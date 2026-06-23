Июнь, июль и август идеально подходят для посещения казачьего подворья «Жар-птица». В это время года можно в полной мере насладиться атмосферой казачьего быта и традиционной кухни, а также участвовать в играх на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно посетить подворье. В это время вы сможете комфортно погрузиться в традиции и обычаи казаков, наслаждаясь более спокойной атмосферой и меньшим количеством туристов.

Казачье подворье «Жар-птица» предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой некрасовских казаков, которые более 250 лет прожили в Турции. В рамках экскурсии гости смогут увидеть быт казачьей семьи, поучаствовать в традиционных забавах и насладиться чаепитием с пирожками и сладостями. В парадной комнате представлены колоритные предметы, такие как восточный диван и турецкий сундук. Чайная церемония сопровождается легендами и сказками допетровских времён

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Описание экскурсии

В гостях у казачьей семьи

Мы покажем вам быт ранних казаков в хате 1902 года. В парадной комнате вы увидите такие колоритные предметы, как сидячий столик, восточный диван со стенными подушками, скамью невесты, сундук с национальными одеждами 17 века и русскими головными уборами: девичьей связкой, кокошником, рогатой кичкой и бабичьим платком. Вы узнаете:

зачем нужно подавать кофе в постель

о чем считалочка «эники, бэники ели вареники»

что такое загашник и подоплёка

почему раньше кичились и многое другое

Забавы по-казачьи

Вы научитесь играть в старинные казачьи игры: боулинг (или катку яиц), косточки, малый и большой рогач — эти развлечения подходят как для взрослых, так и для детей.

Чаепитие

Хозяюшка проводит вас в кунацкую (комнату для гостей) на чайную церемонию кейф, во время которой поведает легенды и сказки допетровских времён! И конечно же, угостит вас:

чёрным чаем «Тавшан Каны» , запаренным сухим способом в течение 2 часов в двухэтажном чайничке кайданлык

, запаренным сухим способом в течение 2 часов в двухэтажном чайничке кайданлык сладким сдобным пирогом «Кете» с начинкой из жареной на домашнем сливочном масле муки и сахара

с начинкой из жареной на домашнем сливочном масле муки и сахара пирогом «Плящинда» с начинкой из домашнего солёного сыра брынза

с начинкой из домашнего солёного сыра брынза пирогом «Харюшка» с начинкой из домашней курочки с томатами и кунжутом

с начинкой из домашней курочки с томатами и кунжутом садэ-лукумом, который вы будете есть особыми казачьими вилочками (остичками)

Организационные детали

Наше подворье находится в 2 км от города Пятигорск по адресу Предгорный район, село Садовое, ул. Мира 136. Добраться до нас можно на собственном авто, на такси, общественном транспорте от Верхнего рынка (109 маршрутка/автобус).