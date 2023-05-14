Узнать, как жили казаки, поучаствовать в весёлых играх и отведать национальные блюда на чаепитии
Они замкнуто прожили в Турции 250 лет, благодаря чему на чужбине появилась уникальная культура, сочетающая старинные русские и восточные традиции.
С этим феноменом вы и познакомитесь в нашем подворье, узнаете много интересного и полакомитесь сладостями с чаем.
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даты
Описание
Что вас ожидает
1️⃣ В гостях у казачьей семьи. Мы покажем вам быт ранних казаков в хате. В парадной комнате вы увидите такие колоритные предметы, как сидячий столик, восточный диван со стенными подушками, скамья невесты, турецкий сундук с национальными одеждами 17 века. Вы узнаете:
- зачем нужно подавать кофе в постель;
- почему встречают по одежке, а провожают по уму;
- что такое загашник;
- почему раньше кичились и многое другое.
2️⃣ Забавы по-казачьи. Вы сможете поиграть в казачий боулинг, косточки и рогач — эти развлечения подходят как для взрослых, так и для детей.
3️⃣ Чаепитие. Хозяюшка проводит вас в кунацкую (комнату для гостей) на чайную церемонию, во время которой поведает легенды и сказки допетровских времён! И конечно же, угостит вас:
- варёными пирожками на тонком тесте с начинкой из микса квашеной и свежей капусты со сметаной;
- чёрным чаем «Тавсан Каны», запаренным за 2 часа в двухэтажном чайничке;
- сладким пирогом «Кете» с начинкой из жареной на домашнем сливочном масле муки и сахара;
- садэ-лукумом, который вы будете есть особыми казачьими вилочками (остичками).
Организационные детали
Наше подворье находится в 2 км от города Пятигорск по адресу Предгорный район, село Садовое, ул. Мира 136. Добраться до нас можно на собственном авто, на такси, общественном транспорте от Верхнего рынка (109 маршрутка/автобус).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в подворье «Жар-птица»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.