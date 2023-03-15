Обычно, когда речь заходит об истории Пятигорска, называют имена его знаменитых гостей — Пушкина, Лермонтова, Толстого. Я же предлагаю разглядеть приметы прошлого на фасадах домов, пестрящих необычными деталями. Вы узнаете, как в городе сочетаются модерн, классицизм и эклектика. Разберётесь в многообразии строительных материалов. Отыщете дома знаменитостей и узнаете, куда они поселили литературных «героев своего времени».

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Описание

Что вас ожидает

Рождение курорта

В начале XIX века Пятигорск не мог порадовать хорошими условиями для лечения. Прибывшие на воды размещались в калмыцких кибитках или солдатских бараках. И за баснословные деньги! Курорт начинает развиваться лишь после прибытия на Кавказ генерала Ермолова. Благодаря ему создаются парки, строятся прогулочные галереи и уникальные дома. О них и будет мой рассказ.

Благородное собрание

На авто-пешеходной прогулке я открою для вас ландшафтную архитектуру старого Пятигорска. Вы узнаете, какие дома являлись усадьбами, кто в них жил и какой вклад эти люди внесли в развитие курорта. Оцените неожиданные инженерные решения и изящный декор. Узнаете о новаторском принципе городской планировки и причинах его архитектурного расцвета.

Маршрут экскурсии проходит по улицам Кирова, Карла Маркса, Лермонтова, Братьев Бернардацци и бульвару Гагарина. Будем делать остановки для фото, рассматривать фасады в поисках мемориальных табличек и догадываться, какие из домов были прославлены в романах классиков. Вы увидите:

Казённую гостиницу — культовое место, которого больше нет

Отель «Эрмитаж» — самый нарядный дом в некурортной части Пятигорска

Ресторацию — там развлекалась приезжавшая на воды знать

Лермонтовские ванны — лечебница, где классик «вёл жизнь настоящей утки»

Дом Реброва — в его стенах Пушкин «принял 19 ванн и отдал за оные 19 рублей»

Организационные детали