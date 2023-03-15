В начале XIX века Пятигорск не мог порадовать хорошими условиями для лечения. Прибывшие на воды размещались в калмыцких кибитках или солдатских бараках. И за баснословные деньги! Курорт начинает развиваться лишь после прибытия на Кавказ генерала Ермолова. Благодаря ему создаются парки, строятся прогулочные галереи и уникальные дома. О них и будет мой рассказ.
На авто-пешеходной прогулке я открою для вас ландшафтную архитектуру старого Пятигорска. Вы узнаете, какие дома являлись усадьбами, кто в них жил и какой вклад эти люди внесли в развитие курорта. Оцените неожиданные инженерные решения и изящный декор. Узнаете о новаторском принципе городской планировки и причинах его архитектурного расцвета.
Маршрут экскурсии проходит по улицам Кирова, Карла Маркса, Лермонтова, Братьев Бернардацци и бульвару Гагарина. Будем делать остановки для фото, рассматривать фасады в поисках мемориальных табличек и догадываться, какие из домов были прославлены в романах классиков. Вы увидите: