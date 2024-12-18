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Пятигорск: история в домах

Исследуйте архитектурное наследие Пятигорска: от модерна до эклектики. Узнайте, где жили знаменитости и какие дома стали героями литературы
Экскурсия по Пятигорску предлагает взглянуть на город через призму его архитектуры.

Участники узнают о развитии курорта с XIX века, когда генерал Ермолов начал преобразования, создав парки и уникальные дома.

Маршрут проходит по
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историческим улицам, где можно увидеть Казённую гостиницу, отель «Эрмитаж», Лермонтовские ванны и другие значимые здания.

Экскурсия подходит для любителей истории и архитектуры, предлагая погрузиться в атмосферу прошлого и узнать о знаменитых жителях города

5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Архитектурное разнообразие
  • 📚 История через фасады
  • 👥 Дома знаменитостей
  • 🚶 Пешие прогулки
  • 📸 Фотоостановки

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Пятигорску - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для пеших прогулок, а зелёные парки и сады создают особую атмосферу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также комфортно, но возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, погода менее предсказуема, но архитектурные достопримечательности остаются доступными, и можно насладиться тишиной и спокойствием города.
Сейчас август — это идеальное время.
Пятигорск: история в домах
Пятигорск: история в домах
Пятигорск: история в домах

Что можно увидеть

  • Казённая гостиница
  • Отель «Эрмитаж»
  • Лермонтовские ванны
  • Дом Реброва

Описание экскурсии

Рождение курорта

В начале XIX века Пятигорск не мог порадовать хорошими условиями для лечения. Прибывшие на воды размещались в калмыцких кибитках или солдатских бараках. И за баснословные деньги! Курорт начинает развиваться лишь после прибытия на Кавказ генерала Ермолова. Благодаря ему создаются парки, строятся прогулочные галереи и уникальные дома. О них и будет мой рассказ.

Благородное собрание

На авто-пешеходной прогулке я открою для вас ландшафтную архитектуру старого Пятигорска. Вы узнаете, какие дома являлись усадьбами, кто в них жил и какой вклад эти люди внесли в развитие курорта. Оцените неожиданные инженерные решения и изящный декор. Узнаете о новаторском принципе городской планировки и причинах его архитектурного расцвета.

Маршрут экскурсии проходит по улицам Кирова, Карла Маркса, Лермонтова, Братьев Бернардацци и бульвару Гагарина. Будем делать остановки для фото, рассматривать фасады в поисках мемориальных табличек и догадываться, какие из домов были прославлены в романах классиков. Вы увидите:

  • Казённую гостиницу — культовое место, которого больше нет
  • Отель «Эрмитаж» — самый нарядный дом в некурортной части Пятигорска
  • Ресторацию — там развлекалась приезжавшая на воды знать
  • Лермонтовские ванны — лечебница, где классик «вёл жизнь настоящей утки»
  • Дом Реброва — в его стенах Пушкин «принял 19 ванн и отдал за оные 19 рублей»

Организационные детали

  • Экскурсия проходит преимущественно пешком, для посещения отдельных локаций воспользуемся моим автомобилем
  • Дополнительные расходы на питание — от 500 руб. с человека
  • За доплату смогу забрать вас из других городов КМВ. Подробности уточняйте при бронировании

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1150 туристов
Я весёлый, открытый и коммуникабельный человек. В солнечном Пятигорске живу всю сознательную жизнь, исследовал его вдоль и поперёк. Я и моя команда с радостью покажем вам наш удивительный край и расскажем о нём нескучные факты.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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М
Я не ошиблась с выбором темы экскурсии. Это наше первое знакомство с Пятигорском. История в домах позволила узнать город с разных сторон в разные эпохи. Экскурсия прошла на одном дыхании. Передвигались на авто, что позволило уделить больше внимания историческим локациям, душевненько провели время за просмотром старых фото в исторической кофейне. Кирилл очень начитанный и разносторонний рассказчик. Спасибо!
Я не ошиблась с выбором темы экскурсии. Это наше первое знакомство с Пятигорском. История в домах
Я не ошиблась с выбором темы экскурсии. Это наше первое знакомство с Пятигорском. История в домах
Я не ошиблась с выбором темы экскурсии. Это наше первое знакомство с Пятигорском. История в домах
Я не ошиблась с выбором темы экскурсии. Это наше первое знакомство с Пятигорском. История в домах
Я не ошиблась с выбором темы экскурсии. Это наше первое знакомство с Пятигорском. История в домах
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А
Спасибо Кириллу за интересную экскурсию, увлеченность и любовь к родному краю! Это одна из лучших экскурсий, на которых мы побывали в Пятигорске и окрестностях! С удовольствием буду рекомендовать друзьям и знакомым)
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Маша
Я брала три разных обзорных экскурсии по Пятигорску, и эта архитектурная экскурсия, несомненно, самая лучшая. Экскурсию проводил гид Алексей, кандидат наук и исключительно образованный человек. Он рассказал очень интересные факты
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про дома, здания, людей и много чего другого. Мне казалось, что какие-то факты будут пересекаться с тем, что я уже слышала на других экскурсиях, но Алексей рассказал то, про что другие гиды явно не знают. Восторг!

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Светлана
Отличная экскурсия, не стандартный маршрут. Интересный. Этим и понравилось. Подмечено много интересных мест, наверное пройдешь мимо и не оценишь, а с экскурсией как раз можно узнать что за дом, кто жил, историю.
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Т
Большое спасибо за прекрасную экскурсию Кириллу. Искала небанальную экскурсию именно с архитектурным уклоном. Экскурсия очень интересная и познавательная. Все организовано на высшем уровне!
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Е
Все прекрасно! Спасибо Кириллу. Провел нас по интересным, с точки зрения архитектуры, местам города Пятигорска. Желаю успехов и рекомендую!
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