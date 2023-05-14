Казачье подворье «Жар-птица»: традиционная кухня по рецептам 17 века

Узнать, как жили казаки, поучаствовать в весёлых играх и отведать национальные блюда на чаепитии

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«Жар-птицы» — так за яркость костюма называли некрасовских казачек. А некрасовцы — это потомки донских казаков.

Они замкнуто прожили в Турции 250 лет, благодаря чему на чужбине появилась уникальная культура, сочетающая старинные русские и восточные традиции.

С этим феноменом вы и познакомитесь в нашем подворье, узнаете много интересного и полакомитесь сладостями с чаем.
Казачье подворье «Жар-птица»: традиционная кухня по рецептам 17 века
Казачье подворье «Жар-птица»: традиционная кухня по рецептам 17 века
Казачье подворье «Жар-птица»: традиционная кухня по рецептам 17 века
Казачье подворье «Жар-птица»: традиционная кухня по рецептам 17 века
Казачье подворье «Жар-птица»: традиционная кухня по рецептам 17 века
Казачье подворье «Жар-птица»: традиционная кухня по рецептам 17 века
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Описание

Что вас ожидает

1️⃣ В гостях у казачьей семьи. Мы покажем вам быт ранних казаков в хате. В парадной комнате вы увидите такие колоритные предметы, как сидячий столик, восточный диван со стенными подушками, скамья невесты, турецкий сундук с национальными одеждами 17 века. Вы узнаете:

  • зачем нужно подавать кофе в постель;
  • почему встречают по одежке, а провожают по уму;
  • что такое загашник;
  • почему раньше кичились и многое другое.

2️⃣ Забавы по-казачьи. Вы сможете поиграть в казачий боулинг, косточки и рогач — эти развлечения подходят как для взрослых, так и для детей.

3️⃣ Чаепитие. Хозяюшка проводит вас в кунацкую (комнату для гостей) на чайную церемонию, во время которой поведает легенды и сказки допетровских времён! И конечно же, угостит вас:

  • варёными пирожками на тонком тесте с начинкой из микса квашеной и свежей капусты со сметаной;
  • чёрным чаем «Тавсан Каны», запаренным за 2 часа в двухэтажном чайничке;
  • сладким пирогом «Кете» с начинкой из жареной на домашнем сливочном масле муки и сахара;
  • садэ-лукумом, который вы будете есть особыми казачьими вилочками (остичками).

Организационные детали

Наше подворье находится в 2 км от города Пятигорск по адресу Предгорный район, село Садовое, ул. Мира 136. Добраться до нас можно на собственном авто, на такси, общественном транспорте от Верхнего рынка (109 маршрутка/автобус).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в подворье «Жар-птица»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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