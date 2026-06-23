Казачье подворье «Жар-птица»: быт, казачьи игры и традиционная кухня по рецептам 17 века
Пятигорск приглашает на уникальную экскурсию в казачье подворье «Жар-птица». Откройте для себя традиции и кухню некрасовских казаков 17 века
Казачье подворье «Жар-птица» предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой некрасовских казаков, которые более 250 лет прожили в Турции.
В рамках экскурсии гости смогут увидеть быт казачьей семьи, поучаствовать в традиционных забавах и насладиться чаепитием с пирожками и сладостями. В парадной комнате представлены колоритные предметы, такие как восточный диван и турецкий сундук. Чайная церемония сопровождается легендами и сказками допетровских времён
Июнь, июль и август идеально подходят для посещения казачьего подворья «Жар-птица». В это время года можно в полной мере насладиться атмосферой казачьего быта и традиционной кухни, а также участвовать в играх на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно посетить подворье. В это время вы сможете комфортно погрузиться в традиции и обычаи казаков, наслаждаясь более спокойной атмосферой и меньшим количеством туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Казачье подворье
Описание экскурсии
В гостях у казачьей семьи
Мы покажем вам быт ранних казаков в хате 1902 года. В парадной комнате вы увидите такие колоритные предметы, как сидячий столик, восточный диван со стенными подушками, скамью невесты, сундук с национальными одеждами 17 века и русскими головными уборами: девичьей связкой, кокошником, рогатой кичкой и бабичьим платком. Вы узнаете:
зачем нужно подавать кофе в постель
о чем считалочка «эники, бэники ели вареники»
что такое загашник и подоплёка
почему раньше кичились и многое другое
Забавы по-казачьи
Вы научитесь играть в старинные казачьи игры: боулинг (или катку яиц), косточки, малый и большой рогач — эти развлечения подходят как для взрослых, так и для детей.
Чаепитие
Хозяюшка проводит вас в кунацкую (комнату для гостей) на чайную церемонию кейф, во время которой поведает легенды и сказки допетровских времён! И конечно же, угостит вас:
чёрным чаем «Тавшан Каны», запаренным сухим способом в течение 2 часов в двухэтажном чайничке кайданлык
сладким сдобным пирогом «Кете» с начинкой из жареной на домашнем сливочном масле муки и сахара
пирогом «Плящинда» с начинкой из домашнего солёного сыра брынза
пирогом «Харюшка» с начинкой из домашней курочки с томатами и кунжутом
садэ-лукумом, который вы будете есть особыми казачьими вилочками (остичками)
Организационные детали
Наше подворье находится в 2 км от города Пятигорск по адресу Предгорный район, село Садовое, ул. Мира 136. Добраться до нас можно на собственном авто, на такси, общественном транспорте от Верхнего рынка (109 маршрутка/автобус).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
2500 ₽
Дети до 14 лет
1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В подворье «Жар-птица»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 164 туристов
Я — потомственная казачка. Буду рада встретить вас в своём казачьем подворье «Жар-птица». Вместе мы погрузимся в казачий быт 17 века, узнаем о жизни казаков-некрасовцев, поиграем в старинные игры и поучаствуем в традиционной чайной церемонии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Алина
На фоне ознакомительных прогулок по КМВ и поездок по гористой местности очень выделяется оригинальностью этот вариант досуга. Совсем не пожалели, что приехали) Послушали многое про историю и быт казаков, причем для ведущей это не просто материал, а часть семейной, личной истории, что добавляет красок. Поиграли и перекусили, отдельно я была довольна множеством сделанных фотографий. Спасибо за такую особенную программу!
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Анна
спасибо большое, за прекрасную экскурсию. было очень увлекательно, много интересных исторических моментов, а завершением мероприятия было чаепитие с традиционными вкусностями. Нам очень понравилось, рекомендуем!
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М
Мария
Просто потрясающая экскурсия! Мы с дочерью остались в полном восторге. Подворье красиво и ярко украшено в казачьем стиле. На входе нас встретили Наталья, Екатерина и Юрий Иванович в национальных костюмах, читать дальшеуменьшить
и мы учили казачьи приветствия. Далее нам рассказали и показали быт некрасовских казаков. Мы держали в руках артефакты, которым более двух сотен лет: монеты 1840 года, пришитые на реальные традиционные украшения, столетние рубахи, пуговицы и так далее. В хате огромное количество старых семейных фотографий, икон, вышивок — воссоздан быт некрасовских казаков. Очень впечатлили частично сохранившиеся указы Петра Первого. Наталья очень интересно рассказывала об истории народа и отвечала на все наши вопросы, которых была уйма. После теоритической части мы перешли к практике: играли в традиционные игры, а затем обедали. Наталья приготовила нам блюда национальной кухни. Мы не только погрузились в гастрономию другой культуры, но и плотно и вкусно поели) Параллельно Юрий Иванович рассказывал нам сказки и легенды некрасовцев. Мы восхищаемся людьми, сохраняющими традиции своих малочисленных народов и несущими их в свет. Огромная благодарность и низкий поклон! Обязательно вернёмся сюда с младшей дочерью и посетим мастер-класс)
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Евгения
Все очень интересно, познавательно, весело и вкусно🔥🔥🔥)))!!!
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Николай
19 июля я побывал в уникальном месте - в Казачьем подворье «Жар-птица». Здесь меня встретили как дорогого гостя, провели интересную запоминающуюся экскурсию, я побывал на чайной церемонии, где выпил травяного чая и попробовал вкуснейший пирог, а ещё поиграл в традиционные казачьи игры… Огромное спасибо за тот восторг и эмоции, что я получил здесь!!!
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Мария
Я чудесно провела время! Наталья и ее дочь невероятно приятные и гостеприимные люди. Побывала в традиционном казачьем доме, послушала увлекательную историю Некрасовских казаков, поиграла в традиционные игры и конечно отведала национальную кухню. Лепешка с сыром и сладкий пирог бомба! Спасибо еще раз!
Наталья
Ответ организатора:
Мария, очень приятно! Спасибо за ваши теплые слова! 🌷
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