

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Обычно, когда речь заходит об истории Пятигорска, называют имена его знаменитых гостей — Пушкина, Лермонтова, Толстого. Я же предлагаю разглядеть приметы прошлого на фасадах домов, пестрящих необычными деталями. Вы узнаете, как в городе сочетаются модерн, классицизм и эклектика. Разберётесь в многообразии строительных материалов. Отыщете дома знаменитостей и узнаете, куда они поселили литературных «героев своего времени».
Пятигорск: история в домах
Пятигорск: история в домах
Пятигорск: история в домах
Пятигорск: история в домах
Пятигорск: история в домах
Пятигорск: история в домах
Пятигорск: история в домах
Пятигорск: история в домах
Пятигорск: история в домах
Ближайшие даты:
18
мар
20
мар
22
мар
23
мар
24
мар
25
мар
26
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Рождение курорта

В начале XIX века Пятигорск не мог порадовать хорошими условиями для лечения. Прибывшие на воды размещались в калмыцких кибитках или солдатских бараках. И за баснословные деньги! Курорт начинает развиваться лишь после прибытия на Кавказ генерала Ермолова. Благодаря ему создаются парки, строятся прогулочные галереи и уникальные дома. О них и будет мой рассказ.

Благородное собрание

На авто-пешеходной прогулке я открою для вас ландшафтную архитектуру старого Пятигорска. Вы узнаете, какие дома являлись усадьбами, кто в них жил и какой вклад эти люди внесли в развитие курорта. Оцените неожиданные инженерные решения и изящный декор. Узнаете о новаторском принципе городской планировки и причинах его архитектурного расцвета.

Маршрут экскурсии проходит по улицам Кирова, Карла Маркса, Лермонтова, Братьев Бернардацци и бульвару Гагарина. Будем делать остановки для фото, рассматривать фасады в поисках мемориальных табличек и догадываться, какие из домов были прославлены в романах классиков. Вы увидите:

  • Казённую гостиницу — культовое место, которого больше нет
  • Отель «Эрмитаж» — самый нарядный дом в некурортной части Пятигорска
  • Ресторацию — там развлекалась приезжавшая на воды знать
  • Лермонтовские ванны — лечебница, где классик «вёл жизнь настоящей утки»
  • Дом Реброва — в его стенах Пушкин «принял 19 ванн и отдал за оные 19 рублей»

Организационные детали

  • Экскурсия проходит преимущественно пешком, для посещения отдельных локаций воспользуемся моим автомобилем
  • Дополнительные расходы на питание — от 500 руб. с человека
  • За доплату смогу забрать вас из других городов КМВ. Подробности уточняйте при бронировании

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по вашему адресу проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
История и архитектура
Ночные
Водные развлечения
Летние
Улицы и переулки

Похожие туры из Пятигорска

Старинный Пятигорск
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
92 отзыва
Очень популярно сейчас
Старинный Пятигорск
Душевная прогулка по знаковым местам города с легким погружением в историю
Место дуэли М. Ю Лермонтова
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
61205 202 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Пятигорск
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Марина
Марина
23 отзыва
Знакомьтесь, Пятигорск
Погулять по уютному курортному городу и погрузиться в его историю на обзорной экскурсии
в сквере им. Толстого
24 мар
30 мар
1 апр
2 апр
50004 000 за всё до 4 чел.
Пятигорск известный и неизведанный
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Александр
Александр
16 отзывов
Пятигорск известный и неизведанный
Погулять по старинным улицам, расшифровать архитектурное наследие города и погрузиться в его историю
около Лазаревского храма
Завтра
19 мар
22 мар
23 мар
5 850 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Пятигорске
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ